KTJ Wins USAC Southwest Sprint Car Feature at

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: October 27, 2018 – Casa Grande, Arizona – Central Arizona Speedway – “Howl-O-Ween Bash”

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Logan Seavey (#19 Reinbold/Underwood), 2. Colton Hardy (#74 Williams), 3. Stevie Sussex (#12 Allen), 4. Joe Scheopner (#17 Scheopner), 5. Tyler Most (#3 Most), 6. Nick Aiuto (#27 Aiuto). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Kevin Thomas Jr. (#75X Imperial), 2. Ronnie Clark (#6 Clark), 3. Dennis Gile (#13G Gile), 4. Isaac Chapple (#52 Chapple), 5. Matt Lundy (#98 Lundy), 6. Mike Martin (#16 Martin). NT

THIRD HEAT: (8 laps) 1. R.J. Johnson (#51 Martin), 2. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 3. Charles Davis Jr. (#50 Davis), 4. Jason McDougal (#19S Reinbold/Underwood), 5. Sterling Cling (#34 Cling), 6. Daylin Perreira (#21 Perreira). NT

FEATURE: (30 laps) 1. Kevin Thomas Jr., 2. R.J. Johnson, 3. Logan Seavey, 4. Jason McDougal, 5. Charles Davis Jr., 6. Isaac Chapple, 7. Stevie Sussex, 8. Tye Mihocko, 9. Colton Hardy, 10. Ronnie Clark, 11. Matt Lundy, 12. Dennis Gile, 13. Mike Martin, 14. Nick Aiuto, 15. Joe Scheopner, 16. Sterling Cling, 17. Daylin Perriera, 18. Tyler Most. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-9 Sussex, Laps 10-30 Thomas.

HARD CHARGER: Jason McDougal (10th to 4th)

BEAVER STRIPES PASSSING MASTER: R.J. Johnson