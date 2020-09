Shane Cockrum Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, Indiana (September 19, 2020) — Shane Cockrum won the non-wing sprint car feature on Saturday night at Lincoln Park Speedway. The victory was Cockrum’s third victory of the 2020 season. Travis Berryhill, Brent Beauchamp, Brady Short, and Nate McMillin rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday September 19, 2020

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 77-Dustin Smith

2. 16K-Ben Knight

3. 77S-Travis Berryhill

4. 11L-Ricky Lewis

5. 26G-Pat Giddens

6. 4-Braydon Cromwell

7. 87-Tony Helton

8. 22-Brandon Spencer

9. 11-David Applegate

Heat Race #2:

1. 11P-Brady Short

2. 5T-Tye Mihocko

3. 16B-Harley Burns

4. 1J-Chris Babcock

5. 16-Joey Parker

6. 4G-Brad Greenup

7. 88R-James Ross

8. 88-Will Barnett

9. 26-Matt Thompson

Heat Race #3:

1. 34-Brent Beauchamp

2. 24P-Shane Cockrum

3. 77FR-Ryan Thomas

4. 8-Michael Clark

5. 17S-Shey Owens

6. 33$-Shane O'Banion

7. 77T-Ted Kirkpatrick

8. 98-Billy Winsemann

Heat Race #4:

1. 51-Scott Hampton

2. 4-AJ Hopkins

3. 53-Brayden Fox

4. 24-Nate McMillin

5. 27-Evan Mosley

6. N2-Nic Harris

7. 2-Cooper Welch

8. 45-Adam Wilfong

B-Main:

1. N2-Nic Harris

2. 26G-Pat Giddens

3. 27-Evan Mosley

4. 4-Braydon Cromwell

5. 17S-Shey Owens

6. 4G-Brad Greenup

7. 33$-Shane O'Banion

8. 45-Adam Wilfong

9. 11-David Applegate

10. 2-Cooper Welch

11. 26-Matt Thompson

12. 87-Tony Helton

13. 77T-Ted Kirkpatrick

14. 98-Billy Winsemann

15. 22-Brandon Spencer

16. 16-Joey Parker

17. 88-Will Barnett

DNS. 88R-James Ross

A-Main:

1. 24P-Shane Cockrum

2. 77S-Travis Berryhill

3. 34-Brent Beauchamp

4. 11P-Brady Short

5. 24-Nate McMillin

6. 5T-Tye Mihocko

7. 4-AJ Hopkins

8. 16K-Ben Knight

9. 51-Scott Hampton

10. 11L-Ricky Lewis

11. N2-Nic Harris

12. 1J-Chris Babcock

13. 77FR-Ryan Thomas

14. 26G-Pat Giddens

15. 16B-Harley Burns

16. 4-Braydon Cromwell

17. 27-Evan Mosley

18. 8-Michael Clark

19. 53-Brayden Fox

20. 77-Dustin Smith