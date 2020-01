Marcus Dumesny Outduels Kerry Madsen for GASC Preliminary Feature Victory

WARRNAMBOOL, VIC (January 25, 2020) — Marcus Dumesny won Saturday’s preliminary feature event during the 48th Grand Annual Sprintcar Classic at Premier Speedway. Dumesny from Nelson, New South Wales led the opening seven circuits of the feature before Kerry Madsen drove by for the top position. Dumesny was able to rebound and catch Madsen in slower traffic to take the lead on lap 11. In the closing moments of the main event with Madsen and Cory Eliason closing in Dumesny navigated the slower cars for the victory. Madsen, Eliason, Tim Shaffer, and Steven Lines rounded out the top five.

48th Grand Annual Sprintcar Classic

Premier Speedway

Warrnambool, VIC

Saturday January 25, 2020

Qualifyhing Flight A:

1. V35-Jamie Veal, 10.720

2. N47-Marcus Dumesny, 10.733

3. V81-Robbie Paton, 10.930

4. N99-Carson Macedo, 10.970

5. NQ5-Danny Reidy, 11.104

6. N53-Jessie Attard, 11.168

7. V77-Brayden Parr, 11.177

8. V45-Mike Van Bremen, 11.191

9. V72-Jacob Smith, 11.243

10. N92-Sam Walsh, 11.266

11. S45-Jake Tranter, 11.319

12. VA51-Robert Nicholas, 11.328

13. V55-Brooke Tatnell, 11.368

14. NQ21-Jorydan Brazier, 11.399

15. VA12-Mark Carlin, 11.451

16. USA55-McKenna Hasse, 11.452

17. VA75-David Donegan, 11.459

18. Q83-Steve Lines, 11.460

19. VA4-Carly Walsh, 11.505

20. N36-Eddie Lumbar, 11.517

21. V17-Dennis Jones, 11.572

22. NT24-Jamie O’Neill, 11.869

23. USA4-Kalib Henry, 11.936

24. V48-Adam King, 11.986

25. T2-Scott Bissett, 12.060

26. V49-Ricky Clarke, 12.176

Qualifying Flight B:

1. V90-Corey McCullagh, 11.207

2. NS4-Ian Madsen, 11.226

3. W26-Cory Eliason, 11.252

4. W2-Kerry Madsen, 11.284

5. V70-John Vogels, 11.327

6. V73-Charles Hunter, 11.438

7. T7-Tim Hutchins, 11.515

8. S63-Ryan Jones, 11.548

9. V37-Grant Anderson, 11.560

10. V88-David Murcott, 11.576

11. V2-Domain Ramsay, 11.605

12. S19-Tim Shaffer, 11.635

13. VA29-Terry Rankin, 11.701

14. VA81-Rhys Baxter, 11.703

15. S78-Keke Falland, 11.731

16. Q23-Lachlan McHugh, 11.734

17. S27-Daniel Pestka, 11.745

18. V56-James Aranyosi, 11.789

19. S4-Lisa Walker, 11.799

20. V7-Paul Solomon, 11.835

21. N40-Chris Mcinerney, 11.894

22. N16-Daniel Sayer, 12.010

23. Q88-Ryan McNamara, 12.094

24. S2-Craig Vanderstelt, 12.146

25. W60-Jason Pryde, 12.184

Heat Race #1:

1. V35-Jamie Veal

2. N92-Sam Walsh

3. N99-Carson Macedo

4. V55-Brooke Tatnell

5. V77-Brayden Parr

6. USA55-McKenna Hasse

7. VA4-Carly Walsh

8. NT24-Jamie O’Neill

9. T2-Scott Bissett

Heat Race #2:

1. NQ5-Danny Reidy

2. N47-Marcus Dumesny

3. S45-Jake Tranter

4. VA75-David Donegan

5. USA4-Kalib Henry

6. N36-Eddie Lumbar

7. V45-Mike Van Bremen

8. NQ21-Jorydan Brazier

9. V49-Ricky Clarke

Heat Race #3:

1. N53-Jessie Attard

2. V81-Robbie Paton

3. Q83-Steve Lines

4. V72-Jacob Smith

5. V17-Dennis Jones

6. VA12-Mark Carlin

7. V48-Adam King

8. VA51-Robert Nicholas

Heat Race #4:

1. W2-Kerry Madsen

2. V88-David Murcott

3. V90-Corey McCullagh

4. T7-Tim Hutchins

5. Q23-Lachlan McHugh

6. VA29-Terry Rankin

7. S4-Lisa Walker

8. N16-Daniel Sayer

9. W60-Jason Pryde

Heat Race #5:

1. NS4-Ian Madsen

2. V70-John Vogels

3. S63-Ryan Jones

4. Q88-Ryan McNamara

5. V7-Paul Solomon

6. VA81-Rhys Baxter

7. V2-Domain Ramsay

8. S37-Terry Kelly

9. S27-Daniel Pestka

Heat Race #6:

1. V73-Charles Hunter

2. W26-Cory Eliason

3. S19-Tim Shaffer

4. V37-Grant Anderson

5. V56-James Aranyosi

6. S2-Craig Vanderstelt

7. S78-Keke Falland

8. N40-Chris Mcinerney

Heat Race #7:

1. V55-Brooke Tatnell

2. VA4-Carly Walsh

3. USA4-Kalib Henry

4. V35-Jamie Veal

5. S45-Jake Tranter

6. V77-Brayden Parr

7. NQ5-Danny Reidy

8. VA75-David Donegan

9. T2-Scott Bissett

Heat Race #8:

1. V17-Dennis Jones

2. V72-Jacob Smith

3. N92-Sam Walsh

4. N99-Carson Macedo

5. USA55-McKenna Hasse

6. V81-Robbie Paton

7. NT24-Jamie O’Neill

8. VA12-Mark Carlin

Heat Race #9:

1. Q83-Steve Lines

2. N47-Marcus Dumesny

3. V48-Adam King

4. N36-Eddie Lumbar

5. NQ21-Jorydan Brazier

6. N53-Jessie Attard

7. V45-Mike Van Bremen

8. VA51-Robert Nicholas

9. V49-Ricky Clarke

Heat Race #10:

1. S4-Lisa Walker

2. Q88-Ryan McNamara

3. S27-Daniel Pestka

4. VA29-Terry Rankin

5. V2-Domain Ramsay

6. V90-Corey McCullagh

7. T7-Tim Hutchins

8. V70-John Vogels

9. W60-Jason Pryde

Heat Race #11:

1. N40-Chris Mcinerney

2. Q23-Lachlan McHugh

3. W2-Kerry Madsen

4. W26-Cory Eliason

5. V37-Grant Anderson

6. S78-Keke Falland

7. V88-David Murcott

8. N16-Daniel Sayer

Heat Race #12:

1. S19-Tim Shaffer

2. S2-Craig Vanderstelt

3. V7-Paul Solomon

4. V56-James Aranyosi

5. S63-Ryan Jones

6. VA81-Rhys Baxter

7. NS4-Ian Madsen

8. V73-Charles Hunter

9. S37-Terry Kelly

C-Main:

1. V2-Domain Ramsay

2. N40-Chris Mcinerney

3. NQ21-Jorydan Brazier

4. VA81-Rhys Baxter

5. S27-Daniel Pestka

6. S78-Keke Falland

7. V45-Mike Van Bremen

8. VA75-David Donegan

9. N16-Daniel Sayer

10. VA51-Robert Nicholas

11. NT24-Jamie O’Neill

12. T2-Scott Bissett

13. S37-Terry Kelly

14. V49-Ricky Clarke

15. W60-Jason Pryde

B-Main:

1. V88-David Murcott

2. USA4-Kalib Henry

3. V70-John Vogels

4. V17-Dennis Jones

5. VA81-Rhys Baxter

6. V7-Paul Solomon

7. S45-Jake Tranter

8. NQ21-Jorydan Brazier

9. S2-Craig Vanderstelt

10. N40-Chris Mcinerney

11. T7-Tim Hutchins

12. S4-Lisa Walker

13. N36-Eddie Lumbar

14. VA4-Carly Walsh

15. V77-Brayden Parr

16. V48-Adam King

17. V2-Domain Ramsay

18. VA29-Terry Rankin

19. USA55-McKenna Hasse

20. V56-James Aranyosi

A-Main:

1. N47-Marcus Dumesny

2. W2-Kerry Madsen

3. W26-Cory Eliason

4. S19-Tim Shaffer

5. Q83-Steve Lines

6. V35-Jamie Veal

7. V90-Corey McCullagh

8. Q23-Lachlan McHugh

9. NS4-Ian Madsen

10. USA4-Kalib Henry

11. S63-Ryan Jones

12. V88-David Murcott

13. N99-Carson Macedo

14. N53-Jessie Attard

15. NQ5-Danny Reidy

16. V73-Charles Hunter

17. V17-Dennis Jones

18. V72-Jacob Smith

19. V70-John Vogels

20. Q88-Ryan McNamara

21. N92-Sam Walsh

22. V37-Grant Anderson

23. V81-Robbie Paton

24. V55-Brooke Tatnell