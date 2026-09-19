Nate Dussel grabs Mansfield Checkers

Mansfield,Oh (Sept 18,2026)- Nate Dussel picked up the FAST feature win at Mansfield Speedway Friday night. Following Dussel was Darin Naida, AJ Flick, Greg Wilson and Brandon Spithaler. Trey Osborne won the BOSS non-wing feature.
FAST 410 Sprints – Winged
A Feature 1: 1. 1-Nate Dussel[6]; 2. 11N-Darin Naida[2]; 3. 2-AJ Flick[10]; 4. W20-Greg Wilson[9]; 5. 22S-Brandon Spithaler[1]; 6. 98-Ricky Peterson[14]; 7. 3J-Trey Jacobs[12]; 8. 22-Cole Duncan[13]; 9. 7*-Tyler Street[3]; 10. 68G-Tyler Gunn[4]; 11. 15-Mitch Harble[5]; 12. 71H-Max Stambaugh[18]; 13. 3V-Chris Verda[17]; 14. 3-John Jerich[11]; 15. 2B-Brandon Wimmer[7]; 16. 4-Danny Smith[16]; 17. 81-Rayce Jacobs[8]; 18. 4D-Josh Davis[20]; 19. 1B-Keith Baxter[22]; 20. 9-Lance Heinberger[19]; 21. 8T-Tanner Tecco[21]; 22. 01-Tim Shaffer[15]
Heat 1: 1. 1-Nate Dussel[4]; 2. 81-Rayce Jacobs[1]; 3. 3-John Jerich[2]; 4. 22-Cole Duncan[6]; 5. 71H-Max Stambaugh[5]; 6. 4D-Josh Davis[7]; 7. 3V-Chris Verda[3]; 8. 83X-Nate Reeser[9]; 9. 25-Jonah Aumend[8]
Heat 2: 1. 11N-Darin Naida[1]; 2. W20-Greg Wilson[2]; 3. 7*-Tyler Street[4]; 4. 98-Ricky Peterson[3]; 5. 19-Tyler Esh[8]; 6. 1B-Keith Baxter[7]; 7. 6-Bob Felmlee[6]; 8. 34-Sterling Cling[5]
Heat 3: 1. 68G-Tyler Gunn[2]; 2. 2-AJ Flick[1]; 3. 22S-Brandon Spithaler[4]; 4. 01-Tim Shaffer[3]; 5. 4X-Cale Stinson[6]; 6. 8T-Tanner Tecco[7]; 7. 7DK-Dylan Kingan[5]; 8. 3TN-Tyler Newhart[8]; 9. (DNS) 11J-David Kalb
Heat 4: 1. 15-Mitch Harble[1]; 2. 2B-Brandon Wimmer[3]; 3. 3J-Trey Jacobs[5]; 4. 4-Danny Smith[2]; 5. 9-Lance Heinberger[4]; 6. 11-Shawn Hubler[6]; 7. 00-Anthony Gaskins[8]; 8. (DNS) 13-Van Gurley Jr
Hot Laps 1: 1. 1-Nate Dussel[22]; 2. 81-Rayce Jacobs[29]; 3. 3-John Jerich[1]; 4. 22-Cole Duncan[12]; 5. 71H-Max Stambaugh[5]; 6. 4D-Josh Davis[9]; 7. 3V-Chris Verda[3]; 8. 83X-Nate Reeser[2]; 9. 25-Jonah Aumend[4]; 10. (DNS) 1B-Keith Baxter; 11. (DNS) W20-Greg Wilson; 12. (DNS) 7*-Tyler Street; 13. (DNS) 11N-Darin Naida; 14. (DNS) 19-Tyler Esh; 15. (DNS) 6-Bob Felmlee; 16. (DNS) 98-Ricky Peterson; 17. (DNS) 01-Tim Shaffer; 18. (DNS) 4-Danny Smith; 19. (DNS) 22S-Brandon Spithaler; 20. (DNS) 4X-Cale Stinson; 21. (DNS) 8T-Tanner Tecco; 22. (DNS) 2B-Brandon Wimmer; 23. (DNS) 34-Sterling Cling; 24. (DNS) 2-AJ Flick; 25. (DNS) 68G-Tyler Gunn; 26. (DNS) 13-Van Gurley Jr; 27. (DNS) 15-Mitch Harble; 28. (DNS) 9-Lance Heinberger; 29. (DNS) 11-Shawn Hubler; 30. (DNS) 3J-Trey Jacobs; 31. (DNS) 11J-David Kalb; 32. (DNS) 7DK-Dylan Kingan; 33. (DNS) 3TN-Tyler Newhart; 34. (DNS) 00-Anthony Gaskins
19 entries
BOSS 410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1: 1. 6T-Trey Osborne[12]; 2. 54-Jakob Boxell[2]; 3. 32M-Derek Hastings[4]; 4. 11A-Abby Hohlbein[6]; 5. 2DI-Dustin Ingle[7]; 6. 94-Jacob Stickle[14]; 7. 2B-Caleb Shietze[13]; 8. 24-Lee Underwood[15]; 9. 5V-Jesse Vermillion[17]; 10. 19-Matt Cooley[3]; 11. 73-Blake Vermillion[16]; 12. 5A-Toby Alfrey[1]; 13. 1H-Korbyn Hayslett[5]; 14. 122-Justin Walls[18]; 15. 5-Aaron Middaugh[10]; 16. 6W-Chad Wilson[19]; 17. 3-John Jerich[8]; 18. 33-Mike Miller[11]; 19. 53-Steve Little[9]
Heat 1: 1. 6T-Trey Osborne[3]; 2. 6W-Chad Wilson[1]; 3. 3-John Jerich[2]; 4. 11A-Abby Hohlbein[6]; 5. 19-Matt Cooley[5]; 6. 5-Aaron Middaugh[7]; 7. 33-Mike Miller[4]
Heat 2: 1. 2DI-Dustin Ingle[4]; 2. 94-Jacob Stickle[5]; 3. 2B-Caleb Shietze[3]; 4. 53-Steve Little[6]; 5. 1H-Korbyn Hayslett[2]; 6. 122-Justin Walls[1]
Heat 3: 1. 32M-Derek Hastings[1]; 2. 5V-Jesse Vermillion[2]; 3. 54-Jakob Boxell[4]; 4. 5A-Toby Alfrey[5]; 5. 24-Lee Underwood[3]; 6. 73-Blake Vermillion[6]