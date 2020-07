Larson Continues Victorious During PA Speedweek Stop at Hagerstown

HAGERSTOWN, MD (July 2, 2020) — Kyle Larson won Thursday’s round of Pennsylvania Speedweek at Hagerstown Speedway in dominating fashion. Larson had a comfortable .942 second margin at the finish over Brent Marks. Sammy Swindell, Rico Abreu, and Freddie Rahmer rounded out the top five.

Pennsylvania Speedweek

Hagerstown Speedway

Hagerstown, MD

Thursday July 2, 2020

Feature:

1. 57-Kyle Larson

2. 5M-Brent Marks

3. 39-Sammy Swindell

4. 24R-Rico Abreu

5. 51-Freddie Rahmer

6. 39M-Anthony Macri

7. 72-Ryan Smith

8. 48-Danny Dietrich

9. 75D-Chase Dietz

10. 55-Mike Wagner

11. 3Z-Brock Zearfoss

12. 99M-Kyle Moody

13. 91-Kyle Reinhardt

14. 1-Logan Wagner

15. 1X-Chad Trout

16. 73B-Brett Michalski

17. 12B-Robert Ballou

18. 11-TJ Stutts

19. 33-Jared Esh

20. 67-Justin Whittal

21. 88-Brandon Rahmer

22. 24-Lucas Wolfe

23. 5-Dylan Cisney

24. 55K-Robbie Kendall