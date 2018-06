McMahan Wins All Star Feature at Outlaw Speedway

All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Outlaw Speedway

Dundee, NY

Friday June 8, 2018

Feature:

1. 13 – Paul McMahan

2. 48 – Danny Dietrich

3. 10H – Chad Kemenah

4. 87 – Aaron Reutzel

5. 44 – Trey Starks

6. 14 – Tony Stewart

7. 11 – Ryan Smith

8. 3G – Carson Macedo

9. 3 – Jac Haudenschild

10. 35Z – Jared Zimbardi

11. 5 – Justin Barger

12. 98 – Carl Bowser

13. O7 – Gerard McIntyre

14. 51 – John Garvin

15. 98T – Joe Trenca

16. 97AU – Mitchell Wormall

17. 10 – Joe Kata

18. 22 – Brandon Spithaler

19. 35 – Tyler Esh

20. 70 – Dave Blaney

21. 3Z – Brock Zearfoss

22. 4 – Parker Price-Miller

23. 7K – Cale Conley