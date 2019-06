Horstman Wins Run for the Rabbit

Run for the Rabbit

K&L Ready Mix National Racing Alliance

Limaland Motorsports Park

Lima, OH

Friday June 28, 2019

Qualifying:

1. 17-Jared Horstman, 12.930

2. 35-Ron Blair, 13.095

3. 28H-Hud Horton, 13.123

4. 18-Todd Heuerman, 13.461

5. 5W-Jeff Williams, 13.484

6. 66-Chase Dunham, 13.553

7. 22H-Randy Hannagan, 13.592

8. 23-Devon Dobie, 13.656

9. 18J-Rj Jacobs, 13.669

10. 12-Luke Hall, 13.677

11. 7-Shawn Valenti, 13.849

12. 11-Tim Allison, 13.870

13. 24-Kobe Allison, 13.875

14. 17M-Max Stambaugh, 13.959

15. 49-Shawn Dancer, 13.992

16. 14-Luke Daugherty, 14.009

17. 2X-Mike Grigsby, 14.035

18. 16B-Ricky Peterson, 14.309

19. 37-Noah Dunlap, 14.533

Heat Race #1 – (8 Laps – Top 8 Transfer)

1. 17-Jared Horstman

2. 22H-Randy Hannagan

3. 12-Luke Hall

4. 18-Todd Heuerman

5. 24-Kobe Allison

6. 14-Luke Daugherty

7. 37-Noah Dunlap

Heat Race #2 – (8 Laps – Top 8 Transfer)

1. 5W-Jeff Williams

2. 23-Devon Dobie

3. 7-Shawn Valenti

4. 17M-Max Stambaugh

5. 2X-Mike Grigsby

6. 35-Ron Blair

Heat Race #3 – (8 Laps – Top 8 Transfer)

1. 49-Shawn Dancer

2. 66-Chase Dunham

3. 28H-Hud Horton

4. 16B-Ricky Peterson

5. 11-Tim Allison

6. 18J-Rj Jacobs

A-Main – (15 Laps) [#]-Starting Position

1. 17-Jared Horstman[2]

2. 22H-Randy Hannagan[3]

3. 49-Shawn Dancer[4]

4. 5W-Jeff Williams[1]

5. 12-Luke Hall[7]

6. 16B-Ricky Peterson[12]

7. 17M-Max Stambaugh[11]

8. 66-Chase Dunham[6]

9. 18-Todd Heuerman[10]

10. 23-Devon Dobie[5]

11. 28H-Hud Horton[9]

12. 35-Ron Blair[17]

13. 11-Tim Allison[15]

14. 24-Kobe Allison[13]

15. 2X-Mike Grigsby[14]

16. 14-Luke Daugherty[16]

17. 37-Noah Dunlap[19]