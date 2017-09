McDERMAND WINS AT SPOON RIVER

From USAC

Canton, IL…….. Five drivers led Saturday night’s feature, with McDermand taking the lead from Andy Baugh on lap 20 and leading the final six circuits to beat Baugh, Adam Taylor, Brent Burrows and Broc Hunnell.

USAC SPEED2 DEERY BROTHERS IMRA MIDGET RACE RESULTS: September 9, 2017 – Canton, Illinois – Spoon River Speedway

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Chase McDermand (#31 Mallonee), 2. Dillon Morley (#69x Morley), 3. Broc Hunnell (#F5 Hunnell), 4. Justin Behrens (#17 Behrens), 5. Todd Baker (#48 Baker), 6. Beau Burnett (#1 Murdock). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Andy Baugh (#37 Raymond), 2. Brent Burrows (#51 Myers), 3. Jeremy Hull (#24 Hull), 4. Adam Taylor (#7T Taylor), 5. Kurt Mueller (#83 Mueller), 6. Brad Denney (#2 Murdock). NT

THIRD HEAT: (8 laps) 1. Bret Tripplet (#7x Mahan), 2. Robby McQuinn (#09 McQuinn), 3. Jacob Sollenberger (#5 Utsinger), 4. Kurt Mayhew (#21 Mayhew), 5. Daitlyn England (#19E England). NT

FEATURE: (25 laps) 1. Chase McDermand, 2. Andy Baugh, 3. Adam Taylor, 4. Brent Burrows, 5. Broc Hunnell, 6. Dillon Morley, 7. Kurt Mayhew, 8. Jacob Sollenberger, 9. Justin Behrens, 10. Todd Baker, 11. Jeremy Hull, 12. Robby McQuinn, 13. Beau Burnett, 14. Bret Tripplet, 15. Johnny Murdock (#0 Murdock), 16. Bred Denney, 17. Kurt Mueller, 18. Daitlyn England, 19. Shane Morgan (#15 Morgan). NT

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Morley, Laps 2-3 Burrows, Laps 4-7 Morley, Laps 8-13 McQuinn, Laps 14-19 Baugh, Laps 20-25 McDermand.

NEW SPEED2 USAC DEERY BROTHERS IMRA MIDGET POINTS: 1-Morley-1,374, 2-Taylor-1,356, 3-McDermand-1,118, 4-Sollenberger-984, 5-Hull-960, 6-Burrows-810, 7-Tyson Hart-760, 8-Mueller-724, 9-Hunnell-721, 10-A.Baugh-634.

NEXT SPEED2 USAC DEERY BROTHERS IMRA MIDGET RACE: September 16 – Canton, IL – Spoon River Speedway