Sye Lynch Wins at Lernerville

Lernerville Speedway
Sarver, PA
Friday May 17, 2019
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #1:
1. 4n-Jimmy Morris
2. 56-Ralph Spithaler
3. 2-A.J. Flick
4. 91-Sadie Siegel
5. 4K-Bill Kiley
6. 6-Todd Burgard
Heat Race #2:
1. 23Jr-Jack Sodeman, Jr
2. 42-Sye Lynch
3. 22-Brandon Spithaler
4. 92-Chad Hill
5. 46-Michael Bauer
Feature:
1. 42-Sye Lynch
2. 23jr-Jack Sodeman, Jr
3. 56-Ralph Spithaler
4. 4n-Jimmy Morris
5. 4K-Bill Kiley
6. 46-Michael Bauer
7. 91-Sadie Siegel
8. 6-Todd Burgard
9. 92-Chad Hill
10. 2-A.J. Flick
11. 22-Brandon Spithaler