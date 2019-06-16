Jackson and Henderson Win at Meridian Speedway

Meridian Speedway
Meridian, ID
Saturday June 15, 2019
Feature #1:
1. 25-Kate Jackson
2. 12-Johnny Giesler
3. 91-Bryan Warf
4. 8k-Bob Massie
5. 16-Nathan Little
6. 29-Dakota Allen
7. 13-Preston Henderson
8. 6-Justin Segura
9. 60-Don Massie
10. 98-Evan Brown
11. 38-Caleb Crowther
Feature #1:
1. 13-Preston Henderson
2. 91-Bryan Warf
3. 6-Justin Segura
4. 60-Don Massie
5. 8k-Bob Massie
6. 25-Kate Jackson
7. 16-Nathan Little
8. 12-Johnny Giesler
9. 29-Dakota Allen
10. 38-Caleb Crowther
11. 98-Evan Brown