Robbie Farr Wins Finale Race of 2019 at Valvoline Raceway

GRANVILLE, NSW (December 30, 2019) — Robbie Farr won the Ultimate Sprintcar Championship feature during Ultimate Sydney Speedway on Monday at Valvoline Raceway. Farr held off Jamie Veal and Brad Sweet for the victory.

Ultimate Sydney Speedweek

Ultimate Sprintcar Championship

Valvoline Raceway

Granville, NSW

Monday December 30, 2019

Qualifying Flight A:

1. V35-Jamie Veal, 12.200

2. D2-Ben Atkinson, 12.300

3. N48-Jackson Delamont, 12.569

4. VA21-Shaun Dobson, 12.613

5. N43-Alex Orr, 12.695

6. NZ69-Brett Sullivan, 12.887

7. N61-Mick Matchett, 12.897

8. N24-Blake Skipper, 12.986

9. N9-Lachlan Caunt, 13.239

10. N12-Thomas Jeffrey, 13.261

11. NS57-Brendan Scorgie, 0.000

Qualifying Fight B:

1. USA56-Aaron Reutzel, 12.220

2. N92-Sam Walsh, 12.623

3. NQ5-Danny Reidy, 12.651

4. N54-Grant Tunks, 12.675

5. V5-Max Dumesny, 12.717

6. Q6-Mick Rowell, 12.736

7. NS71-Michael Stewart, 12.761

8. N99-Carson Macedo, 12.775

9. NS21-Jordyn Brazier, 12.827

10. N10-Luke Stirton, 12.857

11. NS15-Daniel Cassidy, 12.890

12. N83-Peter O’Neill, 13.188

Qualifying Flight C:

1. N20-Troy Little, 12.372

2. N47-Marcus Dumesny, 12.384

3. NS4-Ian Madsen, 12.433

4. NS6-Matt Geering, 12.472

5. USA0-Lynton Jeffrey, 12.504

6. N53-Jessie Attard, 12.605

7. N32-Warren Ferguson, 12.623

8. N56-Michael Saller, 12.697

9. V96-Andy Caruana, 12.748

10. N73-Darren Salmon, 13.029

11. N72-Coby Elliott, 13.194

Qualifying Flight D:

1. NQ7-Robbie Farr, 12.198

2. USA7-Brad Sweet, 12.314

3. USA55-McKenna Haase, 12.523

4. NS97-Luke Geering, 12.670

5. N39-Jeremy Cross, 12.704

6. N86-Ben Atkinson JR, 12.842

7. S63-Ryan Jones, 12.870

8. N21-Garry Brazier, 13.000

9. N16-Daniel Sayre, 13.097

10. N40-Chris Mcinerney, 13.322

11. N18-Michael Sammut, 13.703

Heat Race #1:

1. V35-Jamie Veal

2. D2-Ben Atkinson

3. N48-Jackson Delamont

4. N43-Alex Orr

5. N61-Mick Matchett

6. VA21-Shaun Dobson

7. NS57-Brendan Scorgie

8. N12-Thomas Jeffrey

9. N9-Lachlan Caunt

10. NZ69-Brett Sullivan

11. N24-Blake Skipper

Heat Race #2:

1. USA56-Aaron Reutzel

2. NQ5-Danny Reidy

3. N92-Sam Walsh

4. N54-Grant Tunks

5. V5-Max Dumesny

6. NS71-Michael Stewart

7. N99-Carson Macedo

8. NS15-Daniel Cassidy

9. N10-Luke Stirton

10. N83-Peter O’Neill

11. Q6-Mick Rowell

12. NS21-Jordyn Brazier

Heat Race #3:

1. N20-Troy Little

2. N47-Marcus Dumesny

3. NS4-Ian Madsen

4. USA0-Lynton Jeffrey

5. N53-Jessie Attard

6. N56-Michael Saller

7. N32-Warren Ferguson

8. N73-Darren Salmon

9. NS6-Matt Geering

10. N72-Coby Elliott

11. V96-Andy Caruana

Heat Race #4:

1. NQ7-Robbie Farr

2. USA7-Brad Sweet

3. N39-Jeremy Cross

4. N16-Daniel Sayre

5. S63-Ryan Jones

6. N21-Garry Brazier

7. N40-Chris Mcinerney

8. USA55-McKenna Haase

9. N18-Michael Sammut

10. NS97-Luke Geering

11. N86-Ben Atkinson JR

C-Main:

1. NZ69-Brett Sullivan

2. V96-Andy Caruana

3. N86-Ben Atkinson JR

4. N24-Blake Skipper

5. N83-Peter O’Neill

6. N72-Coby Elliott

7. Q6-Mick Rowell

8. NS97-Luke Geering

Pole Shuffle Round #1:

1. N47-Marcus Dumesny

2. NQ5-Danny Reidy

Pole Shuffle Round #2:

1. USA7-Brad Sweet

2. N47-Marcus Dumesny

Pole Shuffle Round #3:

1. D2-Ben Atkinson

2. USA7-Brad Sweet

Pole Shuffle Round #4:

1. D2-Ben Atkinson

2. N20-Troy Little

Pole Shuffle Round #5:

1. USA56-Aaron Reutzel

2. D2-Ben Atkinson

Pole Shuffle Round #6:

1. V35-Jamie Veal

2. USA56-Aaron Reutzel

Pole Shuffle Round #7:

1. NQ7-Robbie Farr

2. V35-Jamie Veal

B-Main:

1. VA21-Shaun Dobson

2. N56-Michael Saller

3. N10-Luke Stirton

4. NS71-Michael Stewart

5. NS15-Daniel Cassidy

6. N40-Chris Mcinerney

7. N73-Darren Salmon

8. N18-Michael Sammut

9. N24-Blake Skipper

10. N86-Ben Atkinson JR

11. N9-Lachlan Caunt

12. USA55-McKenna Haase

13. NS6-Matt Geering

14. V96-Andy Caruana

15. NZ69-Brett Sullivan

16. N32-Warren Ferguson

17. NS57-Brendan Scorgie

18. N12-Thomas Jeffrey

19. N83-Peter O’Neill

DNS. N99-Carson Macedo

A-Main:

1. NQ7-Robbie Farr

2. V35-Jamie Veal

3. USA7-Brad Sweet

4. N48-Jackson Delamont

5. USA56-Aaron Reutzel

6. N47-Marcus Dumesny

7. USA0-Lynton Jeffrey

8. S63-Ryan Jones

9. N56-Michael Saller

10. NQ5-Danny Reidy

11. VA21-Shaun Dobson

12. N43-Alex Orr

13. N54-Grant Tunks

14. N53-Jessie Attard

15. V5-Max Dumesny

16. N20-Troy Little

17. NS71-Michael Stewart

18. N61-Mick Matchett

19. N10-Luke Stirton

20. D2-Ben Atkinson

21. NS4-Ian Madsen

22. N16-Daniel Sayre

23. N39-Jeremy Cross

24. N92-Sam Walsh