Schatz Wins World of Outlaws Feature at Plymouth

PLYMOUTH, WI (September 24, 2020) — Donny Schatz won the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series event on Thursday at Plymouth Speedway. Schatz took the lead from Gio Scelzi with four laps to go in a race that featured four lead changes. Brad Sweet, James McFadden, Jacob Allen, and Tyler Courtney rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Plymouth Speedway

Plymouth, Indiana

Thursday September 24, 2020

Qualifying

1. 17-Sheldon Haudenschild, 11.195

2. 21-Christopher Bell, 11.361

3. 49-Brad Sweet, 11.37

4. 9-James McFadden, 11.388

5. 14-Parker Price-Miller, 11.392

6. 15-Donny Schatz, 11.417

7. 55-Hunter Schuerenberg, 11.467

8. 18-Gio Scelzi, 11.493

9. 87-Aaron Reutzel, 11.52

10. 11K-Kraig Kinser, 11.579

11. 41-David Gravel, 11.59

12. 1S-Logan Schuchart, 11.607

13. 83-Spencer Bayston, 11.625

14. 72-Daryn Pittman, 11.643

15. 7BC-Tyler Courtney, 11.657

16. 7S-Jason Sides, 11.713

17. 1A-Jacob Allen, 11.716

18. 39-Tyler Rankin, 11.754

19. 97-Max Stambaugh, 11.76

20. 41S-Dominic Scelzi, 11.78

21. 2-Carson Macedo, 11.785

22. 16A-Justin Sanders, 11.815

23. 21X-Brinton Marvel, 11.838

24. 33M-Mason Daniel, 11.849

25. 99-Skylar Gee, 11.952

26. 27Z-Zane Devault, 11.969

27. 64-Scotty Thiel, 11.987

28. 16C-Chase Ridenour, 12.007

29. 23-Cole Macedo, 12.035

30. 2C-Wayne Johnson, 12.16

31. 49D-Shawn Dancer, 12.19

32. 5R-Ryan Ruhl, 12.216

33. 6-Bill Rose, 12.409

DRYDENE Heat #1 (10 Laps)

1. 17-Sheldon Haudenschild [1]

2. 14-Parker Price-Miller [2]

3. 1A-Jacob Allen [5]

4. 83-Spencer Bayston [4]

5. 99-Skylar Gee [7]

6. 23-Cole Macedo [8]

7. 2-Carson Macedo [6]

8. 87-Aaron Reutzel [3]

9. 6-Bill Rose [9]

DRYDENE Heat #2 (10 Laps)

1. 15-Donny Schatz [2]

2. 21-Christopher Bell [1]

3. 11K-Kraig Kinser [3]

4. 72-Daryn Pittman [4]

5. 2C-Wayne Johnson [8]

6. 27Z-Zane Devault [7]

7. 16A-Justin Sanders [6]

8. 39-Tyler Rankin [5]

DRYDENE Heat #3 (10 Laps)

1. 49-Brad Sweet [1]

2. 7BC-Tyler Courtney [4]

3. 55-Hunter Schuerenberg [2]

4. 41-David Gravel [3]

5. 21X-Brinton Marvel [6]

6. 64-Scotty Thiel [7]

7. 97-Max Stambaugh [5]

8. 49D-Shawn Dancer [8]

DRYDENE Heat #4 (10 Laps)

1. 9-James McFadden [1]

2. 18-Gio Scelzi [2]

3. 1S-Logan Schuchart [3]

4. 41S-Dominic Scelzi [5]

5. 7S-Jason Sides [4]

6. 33M-Mason Daniel [6]

7. 5R-Ryan Ruhl [8]

8. 16C-Chase Ridenour [7]

DIRTVision Fast Pass Dash (8 Laps)

1. 18-Gio Scelzi [1]

2. 15-Donny Schatz [2]

3. 17-Sheldon Haudenschild [4]

4. 21-Christopher Bell [3]

5. 49-Brad Sweet [5]

6. 7BC-Tyler Courtney [6]

7. 14-Parker Price-Miller [7]

8. 9-James McFadden [8]

Last Chance Showdown (12 Laps)

Top 4 Transfer

1. 87-Aaron Reutzel [1][-]

2. 2-Carson Macedo [7][-]

3. 27Z-Zane Devault [4][-]

4. 64-Scotty Thiel [5][-]

5. 16A-Justin Sanders [8][$300]

6. 97-Max Stambaugh [9][$250]

7. 23-Cole Macedo [3][$225]

8. 33M-Mason Daniel [6][$200]

9. 6-Bill Rose [13][$200]

10. 5R-Ryan Ruhl [10][$200]

11. 49D-Shawn Dancer [11][$200]

12. 16C-Chase Ridenour [12][$200]

13. 39-Tyler Rankin [2][$200]

NOS Energy Drink Feature (35 Laps)

1. 15-Donny Schatz [2][$10,000]

2. 49-Brad Sweet [5][$5,500]

3. 9-James McFadden [8][$3,200]

4. 1A-Jacob Allen [9][$2,800]

5. 7BC-Tyler Courtney [6][$2,500]

6. 18-Gio Scelzi [1][$2,300]

7. 21-Christopher Bell [4][$2,200]

8. 1S-Logan Schuchart [12][$2,100]

9. 2-Carson Macedo [22][$2,050]

10. 14-Parker Price-Miller [7][$2,000]

11. 41-David Gravel [15][$1,500]

12. 41S-Dominic Scelzi [16][$1,200]

13. 11K-Kraig Kinser [10][$1,100]

14. 72-Daryn Pittman [14][$1,050]

15. 7S-Jason Sides [20][$1,000]

16. 83-Spencer Bayston [13][$900]

17. 55-Hunter Schuerenberg [11][$800]

18. 2C-Wayne Johnson [18][$800]

19. 99-Skylar Gee [17][$800]

20. 27Z-Zane Devault [23][$800]

21. 21X-Brinton Marvel [19][$800]

22. 87-Aaron Reutzel [21][$800]

23. 17-Sheldon Haudenschild [3][$800]

24. 64-Scotty Thiel [24][$800]

Lap Leaders: Sheldon Haudenschild 1, 18-20; Gio Scelzi 2-17; Donny Schatz 21-35

KSE Hard Charger Award: 2-Carson Macedo[+13]