Faccinto Takes Bakersfield Western States Midget Feature Victory

From USAC

BAKERSFIELD, Ca. (June 16, 2018) — Michael Faccinto of Hanford, Calif. won Saturday night’s 30-lap Light Up the World USAC Western States Midget feature at Bakersfield Speedway. He passed Jake Swanson on lap 21 and led the final 10 laps to beat Swanson, Robby Josett, point leader Alex Schutte and Robert Dalby.

LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACE RESULTS: June 16, 2018 – Bakersfield, California – Bakersfield Speedway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Michael Faccinto, 9D, Dodenhoff-14.129; 2. C.J. Sarna, 20, Sarna-14.521; 3. David Prickett, 24X, Neverlift-14.533; 4. Daniel Anderson, 77, Anderson-14.536; 5. Shannon McQueen, 7, McQueen-14.635; 6. Ronnie Gardner, 2X, Neverlift-14.653; 7. Bryan Drollinger, 71, Drollinger-14.744; 8. Frankie Guerrini, 63, Guerrini-14.814; 9. Ariel Biggs, 1P, Nichols-14.874; 10. Jake Swanson, 73X, Ford-15.024; 11. Ashley Heredia, 15, Hazelton-15.045; 12. Alex Schutte, 28, Schutte/McElwee-15.047; 13. Randi Pankratz, 8, Pankratz-15.108; 14. Robert Dalby, 4D, Dalby-15.135; 15. Marvin Mitchell, 78, Mitchell-15.149; 16. Clayton Ruston, 7R, CR-15.160; 17. Robby Josett, 2, Josett-15.161; 18. Kyle Beilman, 31, Beilman-15.380; 19. Dylan Ito, 73, Ford-15.395; 20. Tristan Guardino, 16K, Kruseman-15.614; 21. Sterling Cling, 6K, Kruseman-15.895; 22. Cody Swanson, 71S, Campbell-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. J.Swanson, 2. Faccinto, 3. Anderson, 4. C.Swanson, 5. Pankratz, 6. Ruston, 7. Drollinger, 8. Ito. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (8 laps) 1. Guerrini, 2. Dalby, 3. McQueen, 4. Josett, 5. Guardino, 6. Sarna, 7. Heredia. NT

COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED/ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (8 laps) 1. Schutte, 2. Prickett, 3. Gardner, 4. Cling, 5. Beilman, 6. Mitchell, 7. Biggs. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Michael Faccinto, 2. Jake Swanson, 3. Robby Josett, 4. Alex Schutte, 5. Robert Dalby, 6. Cody Swanson, 7. Frankie Guerrini, 8. Randi Pankratz, 9. C.J. Sarna, 10. Shannon McQueen, 11. Clayton Ruston, 12. Kyle Beilman, 13. Marvin Mitchell, 14. Ashley Heredia, 15. Tristan Guardino, 16. David Prickett, 17. Daniel Anderson, 18. Dylan Ito, 19. Sterling Cling, 20. Ronnie Gardner, 21. Ariel Biggs, 22. Bryan Drollinger. NT

**Cling flipped on lap 11 of the feature. Ito flipped on lap 20 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-14 Dalby, Lap 15 Schutte, Laps 16-20 J.Swanson, Laps 21-30 Faccinto

SALDANA RACING PRODUCTS/RACING OPTICS HARD CHARGER: Robby Josett (11th to 3rd)

NEW LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET PRESENTED BY CBD LIVING WATER POINTS: 1-Schutte-220, 2-Faccinto-195, 3-McQueen-187, 4-Dalby-183, 5-Josett-180, 6-Guerrini-168, 7-Ruston-158, 8-Gardner-154, 9-Cory Elliott-146, 10-Sarna-140.

NEXT LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACE: July 21 – Petaluma (CA) Speedway – “Jack London Hall of Fame Night” – co-sanctioned with BCRA