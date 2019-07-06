Austin Pierce Wins at River Cities Speedway

Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association
River Cities Speedway
Grand Forks, N.D.
Friday July 5, 2019
Heat Race #1:
1. 0-Nick Omdahl
2. 20A-Jordan Adams
3. 13T-Ty Hanten
4. 27-Chris Ranten
5. 8C-Jack Croaker
6. 31-Shane Roemeling
7. 99-Jordan Graham
8. 47-Sabrina Hockenson
DNS. 12-Brayden Pengilly
Heat Race #2:
1. 2A-Austin Pierce
2. 8H-Jade Hastings
3. 26-Blake Egeland
4. 55-Nick Ranten
5. 14-Tom Egeland
6. 1AJ-Trevor Mell
7. 41T-Travis Strandell
8. 11M-Brendan Mullen
Feature:
1. 2A-Austin Pierce
2. 0-Nick Omdahl
3. 27-Chris Ranten
4. 8H-Jade Hastings
5. 20A-Jordan Adams
6. 13T-Ty Hanten
7. 26-Blake Egeland
8. 55-Nick Ranten
9. 8C-Jack Croaker
10. 99-Jordan Graham
11. 47-Sabrina Hockenson
12. 41T-Travis Strandell
13. 11M-Brendan Mullen
14. 31-Shane Roemeling
15. 1AJ-Trevor Mell
DNS. 14-Tom Egeland
DNS. 12-Brayden Pengilly