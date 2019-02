Tony Stewart Captures All Star Win at Bubba Raceway

Tony Stewart dominated the 30 lap All Star Circuit of Champions sprint car feature at Bubba Raceway Park Saturday night.

2/2/2019 at Bubba Raceway Park

410 Sprints – Winged | All Star Circuit of Champions

A Feature 1 (30 Laps): 1. 14-Tony Stewart, 23:25.816[1]; 2. 5W-Lucas Wolfe, 23:26.425[2]; 3. 13-Paul McMahan, 23:27.227[4]; 4. M1-Mark Smith, 23:28.047[6]; 5. 49X-Tim Shaffer, 23:29.026[3]; 6. 70-Brock Zearfoss, 23:29.489[9]; 7. 21-Carson Short, 23:30.106[13]; 8. 7K-Cale Conley, 23:30.551[7]; 9. 49H-Bradley Howard, 23:31.786[5]; 10. 4-Danny Smith, 23:32.876[12]; 11. 48-Danny Dietrich, 23:33.216[15]; 12. 91-Anthony Fiore, 23:35.344[8]; 13. 55-Gary Kriess Jr, 23:39.075[18]; 14. 40-George Hobaugh Jr., 23:36.223[19]; 15. 11S-Jim Shuster, 23:38.637[23]; 16. 49-Mallie Shuster, 23:27.265[20]; 17. 91S-Colby Womer, 20:07.090[16]; 18. 5-Shane Stewart, 14:25.167[11]; 19. 17W-Shane Golobic, 06:50.523[10]; 20. 13M-Brandon Matus, 06:57.586[17]; 21. 14H-Jeremy Hill, 07:04.980[21]; 22. 33-Max Stambaugh, 06:21.052[14]; 23. 1S-Logan Schuchart, 06:04.591[22]; 24. 1A-Jacob Allen, 06:05.265[24]

Dash 1 (6 Laps): 1. 14-Tony Stewart, 02:51.907[2]; 2. 5W-Lucas Wolfe, 02:54.053[1]; 3. 49X-Tim Shaffer, 02:55.806[4]; 4. 13-Paul McMahan, 02:56.865[3]; 5. 49H-Bradley Howard, 02:57.792[5]; 6. M1-Mark Smith, 02:58.537[6]; 7. 7K-Cale Conley, 03:01.565[8]; 8. 91-Anthony Fiore, 03:03.508[7]

Heat 1 (8 Laps): 1. 14-Tony Stewart, 04:15.804[1]; 2. M1-Mark Smith, 04:17.579[3]; 3. 70-Brock Zearfoss, 04:18.518[4]; 4. 5-Shane Stewart, 04:21.140[5]; 5. 33-Max Stambaugh, 04:23.965[2]; 6. 55-Gary Kriess Jr, 04:27.606[7]; 7. 40-George Hobaugh Jr., 04:28.268[6]

Heat 2 (8 Laps): 1. 5W-Lucas Wolfe, 11:53.065[2]; 2. 49H-Bradley Howard, 11:55.400[1]; 3. 17W-Shane Golobic, 11:55.721[4]; 4. 21-Carson Short, 11:56.601[5]; 5. 48-Danny Dietrich, 11:58.129[3]; 6. 13M-Brandon Matus, 11:59.417[6]; 7. 49-Mallie Shuster, 12:01.340[7]; 8. 11S-Jim Shuster, 03:37.340[8]

Heat 3 (8 Laps): 1. 91-Anthony Fiore, 03:42.747[2]; 2. 13-Paul McMahan, 03:43.497[1]; 3. 7K-Cale Conley, 03:44.137[3]; 4. 4-Danny Smith, 03:45.725[6]; 5. 49X-Tim Shaffer, 03:46.397[4]; 6. 91S-Colby Womer, 03:48.004[7]; 7. 14H-Jeremy Hill, 02:20.884[8]

Combined Qualifying: 1. 49X-Tim Shaffer, 00:12.594[23]; 2. 7K-Cale Conley, 00:12.626[22]; 3. 70-Brock Zearfoss, 00:12.759[6]; 4. M1-Mark Smith, 00:12.854[5]; 5. 17W-Shane Golobic, 00:12.876[16]; 6. 33-Max Stambaugh, 00:12.920[7]; 7. 91-Anthony Fiore, 00:12.921[20]; 8. 14-Tony Stewart, 00:12.952[8]; 9. 48-Danny Dietrich, 00:13.048[14]; 10. 13-Paul McMahan, 00:13.069[24]; 11. 5-Shane Stewart, 00:13.122[4]; 12. 5W-Lucas Wolfe, 00:13.180[12]; 13. 49H-Bradley Howard, 00:13.181[17]; 14. 1S-Logan Schuchart, 00:13.205[21]; 15. 4-Danny Smith, 00:13.305[26]; 16. 91S-Colby Womer, 00:13.327[19]; 17. 40-George Hobaugh Jr., 00:13.366[9]; 18. 21-Carson Short, 00:13.429[18]; 19. 13M-Brandon Matus, 00:13.446[15]; 20. 49-Mallie Shuster, 00:13.622[10]; 21. 55-Gary Kriess Jr, 00:13.958[1]; 22. 11S-Jim Shuster, 00:14.276[13]; 23. 14H-Jeremy Hill, 00:14.958[25]