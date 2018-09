Hammaker, Walton, and Bishop Win Features at Lincoln Speedway

RACE RESULTS

Saturday, September 15, 2018

LINCOLN SPEEDWAY

Abbottstown, PA

K1 RaceGear 358 Sprint Summer Series

K1 RaceGear 358 Sprint Feature Finish (25 Laps) – 1. 66H-Doug Hammaker; 2. 19D-Wyatt Hinkle; 3. 12-Brent Shearer; 4. 38D-Kyle Denmyer; 5. 41B-Tyler Ross; 6. 119-Chandler Leiby; 7. 5-Travis Scott; 8. 19-Troy Wagaman, Jr.; 9. 28-Matt Findley; 10. 89-Ashley Cappetta; 11. 50-Alyson Dietz; 12. 8-Kenny Kuhn; 13. 717-Brie Hershey (DNF); 14. 80-Rodney Westhafer (DNF); 15. 11D-Kody Hartlaub (DNF); 16. 44-Dylan Norris (DNF); 17. 2D-Arron Spahr (DNF); 18. 21T-Scott Fisher (DNF); 19. 99M-Nyle Berkes (DNF); 20. 4R-Tyler Walton (DNF); 21. 66-Jeff Halligan (DNF); 22. 66A-Cody Fletcher (DNF); 23. 21-C. J. Tracy (DNF); 24. 48-Glenndon Forsythe (DNF). DNS: 19S-Steven Drevicki. No Time.

Lap Leaders – Aaron Spahr (1-7), Wyatt Hinkle (8-21), Doug Hammaker (22-25)

MAKE-UP 358 Sprint Feature (8/18) Finish – 1. 4R-Tyler Walton; 2. 00-Chris Frank; 3. 38D-Kyle Denmyer; 4. 11D-Kody Hartlaub; 5.12-Brent Shearer; 6. 41B-Tyler Ross; 7. 19-Troy Wagaman, Jr.; 8. 5-Travis Scott; 9. 28-Matt Findley; 10. 6M-Hank Donovan, Jr.; 11. 21-C.J. Tracy; 12. 44-Dylan Norris; 13. 2D-Arron Spahr; 14. 59-Steve Wilbur; 15. 89-Ashley Cappetta; 16. 34-Mark VanVorst; 17. 5A-Zachary Allman; 18. 38-Brett Strickler (DNF); 19. 50-Alyson Dietz (DNF); 20. 66A-Cody Fletcher (DNF); 21. 97-Brie Hershey (DNF); DNS: 66-Jeff Halligan, 44-Dave Brown. No Time.

Lap Leaders – Brett Strickler (1), Chris Frank (2-6), Tyler Walton (7-20)

358 Sprint Heat One Finish (10 laps/5 to qualify) – 1. 5-Travis Scott; 2. 4R-Tyler Walton; 3. 12-Brent Shearer; 4. 41B-Tyler Ross; 5. 28-Matt Findley; 6. 11D-Kody Hartlaub; 7. 38-Brett Strickler; 8. 59-Steve Wilbur; 9. 3-Jeff Paulson; 10. 717-Brie Hershey (DNF). Time – 2:29.94

358 Sprint Heat Two Finish (10 laps/5 to qualify) – 1. 66H-Doug Hammaker; 2. 38D-Kyle Denmyer; 3. 21T-Scott Fisher; 4. 44-Dylan Norris; 5. 8-Kenny Kuhn; 6. 80M-Dan Richcreek; 7. 34-Mark VanVorst; 8. 511-John Sharpe; DNS – 18-Todd Rittenhouse, Jr. No Time

358 Sprint Heat Three Finish (10 laps/5 to qualify) – 1. 19D-Wyatt Hinkle; 2. 89-Ashley Cappetta; 3. 2D-Aaron Spahr; 4. 50-Alyson Dietz; 5. 21-CJ Tracy; 6. 19S-Steve Drevicki; 7. 41-Brian Carber; 8. 10-Zach Eucalano; 9. 66-Jeff Halligan. Time – 2:30.13

358 Sprint Heat Four Finish (10 laps/5 to qualify) – 1. 19-Troy Wagaman, Jr.; 2. 80-Rodney Westhafer; 3. 99M-Nyle Berkes; 4. 66A-Cody Fletcher; 5. 48-Glenndon Forsythe; 6. 119-Chandler Leiby; 7. 5A-Zachary Allman; 8. 00-Chris Frank; 9. 6M-Hank Donovan, Jr. Time – 2:32.63

358 Sprint Consolation Finish (10 laps/4 to qualify) – 1. 119-Chandler Leiby; 2. 11D-Kody Hartlaub; 3. 19S-Steve Drevicki; 4. 66-Jeff Halligan; 5. 717-Brie Hershey; 6. 41-Brian Carber; 7. 00-Chris Frank; 8. 10-Zach Eucalano; 9. 3-Jeff Paulus; 10. 5A-Zachary Allman; 11. 38-Brett Strickler; 12. 511-John Sharpe; 13. 80M-Dan Richcreek (DNF); 14. 6M-Hank Donovan, Jr. (DNF); 15. 59-Steve Wilbur (DNF); DNS – 34-Mark VanVorst. No Time

PASS/IMCA 305 Sprints

305 Sprint Feature Finish (20-laps) – 1. 11A-Austin Bishop; 2. 11Z-Zack Newlin; 3. 17-Kyle Smith; 4. 61-John Scarborough; 5. 46-Mike Alleman; 6. 69-Landon Price; 7. 83M-Larry McVey; 8. 23-Samantha Lieberman; 9. 1R-Christian Rumsey; 10. 77-Andrew Hake; 11. 5-John Walp; 12. 20-Stephanie Dodson; 13. 59T-Tim Stallings; 14. 0-Kyle Ganoe; 15. 8D-Scott Ellerman; 16. 77J-Jeff Geiges; 17. 2-Erin Statler; 18. 91J-John Fiore; 19. 4-Tyler Reinhardt; 20. 50-Jay Krout; 21. 44V-Daren Baloc; 22. 83-Billy Ney (DNF); 23. 3D-Dave Grube (DNF); 24. 9S-Rick Stief (DNF). No Time

Lap Leaders – Austin Bishop (1-20)

305 Sprint Heat One Finish (8 laps/5 to qualify) – 1. 11Z-Zach Newlin; 2. 69-Landon Price; 3. 1R-Christian Rumsey; 4. 77-Andrew Hake; 5. 59T-Tim Stallings; 6. 5-John Walp; 7. 8-Nick Sweigert (DNF); 8. 9C-Darren Miller (DNF). No Time

305 Sprint Heat Two Finish (8 laps/5 to qualify) – 1. 3D-Dave Grube; 2. 77J-Jeff Geiges; 3. 83-Billy Ney; 4. 4-Tyler Reinhardt; 5. 20-Stephanie Dodson; 6. 50-Jay Krout; 7. 9S-Rick Stief; 8. 67-Ken Duke, Jr. Time – 2:37.03

305 Sprint Heat Three Finish (8 laps/5 to qualify) – 1. 46-Mike Allemen; 2. 2-Erin Statler; 3. 83A-Larry McVey; 4. 44V-Daren Balac; 5. 8D-Scott Ellerman; 6. 44K-Kirsten Hess; 7. 87-Austin Graby; 8. 13-Kurt Knepper. Time – 2:41.50

305 Sprint Heat Four Finish (8 laps/5 to qualify) – 1. 17-Kyle Smith; 2. 11A-Austin Bishop; 3. 61-John Scarborough; 4. 23-Samantha Lieberman; 5. 0-Kyle Ganoe; 6. 91J-John Fiore; 7. 97-Kenny Hoffman; DNS – 36-Jaremi Hanson. No Time

305 Sprint Consolation Finish (8 laps/4 to qualify) – 1. 50-Jay Krout; 2. 5-John Walp; 3. 91J-John Fiore; 4. 9S-Rick Stief; 5. 44K-Kiersten Hess; 6. 67-Ken Duke, Jr.; 7. 87-Austin Graby; 8. 13-Kurt Knepper; 9. 97-Kenny Hoffner (DNF); DNS – 8-Nick Sweigert, 9C-Darren Miller, 36-Jaremi Hansen. No Time

Penn-Mar Vintage Race Car Club

Vintage Race Car Club Feature Finish (15-laps)– 1. 10-Gene Wrightstone (M); 2. 17-Mike Beidel (S); 3. 707-Randy Minich (M); 4. 29-Mark Rickroad, Jr. (M); 5. 34-Brett Piergo (S); 6. 4-Scott Rickroad (M); 7. 7-Paul Baccchus (M); 8. 17-Curt Neiman (M); 9. 89-Ronald Rowles (S)(DNF). Time – 4:49.82

Vintage Race Car Heat Finish (8 laps) – 1. 10-Gene Wrightstone (M); 2. 707-Randy Minich (M); 3. 17N-Curt Neiman (M); 4. 17B-Mike Beidel (S); 5. 4-Scott Rickrode (M); 6. 7-Paul Bacchus, Jr. (M); 7. 29-Mark Rickrode, Jr. (M); 8. 34-Brett Perigo (S); 9. 89-Ronald Rowles (S); DNS – 78-Mark Grey (S). Time – 2:31.93