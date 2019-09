Feature Winners: August 30 – September 2, 2019

Friday August 30, 2019

34 Raceway – Burlington, IA – USA – ASCS National Tour / ASCS Warrior Region / Sprint Invaders Association – Blake Hahn

Accord Speedway – Accord, NY – USA – North East Wingless Sprints – Jeremy Quick

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Aaron Reutzel

Bloominton Speedway – Bloomington, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Bob Kinser Memorial – Jordan Kinser

Brewerton Speedway – Brewerton, NY – USA – Empire Super Sprints – Makeup Feature – Jonathan Preston

Brewerton Speedway – Brewerton, NY – USA – Empire Super Sprints – Jonathan Preston

Clinton County Motor Speedway – Mill Hall, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Reed Thompson

Crowleys Ridge Raceway – Paragould, AR – USA – Mid-South Sprint Car Association – Dale Howard

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – IMCA Sprint Car RaceSaver Nationals – Jake Bubak

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – FAST 410 Sprint Car Series – Gio Scelzi

Hartford Motor Speedway – Hartford, MI – USA – Sprints on Dirt – Chad Blonde

I-75 Raceway – Sweetwater, TN – USA – United Sprint Car Series / National Racing Alliance – Jared Horstman

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – MBTS Non-Wing Sprint Car Series – Josh Baughman

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series\ – 360 Nationals – Cam Schafer

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Sye Lynch

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – D2 Midgets – Andy Baugh

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged 360 Sprint Cars – Dylan Westbrook

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Nick Sheridan

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series / UMSS Northern Renegade Sprint Car Series – Jori Hughes

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Jared Peterson

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – World of Outlaws – Outlaw Energy Showdown – Logan Schuchart

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Mike Bittinger

Tri-City Motor Speedway – Auburn, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Dustin Daggett

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – United Racing Club – Steve Buckwalter

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Diamond Series – Danny Dietrich

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Interstate Racing Association – Jeremy Schultz

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Zach Raidart

Saturday August 31, 2019

81 Speedway – Park City, KS – USA – National Championship Racing Association – Danny Jennings

Airport Raceway – Garden City, KS – USA – POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association – Ryan Oerter

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Wingless Sprints – Marcus Smith

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Ohio Thunder RaceSaver Series – Jacob Hesson

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Justin Grant

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Brad Doty Classic – Brock Zearfoss

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Alvin Roepke

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – PA Sprint Series – Non-Point Race – Devin Adams

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Frankie Herr

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – Sprint Cars of New England – Will Hull

Brighton Speedway – Brighton, ONT – CAN – Southern Ontario Sprints – Labour Day Classic – Dylan Westbrook

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Final Point Night – Thomas Schinderle

Calistoga Speedway – Calistoga, CA – USA – King of the West-NARC Sprint Car Series – Louie Vermeil Classic – Domnic Scelzi

Calistoga Speedway – Calistoga, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series – Louie Vermeil Classic / California Speed Week – Austin Williams

Coos Bay Speedway – Coos Bay, OR – USA – Wingless Sprint Series – Trent Carter

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Interstate Sprint Car Series – ISCS Championship Weekend – Bailey Hibbard

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Non-Wing Champ Sprints – Dan Douville

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – IMCA Sprint Car RaceSaver Nationals – Tyler Drueke

Electric City Speedway – Great Falls, MT – USA – Winged 360 Sprint Cars – Kelly Miller

Fulton Speedway – Fulton, NY – USA – Empire Super Sprints – Jason Barney

Greenbush Race Park – Greenbush, MN – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series / UMSS Northern Renegade Sprint Car Series – Rob Kaho Jr.

Hermiston Raceway – Hermiston, OR – USA – Idaho Sprint Car Racing League – Bryan Warf

Hermiston Raceway – Hermiston, OR – USA – Washington Econo Sprint Car Organization – Justin Wedekind

Hermiston Raceway – Hermiston, OR – USA – Speed Tour Sprints – Kyle Alberding

I-75 Raceway – Sweetwater, TN – USA – United Sprint Car Series / National Racing Alliance – Randy Hannagan

Indianapolis Speedrome – Indianapolis, IN – USA – United States Speed Association – Colin Grissom

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – MBTS Non-Wing Sprint Car Series – 360 Nationals – Mike Mueller

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Midwest Sprint Touring Series – 360 Nationals – Thomas Kennedy

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – ASCS National Tour / ASCS Warrior Region – LOS 360 Nationals – Robbie Price

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series – Thomas Meseraull

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Darryl Ruggles

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Nick Bilbee

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – King Of Non-Wing Sprints – Shane Cockrum

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Bob Leiby Memorial – Doug Hammaker

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Bob Leiby Memorial – Freddie Rahmer

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Season Championship – Cole Macedo

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – North East Wingless Sprints – Brian Spencer

Nodak Speedway – Minot, ND – USA – Canadian American Outlaw Sprintcar Series – Tyler Fedyk Memorial – Kyle Fedyk

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – International Supermodified Association – Mike Lichty

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Zach Morrow

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Interstate Racing Association – Tony Stewart

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Brandon McMullen

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Butch Renniger Memorial – Anthony Macri

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brandon Matus

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kyle Colwell

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Mid-South Sprint Car Association – Eddie Gallagher

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Tristin Thomas

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – World of Outlaws – Outlaw Energy Showdown – Logan Schuchart

Stockton 99 Speedway – Stockton, CA – USA – Gunslingers Sprint Car Series – Austin Carter

Stockton 99 Speedway – Stockton, CA – USA – USAC Speed2 Western Pavement Midget Car Series – Justin Kawahata

Tri-City Motor Speedway – Auburn, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Dustin Daggett

Tri-City Motor Speedway – Auburn, MI – USA – Michigan Traditional Sprints – Dustin Daggett

Twin Cities Raceway Park – North Vernon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Logan Hupp

Vado Speedway Park – Vado, NM – USA – ASCS Southwest Region – Kyle McCutcheon

Sunday September 1, 2019

141 Speedway – Maribel, WI – USA – Interstate Racing Association – Bill Balog

35 Raceway Park – Frankfort, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Nate Reeser

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Rusty Egan

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Garrett Bird

Bethany Speedway – Bethany, MO – USA – Iowa Sprint Car League – Wyatt Burks

Buffalo River Race Park – Gyndon, MN – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Wade Nygaard

Calistoga Speedway – Calistoga, CA – USA – King of the West-NARC Sprint Car Series – Louie Vermeil Classic – Rico Abreu

Calistoga Speedway – Calistoga, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series – Louie Vermeil Classic / California Speed Week – Jake Swanson

Colorado National Speedway – Dacono, CO – USA – Supermodifieds – Bryan Gossel

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Interstate Sprint Car Series – ISCS Championship Weekend – Tanner Holmes

Devil’s Bowl Speedway – West Haven, VT – USA – Sprint Cars of New England – Will Hull

DuQuoin State Fairgrounds – DuQuoin, IL – USA – USAC Silver Crown Championship – Jacob Wilson

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – IMCA Sprint Car RaceSaver Nationals – Jason Martin

Electric City Speedway – Great Falls, MT – USA – Winged 360 Sprint Cars – Kelly Miller

Golden Triangle Raceway Park – Beaumont, TX – USA – Southern United Sprints – Ran Allen

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Chance Crum

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Summer Thunder Series – Colton Heath

Greenbush Race Park – Greenbush, MN – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series / UMSS Northern Renegade Sprint Car Series – Jon Lewerer

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – MBTS Non-Wing Sprint Car Series – 360 Nationals – Mike Mueller

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series – 360 Nationals – Lee Grosz

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – POWRi WAR Sprint Car Series – Mitchell Davis

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – ASCS National Tour / ASCS Warrior Region – LOS 360 Nationals – Sam Hafertepe Jr.

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series – Tyler Thomas

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tyler Duff

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – 350 Supermodifieds – 350 Supermodified Classic – Jeffrey B attle

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Small Block Supermodifieds – SBS Classic – Mike Bond

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Oswego Classic – Tyler Thompson

Talladega Short Track – Eastoboga, AL – USA – United Sprint Car Series – Derek Hagar

Tri-State Speedway – Haubstaudt, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Kyle Cummins

Vado Speedway Park – Vado, NM – USA – ASCS Southwest Region – Kyle McCutcheon

Monday September 2, 2019

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Garett Thomas

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – World of Outlaws – Daryn Pittman

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series – California Speed Week – Chase Johnson

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Labor Day Classic – Kyle Reinhardt

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC IMRA Speed2 Midget Series – Andy Baugh

Wagner Speedway – Wagner, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Daniel Nekolite

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Cap Henry

Weedsport Speedway – Vernon, NY – USA – Empire Super Sprints – Danny Varin