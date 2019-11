2020 Chili Bowl Entry List Update: November 26, 2019

This year we are attempting to monitor the Chili Bowl Nationals entry list at a set time every evening for various differences once per day. Here is the second day breakdown.

Additions:

7JR – JD Black, Grain Valley, MO, Robinson-Black / Boss / Parker Chevrolet / S&S Electric / Wil-Pav / MC Electric / Bass Point Resort /

Total Entries: 102

Rookies: 15

Countries: 3

States: 24

TBA: 8

States:

OK – 23

CA – 16

IN – 8

IL – 6

TX – 6

MO – 5

IA – 3

KS – 3

NE – 3

PA – 3

CT – 2

AZ – 1

AR – 1

DE – 1

FL – 1

HI – 1

MA – 1

MS – 1

NV – 1

NM – 1

NY – 1

SD – 1

WA – 1

WV – 1

For the very latest updates to the entries visit the Chili Bowl Nationals website at https://www.chilibowl.com/entries/manual.aspx

0G – TBA, Jack Yeley / Ripper / Fontana / Glenn Styres Racing / Ohsweken Speedway / Enriam Dynamics /

0K – Don O’Keefe Jr, Pittsboro, IN, O’Keefe / Stealth / Esslinger / LOK Enterprises / RPG / Competition Suspension / Simpson / Hoosier Tire /

00S – Randy Sterling, Morrisdale, PA, Blane Morton / Stealth / Gaerte / Randy Sterling Trucking / Sprint Fleet Service / Morton Excavating /

1G – Kyle Cummins, Princeton, IN, Jack Yeley / Ripper / Fontana / Glenn Styres Racing / Ohsweken Speedway / Enriam Dynamics /

1K – Brayton Lynch, Springfield, IL, Rusty Kunz / Spike / SR-11x / Envirofab / Oil Fire / Hoosier Tire /

1R – Brad Sweet, Grass Valley, CA, Rusty Kunz – RMS / Spike / Speedway Toyota / Envirofab /Response Management Services / Guess Performance Parts / Oil Fire Whiskey /

2B (R) – Tyler Hewitt, Marion, IN, 2B Racing / Triple X / Esslinger / Benic Enterprises / AFCO /

2BX – Brett Becker, Odessa, TX, Becker / Spike / Stanton SR-11 / Accel Compression / MICA Tool / Permian Specialty & Blasting / Basin Compression /

2C – Seth Carlson, Stafford, CT, Stanley Matezak / Beast / Esslinger / Seals-It / Feigel Motorsports / Carlson Auto Repair /

2D – Matt Sherrell, Owasso, OK, Dan & Patricia Harris / Spike / SR-11 / 2nd Opinion Auto Center / H&H Automotive Machine / KH Suspension / Keizer Wheels / Cummins /

2G – TBA, Jack Yeley / Ripper / Fontana / Glenn Styres Racing / Ohsweken Speedway / Enriam Dynamics /

2L – Landon Simon, Indianapolis, IN, Jeff Taylor-RAMS Racing / Bullet / Mopar / Rockwell Security / RAMS Racing / Lucas Oil /

2N – Weston Gorham, Colleyville, TX, Kelly Gorham / Spike / Gaerte / 2nd Opinion Auto Center / KH Suspension / Keizer Wheels / Advantage Auto Works / Cummins /

2ND – Dave Darland, Lincoln, IN, Dan & Patricia Harris / Spike / SR-11 / 2nd Opinion Auto Center / H&H Automotive Machine / KH Suspension / Keizer Wheels / Cummins /

2W – Wyatt Burks, Topeka, KS, Wayne Iltis / Spike / SR-11 / 2nd Opinion Auto Center / H&H Automotive Machine / KH Suspension / Keizer Wheels / Cummins /

4M – Michelle Decker, Guthrie, OK, Stephanie Meents / Boss / Esslinger / Simpson / Roofbolt Express / 1st Capital Mortgage / Carter Custom Finishes /

5D – Zach Daum, Pocahontas, IL, Daum Motorsports / Ripper / Toyota / Daum Crop Insurance / Bell Safety / Penske Shocks / McKay NAPA / Wicks Aircraft /

5H – Jack Hawley, Menifee, CA, Daum Motorsports / Ripper / Toyota / Daum Crop Insurance / Bell Safety / McKay NAPA / Wicks Aircraft / 5D Composites /

5TBA – TBA, Daum Motorsports / Ripper / Toyota /

5TBA – TBA, Daum Motorsports / Ripper / Toyota /

5K – Justin Peck, Monrovia, IN, Rusty Kunz – RMS / Spike / Speedway Toyota / Envirofab /Response Management Services / Guess Performance Parts / Oil Fire Whiskey /

07W (R) – Mitchel Moles, Raisin , CA, Matt Wood Racing / Spike / Stanton SR-11x / Elk Grove Ford / NOS Energy Drink / Royal Truck Bodies / Southern Pacific Farms /

7 – Shannon McQueen, Tehachapi, CA, McQueen Racing / Bullet by Spike / Stanton SR-11x / Lucas Oil / Simpson Race Products / Walker Filters / Dale’s 81 Electric / Roof Bolt Express /

7J – Shawn Jackson, Bear, DE, Jackson Racing / Elite / Bill Jackson Ford / Betts Garage / B&G Auto Body / Royalton Recycling / B&G Auto Glass / Simpson /

7JR – JD Black, Grain Valley, MO, Robinson-Black / Boss / Parker Chevrolet / S&S Electric / Wil-Pav / MC Electric / Bass Point Resort /

7M – Brody Roa, Buena Park, CA, Iron Dome-Moonshine Motorsports / Iron Dome Chassis / Stanton Mopar / Sunoco Fuel Jugs / Jambo’s BBQ Pits / GPW Transportation / Grahams Wrecker Service /

7MF – Chance Morton, Coweta, OK, Blane Morton / Bullet by Spike / Esslinger by KMR / Morton Excavating / East Side Septic / Rain Drop / Coweta Auto Supply /

7T – TBA, RMS / Spike / Speedway Toyota / Envirofab /Response Management Services / Guess Performance Parts

7X – Thomas Meseraull, San Jose, CA, RMS / Spike / Speedway Toyota / Envirofab /Response Management Services / Guess Performance Parts

8 – Alex Sewell, Broken Arrow, OK, AJS Racing / Spike / Stanton / Action Auto Collision / BT Powder Coating / Sewell Mechanical /

8B – Colin Deming, Hobbs, NM, Beason Holdings / Spike / Esslinger / BA Lawn & Garden / Hydrostatic Pipe Service /

8J – Jonathan Beason, Broken Arrow, OK, Kantor Motorsports / Spike / Esslinger / Ferguson Superstore / Hard 8 Racing /

8K – Josh Hawkins, Whitehouse, TX, Kantor Motorsports / Spike / Esslinger / Fine Airport Parking / Hard 8 Racing / Schoenfeld / FSR Radiator / Brad’s Transmission /

8M – Kade Morton, Coweta, OK, Blane Morton / Spike / Esslinger by KMR / Morton Excavating / East Side Septic / Whitacre Glass Works / Rain Drop / Coweta Auto Supply /

9H (R) – Emilio Hoover, Broken Arrow, OK, James Hoover / Boss / Esslinger / Puro Clean / Car & Fleet /

9JR – Derek Hagar, Marion, AR, Hagar-Proctor Racing / Stealth / Esslinger by DynoTech / ACS, Inc. / B&D Towing / Killer Coatings / Summit Truck Group / Southern Collision Center /

11 – Cale Conley, Vienna, WV, ABR Motorsports – Wilke / Stealth / Stanton SR-11 / Northern Coatings / leader Paper Products / Hoosier Tire / Arienco Inc. / FK Rod Ends /

11A – Andrew Felker, Carl Junction, MO, Felker-Shields Racing / Ripper / Fontana / James Hodge Auto Group / Pannell Chipping / Mel-Mark Pipe & Supply / Howard Law / Schluckebier Farms /

11E – Cory Elliott, Bakersfield, CA, Mitch Elliott / Spike / SR-11x / Capital E Trucking / Nagle Earthworks / Flying J Manufacturing / Brown & Reich / P&D Machine /

11F – Michael Faccinto, Hanford, CA, Mitch Elliott / Spike / SR-11x / Capital E Trucking /

11P – Laydon Pearson, New Castle, OK, Johnny Herrera Racing / Spike / Esslinger / Select Coatings / Outlaw Wings / ButlerBuilt / Arai / JB Henderson /

11T (R) – Larry Petersen, Wahiawa, HI, Dave Thurston / Spike / Esslinger / TNT Racesports /

13G (R) – James Davison, Melbourne, VIC, Hayward Motorsports / Spike / SR-11x / Byrd Racing / Oil Fire Whiskey / B&H Contractors /

14E – Jake Neal, Omaha, NE, Jet Motorsports / Boss / Esslinger / Prevost Racing / Southside Mowers / Lucas Oil /

14F – Cameron Hagin, Broken Arrow, OK, Jet Motorsports / Boss / Esslinger / U.S. Safety Sign / 4-Wheeler Parts / Lucas Oil /

14TBA – TBA, Jody Rosenboom / Boss / Fontana /

14X – Jody Rosenboom, Rock Rapids, IA, Jody Rosenboom / Spike / Esslinger / Rosy’s Raceland / Simpson / Heitritter Graphix / Schure Built Suspension /

15D – Andrew Deal, Caney, KS, Mike Deal / Boss / Stanton SR-11 / DFR Discount Tire / Jim Hanna Racing Rummage /

17B – Ryan Bickett, Ramona, SD, Jody Rosenboom / Boss / Esslinger / Poncy Farms / Xtreme Insulation / Husman Heating & Plumbing /

17T – TBA, Dave Thurston / Spike / Esslinger / TNT Racesports /

17W – Shane Golobic, Fremont, CA, Matt Wood Racing / Spike / Stanton SR-11x / Elk Grove Ford / NOS Energy Drink / Royal Truck Bodies / Southern Pacific Farms /

19 – Tanner Thorson, Minden, NV, Hayward Motorsports / Spike / SR-11x / Oil Fire Whiskey / B&H Contractors /

19B – Spencer Bayston, Lebanon, IN, Hayward Motorsports / Spike / SR-11x / Crimson Steel / Oil Fire Whiskey / B&H Contractors /

20 – Tadd Holliman, Murray, NE, Holliman Motorsports / Stanton Mopar / Holliman Storage / Dempsey Trucking / NAPA Holliman Auto Supply /

21 – Daryn Pittman, Owasso, OK, Pittman Motorsports / Spike / Mopar / American Bank of Oklahoma / Hayes Custom Homes / MHC Kenworth / Hop N Sac Convenience Stores /

21D – Justin Dickerson, Pittsboro, IN, Mike Dickerson / Spike / Esslinger / IPC / Pro Door / Central Marketing Transport /

22C (R) – Charlie Crumpton, Bixby, OK, Blane Morton / Spike / Esslinger by KMR / Memorial Machine / Daylight Donuts / Action Machine / Riggs Racing Engines / KW Motorsports /

22S – Sean McClelland, Tulsa, OK, D&E Supply / Spike / Esslinger / Dyno Services of Oklahoma / All American Forklift /

22X – Steven Shebester, Mustang, OK, Jeff Martinez / Triple X / SR-11 / City Vending / EJ’s Towing / Verhey Farms / Rod End Supply / Keizer Wheels /

27W – Colby Copeland, Roseville, CA, Matt Wood Racing / Spike / Stanton SR-11x / Elk Grove Ford / NOS Energy Drink / Royal Truck Bodies / Southern Pacific Farms /

28 – Ace McCarthy, Tahlequah, OK, McCarthy / Boss / Esslinger / Bill Knight Ford / Two-Eight Drilling / Bolted Spine Design / Schoenfeld /

28Q (R) – Sean Quinn, Clovis, CA, Jody Rosenboom / DRC / Fontana / Quinn Developments / Cal Quin Racing / Rosy’s Raceland / Schure Built Suspension /

32 – Gary Taylor, Snohomish, WA, Mike & Brian Dunlap / Boss / Esslinger / FK Rod Ends / RAMS Racing / Dunlap Performance /

32D – Casey Shuman, Rattlesnake Bend, AZ, Mike & Brian Dunlap / Boss / Esslinger / FK Rod Ends / RAMS Racing / Dunlap Performance /

32T – Trey Marcham, Oklahoma City, OK, Marcham / Spike / Esslinger / Tops Up Here Bud (TUHB) Quality Threads / Select Coatings / Simpson / Keizer Wheels / King Racing Products /

35X – Tyler Robbins, Collinsville, IL, Scott & Tyler Robbins / Ripper / Mopar / Purpose Wrecker / Carpenters Union / Brian Thompson Roofing / Beacon Funding / McLanahan Towing /

41 (R) – Oliver Akard, Ft. Myers, FL, Dan Akard / Stealth / Esslinger / RV Doctor / Sun Pest and Terminate Control / D&W Racing / Beard Heating & Cooling /

46 – Kenney Johnson, Bethany, CT, Jeff Johnson / Spike / Esslinger / New England Tractor / Hotsy-Clean / TC Facility Services /

46X (R) – Jeffrey Champagne, Westfield, MA, Jeff Johnson / Spike / Esslinger / New England Tractor / Hotsy-Clean / TC Facility Services /

47 – Alex Bright, Collegeville, PA, Andy Bondio / Bondio / Barnes /

47X – Danny Stratton, Reading, PA, Andy Bondio / Bondio / Barnes /

49 (R) – Scott Kreutter, Alden, NY, Hoddick / Spike / Speedway Toyota / Fibreworks Composites / Airport Collision /

50 – Daniel Adler, St. Louis, MO, Mike Adler / Ripper / Mopar SR-11 / Hormann Quality Garage Door / Brian Thompson Roofing / CrossFit Southcity / Lift Master /

51 – Curtis Jones, Tulsa, OK, Ward Worthy Motorsports / Triple X / Esslinger /

51X – Joe Walker, Harrisonville, MO, Walker Racing / Spike / Fontana / Signs by Gunner / Dayco Painting / Procureit Networks /

52 – Blake Hahn, Sapulpa, OK, Hahn / Bullet by Spike / Speedway Toyota / Oil Fire Whisky / Lucas Oil / DriveWFX.com / CSR Garage / Smiley’s Racing Products /

56D (R) – Mitchell Davis, Auburn, IL, Pat O’Dell / Ripper / SR-11 / Jim Mahan / J.R. Onken / Sunoco /

57W – Dustin Golobic, Fremont, CA, Matt Wood Racing / Spike / Stanton SR-11x / Elk Grove Ford / NOS Energy Drink / Royal Truck Bodies / Southern Pacific Farms /

63 – Michael Pickens, Auckland, NZ, Joe Dooling / King / Speedway Toyota / Envirofab / RMS / Doolling Machine /

68B – Blain Petersen, Essex, IA, Mark Stasa / Spike / Esslinger / Green Plains Ethanol / Lou & Al’s Cafe / Peterson Auto /

72 – Eric Fenton, Tulsa, OK, Jet Motorsports / Boss / Esslinger / Southside Mowers / Lucas Oil /

72C – Chris Tarrant, Greenville, TX, Donita Morris / Spike / Esslinger / Morris Elevator Inspections / Bulletproof Products / Day Motorsports / Allstar Performance /

72X (R) – Jeff Wheeler, Rockwall, TX, Donita Morris / Spike / Esslinger / Morris Elevator Inspections / Bulletproof Products / Day Motorsports / Allstar Performance /

75 – Bryan Stanfill, Bakersfield, CA, SpeedQuip Motorsports / Phantom / Mopar / Residence Inn Tulsa /

75X – Mike Griffiths, Melbourne, VIC, SpeedQuip Motorsports / Phantom / Chevrolet / Springhill Suites Tulsa /

77W – Ryan Bernal, Hollister, CA, Matt Wood Racing / Spike / Stanton SR-11x / Elk Grove Ford / NOS Energy Drink / Royal Truck Bodies / Southern Pacific Farms /

80 (R) – Joe Spillman, Austin, TX, Brad Hawkins / Spike / Gaerte / All Texas Pool Cover / Spillman Excavating /

81 – Colten Cottle, Kansas, IL, Rick & James Burdick / Stealth / RB-2 / Performance Auto Supply / Smiley’s Racing Products / Rod End Supply /

83 – Austin Liggett, Tracy, CA, Tim Liggett / Spike / SR-11 / Excel Environmental / Liggett Trucking / Z-Max /

84M – Alex DeCamp, Locust Grove, OK, Blane Morton / Stealth / Esslinger by KMR / Morton Excavating / Klint Pursley Trucking / East Side Septic / Rain Drop /

85 – Matt Moore, Bethany, OK, Central Motorsports / Spike / Stanton SR-11x / Schmidt’s, Inc. / BKW / Oklahoma Shirt Co. / Pro Terra Landscaping /

91 – Jeff Stasa, Kingman, KS, Mark Stasa / DRC / Esslinger / SBR Motorsports / Simpson / Young Tool Co. / Revenant Race Paint / Keizer Wheels /

92 – Josh Most, Red Oak, IA, Lance Most / Spike / Esslinger / Most Trucking / Advance Racing Suspension / Gage Agronomy /

93 – TBA, Scott Morgan / Spike / Esslinger / Ark Wrecking /

95 – Chris Andrews, Tulsa, OK, Jim & Theresa Miller / Boss / Esslinger / R&B Powder Coating / Conway Handyman Services / Bell Safety /

97W (R) – Kaidon Brown, Sydney, NSW, Matt Wood Racing / Spike / Stanton SR-11x / Elk Grove Ford / NOS Energy Drink / Royal Truck Bodies / Southern Pacific Farms /

97X – Austin O’Dell, Rochester, IL, Patrick O’Dell / Ripper / SR-11 / Sunoco / O’Dell Trucking /

98 – Ryan Padgett, Anadarko, OK, Wayne Crow / Triple X / Sooner Electric / Salyer State Farm Insurance / Boss Speedway /

99K (R) – Robert Carson, Concord, CA, O’Keefe / Stealth / Esslinger / Karen & Howard Segur / West Evans Motorsports / RPG / Competition Suspension / LOK Enterprises /

117 – Jack Dover, Springfield, NE, Randy Washburn / JE / Stanton Mopar / Rapid Cost Utility Software / DMS Machine /

155 – Ryan Truitt, Dewey, OK, Truitt / Stealth / Gaerte / Truitt Brake and Alignment / STR Racing /

321 – Chad Winfrey, Gladstone, MO, Delty Winfrey / Boss / Fontana / Factory Delty Racing Services / Factor 1 Racing / LCC Power Sports /