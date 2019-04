Cory Eliason Wins All Star Main at VMS

Cory Eliason picked up his first ever All Star Circuit of Champions feature win Thursday night at Virginia Motor Speedway.

4/11/2019 at Virginia Motor Speedway

410 Sprints – Winged | All Star Circuit of Champions

A Feature 1 (30 Laps): 1. 26-Cory Eliason, 30:36.841[3]; 2. 48-Danny Dietrich, 30:38.192[2]; 3. 70-Brock Zearfoss, 30:38.811[5]; 4. 7K-Cale Conley, 30:39.840[10]; 5. 87-Aaron Reutzel, 30:40.056[22]; 6. 14-Tony Stewart, 30:40.190[6]; 7. 13-Paul McMahan, 30:41.282[9]; 8. 07-Gerard McIntyre Jr, 30:41.956[7]; 9. 24-Lucas Wolfe, 30:42.004[14]; 10. 70X-Spencer Bayston, 30:42.208[15]; 11. 99-Skylar Gee, 30:42.731[4]; 12. 72-Ryan Smith, 30:42.820[13]; 13. W20-Greg Wilson, 30:43.738[11]; 14. 35-Tyler Esh, 30:43.821[12]; 15. 11-Dale Blaney, 30:45.001[17]; 16. 49-Mallie Shuster, 30:45.153[20]; 17. 49X-Tim Shaffer, 28:45.493[8]; 18. 91Q-David Quackenbush, 30:46.287[21]; 19. 40-George Hobaugh Jr., 27:18.752[18]; 20. 91-Anthony Fiore, 25:21.458[16]; 21. 5-Dylan Cisney, 25:02.908[19]; 22. 98H-Dave Blaney, 07:10.144[1]; 23. 40X-Rick Elliott, 05:58.048[23]; 24. 35X-Dalton Dietrich, [24]

Dash 1 (6 Laps): 1. 98H-Dave Blaney, 03:18.460[2]; 2. 48-Danny Dietrich, 03:19.363[1]; 3. 26-Cory Eliason, 03:20.006[3]; 4. 99-Skylar Gee, 03:21.528[4]; 5. 70-Brock Zearfoss, 03:22.052[6]; 6. 14-Tony Stewart, 03:22.714[7]; 7. 07-Gerard McIntyre Jr, 03:25.807[8]; 8. 49X-Tim Shaffer, 02:52.904[5]

Heat 1 (8 Laps): 1. 70-Brock Zearfoss, 04:42.450[3]; 2. 07-Gerard McIntyre Jr, 04:46.658[1]; 3. 13-Paul McMahan, 04:48.304[6]; 4. 99-Skylar Gee, 04:49.832[2]; 5. 24-Lucas Wolfe, 04:50.124[7]; 6. 11-Dale Blaney, 04:51.478[8]; 7. 5-Dylan Cisney, 04:52.393[5]; 8. 87-Aaron Reutzel, 04:33.315[4]

Heat 2 (8 Laps): 1. 98H-Dave Blaney, 06:12.227[2]; 2. 26-Cory Eliason, 06:12.511[4]; 3. W20-Greg Wilson, 06:15.436[1]; 4. 35-Tyler Esh, 06:16.721[6]; 5. 72-Ryan Smith, 06:17.886[3]; 6. 40-George Hobaugh Jr., 06:19.419[5]; 7. 91Q-David Quackenbush, 06:21.763[7]; (DNS) 35X-Dalton Dietrich, 06:21.763

Heat 3 (8 Laps): 1. 49X-Tim Shaffer, 08:26.158[4]; 2. 14-Tony Stewart, 08:29.595[1]; 3. 7K-Cale Conley, 08:30.350[5]; 4. 48-Danny Dietrich, 08:31.462[3]; 5. 70X-Spencer Bayston, 08:31.917[8]; 6. 91-Anthony Fiore, 08:34.762[2]; 7. 49-Mallie Shuster, 08:35.705[6]; (DNS) 40X-Rick Elliott, 05:01.936

Qualifying: 1. 49X-Tim Shaffer, [18]; 2. 87-Aaron Reutzel, [17]; 3. 48-Danny Dietrich, [7]; 4. 70-Brock Zearfoss, [24]; 5. 99-Skylar Gee, [12]; 6. 07-Gerard McIntyre Jr, [14]; 7. 5-Dylan Cisney, [4]; 8. 13-Paul McMahan, [15]; 9. 26-Cory Eliason, [8]; 10. 91-Anthony Fiore, [11]; 11. 72-Ryan Smith, [20]; 12. 14-Tony Stewart, [21]; 13. 24-Lucas Wolfe, [23]; 14. 7K-Cale Conley, [5]; 15. 98H-Dave Blaney, [3]; 16. 11-Dale Blaney, [2]; 17. W20-Greg Wilson, [22]; 18. 40-George Hobaugh Jr., [13]; 19. 35-Tyler Esh, [10]; 20. 49-Mallie Shuster, [19]; 21. 91Q-David Quackenbush, [16]; 22. 40X-Rick Elliott, [9]; 23. 35X-Dalton Dietrich, [6]; 24. 70X-Spencer Bayston, [1]