Tyler Schullick Wins ISMA/MSA Feature at Evans Mills

EVANS MILLS, N.Y. (September 19, 2026) — Tyler Schullick won the ISMA/MSA Supermodified feature event Saturday night at Evans Mills Raceway Park.
Schullick, from Vermillion, Ohio, moved up from 9th starting position to take the lead on lap 53, going from third to first in two laps passing Dan Connors Jr. for the lead. Schullick then held off Jeff Abold for the victory.
Jeffrey Battle, Josh Sokolic, and Connors rounded out the top five.
ISMA/MSA Supermodifieds
Evans Mills Raceway Park
Evans Mills, New York
Saturday, September 19, 2026
TJ Toyota Waite Toyota ISMA MSS Supers Time Trials
1. 22-Mike McVetta, 12.119[9]
2. 96-Tyler Shullick, 12.135[17]
3. 05-Jeff Abold, 12.166[1]
4. 41-Dan Connors Jr, 12.224[4]
5. 98-Tyler Thompson, 12.302[23]
6. 14B-Jeff Battle, 12.338[2]
7. 49-Sawyer Stout, 12.366[22]
8. 95-Dave Shullick Jr, 12.403[16]
9. 61-Mike Ordway Jr, 12.459[11]
10. 32-Otto Sitterly, 12.486[18]
11. 54-Camden Proud, 12.491[12]
12. 19-Trent Stephens, 12.550[21]
13. 52-Dave Danzer, 12.561[5]
14. 16R-Logan Rayvals, 12.584[13]
15. 6-Josh Sokolic, 12.666[20]
16. 78-Mark Sammut, 12.704[15]
17. 02-Brandon Bellinger, 12.708[3]
18. 28-Eric Lewis, 12.751[8]
19. 0-Nick Snyder, 13.049[19]
20. 83-Lou LeVea Jr, 13.097[7]
21. 14L-Andrew (AJ) Lesiecki, 13.144[6]
22. 87-Kyle Hutchinson, 13.192[24]
23. 16M-Griffin Miller, 13.289[10]
DNS: 55-Rich Reider
TJ Toyota Waite Toyota ISMA MSS Supers Heat Race #1 (10 Laps)
1. 19-Trent Stephens
2. 61-Mike Ordway Jr
3. 14B-Jeff Battle
4. 05-Jeff Abold
5. 52-Dave Danzer
6. 78-Mark Sammut
7. 87-Kyle Hutchinson
8. 0-Nick Snyder
TJ Toyota Waite Toyota ISMA MSS Supers Heat Race #2 (10 Laps)
1. 96-Tyler Shullick
2. 95-Dave Shullick Jr
3. 98-Tyler Thompson
4. 16R-Logan Rayvals
5. 54-Camden Proud
6. 02-Brandon Bellinger
7. 16M-Griffin Miller
8. 83-Lou LeVea Jr
TJ Toyota Waite Toyota ISMA MSS Supers Heat Race #3 (10 Laps)
1. 32-Otto Sitterly
2. 49-Sawyer Stout
3. 22-Mike McVetta
4. 6-Josh Sokolic
5. 14L-Andrew (AJ) Lesiecki
6. 28-Eric Lewis
TJ Toyota Waite Toyota ISMA MSS Supers Feature (100 Laps)
1. 96-Tyler Shullick[9]
2. 05-Jeff Abold[4]
3. 14B-Jeff Battle[11]
4. 6-Josh Sokolic[15]
5. 41-Dan Connors Jr[2]
6. 22-Mike McVetta[7]
7. 02-Brandon Bellinger[17]
8. 49-Sawyer Stout[5]
9. 19-Trent Stephens[3]
10. 61-Mike Ordway Jr[8]
11. 52-Dave Danzer[13]
12. 0-Nick Snyder[22]
13. 78-Mark Sammut[16]
14. 98-Tyler Thompson[1]
15. 16R-Logan Rayvals[10]
16. 14L-Andrew (AJ) Lesiecki[18]
17. 16M-Griffin Miller[20]
18. 87-Kyle Hutchinson[19]
19. 32-Otto Sitterly[6]
20. 83-Lou LeVea Jr[24]
21. 54-Camden Proud[14]
22. 55-Rich Reider[23]
23. 95-Dave Shullick Jr[12]
24. 28-Eric Lewis[21]