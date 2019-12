McFadden Wins World Series Feature at Warrnambool

WARRNAMBOOL, VIC (December 29, 2019) — James McFadden made the trip back to his hometown in Warrnambool, Victoria sweeter by winning the World Series Sprintcars event on Saturday at Premier Speedway. Behind the wheel of the Monte Motorsports started on the pole position and led all 35-laps in route to the victory. Kerry Madsen, Cory Eliason, Brock Hallett, and Grant Anderson rounded out the top five.

The World Series Sprintcars continues on Monday at Avalon Raceway in Lara, Victoria.

World Series Sprintcars / Sprintcar Racing Association of Victoria

Premier Speedway

Warrnambool, VIC

Sunday December 29, 2019

Qualifying Flight #1:

1. S13-Brock Hallett, 11.215

2. T22-Jock Goodyer, 11.298

3. S15-Aidan Hall, 11.315

4. W2-Kerry Madsen, 11.345

5. W26-Cory Eliason, 11.396

6. Q83-Steve Lines, 11.522

7. S27-Daniel Pestka, 11.548

8. W25-Taylor Millings, 11.583

9. S14-Brendan Quinn, 11.586

10. V90-Corey McCullagh, 11.743

11. S3-Ben Morris, 11.750

12. V72-Jacob Smith, 11.757

13. S45-Jake Tranter, 11.802

14. NT21-Chace Karpenko, 11.830

15. V70-John Vogels, 11.928

16. V17-Dennis Jones, 11.980

17. S24-Ricky Maiolo, 12.151

18. NT 17-Lenny Cole, 12.210

19. V98-Peter Doukas, 12.324

20. VA82-Matthew Oshannassy, 12.409

21. V20-Brayden Cooley, 12.451

22. N89-Braydan Willmington, 12.593

23. V32-Stephen Spark, 12.630

24. V55-Brooke Tatnell, 0.000

Qualifying Flight #2:

1. W17-James McFadden, 11.480

2. V42-Jye Okeeffe, 11.647

3. V3-Darren Mollenoyux, 11.739

4. S97-Matt Egel, 11.782

5. V37-Grant Anderson, 11.792

6. V40-Rusty Hickman, 11.796

7. V25-Jack Lee, 11.864

8. V77-Brayden Parr, 11.908

9. V48-Adam King, 11.908

10. V88-David Murcott, 11.980

11. USA5-Lucas Wolfe, 11.990

12. W60-Lachlan McHugh, 12.017

13. Q54-Randy Morgan, 12.027

14. V2-Domain Ramsay, 12.049

15. W14-Jason Pryde, 12.088

16. V81-Robbie Paton, 12.152

17. S20-Glen Sutherland, 12.158

18. V60-Jordyn Charge, 12.269

19. T62-Tate Frost, 12.304

20. V45-Mike Van Bremen, 12.319

21. VA7-Tim Hutchins, 12.327

22. S4-Lisa Walker, 12.496

23. VA88-Grant Stansfield, 12.514

24. V50-Darren Clarke, 12.675

Heat Race #1:

1. V17-Dennis Jones

2. V72-Jacob Smith

3. W2-Kerry Madsen

4. S45-Jake Tranter

5. W25-Taylor Millings

6. S13-Brock Hallett

7. V55-Brooke Tatnell

8. S14-Brendan Quinn

9. S24-Ricky Maiolo

10. V20-Brayden Cooley

11. VA82-Matthew Oshannassy

12. Q83-Steve Lines

Heat Race #2:

1. NT21-Chace Karpenko

2. W26-Cory Eliason

3. V90-Corey McCullagh

4. V70-John Vogels

5. S27-Daniel Pestka

6. S3-Ben Morris

7. V32-Stephen Spark

8. N89-Braydan Willmington

9. NT 17-Lenny Cole

10. T22-Jock Goodyer

11. S15-Aidan Hall

12. V98-Peter Doukas

Heat Race #3:

1. Q54-Randy Morgan

2. V37-Grant Anderson

3. W17-James McFadden

4. V77-Brayden Parr

5. W60-Lachlan McHugh

6. S97-Matt Egel

7. V81-Robbie Paton

8. V48-Adam King

9. S20-Glen Sutherland

10. VA7-Tim Hutchins

11. V45-Mike Van Bremen

12. V50-Darren Clarke

Heat Race #4:

1. USA5-Lucas Wolfe

2. V3-Darren Mollenoyux

3. V40-Rusty Hickman

4. W14-Jason Pryde

5. V25-Jack Lee

6. S4-Lisa Walker

7. VA88-Grant Stansfield

8. V42-Jye Okeeffe

9. V60-Jordyn Charge

10. V2-Domain Ramsay

11. T62-Tate Frost

Heat Race #5:

1. S3-Ben Morris

2. S24-Ricky Maiolo

3. NT21-Chace Karpenko

4. W26-Cory Eliason

5. T22-Jock Goodyer

6. S14-Brendan Quinn

7. V72-Jacob Smith

8. VA82-Matthew Oshannassy

9. S27-Daniel Pestka

10. V20-Brayden Cooley

11. NT 17-Lenny Cole

Heat Race #6:

1. S45-Jake Tranter

2. S15-Aidan Hall

3. W25-Taylor Millings

4. V17-Dennis Jones

5. W2-Kerry Madsen

6. V70-John Vogels

7. V55-Brooke Tatnell

8. S13-Brock Hallett

9. V32-Stephen Spark

10. N89-Braydan Willmington

11. V90-Corey McCullagh

Heat Race #7:

1. W14-Jason Pryde

2. W17-James McFadden

3. W60-Lachlan McHugh

4. Q54-Randy Morgan

5. S97-Matt Egel

6. V40-Rusty Hickman

7. V77-Brayden Parr

8. V2-Domain Ramsay

9. V45-Mike Van Bremen

10. V50-Darren Clarke

11. S20-Glen Sutherland

Heat Race #8:

1. V42-Jye Okeeffe

2. V81-Robbie Paton

3. V48-Adam King

4. USA5-Lucas Wolfe

5. V25-Jack Lee

6. V37-Grant Anderson

7. V3-Darren Mollenoyux

8. S4-Lisa Walker

9. VA88-Grant Stansfield

C-Main:

1. V55-Brooke Tatnell

2. VA82-Matthew Oshannassy

3. VA88-Grant Stansfield

4. V32-Stephen Spark

5. V45-Mike Van Bremen

6. V20-Brayden Cooley

7. V50-Darren Clarke

8. N89-Braydan Willmington

9. NT 17-Lenny Cole

B-Main:

1. NT21-Chace Karpenko

2. Q54-Randy Morgan

3. W60-Lachlan McHugh

4. S27-Daniel Pestka

5. V48-Adam King

6. W14-Jason Pryde

7. V77-Brayden Parr

8. S14-Brendan Quinn

9. V90-Corey McCullagh

10. V81-Robbie Paton

11. V55-Brooke Tatnell

12. V70-John Vogels

13. S24-Ricky Maiolo

14. S4-Lisa Walker

15. VA88-Grant Stansfield

16. VA82-Matthew Oshannassy

17. V2-Domain Ramsay

18. V17-Dennis Jones

A-Main:

1. W17-James McFadden

2. W2-Kerry Madsen

3. W26-Cory Eliason

4. S13-Brock Hallett

5. V37-Grant Anderson

6. S97-Matt Egel

7. W60-Lachlan McHugh

8. W25-Taylor Millings

9. T22-Jock Goodyer

10. V25-Jack Lee

11. USA5-Lucas Wolfe

12. Q54-Randy Morgan

13. S45-Jake Tranter

14. S3-Ben Morris

15. NT21-Chace Karpenko

16. V40-Rusty Hickman

17. S27-Daniel Pestka

18. V3-Darren Mollenoyux

19. S15-Aidan Hall

20. V42-Jye Okeeffe