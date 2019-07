Terry Gray Wins USCS Main at Travelers Rest Speedway

USCS Outlaw Thunder Tour presented by K&N Filters Winged Sprint Cars at Travelers Rest Speedway on Saturday, July 20, 2019 results:

Engler Machine & Tool Heat 1 – (8 Laps)

1. 38-Tony Agin[2] ; 2. 2020-Jim Shuster[1] ; 3. 10-Terry Gray[5] ; 4. 33-Joe Larkin[4] ; 5. 49-Mallie Shuster[6] ; 6. 21 b-Brandon McLain[7] ; 7. 7 E-Eric Gunderson[3]

BMRS Heat 2 – (8 Laps)

1. 47-Eric Riggins[2] ; 2. 4-Danny Smith[4] ; 3. 5 k-Jake Karklin[5] ; 4. 83-Bob Auld[1] ; 5. 0 x-Clint Weiss[3] ; 6. 36-Tim Perry[6] ; 7. 5 s-Sonny Stroud[7]

Butlerbuilt Heat 3 – (8 Laps)

1. 5 B-Justin Barger[2] ; 2. 10m-Morgan Turpen[1] ; 3. 43-Terry Witherspoon[4] ; 4. 07-Johnny Bridges[7] ; 5. 29-Kyle Amerson[5] ; 6. 20-Matt Kurtz[6] ; 7. 28-Jeff Willingham[3]

FireAe 2000 USCS Outlaw Thunder Tour Sprint Car A-Main – (30 Laps)

1. 10-Terry Gray[2] ; 2. 5 B-Justin Barger[4] ; 3. 10m-Morgan Turpen[9] ; 4. 5 k-Jake Karklin[1] ; 5. 07-Johnny Bridges[7] ; 6. 47-Eric Riggins[5] ; 7. 38-Tony Agin[6] ; 8. 2020-Jim Shuster[8] ; 9. 49-Mallie Shuster[12] ; 10. 29-Kyle Amerson[14] ; 11. 20-Matt Kurtz[18] ; 12. 33-Joe Larkin[11] ; 13. 28-Jeff Willingham[20] ; 14. 0 x-Clint Weiss[16] ; 15. 43-Terry Witherspoon[10] ; 16. 36-Tim Perry[17] ; 17. 21 b-Brandon McLain[15] ; 18. 4-Danny Smith[3] ; 19. 5 s-Sonny Stroud[21] ; 20. 7 E-Eric Gunderson[19] ; 21. 83-Bob Auld[13]