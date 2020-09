Schuchart Passes Gravel to Win the Texas Outlaw Nationals

MESQUITE, Texas (September 19, 2020) — Logan Schuchart picked up the victory on Saturday with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series at Devil’s Bowl Speedway during the Texas Outlaw Nationals. Schuchart was able to pass David Gravel on lap 15 for his sixth victory of the 2020 season. Gravle held on for second while Sheldon Haudenschild, Brad Sweet, and Schuchart’s Shark Racing teammate Jacob Allen rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Texas Outlaw Nationals

Devil’s Bowl Speedway

Mesquite, Texas

Saturday September 19, 2020

Qualifying:

1. 41-David Gravel, 13.631

2. 1A-Jacob Allen, 13.634

3. 1S-Logan Schuchart, 13.665

4. 7S-Jason Sides, 13.67

5. 17-Sheldon Haudenschild, 13.7

6. 14-Parker Price-Miller, 13.72

7. 11K-Kraig Kinser, 13.735

8. 83-Daryn Pittman, 13.756

9. 49-Brad Sweet, 13.827

10. 15-Donny Schatz, 13.858

11. 27-Tucker Klaasmeyer, 13.908

12. 2-Carson Macedo, 14.043

13. 11X-John Carney, 14.089

14. 1X-Jake Bubak, 14.18

15. 2C-Wayne Johnson, 14.263

16. 9S-Kyle Clark, 14.291

17. 17G-Channin Tankersley, 14.324

18. 33M-Mason Daniel, 14.34

19. 6-Bill Rose, 14.57

20. 42P-Preston Perlmutter, 14.588

21. 72-Chris Tarrant, 14.621

22. 1J-Danny Jennings, 14.834

DRYDENE Heat #1 (8 Laps):

1. 41-David Gravel [1]

2. 7S-Jason Sides [2]

3. 15-Donny Schatz [4]

4. 11K-Kraig Kinser [3]

5. 11X-John Carney [5]

6. 1J-Danny Jennings [8]

7. 9S-Kyle Clark [6]

8. 6-Bill Rose [7]

DRYDENE Heat #2 (8 Laps):

1. 1A-Jacob Allen [1]

2. 17-Sheldon Haudenschild [2]

3. 83-Daryn Pittman [3]

4. 27-Tucker Klaasmeyer [4]

5. 17G-Channin Tankersley [6]

6. 1X-Jake Bubak [5]

7. 42P-Preston Perlmutter [7]

DRYDENE Heat #3 (8 Laps):

1. 1S-Logan Schuchart [1]

2. 14-Parker Price-Miller [2]

3. 49-Brad Sweet [3]

4. 2-Carson Macedo [4]

5. 2C-Wayne Johnson [5]

6. 33M-Mason Daniel [6]

7. 72-Chris Tarrant [7]

DIRTVision Fast Pass Dash (6 Laps):

1. 41-David Gravel [2]

2. 17-Sheldon Haudenschild [1]

3. 1A-Jacob Allen [4]

4. 7S-Jason Sides [5]

5. 1S-Logan Schuchart [3]

6. 14-Parker Price-Miller [6]

NOS Energy Drink Feature (30 Laps):

1. 1S-Logan Schuchart [5][$20,000]

2. 41-David Gravel [1][$6,000]

3. 17-Sheldon Haudenschild [2][$3,750]

4. 49-Brad Sweet [9][$3,250]

5. 1A-Jacob Allen [3][$2,750]

6. 15-Donny Schatz [7][$2,500]

7. 2-Carson Macedo [12][$2,400]

8. 11X-John Carney [13][$2,300]

9. 7S-Jason Sides [4][$2,200]

10. 2C-Wayne Johnson [15][$2,100]

11. 11K-Kraig Kinser [10][$1,700]

12. 17G-Channin Tankersley [14][$1,400]

13. 14-Parker Price-Miller [6][$1,300]

14. 83-Daryn Pittman [8][$1,200]

15. 33M-Mason Daniel [18][$1,100]

16. 27-Tucker Klaasmeyer [11][$1,000]

17. 42P-Preston Perlmutter [20][$1,000]

18. 9S-Kyle Clark [19][$1,000]

19. 1J-Danny Jennings [16][$1,000]

20. 1X-Jake Bubak [17][$1,000]

21. 6-Bill Rose [22][$1,000]

22. 72-Chris Tarrant [21][$1,000]

Lap Leaders: David Gravel 1-14, Logan Schuchart 15-30

KSE Hard Charger Award: 49-Brad Sweet[+5]