Justin Sanders wraps up NARC season with win

Hanford,CA (Oct 17,2026)- Justin Sanders picked up the NARC King of the West season finale 30 lap feature victory Saturday night at Kings Speedway. Chasing Sanders was DJ Netto, Colby Copeland, Landon Brooks and Dylan Bloomfield.
King of the West Sprints
A Feature (30 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 88N-DJ Netto[13]; 3. 21-Colby Copeland[6]; 4. 21L-Landon Brooks[4]; 5. 7C-Dylan Bloomfield[8]; 6. 0-Tim Kaeding[2]; 7. 14-Jett Barnes[7]; 8. 22-Shane Golobic[9]; 9. 29-Bud Kaeding[12]; 10. X1-Chance Grasty[5]; 11. 2A-Austin Wood[10]; 12. 73B-Braden Chiaramonte[15]; 13. 121-Caeden Steele[14]; 14. 67-Grant Duinkerken[16]; 15. 10-Dominic Gorden[3]; 16. 7-Steven Kent[11]; 17. 5D-Cole Danell[17]; 18. 11-JJ Ringo[18]
Dash (6 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 0-Tim Kaeding[2]; 3. 10-Dominic Gorden[3]; 4. 21L-Landon Brooks[4]; 5. X1-Chance Grasty[5]; 6. 21-Colby Copeland[6]
Heat 1 (8 Laps): 1. 10-Dominic Gorden[2]; 2. 14-Jett Barnes[1]; 3. 22-Shane Golobic[3]; 4. 21-Colby Copeland[4]; 5. 88N-DJ Netto[5]; 6. 67-Grant Duinkerken[6]
Heat 2 (8 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[4]; 2. X1-Chance Grasty[1]; 3. 2A-Austin Wood[2]; 4. 7-Steven Kent[5]; 5. 121-Caeden Steele[6]; 6. 5D-Cole Danell[3]
Heat 3 (8 Laps): 1. 21L-Landon Brooks[2]; 2. 7C-Dylan Bloomfield[3]; 3. 0-Tim Kaeding[4]; 4. 29-Bud Kaeding[1]; 5. 73B-Braden Chiaramonte[5]; 6. (DNS) 11-JJ Ringo
Qualifying (2 Laps): 1. 21-Colby Copeland, 13.211[7]; 2. 2X-Justin Sanders, 13.221[1]; 3. 0-Tim Kaeding, 13.251[3]; 4. 14-Jett Barnes, 13.254[10]; 5. X1-Chance Grasty, 13.313[13]; 6. 29-Bud Kaeding, 13.315[14]; 7. 10-Dominic Gorden, 13.380[6]; 8. 2A-Austin Wood, 13.399[2]; 9. 21L-Landon Brooks, 13.452[11]; 10. 22-Shane Golobic, 13.517[5]; 11. 5D-Cole Danell, 13.591[8]; 12. 7C-Dylan Bloomfield, 13.625[9]; 13. 88N-DJ Netto, 13.626[17]; 14. 7-Steven Kent, 13.690[4]; 15. 73B-Braden Chiaramonte, 13.723[15]; 16. 67-Grant Duinkerken, 13.879[16]; 17. 121-Caeden Steele, 13.916[12]; 18. 11-JJ Ringo[18]