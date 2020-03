Feature Winners: February 28 – March 1, 2020

Friday February 28, 2020

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – ASCS National Tour / ASCS Southwest Region – Matt Covington

Hattiesburg Speedway – Hattiesburg, MS – USA – United Sprint Car Series – Mark Smith

Premier Speedway – Warrnambool, VIC – AU – Midget Cars – Speedcar Australia Championship – Carson Macedo

Premier Speedway – Warrnambool, VIC – AU – Midget Cars – Speedcar Australia Championship – Michael Pickens

Southern Illinois Center – Du Quoin, IL – USA – USAC Speed2 IMRA Midget Car Series / USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series – Aaron Leffel

Saturday February 29, 2020

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Lachlan McHugh

Bunbury City Speedway – Bunbury, WA – AU – Limited Sprints – Jamie Landrigan

Bunbury City Speedway – Bunbury, WA – AU – Maddington Toyota Sprintcar Series – 23rd Annual Krikke Boys Shootout – James McFadden

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – ASCS National Tour / ASCS Southwest Region – Sam Hafertepe Jr.

Kalgoorlie International Speedway – Kalgoorlie, WA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Australian Wingless Title – Luke Storer

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Kings of Thunder Sprint Car Series – Keith Day Jr.

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Toller Memorial – Ryan Robinson

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged Crate Sprint Cars – Toller Memorial – Brett Youngman

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Wingless Sprints – Toller Memorial – Shane Hopkins

Premier Speedway – Warrnambool, VIC – AU – Midget Cars – Speedcar Australia Championship – Carson Macedo

Southern Illinois Center – Du Quoin, IL – USA – USAC Speed2 IMRA Midget Car Series / USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series – Aaron Leffel

Southern Raceway – Milton, FL – USA – United Sprint Car Series – Mark Smith

Timmis Speedway – Mildura, VIC – AU – Australian Sprintcar Allstars – Mark Caruso

USA Raceway – Tucson, AZ – USA – ASCS Desert Sprint Car Series – Sterling Cling

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Ultimate Sprintcar Championship – King of the Clay – Matt Dumesny

Sunday March 1, 2020

Kalgoorlie International Speedway – Kalgoorlie, WA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Australian Wingless Title – Kyle Mock

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Dylan Cisney