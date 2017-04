Eliason Wins NARC Feature at Kern County

King of the West Sprint Car Series presented by NARC

Kern County Speedway

Bakersfield, CA

Saturday April 8, 2017

Qualifying:

1. 68 – Chase Johnson, 12.894

2. 98 – Sean Watts, 12.909

3. 29 – Willie Croft, 12.940

4. 12P – Scott Parker, 12.973

5. 0 – Bud Kaeding, 13.016

6. 83 – Kyle Hirst, 13.036

7. 83JR – Giovanni Scelzi, 13.087

8. 25 – Bobby Mcmahan, 13.195

9. 20 – Cory Elison, 13.223

10. 3C – Dj Netto, 13.256

11. 21X – Carson Macedo, 13.411

12. 26 – Taylor Malsum, 13.431

13. 37 – Mitchell Faccinto, 13.448

14. 7Z – Zane Blanchard, 13.510

15. 4S – Michael Kofoid, 13.515

16. 3 – Craig Stidham, 13.547

17. 7B – Brent Bjork, 13.562

18. 28 – Nathan Rolfe, 13.611

19. 0 – Jason Statler, 13.713

20. 12 – Jarrett Soares, 13.723

21. 1 – Matthew Moles, 13.735

22. 69 – Brent Kaeding, 13.760

23. 75 – Sean Becker, 13.766

24. 8 – Jermy Chisum, 14.125

Heat Race #1:

1. 3c – D.J. Netto

2. 83jr – Giovanni Scelzi

3. 68 – Chase Johnson

4. 12p – Scott Parker

5. 0 – Jason Statler

6. 69 – Brent Kaeding

7. 37 – Mitchell Faccinto

8. 3 – Craig Stidham

Heat Race #2:

1. 21x – Carson Macedo

2. 0 – Bud Kaeding

3. 25 – Bobby McMahan

4. 98 – Sean Watts

5. 75 – Sean Becker

6. 7z – Zane Blanchard

7. 12 – Jarrett Soares

8. 7b – Brent Bjork

Heat Race #3:

1. 20 – Cory Elison

2. 29 – Willie Croft

3. 83 – Kyle Hirst

4. 26 – Taylor Malsum

5. 4s – Michael Kofoid

6. 28 – Nathan Rolfe

7. 8 – Jermy Chisum

8. 1 – Matthew Moles

9. 7b – Brent Bjork

Dash:

1. 29 – Willie Croft

2. 68 – Chase Johnson

3. 83 – Kyle Hirst

4. 21x – Carson Macedo

5. 0 – Bud Kaeding

6. 83jr – Giovanni Scelzi

7. 20 – Cory Elison

8. 3c – D.J. Netto

9. 25 – Bobby McMahan

B-Main:

1. 37 – Mitchell Faccinto

2. 7z – Zane Blanchard

3. 3 – Craig Stidham

4. 69 – Brent Kaeding

5. 8 – Jermy Chisum

6. 28 – Nathan Rolfe

7. 1 – Matthew Moles

8. 12 – Jarrett Soares

9. 7b – Brent Bjork

Feature:

1. 20 – Cory Elison

2. 21x – Carson Macedo

3. 83 – Kyle Hirst

4. 83jr – Giovanni Scelzi

5. 0 – Bud Kaeding

6. 37 – Mitchell Faccinto

7. 3c – D.J. Netto

8. 75 – Sean Becker

9. 98 – Sean Watts

10. 4s – Michael Kofoid

11. 1 – Matthew Moles

12. 25 – Bobby McMahan

13. 69 – Brent Kaeding

14. 12p – Scott Parker

15. 3 – Craig Stidham

16. 0 – Jason Statler

17. 29 – Willie Croft

18. 68 – Chase Johnson

19. 28 – Nathan Rolfe

20. 26 – Taylor Malsum

21. 8 – Jermy Chisum

22. 7z – Zane Blanchard