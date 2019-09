Feature Winners: September 5 – 8, 2019

Wednesday September 4, 2019

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Gold Cup Platinum Cup – Andy Forsberg

Willamette Speedway – Lebanon, OR – USA – Interstate Sprint Car Series – Invitational – Shane Forte

Willamette Speedway – Lebanon, OR – USA – World of Outlaws – Brad Sweet

Thursday September 5, 2019

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Aaron Reutzel

Indianapolis Motor Speedway – Speedway, IN – USA – USAC National Midget Championship – BC 39 – Zeb Wise

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Gold Cup Platinum Cup – Shane Golobic

Friday September 6, 2019

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – D.J. Brink

Castrol Raceway – Edmonton, AB – USA – Winged 360 Sprint Cars – John Carney II

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Wingless Sprint Series – Wingless Nationals – Jonathan Jorgenson

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – Johny Ivy

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – D.J. Foos

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Shane Cockrum

Gondick Law Speedway – Superior, WI – USA – Interstate Racing Association – Jake Blackhurst

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Midwest Open Wheel Association – Herb Barlow Memorial – Paul Nienhiser

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – POWRi National Midget League – Herb Barlow Memorial – Logan Seavey

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Capital Racing Sprintcar Agency – Alysha Bay

Merced Speedway – Merced, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series – Austin Liggett

Monarch Motor Speedway – Wichita Falls, TX – USA – POWRi West Midget Car Series – Trey Marcham

Monarch Motor Speedway – Wichita Falls, TX – USA – USAC Wingless Sprints Oklahoma – Brett Wilson

Monarch Motor Speedway – Wichita Falls, TX – USA – Wigned 305 Sprint Cars – Steven Shebester

Nikol Bay Speedway – Burrup, WA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Jamie Landrigan

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged 360 Sprint Cars – Season Championship – Sam Hafertepe Jr.

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Season Championship – Hannah Ferrell

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Chris Babcock

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Night Before the 50 – Trey Starks

Rapid Speedway – Rock Rapids, IA – USA – Midwest Sprint Touring Series – Jack Dover

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Austin Pierce

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – World of Outlaws – Gold Cup Race of Champions – Brad Sweet

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Steve Owings

Saturday September 7, 2019

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Southern United Sprints – Tyler Harris

All-Tech Raceway – Lake City, FL – USA – Southeastern Sprint Car Series – Brandon Grubaugh

Arizona Speedway – Queen Creek, AZ – USA – ASCS Desert Sprint Car Series – R.J. Johnson

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Kenny Edkin

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC Speed2 DMA Midget Car Series – Joe Krawiec

Berlin Raceway – Marne, MI – USA – Must See Racing – Jason Blonde

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – D.J. Brink

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Season Championship – Max Stambaugh

Castrol Raceway – Edmonton, AB – USA – Winged 360 Sprint Cars – John Carney II

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – Interstate Racing Association – Richert Memorial – Bill Balog

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series – Richert Memorial – Brooke Tatnell

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Wingless Sprint Series – Wingless Nationals – Lance Hallmark

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Brandon Anderson

Delaware International Speedway – Delmar, DE – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Steven Drevicki

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Season Championship – Devon Borden

Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds – Hanford, CA – USA – King of Thunder Sprint Car Series – D.J. Netto

Lake View Motor Speedway – Nichols, SC – USA – Carolina Sprint Tour – Brandon McLain

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Capital Racing Sprintcar Agency – Johnny Kolosek

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Shane Cockrum

Lucas Oil Raceway at Indianapolis – Brownsburg, IN – USA – USAC Silver Crown Championship – Kody Swanson

Merrittville Speedway – Thorold, ONT – CAN – Southern Ontario Sprints – SOS Championship – Dylan Westbrook

Mobile International Speedway – Irvington, AL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Season Championship – Francis Crowder

Monarch Motor Speedway – Wichita Falls, TX – USA – POWRi West Midget Car Series – Andrew Felker

Monarch Motor Speedway – Wichita Falls, TX – USA – USAC Wingless Sprints Oklahoma – Johnny Kent

Monarch Motor Speedway – Wichita Falls, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Ryan Hall

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Craig Perigo

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – PA Sprint Series – Garrett Bard

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bradley Terrell

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Wingless Sprints – Bradley Terrell

Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway – Imperial, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Chad Ruhlman

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Tuscarora 50, $52,000 to win – Aaron Reutzel

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Mid-South Sprint Car Association – B.J. Simmerman

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tim Crawley

Sandia Speedway – Albuquerque, NM – USA – New Mexico Motor Racing Association – Michael Fanelli

Santa Maria Speedway – Santa Maria, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series – Damion Gardner

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – World of Outlaws – Gold Cup Race of Champions – Daryn Pittman

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – Midwest Open Wheel Association – Tom Knowles Memorial – Logan Seavey

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – POWRi National Midget League – Tom Knowles Memorial – Logan Seavey

St. Francois County Raceway – Farmington, MO – USA – Winged 410 Sprint Cars – Joe B Miller

Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Eddie Witkum Jr

Star Speedway – Epping, NH – USA – International Supermodified Association – Jeff Abold

Star Speedway – Epping, NH – USA – NEMA Midget Car Series – John Zych Jr.

Star Speedway – Epping, NH – USA – NEMA Lites – Randy Cabral

TNT Speedway – Three Lakes, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Brandon McMullen

US 24 Speedway – Logansport, IN – USA – United States Speed Association – Nathan Foster

Vado Speedway Park – Vado, NM – USA – POWRi 305 Winged Sprint Cars – Rick Ziehl

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Sr. Sprints – Chris Meredith

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – VRA Sprint Cars – Rick Hendrix

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Ryan Zielski

Sunday September 8, 2019

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series – Nebraska Cup – Trevor Grossenbacher

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Sprint Series of Nebraska – Nebraska Cup – Tyker Drueke

Five Mile Point Speedway – Kirkwood, NY – USA – Non-Wing Sprint Cars – Eric Jennings

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Empire Super Sprints / Patriot Sprint Tour – 360 Sprint Car New York Nationals – Steve Poirier