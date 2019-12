Darren Mollenoyux Wins at Avalon Raceway

LARA, VIC (December 26, 2019) — Darren Mollenoyux won the Sprintcar Racing Association of Victoria Eureka Garage and Sheds sprint car series feature on Thursday at Avalon Raceway. Other than a runner up finish during the second round of heat races Mollenoyux was perfect all night setting fast time, winning his first round heat race, winning the 30 lap main event. Tim Van Ginneken and Jack Lee rounded out the podium.

Sprintcar Racing Association of Victoria

Avalon Raceway

Lara, VIC

Thursday December 26, 2019

Qualifying:

1. V3-Darren Mollenoyux, 12.082

2. V25-Jack Lee, 12.229

3. V68-Brett Milburn, 12.289

4. V90-Corey McCullagh, 12.367

5. V44-Tim Van Ginneken, 12.377

6. V45-Mike Van Bremen, 12.445

7. VA88-Grant Stansfield, 12.517

8. VA12-Mark Carlin, 12.542

9. V60-Jordyn Charge, 12.547

10. VA29-Terry Rankin, 12.557

11. VA4-Carly Walsh, 12.563

12. V8-Bobby Daly, 12.588

13. VA75-David Donegan, 12.605

14. V48-Adam King, 12.628

15. V37-Grant Anderson, 12.651

16. V42-Jye Okeeffe, 12.655

17. V73-Charles Hunter, 12.673

18. V98-Peter Doukas, 12.673

19. V70-John Vogels, 12.678

20. V17-Dennis Jones, 12.712

21. V72-Jacob Smith, 12.713

22. V95-Ryan Davis, 12.724

23. N36-Eddie Lumbar, 12.729

24. V77-Brayden Parr, 12.779

25. V2-Domain Ramsay, 12.789

26. VA81-Rhys Baxter, 12.862

27. V64-David Aldersley, 12.864

28. V9-Rod Matthews, 12.944

29. V20-Brayden Cooley, 12.948

30. V39-Brett Smith, 12.962

31. VA22-Leigh Mugavin, 13.006

32. V7-Paul Solomon, 13.054

33. V19-Sam Wren, 13.094

34. V83-Chris Solomon, 13.107

35. V28-Andrew Hughes, 13.107

36. V93-Travis Millar, 13.232

37. V57-Troy Hose, 13.304

38. V32-Stephen Spark, 13.333

39. VA10-Steven Loader, 13.401

40. V38-Jarrod Woolstencroft, 13.673

41. VA2-Boyd Harris, 13.822

42. V50-Darren Clarke, 13.877

43. VA14-Ken Walker, 14.704

Heat Race #1:

1. V45-Mike Van Bremen

2. V44-Tim Van Ginneken

3. VA4-Carly Walsh

4. V7-Paul Solomon

5. V37-Grant Anderson

6. V28-Andrew Hughes

7. VA14-Ken Walker

8. VA22-Leigh Mugavin

9. V38-Jarrod Woolstencroft

10. VA75-David Donegan

11. V57-Troy Hose

Heat Race #2:

1. V3-Darren Mollenoyux

2. V68-Brett Milburn

3. VA12-Mark Carlin

4. VA88-Grant Stansfield

5. V77-Brayden Parr

6. V73-Charles Hunter

7. V19-Sam Wren

8. V83-Chris Solomon

9. V93-Travis Millar

10. NT41-John Murdie

11. VA10-Steven Loader

Heat Race #3:

1. V42-Jye Okeeffe

2. V8-Bobby Daly

3. V98-Peter Doukas

4. V72-Jacob Smith

5. VA81-Rhys Baxter

6. V9-Rod Matthews

7. V32-Stephen Spark

8. V56-James Aranyosi

9. V50-Darren Clarke

10. V90-Corey McCullagh

11. N36-Eddie Lumbar

Heat Race #4:

1. V25-Jack Lee

2. V60-Jordyn Charge

3. VA29-Terry Rankin

4. V20-Brayden Cooley

5. V2-Domain Ramsay

6. V70-John Vogels

7. V17-Dennis Jones

8. V95-Ryan Davis

9. V64-David Aldersley

10. V48-Adam King

11. V39-Brett Smith

12. VA2-Boyd Harris

Heat Race #5:

1. V7-Paul Solomon

2. V37-Grant Anderson

3. V68-Brett Milburn

4. V44-Tim Van Ginneken

5. VA12-Mark Carlin

6. VA4-Carly Walsh

7. V77-Brayden Parr

8. VA10-Steven Loader

9. V83-Chris Solomon

10. VA14-Ken Walker

Heat Race #6:

1. V28-Andrew Hughes

2. V3-Darren Mollenoyux

3. V93-Travis Millar

4. V19-Sam Wren

5. V73-Charles Hunter

6. VA22-Leigh Mugavin

7. VA88-Grant Stansfield

8. VA75-David Donegan

9. V45-Mike Van Bremen

10. NT41-John Murdie

Heat Race #7:

1. V70-John Vogels

2. V39-Brett Smith

3. V98-Peter Doukas

4. VA29-Terry Rankin

5. V25-Jack Lee

6. V50-Darren Clarke

7. V64-David Aldersley

8. V8-Bobby Daly

9. N36-Eddie Lumbar

10. V9-Rod Matthews

11. V56-James Aranyosi

12. V95-Ryan Davis

Heat Race #8:

1. V72-Jacob Smith

2. V42-Jye Okeeffe

3. VA81-Rhys Baxter

4. V60-Jordyn Charge

5. V17-Dennis Jones

6. VA2-Boyd Harris

7. V48-Adam King

8. V32-Stephen Spark

9. V2-Domain Ramsay

10. V20-Brayden Cooley

C-Main:

1. VA75-David Donegan

2. V48-Adam King

3. V77-Brayden Parr

4. V83-Chris Solomon

5. V9-Rod Matthews

6. V64-David Aldersley

7. V50-Darren Clarke

8. VA2-Boyd Harris

9. VA14-Ken Walker

10. V56-James Aranyosi

11. N36-Eddie Lumbar

12. VA22-Leigh Mugavin

13. V95-Ryan Davis

B-Main:

1. V37-Grant Anderson

2. V70-John Vogels

3. VA12-Mark Carlin

4. VA81-Rhys Baxter

5. VA88-Grant Stansfield

6. V73-Charles Hunter

7. VA4-Carly Walsh

8. V77-Brayden Parr

9. V28-Andrew Hughes

10. V19-Sam Wren

11. V39-Brett Smith

12. V48-Adam King

13. V17-Dennis Jones

14. V93-Travis Millar

15. V83-Chris Solomon

16. VA75-David Donegan

A-Main:

1. V3-Darren Mollenoyux

2. V44-Tim Van Ginneken

3. V25-Jack Lee

4. V68-Brett Milburn

5. V7-Paul Solomon

6. VA12-Mark Carlin

7. V8-Bobby Daly

8. VA29-Terry Rankin

9. V60-Jordyn Charge

10. V37-Grant Anderson

11. V98-Peter Doukas

12. VA88-Grant Stansfield

13. V73-Charles Hunter

14. V45-Mike Van Bremen

15. V70-John Vogels

16. VA81-Rhys Baxter

17. V72-Jacob Smith

18. V42-Jye Okeeffe