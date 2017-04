Kaeding and Hirst Win Features During the Peter Murphy Classic

Peter Murphy Classic

Thunderbowl Raceway

Tulare, CA

Saturday April 22, 2017

Fujitsu King of the West presented by NARC

Feature

1. 0 Bud Kaeding

2. 21X Carson Macedo

3. 83JR Giovanni Scelzi

4. 4S Buddy Kofoid

5. 3C DJ Netto

6. 83 Kyle Hirst

7. 37 Mitchell Facinto

8. 22M Mason Moore

9. 41 Dominic Scelzi

10. 29 Willie Croft

11. 20 Cory Eliason

12. 68 Chase Johnson

13. 88N Tanner Thorsen

14. 22 shane golobic

15. 3 Craig Stidham

16. 69 Brent Kaeding

17. 12 Jarrett Soares

18. 33 Lucas Ashe

19. 00 Jason Statler

20. 25 Bobby McMahon

21. 75 Sean Becker

USAC West Coast Sprint Car Series

USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE RESULTS: April 22, 2017 – Tulare, California – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway – 4th Annual “Peter Murphy Classic”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Austin Liggett, 83, Liggett-16.061; 2. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-16.170; 3. Joe Stornetta Jr., 3F, Finkenbinder-16.195; 4. Ryan Bernal, 56, Phulps-16.326; 5. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-16.347; 6. Danny Faria Jr., 17V, Faria-16.371; 7. Kyle Hirst, 51T, Roth-16.479; 8. Cody Majors, 81M, Watt-16.489; 9. Tristan Guardino, 15T, Guardino-16.491; 10. Steven Garris, 58, Garris-16.577; 11. Max Adams, 5M, Adams-16.607; 12. Jeff Sibley, 42N, Sibley-17.766; 13. Billy Butler, 2K, Keller-16.787; 14. Brandon Wiley, 33B, Team 33-16.809; 15. Gary Nelson Jr., 6N, Nelson-16.940; 16. Steve Hix, 57, Hix-17.019; 17. Ryan Stolz, 63, Stolz-17.088; 18. Geoffrey Strole, 09S, Strole-17.205; 19. Koen Shaw, 88K, Shaw-17.443; 20. Ryan Timmons, 29T, Timmons-17.475; 21. Kyle Smith, 55, Smith-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Bernal, 2. Hirst, 3. Liggett, 4. Butler, 5. Garris, 6. Shaw, 7. Hix. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (10 laps) 1. Majors, 2. R. Vander Weerd, 3. J.Vander Weerd, 4. Adams, 5. Wiley, 6. Timmons, 7. Stolz. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (10 laps) 1. Faria, 2. Stornetta, 3. Guardino, 4. Sibley, 5. Smith, 6. Strole, 7. Nelson. NT

COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED POLE SHUFFLE: 1. Faria, 2. Hirst, 3. Majors, 4. Bernal, 5. R.Vander Weerd, 6. Stornetta. NT

FEATURE: (25 laps) 1. Kyle Hirst, 2. Ryan Bernal, 3. Danny Faria Jr., 4. Jace Vander Weerd, 5. Austin Liggett, 6. Brandon Wiley, 7. Richard Vander Weerd, 8. Billy Butler, 9. Max Adams, 10. Jeff Sibley, 11. Steven Garris, 12. Kyle Smith, 13. Steve Hix, 14. Ryan Timmons, 15. Koen Shaw, 16. Cody Majors, 17. Tristan Guardino, 18. Gary Nelson Jr., 19. Joe Stornetta Jr., 20. Geoffrey Strole, 21. Ryan Stolz. NT

—————————-

**Majors flipped during the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-5 Faria, Laps 6-25 Hirst.

BR MOTORSPORTS/KING RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Brandon Wiley (14th to 6th)

NEW USAC WEST COAST SPRINT POINTS: 1-Bernal-395, 2-R.Vander Weerd-354, 3-Jake Swanson-343, 4-J.Vander Weerd-328, 5-Liggett-288, 6-Faria-280, 7-Majors-245, 8-Geoff Ensign-244, 9-Guardino-242, 10-Wiley-195.

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: April 29 – Hanford, CA – Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds