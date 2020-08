Brent Marks Wins from Eighth at Port Royal

PORT ROYAL, PA (August 8, 2020) — Brent Marks charged from eighth starting position to win Saturday’s winged 410 sprint car feature at Port Royal Speedway. Marks passed Nicole Bower for the lead just before halfway and drove away for the victory. Lorgan Wagner, Jared Esh, Kyle Reinhardt, and Ryan Taylor rounded out the top five.

Garrett Bard won the PA Sprint Series 305 sprint car feature.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday August 8, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 5M-Brent Marks

2. 1-Logan Wagner

3. 98-Jared Esh

4. 91-Kyle Reinhardt

5. 20-Ryan Taylor

6. 2-AJ Flick

7. 5-Dylan Cisney

8. 11-TJ Stutts

9. 75-Nicole Bower

10. 55-Mike Wagner

11. 10-Paulie Colagiovanni

12. 25-Tyler Bear

13. 35-Tyler Reeser

14. 19-Curt Stroup

15. 12-Blane Heimbach

16. 880-Drew Ritchey

17. 5B-Justin Barger

18. 38-Mark Smith

19. 12B-Robert Ballou

20. 33W-Mike Walter II

21. 24B-Dustin Baney

22. 12J-Jonathan Jones

23. 17-Kyle Smith

24. 47K-Kody Lehman

PA Sprint Series

Feature:

1. 95-Garrett Bard

2. 78-Justin Clark

3. 67-Ken Duke

4. 8-Nick Sweigart

5. 55-Domenic Melair

6. 10-Jake Waters

7. 5-John Walp

8. 12-Roger Irvine

9. 88-Fred Arnold

10. 21-Rob Felix

11. 69K-Kassidy Kreitz

12. 12F-Daryl Stimeling

13. 97-Kenny Heffner

14. 2-Erin Statler

15. 41Z-Jared Zionkowski

16. 23-Nathan Gramley

17. 11X-Robert Garvey

18. 80-Dave Wickham

19. 19-Kruz Kepner

20. 19M-Brody Adamsky

21. 99A-Devin Adams