Saturday at the Chili Bowl Nationals

Updated 01/18/2020 at 1:56 p.m.

TULSA, OK (January 18, 2020) — Chris Cochran’s run through the alphabet ended in the I-Main. Chris Cochran has advanced five features during the Saturday portion of the Chili Bowl Nationals.

Casey Shuman is also making a run transferring through three features so far.

Brayton Lynch also made a run from the O-Main that ended in the K-Main.

The other storyline on Saturday is A-Main starter Thomas Meseraull trying to get back from Indianapolis in time for Saturday’s A-Main. Meseraull has encountered issues with flights trying to get back to Tulsa.

34th Annual Chili Bowl Nationals

River Spirit Expo Center

Tulsa, OK

Saturday January 18, 2020

O-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

O Feature #1 (10 Laps)

1. 73-Dylan Ito[1]

2. 98-Ryan Padgett[6]

3. 5B-Bobby Brewer[3]

4. 0K-Don O’Keefe Jr[5]

5. 1J-James Reed[2]

6. 84Z-Johnny Murdock[4]

DNS: 4C-Kyle Bellm

DNS: 11T-Larry Petersen

DNS: 2X-AJ Fike

DNS: 11D-Colton Fisher

DNS: 20G-Noah Gass

DNS: 23P-Brad Wyatt

O Feature #2 (10 Laps)

1. 7JR-JD Black[1]

2. 1K-Brayton Lynch[6]

3. 75-Bryan Stanfill[8]

4. 44S-Brandon Akau[2]

5. 19N-Nick O’Neal[4]

6. 28Q-Sean Quinn[3]

7. 3B-Jessie Barber[7]

8. 68S-Scott Scherb[5]

DNS: 2A-Matt Linder

DNS: 72-Eric Fenton

DNS: 73G-Avery Goodman

M-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

M Feature #1 (10 Laps)

1. 56X-Mark Chisholm[1]

2. 17F-Devin Camfield[3]

3. 101-Chuck McGillivray[4]

4. 46X-Jeffrey Champagne[10]

5. 72X-Jeff Wheeler[2]

6. 8B-Colin Deming[15]

7. 44D-Evan Turner[5]

8. 0K-Don O’Keefe Jr[16]

9. 41X-Howard Moore[6]

10. 80-Joe Spillman[8]

11. 22C-Charlie Crumpton[11]

12. 17L-Rocky Silva[7]

13. 08J-Jace McIntosh[9]

14. 9U-Doug McCune[14]

15. 73-Dylan Ito[12]

16. 71.5-Robert Bell[13]

M Feature #2 (10 Laps)

1. 3F-Tim Barber[1]

2. 21H-Ty Hulsey[3]

3. 42C-Chris Cochran[9]

4. 75-Bryan Stanfill[10]

5. 17K-Michael Koontz[7]

6. 1K-Brayton Lynch[14]

7. 00D-Daniel Sanchez[8]

8. Q23-Barrie Valentino[2]

9. 33J-James Davison[5]

10. 00-Rob Yetman[12]

11. 130-Larry Bratti[4]

12. 46-Kenney Johnson[6]

13. 75X-Mike Griffiths[11]

14. 911-Waylon Weaver[13]

DNS: 21S-Russell Shoulders

DNS: C27-Clint Wilson

N-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

N Feature #1 (10 Laps)

1. 22C-Charlie Crumpton[1]

2. 73-Dylan Ito[8]

3. 715-Robert Bell[3]

4. 9U-Doug McCune[4]

5. 8B-Colin Deming[5]

6. 0K-Don O’Keefe Jr[10]

7. 15L-Merril Lamb[6]

8. 4R-Jared McIntyre[7]

9. 1J-James Reed[11]

10. 17X-Kurt Stellhorn[2]

11. 98-Ryan Padgett[9]

DNS: 5J-Jeff Crook

DNS: 8X-Austin Shores

DNS: 84S-Shaun Shapel

DNS: 5B-Bobby Brewer

DNS: 84Z-Johnny Murdoc

N Feature #2 (10 Laps)

1. 42C-Chris Cochran[3]

2. 75-Bryan Stanfill[13]

3. 75X-Mike Griffiths[2]

4. 00-Rob Yetman[5]

5. 911-Waylon Weaver[6]

6. 1K-Brayton Lynch[12]

7. 7JR-JD Black[11]

8. 99R-Brad Bowden[9]

9. 17M-Kala Keliinoi[10]

10. 28Q-Sean Quinn[16]

11. 926-Morgan Frewaldt[4]

12. 1H-Rick Horn[7]

13. 19N-Nick O’Neal[15]

14. 44S-Brandon Akau[14]

15. 87X-Nick O’Dell[1]

16. 14R-Jake Nail[8]

L-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

L Feature #1 (10 Laps)

1. 19U-Pierce Urbanosky[1]

2. 91-Jeff Stasa[4]

3. 46X-Jeffrey Champagne[14]

4. 93Z-Zachary Patterson[6]

5. 21D-Justin Dickerson[7]

6. 26-George Willard Jr[3]

7. 17F-Devin Camfield[12]

8. 72X-Jeff Wheeler[15]

9. 101-Chuck McGillivray[13]

10. 56X-Mark Chisholm[11]

11. 0G-Gunner Ramey[8]

12. 5F-Danny Frye III[10]

13. 8B-Colin Deming[16]

14. 99K-Robert Carson[9]

DNS: 74R-Slater Helt

DNS: 11P-Laydon Pearson

L Feature #2 (9 Laps)

1. 42C-Chris Cochran[11]

2. 24F-Hunter Fischer[5]

3. 77J-John Klabonde[7]

4. 1K-Brayton Lynch[15]

5. 21H-Ty Hulsey[12]

6. 17J-Jeremy Dockery[8]

7. 17K-Michael Koontz[13]

8. 44C-Blake Carrier[3]

9. 27F-Jesse Frazier[1]

10. 75-Bryan Stanfill[14]

11. GO-Eddie Martin[10]

12. 68B-Blain Petersen[2]

13. 3F-Tim Barber[9]

14. 1NP-Terry Nichols[6]

15. 13B-Johnny Brown Jr[4]

DNS: 17A-Austin Brown

K-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

K Feature #1 (10 Laps)

1. 22L-Lucas Scherb[4]

2. 32D-Casey Shuman[2]

3. 20-Tadd Holliman[1]

4. 8-Alex Sewell[3]

5. 51G-Garet Williamson[7]

6. 7K-Kaylee Bryson[8]

7. 46X-Jeffrey Champagne[11]

8. 91-Jeff Stasa[12]

9. 93Z-Zachary Patterson[14]

10. 72C-Chris Tarrant[6]

11. 11X-Donovan Peterson[5]

12. 26-George Willard Jr[15]

13. 19U-Pierce Urbanosky[9]

14. 21D-Justin Dickerson[13]

15. 5HX-Casey Hicks[10]

DNS: 4F-Chad Frewaldt

K Feature #2 (10 Laps)

1. 20H-Noah Harris[1]

2. 13A-Austin Yarbrough[4]

3. 42C-Chris Cochran[9]

4. 23X-Travis Scott[6]

5. 21H-Ty Hulsey[13]

6. 37-Eddie Tafoya Jr[7]

7. 18S-Santino Ferrucci[2]

8. 1K-Brayton Lynch[12]

9. 7F-Travis Ashwood[8]

10. 24F-Hunter Fischer[10]

11. M1-Mark Smith[5]

12. 77J-John Klabonde[11]

13. 17J-Jeremy Dockery[14]

14. 17D-Ryan Ellis[3]

DNS: 95T-Buddy Tubbs

DNS: 57K-Kevin Studley

J Feature #1 (10 Laps)

1. 19M-Ethan Mitchell[1]

2. 32D-Casey Shuman[10]

3. 11G-Mike Goodman[3]

4. 8-Alex Sewell[12]

5. 50-Daniel Adler[7]

6. 7K-Kaylee Bryson[14]

7. 2S-John Kilmer[4]

8. 20-Tadd Holliman[11]

9. 22L-Lucas Scherb[9]

10. 51G-Garet Williamson[13]

11. 11C-Michael Woodruf[2]

12. F5-Ray Allen Kulhanek[6]

13. 29A-Tim Buckwalter[5]

14. 1B-Anton Hernandez[8]

DNS: 52C-Cody Karl

DNS: 17T-Stevie Sussex

J Feature #2 (10 Laps)

1. 35C-Tanner Carrick[3]

2. 56D-Mitchell Davis[5]

3. 42C-Chris Cochran[11]

4. 51X-Joe Walker[2]

5. 21H-Ty Hulsey[13]

6. 20H-Noah Harris[9]

7. 35X-Tyler Robbins[7]

8. 17E-Blake Edwards[6]

9. 37-Eddie Tafoya Jr[15]

10. 155-Ryan Truitt[10]

11. 11D-Colton Fisher[1]

12. 42-Hank Davis[8]

13. 40-Eric Wilkins[4]

14. 23X-Travis Scott[14]

15. 13A-Austin Yarbrough[12]

DNS: 10J-Jeffrey Newell