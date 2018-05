Feature Winners: May 4 – 6, 2018

Friday May 4, 2018

Accord Speedway – Accord, NY – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Bob Tersillo

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – FAST – 305 Sprint Car Series – Dustin Stroup

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – FAST – 410 Sprint Car Series – Byron Reed

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Jess Beckett

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kerry Kinser

Deming Speedway – Deming, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Chance Crum

Electric City Speedway – Great Falls, MT – USA – Rocky Mountain Sprint Car Series – Bill Boyce

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Kevin Thomas Jr.

Heartland Park Topeka – Topeka, KS – USA – ASCS – Red River Region / ASCS – Warrior Region – Jonathan Cornell

I-80 Speedway – Greenwood, NE – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series – Bobby Parker Memorial – Jason Martin

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Dustin Daggett

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bailey Goldesberry

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – James Kinder

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – World of Outlaws – Donny Schatz

Limaland Motorsports Park – Lima, OH – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Landon Simon

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Brad Furr

Rapid Speedway – Rock Rapids, IA – USA – Midwest Sprint Touring Series – Lee Grosz

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Bill Brownell Classic – Kyle Hirst

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Wingless Sprints – Ron LaPlant

Toledo Speedway – Toledo, OH – USA – USAC – Silver Crown Championship – Kody Swanson

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Austen Treuchet

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tyler Drueke

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – National Midget Series / POWRi West Midget Series – Logan Seavey

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Riley Kreisel

West Texas Raceway – Lubbock, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Preston Peebles

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – ASCS – National Tour / United Racing Club – Greg Hodnett

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Aaron Ott

Saturday May 5, 2018

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jarrod Schneiderman

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Midget Cars – Matt Smith

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – QLD Sprintcar Title – Mitchell Gee

Arizona Speedway – Queen Creek, AZ – USA – ASCS – Southwest Region – J.T. Imperial

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Garrett Williamson

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC – Speed 2 DMA Midget Car Championship – Jason Goff

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Houseman

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Boston Mead

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS – Traditional Sprint Car Series – Cam Schafer

Charleston Raceway – Charleston, IL – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Terry Babb

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Tyler Thompson

Coos Bay Speedway – Coos Bay, OR – US – Winged 360 Sprint Cars – Lawrence VanHoof

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Bailey Hughes

Delaware International Speedway – Delmar, DE – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Eddie Wagner

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brian Herbert

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Trevor Grossenbacher

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Billy Boyd Jr.

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Chase Briscoe

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – FAST – 410 Sprint Car Series – Craig Mintz

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – National Racing Alliance / FAST – 305 Sprint Car Series – 305/360 Sprint Car Challenge – Bobby Clark

Grays Harbor Raceway – Yakima, WA – USA – Sportsman Sprints – Devin Barnes

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Eric Bridger

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ryan Roberts

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Brown

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Patriot Sprint Tour – Jason Barney

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – David Ferguson

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Nick Bilbee

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Putnamville Clash – A.J. Hopkins

Lucas Oil Speedway – Wheatland, MO – USA – ASCS – Red River Region / ASCS – Warrior Region – Logan Seavey

Lucas Oil Speedway – Wheatland, MO – USA – POWRi – National Midget Series / POWRi West Midget Series – Tanner Carrick

Lucas Oil Speedway – Wheatland, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Mitchell Moore

Madera Speedway – Madera, CA – USA – 360 Supermodifieds – Donnie Large

Madera Speedway – Madera, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Jerome Rodela

Madera Speedway – Madera, CA – USA – Northern California Modified Association – Denny Burell

Madera Speedway – Madera, CA – USA – USAC – Western US Pavement Speed 2 Midgets – Adam Lemke

Madras Speedway – Madras, OR – USA – Wingless Sprint Series – Lindsay Barney

Magic Valley Speedway – Twin Falls, ID – USA – Idaho Six Cylinder Racing League – Tony Ackerland

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – Northeast Wingless Sprint Cars – Eric Jennings

Orange County Fair Speedway – Middletown, NY – USA – Capital Region Sprintcar Agency – Thomas Radivoy

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Nate Eakin

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jake Haulot

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Wingless Sprints – Geoff Ensign

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Justyn Cox

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Danny Schlafer

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – USAC – National Sprint Car Championship – Kevin Thomas Jr.

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Danny Dietrich

Rocky Mountain Raceway – West Valley City, UT – USA – Focus Midgets – Chuck Groat

Rocky Mountain Raceway – West Valley City, UT – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ryan Burdett

Rocky Mountain Raceway – West Valley City, UT – USA – Limited Sprints – Bob Massie

Route 66 Motor Speedway – Amarillo, TX – USA – Sprint Series of Oklahoma – John Carney II

Sabine Motor Speedway – Many, LA – USA – Louisiana Outlaw RaceSaver Sprints – John Ricketts

Salina Highbanks Speedway – Salina, OK – USA – World of Outlaws – Brad Sweet

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – ASCS – National Tour – Blane Heimbaugh

Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Aaron Reutzel

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – King of the West Sprint Car Series – Bradway Memorial – Willie Croft

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Ross Rankine

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Summer Thunder Series – Jason Solwold

Southern Oregon Speedway – Medford, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – David Hibbard

St. Francois County Raceway – Farmington, MO – USA – Winged 410 Sprint Cars – Tim Crawley

Star Speedway – Ephing, NH – USA – Small Block Supermodifieds – Bobby Thomas III

Sycamore Speedway – Sycramore, IL – USA – POWRi – Division II Midget Series – Ryan Probst

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – Civil War Series – Steven Kent

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – Western RaceSaver Series – Grant Duinkerken

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – Brody Roa

Wagner Speedway – Wagner, SD – USA – Midwest Sprint Touring Series – Thomas Kennedy

Waterford Speedbowl – Waterford, CT – USA – NEMA – Lites Midget Car Series – Avery Stoehr

Waterford Speedbowl – Waterford, CT – USA – NEMA – Midget Car Series – Paul Scally

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Danny Mumaw

Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Landon Simon

Western Speedway – Victoria, BC – USA – Winged 360 Sprint Cars – Aaron Willison

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Interstate Racing Association – Matt VandeVere

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Chris Dodd

Sunday May 6, 2018

Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Zach Daum

Kingaroy Speedway – Kingaroy, QLD – AU – Wingless V6 Sprint Cars – David Eggins

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – D2 Midgets – Chase McDermand

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Kevin Thomas Jr.