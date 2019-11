Calendar Test

1/1/2019 testrecord testrecord testrecord testrecord testrecord testrecord

1/1/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Donny Schatz

1/1/2019 Central Motor Speedway Cromwell, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Buddy Kofoid

1/1/2019 Huntly Speedway Huntly, NZ NZ Midget Cars International Midget Series Tyler Courtney

1/1/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU World Series Sprintcars / SRA Eureka Sprintcar Series WSS Speedweek James McFadden

1/1/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Midget Cars Matthew Jackson

1/1/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Ultimate Sprintcar Championship Firecracker 50 Brad Sweet

1/3/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Midget Cars International Midget Series Kyle Larson

1/3/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Michael Pickens

1/4/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Midget Cars Darren Vine

1/4/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU World Series Sprintcars Rusty Hickman

1/4/2019 Borderline Speedway Mt. Gambier, SA AU Midget Cars Matt Jackson

1/4/2019 Borderline Speedway Mt. Gambier, SA AU Wingless V6 Sprint Cars Luke Storer

1/5/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars Robert Mazzer

1/5/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU World Series Sprintcars Australian Sprintcar Open Donny Schatz

1/5/2019 Mildura Speedway Mildura, VIC AU Australian Sprintcar Allstars Daniel Evans

1/5/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Ultimate Sprintcar Championship Robbie Farr

1/5/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Winged V6 Sprint Cars Nick Hall

1/5/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Wingless V6 Sprint Cars Zeke Agars Classic Joel Chadwick

1/5/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Ultimate Sprintcar Championship Rained Out

1/5/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Rained Out

1/5/2019 Western Speedway Hamilton, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars

1/5/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Midget Cars International Midget Series 50-Lapper Christopher Bell

1/5/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Michael Pickens

1/6/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Midget Cars Victorian Speedcar Title Travis Mills

1/6/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Luke Weel

1/9/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU World Series Sprintcars Donny Schatz

1/11/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Ultimate Sprintcar Championship Scott Darley Challenge Rained Out

1/12/2019 Bairnsdale Speedway Bairnsdale, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars

1/12/2019 Lismore Speedway Lismore, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Mitchell Haynes

1/12/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Midget Cars Dayne Kingshott

1/12/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Winged 410 Sprint Cars Jason Kendrick

1/12/2019 Robertson Holden International Speedway Palmerston North, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars North Island Sprintcar Championship Jamie Larsen

1/12/2019 Simpson Speedway Jancourt East, VIC AU Australian Sprintcar Allstars Tim Kaeding

1/12/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Ultimate Sprintcar Championship Scott Darley Challenge Logan Schuchart

1/12/2019 Westline Speedway Whyalla, SA AU Wingless V6 Sprint Cars

1/12/2019 Whyalla Speedway Whyalla, SA USA Wingless V6 Sprint Cars Chris James

1/13/2019 Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ Midget Cars Tom Lubsden

1/13/2019 Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Buddy Kofoid

1/13/2019 Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ Wingless V6 Sprint Cars Scott Crossey

1/14/2019 Tulsa Expo Raceway Tulsa, OK USA Midget Cars Chili Bowl Nationals Logan Seavey

1/15/2019 Tulsa Expo Raceway Tulsa, OK USA Midget Cars Chili Bowl Nationals Kyle Larson

1/16/2019 Avalon Raceway Lara, VIC AU SRA Eureka Sprintcar Series President's Cup Gio Scelzi

1/16/2019 Tulsa Expo Raceway Tulsa, OK USA Midget Cars Chili Bowl Nationals Rico Abreu

1/17/2019 Borderline Speedway Mt. Gambier, SA AU SRA Eureka Sprintcar Series Kings Challenge Jamie Veal

1/17/2019 Tulsa Expo Raceway Tulsa, OK USA Midget Cars Chili Bowl Nationals Christopher Bell

1/18/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Winged 410 Sprint Cars Grand Annual Sprintcar Classic Jamie Veal

1/18/2019 Tulsa Expo Raceway Tulsa, OK USA Midget Cars Chili Bowl Nationals Justin Grant

1/19/2019 417 Southern Speedway Punta Gorda, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Joey Aguilar

1/19/2019 Bunbury Speedway Bunbury, WA AU Winged 410 Sprint Cars Bradley Maiolo

1/19/2019 Latrobe Speedway Latrobe, TAS AU Wingless V6 Sprint Cars

1/19/2019 Lismore Speedway Lismore, NSW AU Midget Cars Nathan Smee

1/19/2019 Lismore Speedway Lismore, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Scott Thomsen

1/19/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Winged 410 Sprint Cars Grand Annual Sprintcar Classic Carson Macedo

1/19/2019 Tulsa Expo Raceway Tulsa, OK USA Midget Cars Chili Bowl Nationals Christopher Bell

1/19/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Jason Bates

1/20/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Winged 410 Sprint Cars Grand Annual Sprintcar Classic Robbie Farr

1/23/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Prelude to the Championship Kerry Madsen

1/25/2019 Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA United Sprint Car Series Danny Smith (IN)

1/25/2019 Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Buddy Kofoid

1/26/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Australian Sprintcar Championship Robbie Farr

1/26/2019 Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA United Sprint Car Series Rained Out

1/26/2019 Kalgoorlie International Speedway Mullingar, WA AU Wingless V6 Sprint Cars

1/26/2019 Lismore Speedway Lismore, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Jamie Usher

1/26/2019 Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Buddy Kofoid

1/26/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Winged 360 Sprint Cars Mitchell Faccinto

1/26/2019 Timmis Speedway Mildura, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars

1/26/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Midget Cars Michael Pickens

1/26/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Michael Pickens

1/27/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Australian Sprintcar Championship Andrew Scheuerle

1/29/2019 Riverside Speedway Invercarigill, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars New Zealand Sprint Car Grand Prix Buddy Kofoid

1/31/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA All Star Circuit of Champions Tim Shaffer

1/31/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Top Gun Sprint Car Series A.J. Maddox

2/1/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA All Star Circuit of Champions Tim Shaffer

2/1/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Top Gun Sprint Car Series A.J. Maddox

2/2/2019 Blue Ribbon Raceway Kalkee, VIC AU Australian Sprintcar Allstars Tim Shaffer

2/2/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA All Star Circuit of Champions Tony Stewart

2/2/2019 Carrick Speedway Carrick, TAS AU Wingless V6 Sprint Cars Luke Redpath

2/2/2019 Central Arizona Speedway Casa Grande, AZ USA Desert Sprint Car Series Zachary Madrid

2/2/2019 Central Motor Speedway Cromwell, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars New Zealand Sprint Car Title Buddy Kofoid

2/2/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Top Gun Sprint Car Series Rained Out

2/2/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Midget Cars Rusty Whittaker

2/2/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Ultimate Sprintcar Championship Mayor's Cup $10,000 to Win Luke Oldfield

2/2/2019 Manjimup Speedway Manjiump, WA AU Midget Cars Dayne Kingshott

2/2/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Wingless V6 Sprint Cars Joel Chadwick

2/2/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Midget Cars Harley Smee

2/2/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Bailey Goodwin

2/6/2019 Volusia Speedway Park Barberville, FL USA All Star Circuit of Champions DIRTcar Nationals Shane Stewart

2/7/2019 Volusia Speedway Park Barberville, FL USA All Star Circuit of Champions DIRTcar Nationals Brad Sweet

2/8/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA United Sprint Car Series Davie Franek

2/8/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA USAC National Midget Championship Tyler Courtney

2/8/2019 Volusia Speedway Park Barberville, FL USA World of Outlaws DIRTcar Nationals Daryn Pittman

2/9/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Midget Cars Brock Dean

2/9/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Andrew Scheuerle

2/9/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA United Sprint Car Series Mark Smith

2/9/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA USAC National Midget Championship Tyler Courtney

2/9/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA Desert Sprint Car Series R.J. Johnson

2/9/2019 Heartland Raceway Moama, NSW AU Australian Sprintcar Allstars Brayden Parr

2/9/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Wingless V6 Sprint Cars Joel Chadwick

2/9/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Midget Cars Dayne Kingshott

2/9/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Winged 410 Sprint Cars Jason Kendrick

2/9/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Wingless V6 Sprint Cars Ash Housfield

2/9/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Ultimate Sprintcar Championship Marcus Dumesny

2/9/2019 Volusia Speedway Park Barberville, FL USA World of Outlaws DIRTcar Nationals Daryn Pittman

2/9/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Midget Cars Barry Butterworth Memorial Michael Pickens

2/9/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Barry Butterworth Memorial Jamie McDonald

2/10/2019 New Smyrna Speedway New Smyrna Beach, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Rained Out

2/10/2019 Volusia Speedway Park Barberville, FL USA World of Outlaws DIRTcar Nationals Rained Out

2/14/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA USAC National Sprint Car Championship Chris Windom

2/14/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Winged 360 Sprint Cars Cory Eliason

2/15/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA USAC National Sprint Car Championship Justin Grant

2/15/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Winged 360 Sprint Cars Mark Smith

2/16/2019 417 Southern Speedway Punta Gorda, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Mickey Kempgens

2/16/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars Brant Chandler

2/16/2019 Attwell Park Speedway Albany, WA AU World Series Sprintcars Steven Lines

2/16/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA USAC National Sprint Car Championship C.J. Leary

2/16/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Winged 360 Sprint Cars Terry McCarl

2/16/2019 Lonestar Speedway Kilgore, TX USA Winged 305 Sprint Cars Chad Wilson

2/16/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Toller Memorial Rained Out

2/16/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Toller Memorial Rained Out

2/16/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Toller Memorial Rained Out

2/16/2019 Robertson Holden International Speedway Palmerston North, NZ NZ Midget Cars Michael Pickens

2/16/2019 Robertson Holden International Speedway Palmerston North, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Michael Pickens

2/16/2019 Sunline Speedway Stockyard Plain, SA AU Australian Sprintcar Allstars Mark Caruso

2/16/2019 Sunline Speedway Stockyard Plain, SA AU Wingless V6 Sprint Cars Benjamin Harris

2/16/2019 Western Speedway Hamilton, VIC AU SRA Eureka Sprintcar Series Matthew Reed

2/22/2019 Cotton Bowl Speedway Paige, TX USA World of Outlaws Rained Out

2/22/2019 Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA Southeastern Sprint Car Series Everglades Swamp Cabbage Nationals Chris Windom

2/22/2019 Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA Southern States Midget Series Everglades Swamp Cabbage Nationals Connor Loffler

2/22/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU World Series Sprintcars James McFadden

2/22/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Wingless Sprint Australian Championship Luke Weel

2/22/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Wingless Sprint Australian Championship Michael McDonald

2/22/2019 Southern Raceway Milton, FL USA United Sprint Car Series Tony Stewart

2/23/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Twin 20's Luke Oldfield

2/23/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Twin 20's Andrew Scheuerle

2/23/2019 Heartland Raceway Moama, NSW AU SRA Eureka Sprintcar Series Grant Anderson

2/23/2019 Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA Southeastern Sprint Car Series Everglades Swamp Cabbage Nationals Carson Short

2/23/2019 Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA Southern States Midget Series Everglades Swamp Cabbage Nationals Robbie Smith

2/23/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA King of Thunder Sprint Car Series D.J. Netto

2/23/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA Western RaceSaver Series Kyle Rasmussen

2/23/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Icebreaker 30 Rained Out

2/23/2019 Lonestar Speedway Kilgore, TX USA World of Outlaws East Texas LoneStar Shootout Rained Out

2/23/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Midget Cars Alfonso Guadagnino

2/23/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU World Series Sprintcars Grand Finale Steven Lines

2/23/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Wingless Sprint Australian Championship Alex Ross

2/23/2019 Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars South Island Sprintcar Championship Rained Out

2/23/2019 Southern Raceway Milton, FL USA United Sprint Car Series Mark Smith

2/23/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Winged 360 Sprint Cars Tony Gualda

2/23/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Midget Cars Adam Clarke

2/23/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Ultimate Sprintcar Championship Marcus Dumesny

2/24/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Icebreaker 30 Rained Out

2/27/2019 Las Vegas Motor Speedway Dirt Track Las Vegas, NV USA USAC West Coast Sprint Car Series Outlaw Showdown Brody Roa

2/27/2019 Las Vegas Motor Speedway Dirt Track Las Vegas, NV USA World of Outlaws Outlaw Showdown Tim Shaffer

2/28/2019 Las Vegas Motor Speedway Dirt Track Las Vegas, NV USA USAC West Coast Sprint Car Series Outlaw Showdown Jake Swanson

2/28/2019 Las Vegas Motor Speedway Dirt Track Las Vegas, NV USA World of Outlaws Outlaw Showdown Donny Schatz

3/1/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Silver Cup Rained Out

3/2/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Southern United Sprints Jacob Harris

3/2/2019 Avalon Raceway Lara, VIC AU SRA Eureka Sprintcar Series Charles Hunter

3/2/2019 Bakersfield Speedway Bakersfield, CA USA Western RaceSaver Series Rained Out

3/2/2019 Borderline Speedway Mt. Gambier, SA AU Australian Sprintcar Allstars Tyson Perez Memorial Luke Dillon

3/2/2019 Bunbury City Speedway Bunbury, WA AU Winged 410 Sprint Cars Krikke Boys Shootout James McFadden

3/2/2019 Central Arizona Speedway Casa Grande, AZ USA USAC Southwest Sprint Car Series Cotton Classic C.J. Leary

3/2/2019 Citrus County Speedway Inverness, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Troy DeCaire

3/2/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Midget Cars Rained Out

3/2/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Ultimate Sprintcar Championship Rained Out

3/2/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Rained Out

3/2/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

3/2/2019 Rosebowl Speedway Winnona, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Rained Out

3/2/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Silver Cup Rained Out

3/2/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Rained Out

3/2/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Kyle Mock

3/2/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Midget Cars Zach Daum

3/2/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Dean Brindle

3/3/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Icebreaker 30 Rained Out

3/8/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA USAC CRA Sprint Car Series / USAC Southwest Sprint Car Series Spring Showcase Josh Hodges

3/8/2019 Chatham Speedway Chatham, LA USA United Sprint Car Series Morgan Turpen

3/8/2019 Heart O'Texas Speedway Elm Mott, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Kevin Ramey

3/8/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA Western RaceSaver Series Rained Out

3/8/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA World of Outlaws Rained Out

3/9/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Winged 305 Sprint Cars

3/9/2019 281 Speedway Stephenville, TX USA Texas Sprint Series Jeff Emerson

3/9/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Midget Cars Scott Farmer

3/9/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Lachlan McHugh

3/9/2019 Big O Speedway Ennis, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Rained Out

3/9/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA USAC CRA Sprint Car Series / USAC Southwest Sprint Car Series Spring Showcase Hunter Schuerenberg

3/9/2019 Carrick Speedway Carrick, TAS AU Winged 410 Sprint Cars Nick Penno

3/9/2019 Carrick Speedway Carrick, TAS AU Wingless V6 Sprint Cars Luke Redpath

3/9/2019 Chatham Speedway Chatham, LA USA United Sprint Car Series Mark Smith

3/9/2019 Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA Top Gun Sprint Car Series Garrett Green

3/9/2019 Huntly Speedway Huntly, NZ NZ Midget Cars

3/9/2019 Huntly Speedway Huntly, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars

3/9/2019 Kingaroy Speedway Kingaroy, QLD AU Winglesss V6 Sprint Cars Dan Moes

3/9/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

3/9/2019 Lismore Speedway Lismore, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Jacob Jolley

3/9/2019 Manjimup Speedway Manjiump, WA AU Wingless V6 Sprint Cars

3/9/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Civil War Series Toller Memorial Andy Forsberg

3/9/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Toller Memorial Darren Johnson

3/9/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Winged 410 Sprint Cars 60 Lapper Ryan Jones

3/9/2019 Nyora Speedway Nyora, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars

3/9/2019 Redline Speedway Buninyong, VIC AU SRA Eureka Sprintcar Series Brett Milburn

3/9/2019 Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ Sprintcar War of the Wings Connor Rangi

3/9/2019 Southern Illinois Center DuQuoin, IL USA USAC National Midget Championship Cameron McIntosh

3/9/2019 Thunder Valley Speedway Glenmora, LA USA Southern United Sprints Kent Lewis

3/9/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA King of Thunder Sprint Car Series Mitchell Faccinto

3/9/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA World of Outlaws Ian Madsen

3/9/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Midget Cars Kaidon Brown

3/9/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Rained Out

3/9/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars Rained Out

3/10/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Lucas Wolfe

3/10/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Winged 410 Sprint Cars 60 Lapper Robbie Farr

3/10/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

3/10/2019 Simpson Speedway Jancourt East, VIC AU Winged 360 Sprint Cars SRA Victoria Sprintcar Title Rusty Hickman

3/15/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA ASCS National Tour / ASCS Lone Star Region Spring Nationals Rained Out

3/15/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

3/15/2019 Kalgoorlie International Speedway Mullingar, WA AU Winged 360 Sprint Cars Australian 360 Sprintcar Title Ben Bucher

3/15/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA World of Outlaws Mini Cup Carson Macedo

3/15/2019 the Dirt Track at Kern County Raceway Park Bakersfield, CA USA Bay Cities Racing Association Chase Johnson

3/15/2019 the Dirt Track at Kern County Raceway Park Bakersfield, CA USA Non-Wing 360 Sprint Cars Austin Liggett

3/16/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Winged 305 Sprint Cars

3/16/2019 All-Tech Raceway Lake City, FL USA Southeastern Sprint Car Series Terry Witherspoon

3/16/2019 Bakersfield Speedway Bakersfield, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Chase Johnson

3/16/2019 Bunbury Speedway Bunbury, WA AU Wingless V6 Sprint Cars

3/16/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA ASCS National Tour / ASCS Lone Star Region Spring Nationals Rained Out

3/16/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

3/16/2019 Golden Triangle Raceway Park Beaumont, TX USA Southern United Sprints Jacob Harris

3/16/2019 Grafton International Speedway Grafton, AU AU Wingless V6 Sprint Cars

3/16/2019 Hattiesburg Speedway Hattiesburg, MS USA United Sprint Car Series Matt Covington

3/16/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA Winged 360 Sprint Cars Sam Hafertepe Jr.

3/16/2019 Kalgoorlie International Speedway Mullingar, WA AU Winged 360 Sprint Cars Australian 360 Sprintcar Title Kaiden Manders

3/16/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Danny Dietrich

3/16/2019 Lockyer Valley Speedway Gatton, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars

3/16/2019 Madera Speedway Madera, CA USA Bay Cities Racing Association Joey Iest

3/16/2019 Madera Speedway Madera, CA USA USAC Speed2 Western Pavement Midget Car Series

3/16/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Michael Ing

3/16/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Darren Johnson

3/16/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Midget Cars Kaidon Brown

3/16/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Ultimate Sprintcar Championship Matt Egel

3/16/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Limited Sprints Marshall McDarmaid

3/16/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Midget Cars Alex Bright

3/16/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

3/16/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU SRA Eureka Sprintcar Series Darren Mollenoyux

3/16/2019 Red Dirt Raceway Meeker, OK USA Oil Capital Racing Series Wayne Johnson

3/16/2019 Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars South Island Sprintcar Championship Cancelled

3/16/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA World of Outlaws Western Spring Shootout Logan Schuchart

3/16/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Rained Out

3/16/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

3/16/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Winged 410 Sprint Cars Rained Out

3/16/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars

3/16/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Midget Cars Michael Pickens

3/16/2019 Western Springs Speedway Auckland, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Michael Pickens

3/17/2019 Magnolia Motor Speedway Columbus, MS USA United Sprint Car Series Mark Smith

3/17/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Lucas Wolfe

3/21/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Turnpike Challenge Christopher Bell

3/22/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

3/22/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

3/22/2019 Brownstown Speedway Brownstown, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars All In 25 Rained Out

3/22/2019 Heart O'Texas Speedway Elm Mott, TX USA Sprint Car Bandits Gene Adamcik Memorial Marcus Thomas

3/22/2019 I-44 Riverside Speedway Oklahoma City, OK USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Turnpike Challenge Loagan Seavey

3/22/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Wingless V6 Sprint Cars South Australian Wingless Title Tom Payet

3/22/2019 Ocean Speedway Ocean, CA USA World of Outlaws Ocean Soutlaw Showdown Rained Out

3/22/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

3/22/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

3/23/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Winged 305 Sprint Cars

3/23/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Bryan Mann

3/23/2019 Arizona Speedway Queen Creek, AZ USA ASCS Southwest Region J.T. Imperial

3/23/2019 Arizona Speedway Queen Creek, AZ USA Desert Sprint Car Series Kyle Shipley

3/23/2019 Bairnsdale Speedway Bairnsdale, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars James Mills

3/23/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Kenny Edkin

3/23/2019 Brownstown Speedway Brownstown, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars No Way Out 40 Kyle Cummins

3/23/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

3/23/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Oil Capital Racing Series Rained Out

3/23/2019 Enid Speedway Enid, OK USA Sprint Series of Oklahoma Rained Out

3/23/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA Winged 360 Sprint Cars Howard Moore

3/23/2019 I-44 Riverside Speedway Oklahoma City, OK USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Turnpike Challenge Logan Seavey

3/23/2019 Kennedale Speedway Park Kennedale, TX USA Texas Sprint Series Logan Scherb

3/23/2019 Latrobe Speedway Latrobe, TAS AU Wingless V6 Sprint Cars Brad Whitchurch

3/23/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Troy Wagaman Jr.

3/23/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Alan Krimes

3/23/2019 Lismore Speedway Lismore, NSW AU Midget Cars Matt Smith

3/23/2019 Lismore Speedway Lismore, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Ben Hull

3/23/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

3/23/2019 Memphis International Raceway Millington, TN USA USAC Silver Crown Championship Kody Swanson

3/23/2019 Mid-Western Speedway Darlington, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Travis Miller

3/23/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Australian Sprintcar Allstars Ryan Jones

3/23/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Wingless V6 Sprint Cars South Australian Wingless Title Daniel Storer

3/23/2019 North Alabama Speedway Tuscumbia, AL USA United Sprint Car Series Greg Wilson

3/23/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA PA Sprint Series Ken Duke

3/23/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Midget Cars Rained Out

3/23/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA World of Outlaws 49er Gold Rush Classic Rained Out

3/23/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Dylan Cisney

3/23/2019 Showtime Speedway Pinellas Park, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Troy Decaire

3/23/2019 Superbowl Speedway Greenville, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Justin Fifield

3/23/2019 Thunder Valley Speedway Glenmora, LA USA Louisiana Outlaw Racesaver Series

3/23/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Ultimate Sprintcar Championship Rained Out

3/23/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Rained Out

3/23/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Chris Meredith

3/23/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Tristin Guardino

3/24/2019 Port City Raceway Tulsa, Ok USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Turnpike Challenge Jonathan Beason

3/29/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

3/29/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

3/29/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA Desert Sprint Car Series Dennis Gile Jr.

3/29/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS Lone Star Region / ASCS Mid-South Region / ASCS Sooner Region Harli White

3/29/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA Western RaceSaver Series Zane Blanchard

3/29/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA World of Outlaws David Gravel

3/29/2019 Lexington 104 Speedway Lexington, TN USA United Sprint Car Series Carson Short

3/29/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA USAC Speed2 Western Dirt Midget Car Series Rained Out

3/29/2019 Riverside Speedway Ivercargill, NZ NZ Sprintcar War of the Wings Jamie Duff

3/29/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

3/29/2019 Southern Raceway Milton, FL USA Southeastern Sprint Car Series Gator DIRT Nationals Connor Loffler

3/29/2019 Southern Raceway Milton, FL USA Southern States Midget Series Gator DIRT Nationals

3/29/2019 Timberline Speedway Corley, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Cancelled

3/29/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Rained Out

3/29/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

3/29/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Danny Dietrich

3/30/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Sprint Invaders Association Rained Out

3/30/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Winged 410 Sprint Cars Spring Fling Rained Out

3/30/2019 Auburndale Speedway Auburndale, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Troy DeCaire

3/30/2019 Auburndale Speedway Winter Haven, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series

3/30/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman John Edkin

3/30/2019 Beachlands Speedway Dunedin, NZ NZ Sprintcar War of the Wings

3/30/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Rained Out

3/30/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Oil Capital Racing Series Rained Out

3/30/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

3/30/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA POWRi WAR Sprint Car Series Rained Out

3/30/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Sprint Series of Nebraska Rained Out

3/30/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Winged 360 Sprint Cars Tim George

3/30/2019 Enid Speedway Enid, OK USA Sprint Series of Oklahoma

3/30/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars

3/30/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS Lone Star Region Rained Out

3/30/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS Mid-South Region Rained Out

3/30/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS Sooner Region Rained Out

3/30/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA USAC National Sprint Car Championship Rained Out

3/30/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

3/30/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Rained Out

3/30/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Jeff Halligan

3/30/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Freddie Rahmer

3/30/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Michael Ing

3/30/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Darren Johnson

3/30/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

3/30/2019 Mildura Speedway Mildura, VIC AU Australian Sprintcar Allstars Brenten Farrer

3/30/2019 Mobile International Speedway Irvington, AL USA Winged 360 Sprint Cars Ronnie Roberts

3/30/2019 Old No. 1 Speedway Harrisburg, AR USA United Sprint Car Series Rained Out

3/30/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Bill Brian Jr.

3/30/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC CRA Sprint Car Series SoCal Showdown Brody Roa

3/30/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA World of Outlaws SoCal Showdown Aaron Reutzel

3/30/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Midget Cars Keenan Fleming

3/30/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Winged 410 Sprint Cars Daniel Harding

3/30/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Wingless V6 Sprint Cars Luke Storer

3/30/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Rained Out

3/30/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Bay Cities Racing Association Scott Kinney

3/30/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Sprint Car Challenge Tour Andy Forsberg

3/30/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Ryan Taylor

3/30/2019 Southern Raceway Milton, FL USA Southeastern Sprint Car Series Gator DIRT Nationals

3/30/2019 Southern Raceway Milton, FL USA Southern States Midget Series Gator DIRT Nationals

3/30/2019 Sunline Speedway Stockyard Plain, SA AU Winged 410 Sprint Cars Gold Cup

3/30/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Midget Cars Kaidon Brown

4/5/2019 81 Speedway Park City, KS USA National Championship Racing Association Rained Out

4/5/2019 81 Speedway Park City, KS USA United Rebel Sprint Series Rained Out

4/5/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/5/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/5/2019 Carolina Speedway Gastonia, NC USA United Sprint Car Series Rained Out

4/5/2019 Central Washington State Fair Raceway Yakima, WA USA Summer Thunder Series Jason Solwold

4/5/2019 Deming Speedway Deming, WA USA Northwest Focus Midget Series Rained Out

4/5/2019 I-80 Speedway Greenwood, NE USA Nebraska 360 Sprint Car Series Matt Juhl

4/5/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midwest Open Wheel Association Paul Nienhiser

4/5/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Chase Boespflug

4/5/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Midget Championship Kokomo Grand Prix Tyler Courtney

4/5/2019 Red Dirt Raceway Meeker, OK USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Steven Shebester

4/5/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

4/5/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Matt Richards

4/5/2019 USA Raceway Tucson, AZ USA World of Outlaws Brad Sweet

4/5/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Sprints Wesley Smith

4/5/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Rained Out

4/5/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/6/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Southern United Sprints Jacob Harris

4/6/2019 281 Speedway Stephenville, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Rained Out

4/6/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Interstate Racing Association / Midwest Open Wheel Association Carson Short

4/6/2019 81 Speedway Park City, KS USA National Championship Racing Association Rained Out

4/6/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Midget Cars Brock Dean

4/6/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Lachlan McHugh

4/6/2019 Arizona Speedway Queen Creek, AZ USA Desert Sprint Car Series Dustin Cormany

4/6/2019 Arizona Speedway Queen Creek, AZ USA World of Outlaws Arizona Desert Shootout David Gravel

4/6/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Justin Peck

4/6/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Kyle Peters

4/6/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 410 Sprint Cars Cale Conley

4/6/2019 Bakersfield Speedway Bakersfield, CA USA USAC Western States Midget Series / Bay Cities Racing Association Ben Worth

4/6/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Kenny Edkin

4/6/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Tyler Thompson (IA)

4/6/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rained Out

4/6/2019 Central Washington State Fair Raceway Yakima, WA USA Summer Thunder Series Jason Solwold

4/6/2019 Cherokee Speedway Gaffney, SC USA United Sprint Car Series Johnny Bridges

4/6/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Rained Out

4/6/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Zach Chappell

4/6/2019 Daisy Speedway Daisy, GA USA Southern States Midget Series

4/6/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/6/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA United Rebel Sprint Series Luke Cranston

4/6/2019 Golden Triangle Raceway Park Beaumont, TX USA ASCS Gulf South Region Caleb Martin

4/6/2019 Heartland Raceway Moama, NSW AU SRA Eureka Sprintcar Series Matthew Reed

4/6/2019 I-80 Speedway Greenwood, NE USA Nebraska 360 Sprint Car Series Jack Dover

4/6/2019 Kennedale Speedway Park Kennedale, TX USA Sprint Car Bandits Spring Championship Rained Out

4/6/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Justin Grant

4/6/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Midget Championship Kokomo Grand Prix Kevin Thomas Jr.

4/6/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Dickie Gaines

4/6/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Sprint Series of Oklahoma Rained Out

4/6/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Rained Out

4/6/2019 Legit Speedway Park West Plains, MO USA ASCS Mid-South Region Rained Out

4/6/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Indiana Open Wheel Racin' Fest A.J. Hopkins

4/6/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Non-Wing Super Sportsman Bill Brian Jr.

4/6/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Tim Wagaman Jr.

4/6/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Freddie Rahmer

4/6/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Michael Ing

4/6/2019 Merced Speedway Merced, CA USA Western RaceSaver Series Grant Champlin

4/6/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Ultimate Sprintcar Championship Matt Egel

4/6/2019 Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Wingless V6 Sprint Cars Robert Heard

4/6/2019 Nelson Speedway Richmond, NZ NZ Sprintcar War of the Wings Connor Rangi

4/6/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA Northeast Wingless Sprint Cars Jermain Godshall

4/6/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Wigned 360 Sprint Cars Rained Out

4/6/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Justyn Cox

4/6/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Jake Morgan

4/6/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Ken Duke

4/6/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Blane Heimbaugh

4/6/2019 Robertson Holden International Speedway Palmerston North, NZ NZ Midget Cars

4/6/2019 Robertson Holden International Speedway Palmerston North, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars

4/6/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Kyle Reinhardt

4/6/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/6/2019 the Dirt Track at Kern County Raceway Park Bakersfield, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Dominic Scelzi

4/6/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Jodel Chadwick

4/6/2019 Volusia Speedway Park Barberville, FL USA Top Gun Sprint Car Series Rained Out

4/7/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA PA Sprint Series Cale Reigle

4/7/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 358 Sprint Cars Kevin Nouse

4/7/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 410 Sprint Cars Danny Dietrich

4/7/2019 Waynesfield Raceway Park Waynesfield, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Justin Peck

4/7/2019 Waynesfield Raceway Park Waynesfield, OH USA National Racing Alliance Shawn Dancer

4/11/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

4/11/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rained Out

4/11/2019 Virginia Motor Speedway Jamaica, VA USA All Star Circuit of Champions $10,000 to win Cory Eliason

4/12/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars John Ivy

4/12/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Byron Reed

4/12/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Ethan Barrow

4/12/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA USAC National Sprint Car Championship Brady Bacon

4/12/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA United Sprint Car Series Mark Smith

4/12/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

4/12/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rained Out

4/12/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

4/12/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA ASCS Sooner Region Blake Hahn

4/12/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA World of Outlaws Texas Outlaw Nationals Logan Schuchart

4/12/2019 Five Flags Speedway Pensacoloa, FL USA King of the Wing Sprint Car Series Bobby Santos III

4/12/2019 Heart O'Texas Speedway Elm Mott, TX USA Texas Sprint Series Marcus Thomas

4/12/2019 Lee County Speedway Donnelson, IA USA Winged 305 Sprint Cars

4/12/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Andy Baugh

4/12/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Chase Johnson

4/12/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Defroster Rained Out

4/12/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Sprint Car Challenge Tour Asparagus Cup Gio Scelzi

4/12/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

4/12/2019 Tri-City Motor Speedway Pontoon Beach, IL USA Midwest Open Wheel Association Jeff Swindell

4/12/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/12/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Outlaw Midgets Wesley Smith

4/12/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA All Star Circuit of Champions Rained Out

4/12/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA PA Sprint Series Rained Out

4/13/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Sprint Car Bandits Liberty 25

4/13/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints Shannon Newton

4/13/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Matt Westfall

4/13/2019 Avalon Raceway Lara, VIC AU SRA Eureka Sprintcar Series Michael Tancredi

4/13/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Frankie Herr

4/13/2019 Bubba Raceway Park Ocala, FL USA United Sprint Car Series Mark Smith

4/13/2019 Caney Valley Speedway Caney, KS USA ASCS Sooner Region Rained Out

4/13/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

4/13/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rained Out

4/13/2019 Central Arizona Speedway Casa Grande, AZ USA ASCS Southwest Sprint Car Region Rained Out

4/13/2019 Coos Bay Speedway Coos Bay, OR USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Rained Out

4/13/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA World of Outlaws Texas Outlaw Nationals Rained Out

4/13/2019 Dillon Motor Speedway Dillon, SC USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Sam Hatfield

4/13/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Tyler Street

4/13/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Cap Henry

4/13/2019 Gulf Western & Indepdent Oils Raceway Latrobe, TAS AU Winged 410 Sprint Cars Jock Goodyear

4/13/2019 I-44 Riverside Speedway West Memphis, AR USA POWRi West Midget Car Series Rained Out

4/13/2019 Kennedale Speedway Park Kennedale, TX USA Texas Sprint Series Marcus Thomas

4/13/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Robert Ballou

4/13/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

4/13/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Steve Drevicki

4/13/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Doug Hammaker

4/13/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Alan Krimes

4/13/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Jacob Gomola

4/13/2019 Montgomery Motor Speedway Montgomery, AL USA King of the Wing Sprint Car Series Bobby Santos III

4/13/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Bryant Davis

4/13/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Defroster Rained Out

4/13/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Steve Wilbur

4/13/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA PA Sprint Series Ken Duke

4/13/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Sr. Sprints John Aden

4/13/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC CRA Sprint Car Series Sokola Shootout Richard Vander Weerd

4/13/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Young Guns Dillon Osborne

4/13/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Midget Cars Gold Cup Grand Final Travis White

4/13/2019 Perth Motorplex Kwinana Beach, WA AU Winged 410 Sprint Cars Gold Cup Grand Final Kaiden Manders

4/13/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Wingless Sprints Bradley Terrell

4/13/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA All Star Circuit of Champions Keith Kauffman Classic Lance Dewease

4/13/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association Jason Grady

4/13/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Jason Shultz

4/13/2019 Shenandoah Speedway Shenandoah, VA USA Virginia Sprint Series Glenn Worrell

4/13/2019 South Sound Speedway Rochester, WA USA Northwest Focus Midget Series Rained Out

4/13/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/13/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Sprint Car Challenge Tour Asparagus Cup Gio Scelzi

4/13/2019 Texana Raceway Edna, TX USA ASCS Gulf South Region Martin Edwards

4/13/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA USAC National Sprint Car Championship / Midwest Sprint Car Series Rained Out

4/13/2019 Tucson Speedway Tucson, AZ USA Englewood Racing Association Non-Point Race Randy Whitman

4/13/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Midget Cars Darren Jenkins

4/13/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Ultimate Sprintcar Championship Jamie Veal

4/13/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Bruce Douglass

4/13/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA USAC Speed2 Western Dirt Midget Car Series Tyler Edwards

4/13/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars Rick Hendrix

4/13/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Danny Mumaw

4/14/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA All Star Circuit of Champions Rained Out

4/14/2019 Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA United Racing Club Josh Weller

4/14/2019 Quincy Raceways Quincy, IL USA Sprint Invaders Association Rained Out

4/14/2019 Route 45 Raceway Flora, IL USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

4/14/2019 RPM Speedway Crandall, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/14/2019 Terre Haute Action Track Terre Haute, IN USA USAC Silver Crown Championship Rained Out

4/17/2019 Delaware International Speedway Delmar, DE USA USAC East Coast Sprint Car Series Chris Allen Jr.

4/19/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA All Star Circuit of Champions Rained Out

4/19/2019 Avalon Raceway Lara, VIC AU SRA Eureka Sprintcar Series Easter Trail Jamie Veal

4/19/2019 Central Motor Speedway Cromwell, NZ NZ War of the Wings Sprint Car Series Sam O'Callaghan

4/19/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

4/19/2019 Gilgandra Speedway Gilgandra, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars

4/19/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Ultimate Sprintcar Championship Robbie Farr

4/19/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Dave Eggins

4/19/2019 Humboldt Speedway Humboldt, KS USA ASCS Sooner Region / National Championship Racing Association Seth Bergman

4/19/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midget Cars Rained Out

4/19/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/19/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/19/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA Winged 305 Sprint Cars

4/19/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA USAC Speed2 Western Dirt Midget Car Series David Prickett

4/19/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Bud Kaeding

4/19/2019 Outlaw Speedway Dundee, NY USA Empire Super Sprints / Patriot Sprint Tour Rained Out

4/19/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

4/19/2019 Rosedale Speedway Rosedale, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Gary Bowden Cup

4/19/2019 RPM Speedway Crandall, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/19/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Tanner Carrick

4/19/2019 Timmis Speedway Mildura, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars

4/19/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

4/19/2019 Tri-City Speedway Pontoon Beach, IL USA POWRi WAR Sprint Car Series Rained Out

4/19/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Mike Houseman Jr.

4/19/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Sprints Zach Daum

4/19/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Super Sportsman Rained Out

4/19/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/20/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Winged 305 Sprint Cars Casey Merrell

4/20/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Paul Nienhiser

4/20/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA United States Speed Association Rained Out

4/20/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints

4/20/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Easter Triple Challenge Rained Out

4/20/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars Rained Out

4/20/2019 Arizona Speedway San Tan Valley, AZ USA USAC Southwest Sprint Car Series Logan Seavey

4/20/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA All Star Circuit of Champions Rained Out

4/20/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/20/2019 Attwell Park Speedway McKail, WA AU Wingless V6 Sprint Cars

4/20/2019 Bairnsdale Speedway Bairnsdale, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Gary Bowden Cup Travis Miller

4/20/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA 305/358 Sprint Cars Zach Newlin

4/20/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA PA Sprint Series Cale Reigle

4/20/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Frankie Herr

4/20/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Wipperfurth Memorial Bill Balog

4/20/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Interstate Racing Association Wipperfurth Memorial Bill Balog

4/20/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Wipperfurth Memorial Matt VandeVere

4/20/2019 Borderline Speedway Mt. Gambier, SA AU SRA Eureka Sprintcar Series Easter Trail Jamie Veal

4/20/2019 Caney Valley Speedway Caney, KS USA Oil Capital Racing Series Alex Sewell

4/20/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rob Caho Jr.

4/20/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Wingless Sprint Series Rained Out

4/20/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Alex DeCamp

4/20/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Kevin Ramey

4/20/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Sprint Series of Nebraska Shayle Bade

4/20/2019 Golden Triangle Raceway Park Beaumont, TX USA Southern United Sprints Trey Schmidt

4/20/2019 Goulburn Speedway Gloulburn, NSW AU Winged 410 Sprint Cars Braydan Willmington

4/20/2019 Hagerstown Speedway Hagerstown, MD USA Laurel Highlands Sprint Car Series / Virginia Sprint Series Jonathan Jones

4/20/2019 Hermiston Raceway Hermiston, OR USA Washington Econo Sprint Car Organization Thomas Richardson

4/20/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA King of Thunder Sprint Car Series Carson Macedo

4/20/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA Western RaceSaver Series Brooklyn Holland

4/20/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 305 Sprint Cars Matthew Stelzer

4/20/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Ryan Giles

4/20/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Brian Brown

4/20/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi RaceSaver Sprint Series Jack Potter

4/20/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA Winged 360 Sprint Cars Seth Bergman

4/20/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/20/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA USAC National Sprint Car Championship Rained Out

4/20/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Tanner Conn

4/20/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints T.J. Herrell

4/20/2019 Lee County Speedway Donnelson, IA USA Winged 305 Sprint Cars Jarrod Schneiderman

4/20/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Rained Out

4/20/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

4/20/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Weldon Sterner Memorial Spring Championship Jeff Halligan

4/20/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Weldon Sterner Memorial Spring Championship Lance Dewease

4/20/2019 Lonestar Speedway Kilgore, TX USA Sprint Car Bandits Bunny Hop 25 Marcus Thomas

4/20/2019 Lorain County Speedway Elyria, OH USA Winged Crate Sprint Cars Rained Out

4/20/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

4/20/2019 Merced Speedway Merced, CA USA USAC Western States Midget Series / Bay Cities Racing Association Austin Liggett

4/20/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Bryan Warf

4/20/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Winged 360 Sprint Cars

4/20/2019 Merrittville Speedway Thorold, ONT CAN Southern Ontario Sprints Rained Out

4/20/2019 Mobile International Speedway Irvington, AL USA Winged 360 Sprint Cars Todd Fayard

4/20/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Midget Cars Rained Out

4/20/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Rained Out

4/20/2019 Morris Park Speedway Dubbo, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars

4/20/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Rich Mellor

4/20/2019 Nickol Bay Speedway Burrup, WA AU Wingless V6 Sprint Cars

4/20/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Winged 360 Sprint Cars Chase Johnson

4/20/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Wingless Sprints Bradley Terrell

4/20/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Sean Becker

4/20/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Danny Dietrich

4/20/2019 Rattlesnake Raceway Fallon, NV USA Northern Nevada Winged Sprints

4/20/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Mid-South Sprint Car Association Rained Out

4/20/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars

4/20/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA Winged 360 Sprint Cars Don Grable

4/20/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA United Racing Club Ryan Kissinger

4/20/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Chase Goetz

4/20/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars J.J. Hickle

4/20/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA POWRi WAR Sprint Car Series Thomas Meseraull

4/20/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Andy Baugh

4/20/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Tommy Worley Jr.

4/20/2019 Thunder Valley Speedway Glenmora, LA USA ASCS Gulf South Region Channin Tankersley

4/20/2019 Tri-State Speedway Pocola, OK USA ASCS Mid-South Region / ASCS Sooner Region Matt Covington

4/20/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA FAST 410 Sprint Car Series Rained Out

4/20/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars Charlie Butcher

4/20/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN WILROC James Miller

4/20/2019 Whyalla Speedway Whyalla Barson, SA AU Winged 360 Sprint Cars

4/21/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Midget Cars Kaidon Brown

4/21/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Ultimate Sprintcar Championship Lachlan McHugh

4/21/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars David Eggins

4/21/2019 Lismore Speedway Lismore, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars

4/21/2019 Premier Speedway Warrnambool, VIC AU SRA Eureka Sprintcar Series Easter Trail Jamie Veal

4/21/2019 Timmis Speedway Mildura, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars

4/21/2019 Whyalla Speedway Whyalla Barson, SA AU Winged 360 Sprint Cars

4/25/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA ASCS National Tour Thomas Kennedy

4/25/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Sprint Series of Nebraska Tyler Drueke

4/26/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA All Star Circuit of Champions Spring Nationals Rained Out

4/26/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/26/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Rained Out

4/26/2019 Belle-Clair Speedway Belleville, IL USA POWRi National Midget League Knepper Memorial Rained Out

4/26/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

4/26/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 360 Sprint Cars Spring Fling Jason Solwold

4/26/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA POWRi West Midget Car Series Jonathan Beason

4/26/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Andrew Deal

4/26/2019 Deming Speedway Deming, WA USA Northwest Focus Midget Series Chance Crum

4/26/2019 Fulton Speedway Fulton, NY USA Empire Super Sprints Rained Out

4/26/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

4/26/2019 Jackson Motor Speedway Byram, MS USA ASCS Gulf South Region / ASCS Mid-South Region Rained Out

4/26/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi RaceSaver Sprint Series Mike Moore

4/26/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA World of Outlaws Brad Sweet

4/26/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/26/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Andy Baugh

4/26/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA Winged 305 Sprint Cars Max Pozsgai

4/26/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Bud Kaeding

4/26/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

4/26/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series South Dakota Sprint Car Nationals Rained Out

4/26/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars South Dakota Sprint Car Nationals Rained Out

4/26/2019 Smoky Mountain Speedway Maryville, TN USA United Sprint Car Series Johnny Bridges

4/26/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

4/26/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA ASCS National Tour / ASCS Warrior Region Thomas Kennedy

4/26/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Outlaw Midgets Rained Out

4/26/2019 Wake County Speedway Raleigh, NC USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Rained Out

4/26/2019 West Texas Speedway Lubbock, TX USA Sprint Series of Oklahoma Steven Shebester

4/26/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

4/26/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Rained Out

4/27/2019 82 Speedway Petty, TX USA Sprint Car Bandits Casey Burkham

4/27/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Paul Miller

4/27/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA USAC Southwest Sprint Car Series Brody Roa

4/27/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 360 Sprint Cars Spring Fling Jason Solwold

4/27/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Blake Hahn

4/27/2019 Crystal Motor Speedway Crystal, MI USA Sprints on Dirt Rained Out

4/27/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Russell Shoulders

4/27/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Winged 305 Sprint Cars Brian Herbert

4/27/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 El Paso Country Raceway Calhan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series Zac Taylor

4/27/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA National Racing Alliance Rained Out

4/27/2019 Federated Auto Parts Speedway at I-55 Pevely, MO USA POWRi National Midget League Spring Classic Rained Out

4/27/2019 Federated Auto Parts Speedway at I-55 Pevely, MO USA World of Outlaws Spring Classic Rained Out

4/27/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA Mid-Atlantic Sprint Series Tim Tanner Jr.

4/27/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Devon Borden

4/27/2019 I-75 Raceway Sweetwater, TN USA United Sprint Car Series Tony Stewart

4/27/2019 Jackson Motor Speedway Byram, MS USA ASCS Gulf South Region / ASCS Mid-South Region Derek Hagar

4/27/2019 Kansas State Faigrounds Hutchinson, KS USA National Championship Racing Association Wayne Johnson

4/27/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Patriot Sprint Tour Rained Out

4/27/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints T.J. Herrell

4/27/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Doug Hammaker

4/27/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Chase Dietz

4/27/2019 Lorain County Speedway Elyria, OH USA Winged Crate Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Magic Valley Speedway Twin Falls, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Preston Henderson

4/27/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Rained Out

4/27/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Buckeye Outlaw Sprint Series Rained Out

4/27/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Jermain Godshall

4/27/2019 Orange County Speedway Rougemont, NC USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Chris Lamb

4/27/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series South Dakota Sprint Car Nationals Rained Out

4/27/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars South Dakota Sprint Car Nationals Rained Out

4/27/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Bill Brian Jr.

4/27/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Sprint Car Challenge Tour Shane Golobic

4/27/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Rained Out

4/27/2019 Port City Raceway Tulsa, OK USA POWRi West Midget Car Series Andrew Felker

4/27/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Open Wheel Madness Logan Wagner

4/27/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA United Racing Club Open Wheel Madness Ryan Smith

4/27/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Open Wheel Madness Nick Sweigart

4/27/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

4/27/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Sprint Series of Oklahoma Rained Out

4/27/2019 RumTown Speedway Wentworth, NH USA Sprint Cars of New England Rained Out

4/27/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association Colt Treharn

4/27/2019 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Austin Liggett

4/27/2019 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA USAC Western States Midget Series Austin Liggett

4/27/2019 Shenandoah Speedway Shenandoah, VA USA Virginia Sprint Series Mike Keeton

4/27/2019 Showtime Speedway Pinellas Park, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Troy DeCaire

4/27/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Series Chance Crum

4/27/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Chases Goetz

4/27/2019 Southern Oklahoma Speedway Ardmore, OK USA Texas Sprint Series Logan Scherb

4/27/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Rained Out

4/27/2019 Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA Bay Cities Racing Association Mark Maliepaard

4/27/2019 Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA Gunslingers Sprint Car Series Dillon Tucker

4/27/2019 Sumter Speedway Sumter, SC USA Carolina Sprint Tour Nick Tucker

4/27/2019 Sumter Speedway Sumter, SC USA Southern States Midget Series

4/27/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA King of Thunder Sprint Car Series Mitchell Faccinto

4/27/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA Western RaceSaver Series Kyle Rasmussen

4/27/2019 Toledo Speedway Toledo, OH USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Non-Wing Race Rained Out

4/27/2019 Toledo Speedway Toledo, OH USA USAC Silver Crown Championship Rained Out

4/27/2019 Tyler County Speedway Middlebourne, WV USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

4/27/2019 US 24 Speedway Logansport, IN USA United States Speed Association Rained Out

4/27/2019 USA Raceway Tucson, AZ USA ASCS Southwest Region Rick Ziehl

4/27/2019 USA Raceway Tucson, AZ USA Desert Sprint Car Series Dustin Cormany

4/27/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Midget Cars Kaidon Brown

4/27/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Kyle Mock

4/27/2019 Volusia Speedway Park Barberville, FL USA Top Gun Sprint Car Series A.J. Maddox

4/27/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA All Star Circuit of Champions Rained Out

4/27/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Rained Out

4/28/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series

4/28/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA POWRi National Midget League Rained Out

4/28/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA World of Outlaws Rained Out

4/28/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Buckeye Outlaw Sprint Series Rained Out

4/28/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA FAST 410 Sprint Car Series Rained Out

4/28/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 410 Sprint Cars Ray Tilley Classic Rained Out

4/28/2019 Toledo Speedway Toledo, OH USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Non-Wing Race Aaron Pierce

4/28/2019 Toledo Speedway Toledo, OH USA USAC Silver Crown Championship Kody Swanson

4/28/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

5/3/2019 81 Speedway Park City, KS USA Winged 360 Sprint Cars Prelims Rained Out

5/3/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Rained Out

5/3/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/3/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/3/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 305 Sprint Cars Travis Reber

5/3/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Bob Kinser Memorial Rained Out

5/3/2019 Deming Speedway Deming, WA USA Northwest Focus Midget Series Shane Smith

5/3/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Clinton Boyles

5/3/2019 Heart O'Texas Speedway Elm Mott, TX USA ASCS Gulf South Region / ASCS Lone Star Region Rained Out

5/3/2019 I-80 Speedway Greenwood, NE USA Nebraska 360 Sprint Car Series / Midwest Sprint Touring Series Bobby Parker Memorial Matt Juhl

5/3/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Super Sprints Rained Out

5/3/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA All Star Circuit of Champions Rained Out

5/3/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Allegheny Sprint Tour Rained Out

5/3/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA National Racing Alliance Rained Out

5/3/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Karter Sarff

5/3/2019 Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Rained Out

5/3/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA Non-Wing 305 Sprint Cars Rained Out

5/3/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/3/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Kurt Nelson

5/3/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Johnson Memorial Rained Out

5/3/2019 Princeton Speedway Princeton, MN USA MBTS Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

5/3/2019 Princeton Speedway Princeton, MN USA Midwest Power Series Rained Out

5/3/2019 Red Dirt Raceway Meeker, OK USA ASCS Sooner Region Rained Out

5/3/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA World of Outlaws Rained Out

5/3/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 410 Sprint Cars Bill Brownell Memorial Justin Sanderson

5/3/2019 the Dirt Track at Kern County Raceway Park Bakersfield, CA USA Bay Cities Racing Association Austin Liggett

5/3/2019 the Dirt Track at Kern County Raceway Park Bakersfield, CA USA Winged 305 Sprint Cars Brooklyn Holland

5/3/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

5/3/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/3/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Mid-State Midget Nationals Rained Out

5/3/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Mid-State Midget Nationals Rained Out

5/3/2019 West Texas Raceway Lubbock, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/3/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA ASCS National Tour / United Racing Club Rained Out

5/3/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 104 Speedway Lexington, TN USA Mid-South Sprint Car Association Rained Out

5/4/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Southern United Sprints Dustyn Welch

5/4/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Rained Out

5/4/2019 81 Speedway Park City, KS USA Winged 360 Sprint Cars Jeremy Campbell

5/4/2019 82 Speedway Petty, TX USA Sprint Car Bandits Will Eggimann

5/4/2019 Abilene Speedway Abilene, TX USA Texas Sprint Series Jake Greider

5/4/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA Must See Racing Must See 50 Jimmy McCune

5/4/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA United States Speed Association Dick Jordan Classic Kameron Gladish

5/4/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints

5/4/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Rained Out

5/4/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Rained Out

5/4/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Seth Carlson

5/4/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Mike Houseman Jr.

5/4/2019 Buffalo Creek Speedway Edgewood, TX USA Sprint Car Bandits Rained Out

5/4/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Dan McCarron

5/4/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA NSL Midwest Power Series Wade Nygaard

5/4/2019 Coos Bay Speedway Coos Bay, OR USA Winged 360 Sprint Cars Brett Hulsey

5/4/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Ian Bandey

5/4/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Rained Out

5/4/2019 Crystal Motor Speedway Crystal, MI USA Sprints on Dirt Ryan Ruhl

5/4/2019 Daisy Speedway Daisy, GA USA Southern States Midget Series

5/4/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Winged 305 Sprint Cars Steven Richardson

5/4/2019 Dog Hollow Speedway Barnesboro, PA USA Allegheny Sprint Tour / Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

5/4/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Stuart Snyder

5/4/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Winged 360 Sprint Cars Bryan Eckley

5/4/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Rocky Mountain Sprints Rained Out

5/4/2019 Five Mile Point Speedway Kirkwood, NY USA Non-Wing Sprint Cars Mike Traver

5/4/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Rained Out

5/4/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA National Racing Alliance NRA / 305 Challenge Rained Out

5/4/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Sportsman Sprints Kelsey Carpenter

5/4/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Winged 410 Sprint Cars QLD Sprintcar Title Rained Out

5/4/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS Elite Non-Wing Tour Rained Out

5/4/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 305 Sprint Cars Matthew Stelzer

5/4/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Joe Beaver

5/4/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Brian Brown

5/4/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Patriot Sprint Tour Chuck Hebing

5/4/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Johnny Kolosek

5/4/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Shawn Bloomquist

5/4/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Ricky Crawford

5/4/2019 Lexington 104 Speedway Lexington, TN USA United Sprint Car Series Rained Out

5/4/2019 Lincoln County Raceway North Platte, NE USA United Rebel Sprint Series Jason Martin

5/4/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Putnamville Clash Rained Out

5/4/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Lorain County Speedway Elyria, OH USA Winged Crate Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA ASCS Sooner Region / ASCS Warrior Region Brandon Hanks

5/4/2019 Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series MO Mid-State Midget Nationals Logan Seavey

5/4/2019 Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Kory Schudy

5/4/2019 Madera Speedway Madera, CA USA Bay Cities Racing Association Jerome Rodella

5/4/2019 Madera Speedway Madera, CA USA USAC Speed2 Western Pavement Midget Car Series Joey Iest

5/4/2019 Madras Speedway Madras, OR USA Wingless Sprint Series

5/4/2019 Magic Valley Speedway Twin Falls, ID USA Winged 360 Sprint Cars Colton Nelson

5/4/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Mark Bitner

5/4/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Ryan Voss

5/4/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA PA Sprint Series Rained Out

5/4/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Winged 360 Sprint Cars Cody Fendley

5/4/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Wingless Sprints Brent Bjork

5/4/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Andy Forsberg

5/4/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Kevin Karnitz

5/4/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Kyle Gunkel

5/4/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Rockford Speedway Rockford, IL USA Illini Midgets Scott Koerner

5/4/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars

5/4/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA Winged 360 Sprint Cars Josh Grady

5/4/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA ASCS National Tour / United Racing Club Rained Out

5/4/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA All Star Circuit of Champions Rained Out

5/4/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

5/4/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Dave Bradway Memorial Justin Sanders

5/4/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged Crate Sprint Cars Brett Youngman

5/4/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Series Nick Evans

5/4/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Summer Thunder Series Devon Borden

5/4/2019 Southern Oregon Speedway White City, OR USA Winged 360 Sprint Cars Tanner Holmes

5/4/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Andy Baugh

5/4/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Jeffrey Battle

5/4/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA King of Thunder Sprint Car Series Scott Parker

5/4/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA Western RaceSaver Series Michael Pombo

5/4/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA World of Outlaws Rained Out

5/4/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Midget Cars Michael Pickens

5/4/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Focus Midgets Charlie Butcher

5/4/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Bruce Douglass

5/4/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA USAC CRA Sprint Car Series Troy Rutherford

5/4/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/4/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN WILROC Mike Haslam

5/4/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN Winged 360 Sprint Cars Kyle Vanreight

5/4/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Interstate Racing Association Jeremy Schultz

5/4/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Craig Campton

5/5/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 358 Sprint Cars Kevin Gobrecht Classic Rained Out

5/5/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 410 Sprint Cars Kevin Gobrecht Classic Rained Out

5/5/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Blank

5/5/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Winged 410 Sprint Cars QLD Sprintcar Title Lachlan McHugh

5/5/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars King of Kokomo Chris Windom

5/10/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Rained Out

5/10/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Kyle Capodice

5/10/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA United Racing Club Chad Layton

5/10/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA United Racing Club Josh Weller

5/10/2019 Belle-Clair Speedway Belleville, IL USA POWRi National Midget League Austin Brown

5/10/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Winged 360 Sprint Cars Kelly Miller

5/10/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

5/10/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA ASCS Sooner Region Sean McClelland

5/10/2019 Dixieland Speedway Elizabeth City, NC USA Virginia Sprint Series Jerald Harris

5/10/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA USAC National Sprint Car Championship #letsracetwo Tyler Courtney

5/10/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA World of Outlaws #letsracetwo Donny Schatz

5/10/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

5/10/2019 Humboldt Speedway Humboldt, KS USA POWRi WAR Sprint Car Series Rained Out

5/10/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Super Sprints Tony Stewart

5/10/2019 Indianapolis Speedrome Indianapolis, IN USA United States Speed Association Kameron Gladish

5/10/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Interstate Racing Association Great Lakes Shootout Rained Out

5/10/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Great Lakes Shootout Rained Out

5/10/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Paul Nienhiser

5/10/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA Winged 305 Sprint Cars Dan Keltner

5/10/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Brandon Matus

5/10/2019 Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Rained Out

5/10/2019 Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Jason Davis

5/10/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Focus Midgets David Prickett

5/10/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Justin Sanders

5/10/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars A.J. Hopkins

5/10/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Rained Out

5/10/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Shane Golobic

5/10/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Steve Owings

5/10/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA ASCS Warrior Region Rained Out

5/10/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Sprint Series of Nebraska Rained Out

5/10/2019 Wagner Speedway Wagner, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/10/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Glenndon Forsythe

5/10/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Diamond Series Lance Dewease

5/11/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Tanner Gebhardt

5/11/2019 Abilene Speedway Abilene, TX USA Texas Sprint Series Rained Out

5/11/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Midget Cars Kaidon Brown

5/11/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Andrew Scheuerle

5/11/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars 50 Lapper Dave Eggins

5/11/2019 Arizona Speedway Queen Creek, AZ USA ASCS Southwest Region Eric Wilkins

5/11/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Bill Johnson

5/11/2019 Bakersfield Speedway Bakersfield, CA USA USAC CRA Sprint Car Series Damion Gardner

5/11/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Rained Out

5/11/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Will Hull

5/11/2019 Big O Speedway Ennis, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Rained Out

5/11/2019 Blue Ribbon Raceway Kalkee, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars D.J. Palmer

5/11/2019 Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Jeff Geiges

5/11/2019 Brushcreek Motorsports Complex Peebles, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Nathan Skaggs

5/11/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Sprints on Dirt Rained Out

5/11/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Chevy Goodhope

5/11/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Winged 360 Sprint Cars Mark Duperon

5/11/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rob Caho Jr.

5/11/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Tanner Holmes

5/11/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Rained Out

5/11/2019 Cumberland Speedway Cumberland, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

5/11/2019 Delaware International Speedway Delmar, DE USA United Racing Club Rained Out

5/11/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Dominion Raceway Sportsylvania, VA USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Rained Out

5/11/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 El Paso Country Raceway Calhan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series Cody Pearce

5/11/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA USAC National Sprint Car Championship #letsracetwo Rained Out

5/11/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA World of Outlaws #letsracetwo Rained Out

5/11/2019 Evergreen Speedway Monroe, WA USA Granite Super Sprints Troy DeCaire

5/11/2019 Evergreen Speedway Monroe, WA USA Northwest Focus Midget Series Nick Larson

5/11/2019 Golden Triangle Raceway Park Beaumont, TX USA Southern United Sprints Rained Out

5/11/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Cam Smith

5/11/2019 Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA Top Gun Sprint Car Series Rained Out

5/11/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS National Tour / ASCS Mid-South Region Rained Out

5/11/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA King of Thunder Sprint Car Series Mitchell Faccinto

5/11/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA Western RaceSaver Series Brooklyn Holland

5/11/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Interstate Racing Association Rained Out

5/11/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi RaceSaver Sprint Series Rained Out

5/11/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Darryl Ruggles

5/11/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Dickie Gaines

5/11/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Rained Out

5/11/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Midget Cars Steve Buckwalter

5/11/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Tyler Ross

5/11/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Brian Montieth

5/11/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Robbie Kendall

5/11/2019 Lorain County Speedway Elyria, OH USA Winged Crate Sprint Cars

5/11/2019 Lovelock Speedway Lovelock, NV USA Northern Nevada Winged Sprints Bruce Ferrier

5/11/2019 Macon Speedway Macon, IL USA POWRi National Midget League Rained Out

5/11/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Steel Powell

5/11/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Rob Felix

5/11/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Bryan Warf

5/11/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA Midget Cars

5/11/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA NCRA 360 Sprint Car Series / Sprint Car Bandits John Carney II

5/11/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Midget Cars Rained Out

5/11/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Rained Out

5/11/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Rich Mellor

5/11/2019 New London-Waterford Speedbowl Waterford, CT USA NEMA Midget Car Series Rained Out

5/11/2019 Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Nathan Dicker

5/11/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series Rained Out

5/11/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Bill Brian Jr.

5/11/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Winged 360 Sprint Cars Chase Johnson

5/11/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Wingless Sprints Jim Christian

5/11/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Chad Ruhlman

5/11/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Andy Forsberg

5/11/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Josh Walter

5/11/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Rained Out

5/11/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Ken Duke

5/11/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Jeff Miller

5/11/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Salina Highbanks Speedway Salina, OK USA Oil Capital Racing Series Rained Out

5/11/2019 Salina Highbanks Speedway Salina, OK USA POWRi WAR Sprint Car Series Rained Out

5/11/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA Winged 360 Sprint Cars

5/11/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Jason Shultz

5/11/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Cole Duncan

5/11/2019 Shasta Speedway Anderson, CA USA Bay Cities Racing Association

5/11/2019 Shasta Speedway Anderson, CA USA Northern California Modified Association Andy Gleason

5/11/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Tyler Thompson (OR)

5/11/2019 South Bend Motor Speedway South Bend, IN USA Illini Midgets Rained Out

5/11/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars

5/11/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Tommy Tobarello Jr.

5/11/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Dean Jacobs

5/11/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Rained Out

5/11/2019 Woodhull Raceway Woodhull, NY USA Patriot Sprint Tour Davie Franek

5/12/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/15/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA World of Outlaws Gettysburg Clash Lance Dewease

5/17/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Mick D'Agostino

5/17/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Eric Phillips Classic John Ivy

5/17/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Eric Phillips Classic Jac Haudenschild

5/17/2019 Big Diamond Speedway Pottstown, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series ?Steven Drevicki

5/17/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/17/2019 Boyd Raceway Boyd, TX USA Texas Sprint Series

5/17/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Jared Zionkawski

5/17/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Interstate Sprint Car Series Rained Out

5/17/2019 Davenport Speedway Davenport, IA USA Sprint Invaders Association Rained Out

5/17/2019 Deep South Speedway Loxley, AL USA United Sprint Car Series Justin Barger

5/17/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/17/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars / ICAR CRS Winged Sprints Anton Hernandez

5/17/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Midget Cars Tyler Nelson

5/17/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

5/17/2019 Humboldt Speedway Humboldt, KS USA Oil Capital Racing Series Sheldon Barksdale

5/17/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA ASCS National Tour / Great Lakes Super Sprints Sam Hafertepe Jr.

5/17/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA MBTS Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

5/17/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series Rained Out

5/17/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/17/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/17/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

5/17/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Andy Baugh

5/17/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA Winged 305 Sprint Cars Jake Bubak

5/17/2019 Nckol Bay Speedway Burrup, WA AU Wingless V6 Sprint Cars Candice Jones

5/17/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/17/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Rained Out

5/17/2019 Outlaw Speedway Dundee, NY USA Empire Super Sprints Jonathan Preston

5/17/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Matt Thompson

5/17/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jadon Rogers

5/17/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars Steve Simpson

5/17/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Mark Dobmeier

5/17/2019 RPM Speedway Crandall, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Keith Martin

5/17/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA Sprint Car Challenge Tour / King of Thunder Sprint Car Series Peter Murphy Classic Rico Abreu

5/17/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Peter Murphy Classic Austin Liggett

5/17/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Mark Bittinger

5/17/2019 Tri-City Speedway Granite City, IL USA USAC National Midget Championship Tyler Courtney

5/17/2019 Tri-City Speedway Granite City, IL USA USAC National Sprint Car Championship Chris Windom

5/17/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA ASCS Warrior Region Terry McCarl

5/17/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Outlaw Midgets Wesley Smith

5/17/2019 West Texas Speedway Lubbock, TX USA Winged 305 Sprint Cars Preston Peebles

5/17/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA World of Outlaws Morgan Cup David Gravel

5/17/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA All Star Circuit of Champions / Interstate Racing Association Rained Out

5/17/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Winged 305 Sprint Cars

5/18/2019 281 Speedway Stephenville, TX USA Texas Sprint Series Rained Out

5/18/2019 81 Speedway Park City, KS USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Abilene Speedway Abilene, TX USA ASCS Lone Star Region Rained Out

5/18/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Tony Stewart

5/18/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA PA Sprint Series John Walp

5/18/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Mike Enders

5/18/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Will Hull

5/18/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Southern Ontario Sprints Rained Out

5/18/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Spring Championship Scotty Thiel

5/18/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Rained Out

5/18/2019 Central Arizona Speedway Casa Grande, AZ USA USAC Southwest Sprint Car Series Stevie Sussex

5/18/2019 Coos Bay Speedway Coos Bay, OR USA Interstate Sprint Car Series Rained Out

5/18/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Wingless Sprint Series Rained Out

5/18/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Rained Out

5/18/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA United Rebel Sprint Series Rained Out

5/18/2019 Douglas County Speedway Roseburg, OR USA Northwest Sprintcar Racing Association Rained Out

5/18/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Top Gun Sprint Car Series Robbie Smith

5/18/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA National Racing Alliance Jared Horstman

5/18/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Paul Weaver

5/18/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Buddy Kofoid

5/18/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Timmy Buckwalter

5/18/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Northwest Focus Midget Series Evan Margeson

5/18/2019 Harris Speedway Harris, NC USA Carolina Sprint Tour Jake Karklin

5/18/2019 Heartland Motorsports Park Topeka, KS USA ASCS Warrior Region Rained Out

5/18/2019 I-44 Riverside Speedway Oklahoma City, OK USA POWRi West Midget Car Series Rained Out

5/18/2019 I-76 Speedway Fort Morgan, CO USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Keith Rauch

5/18/2019 I-76 Speedway Fort Morgan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series Zac Taylor

5/18/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA ASCS National Tour / Great Lakes Super Sprints Sam Hafertepe Jr.

5/18/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Michigan Traditional Sprints Steve Irwin

5/18/2019 Junction Motor Speedway McCool Junction, NE USA Nebraska 360 Sprint Car Series Rained Out

5/18/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Rained Out

5/18/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Buckeye Outlaw Sprint Series Nick Bilbee

5/18/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Sprint Series of Oklahoma Rained Out

5/18/2019 Lee USA Speedway Lee, NH USA NEMA Midget Car Series Jeff Trombley

5/18/2019 Lee USA Speedway Lee, NH USA NEMA Midget Car Series Mike Horn

5/18/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars A.J. Hopkins

5/18/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Greg Dobrosky

5/18/2019 Mobile International Speedway Irvington, AL USA Winged 360 Sprint Cars Ronnie Roberts

5/18/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Midget Cars Rained Out

5/18/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Rained Out

5/18/2019 Natural Bridge Speedway Natural Bridge, VA USA Virginia Sprint Series Tom Humphries

5/18/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Rich Mellor

5/18/2019 Nyora Speedway Nyora, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars

5/18/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rich Mellor

5/18/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Rained Out

5/18/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA All Star Circuit of Champions Rained Out

5/18/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Interstate Racing Association Rained Out

5/18/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Rained Out

5/18/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Mid-South Sprint Car Association Hooker Hood Classic Rained Out

5/18/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 360 Sprint Cars Hooker Hood Classic Rained Out

5/18/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars Jake Bubak

5/18/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association Josh Grady

5/18/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Michael Walter II

5/18/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 410 Sprint Cars A.J. Flick

5/18/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Colton Heath

5/18/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Jayme Barnes

5/18/2019 Southern Oregon Speedway White City, OR USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Southern Raceway Milton, FL USA United Sprint Car Series Nick Snyder

5/18/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Rained Out

5/18/2019 Springfield Raceway Springfield, MO USA Oil Capital Racing Series Rained Out

5/18/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/18/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Rich Eaton

5/18/2019 Sycamore Speedway Sycamore, IL USA Badger Midget Auto Racing Association Rained Out

5/18/2019 Thunder Mountain Speedway Center Lisle, NY USA Empire Super Sprints Jason Barney

5/18/2019 Thunder Valley Speedway Glenmora, LA USA Louisiana Outlaw Racesaver Series

5/18/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Peter Murphy Classic Rained Out

5/18/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA Sprint Car Challenge Tour / King of Thunder Sprint Car Series Peter Murphy Classic Rained Out

5/18/2019 Tri-City Speedway Granite City, IL USA USAC National Midget Championship Rained Out

5/18/2019 Tri-City Speedway Granite City, IL USA USAC National Sprint Car Championship Rained Out

5/18/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA Midwest Open Wheel Association Paul May

5/18/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA Midwest Sprint Car Series Kyle Cummins

5/18/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Bruce Douglass

5/18/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars Tyler Edwards

5/18/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA World of Outlaws Morgan Cup Lance Dewease

5/18/2019 Yakima Speedway Yakima, WA USA Washington Econo Sprint Car Organization Thomas Richardson

5/19/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA All Star Circuit of Champions / Interstate Racing Association Rained Out

5/19/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Rained Out

5/19/2019 Clay County Fair Speedway Spencer, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/19/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/19/2019 Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Canceled

5/19/2019 Old Bradford Speedway Bradford, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

5/19/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/19/2019 Weedsport Speedway Weedsport, NY USA World of Outlaws Rained Out

5/20/2019 Merrittville Speedway Thorold, ONT CAN Action Sprint Tour Josh Hansen

5/21/2019 Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA World of Outlaws Danny Dietrich

5/22/2019 Terre Haute Action Track Terre Haute, IN USA USAC National Sprint Car Championship Tony Hulman Classic C.J. Leary

5/23/2019 Indiana State Fairgrounds Indianapolis, IN USA USAC Silver Crown Championship Hoosier 100 Tyler Courtney

5/23/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA United Racing Club Turnpike 25 Rained Out

5/23/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA United Racing Club Turnpike 25

5/23/2019 US 30 Speedway Columbus, NE USA Sprint Series of Nebraska Rained Out

5/24/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Jeremy Quick

5/24/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA United States Speed Association Paul Weaver

5/24/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA All Star Circuit of Champions Aaron Reutzel

5/24/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Paul Weaver

5/24/2019 Big Diamond Speedway Pottsville, PA USA United Racing Club Austin Bishop

5/24/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/24/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Kerry Kinser

5/24/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Midwest Sprint Car Series Josh Burton Memorial Robert Ballou

5/24/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Sterling Cling

5/24/2019 Brewerton Speedway Brewerton, NY USA Empire Super Sprints Jason Barney

5/24/2019 Capitol Speedway Willow, AK USA Winged 360 Sprint Cars

5/24/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Rained Out

5/24/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Oil Capital Racing Series Jase Randolph

5/24/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

5/24/2019 Greenville Speedway Greenville, MS USA United Sprint Car Series Brad Bowden

5/24/2019 Hagerstown Speedway Hagerstown, MD USA Carolina Sprint Tour / Laurel Highlands Sprint Car Series / PA Sprint Series / Virginia Sprint Series Mason Dixon Challenge Zach Newlin

5/24/2019 Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA Sprints on Dirt Rained Out

5/24/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midwest Open Wheel Association Paul Nienhiser

5/24/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/24/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/24/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/24/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA Sprint Invaders Association Rained Out

5/24/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars A.J. Flick

5/24/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA National Racing Alliance Rained Out

5/24/2019 Lucas Oil Raceway at Indianapolis Brownsburg, IN USA USAC Silver Crown Championship Dave Steele Classic Kyle Hamilton

5/24/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Dylan Westbrook

5/24/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Liam Martin

5/24/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars

5/24/2019 Rapid Speedway Rock Rapids, IA USA Midwest Sprint Touring Series Rained Out

5/24/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Rained Out

5/24/2019 Sweet Springs Motorsports Complex Sweet Springs, MO USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Show Me Nationals Rained Out

5/24/2019 the Dirt Track at Charlotte Concord, NC USA World of Outlaws Patriot Nationals Gio Scelzi

5/24/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Non-Wing Super Sportsman Todd Leonard

5/24/2019 Tri-City Motor Speedway Auburn, MI USA Great Lakes Super Sprints Jared Horstman

5/24/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Sprints Rained Out

5/24/2019 Wagner Speedway Wagner, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/24/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Lynn Paxton Tribute Jeff Halligan

5/24/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Lynn Paxton Tribute / Diamond Series Freddie Rahmer

5/25/2019 35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series John Paynter

5/25/2019 81 Speedway Park City, KS USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Rained Out

5/25/2019 Airport Raceway Garden City, KS USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Midget Round Up Rained Out

5/25/2019 Alaska Speedway Park Palmer, AK USA Winged 360 Sprint Cars

5/25/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Little 500 Kody Swanson

5/25/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Winged 360 Sprint Cars Angelo Cornet

5/25/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Midget Cars Scott Farmer

5/25/2019 Archerfield Speedway Brisbane, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Andrew Scheuerle

5/25/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars

5/25/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Bud Bricker Nationals - $6,500 to Win Frankie Herr

5/25/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Rained Out

5/25/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Interstate Racing Association Rained Out

5/25/2019 Bemidji Speedway Bemidji, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

5/25/2019 Big Sky Speedway Billings, MT USA ASCS Frontier Region Rained Out

5/25/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Tyler Thompson (IA)

5/25/2019 Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Southern Ontario Sprints Rained Out

5/25/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Sprints on Dirt Rained Out

5/25/2019 Caney Valley Speedway Caney, KS USA Oil Capital Racing Series Rained Out

5/25/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA ASCS Southwest Region Eric Wilkins

5/25/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA Desert Sprint Car Series Josh Shipley

5/25/2019 Capitol Speedway Willow, AK USA Winged 360 Sprint Cars

5/25/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints

5/25/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Northwest Focus Midget Series Grove Classic Rained Out

5/25/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 360 Sprint Cars Grove Classic Rained Out

5/25/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Oil Capital Racing Series Kyle Clark

5/25/2019 Crystal Motor Speedway Crystal, MI USA Great Lakes Super Sprints Danny Sams III

5/25/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA ASCS Gulf South Region / ASCS Lone Star Region Wayne Johnson

5/25/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Kevin Ramey

5/25/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Trevor Grossenbacher

5/25/2019 El Paso Country Raceway Calhan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series Mark Chisholm

5/25/2019 Federated Auto Parts Speedway at I-55 Pevely, MO USA Midwest Open Wheel Association Rained Out

5/25/2019 Fonda Speedway Fonda, NY USA Patriot Sprint Tour Rained Out

5/25/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Rained Out

5/25/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/25/2019 Fulton Speedway Fulton, NY USA Empire Super Sprints Larry Wight

5/25/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Wingless Sprint Series Rained Out

5/25/2019 Grayson County Speedway Bells, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Wyatt Burks

5/25/2019 Hagerstown Speedway Hagerstown, MD USA Carolina Sprint Tour / Laurel Highlands Sprint Car Series / PA Sprint Series / Virginia Sprint Series Mason Dixon Challenge Scott Ellerman

5/25/2019 I-25 Speedway Pueblo, CO USA Englewood Racing Association Brian Otts

5/25/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/25/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/25/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

5/25/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/25/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA ASCS National Tour / ASCS Warrior Region Sam Hafertepe Jr.

5/25/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Jack Wanger

5/25/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/25/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/25/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Midwest Sprint Car Series Rained Out

5/25/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

5/25/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Brian Montieth

5/25/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Rained Out

5/25/2019 Longdale Speedway Longdale, OK USA Sprint Series of Oklahoma / United Rebel Sprint Series Rained Out

5/25/2019 Lorain County Speedway Elyria, OH USA Winged Crate Sprint Cars

5/25/2019 Magic Valley Speedway Twin Falls, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Rained Out

5/25/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Nick Larson

5/25/2019 Merced Speedway Merced, CA USA Western RaceSaver Series Grant Champlin

5/25/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA National Racing Alliance Rained Out

5/25/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Rich Mellor

5/25/2019 Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars H. Brown

5/25/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds Rained Out

5/25/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Rained Out

5/25/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Rained Out

5/25/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series Jason Martin

5/25/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Tyler Drueke

5/25/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Joey Biasi

5/25/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Sr. Sprints

5/25/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC CRA Sprint Car Series Salute to Indy Hunter Schuerenberg

5/25/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Young Guns

5/25/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

5/25/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Bill Taylor

5/25/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Eric Saunders

5/25/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Weikert Memorial Danny Dietrich

5/25/2019 Rice Lake Speedway Rice Lake, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series

5/25/2019 Rice Lake Speedway Rice Lake, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Cam Schafer

5/25/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA United Sprint Car Series Jeff Swindell

5/25/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Dale Howard

5/25/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA United Racing Club Jack Gunn Memorial Kyle Reinhardt

5/25/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

5/25/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Jim Caroll Classic Rained Out

5/25/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Jim Caroll Classic Rained Out

5/25/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Brad Babb

5/25/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Bay Cities Racing Association Jimmy Sills Classic Shane Golobic

5/25/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Winged 360 Sprint Cars Jimmy Sills Classic D.J. Netto

5/25/2019 Sweet Springs Motorsports Complex Sweet Springs, MO USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Show Me Nationals Rained Out

5/25/2019 the Dirt Track at Charlotte Concord, NC USA World of Outlaws Patriot Nationals Logan Schuchart

5/25/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars J.J. Hughes

5/25/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA All Star Circuit of Champions Rained Out

5/25/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Patrick Haynes

5/26/2019 141 Speedway Maribel, WI USA Interstate Racing Association Bill Balog

5/26/2019 141 Speedway Maribel, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Rusty Egan

5/26/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Sprint Invaders Association Rained Out

5/26/2019 81 Speedway Park City, KS USA National Championship Racing Association Sprint Car MAYnia Rained Out

5/26/2019 81 Speedway Park City, KS USA Oil Capital Racing Series Sprint Car MAYnia Rained Out

5/26/2019 81 Speedway Park City, KS USA Sprint Series of Oklahoma / United Rebel Sprint Series Sprint Car MAYnia Rained Out

5/26/2019 Airport Raceway Garden City, KS USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Midget Round Up Rained Out

5/26/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Tyler Denochick

5/26/2019 Bemidji Speedway Bemidji, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

5/26/2019 Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA USAC East Coast Sprint Car Series Joey Biasi

5/26/2019 Buffalo River Race Park Glyndon, MN USA Northern Outlaw Sprint Association Rained Out

5/26/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA ASCS Southwest Region Lorne Wofford

5/26/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA Desert Sprint Car Series Kyle Shipley

5/26/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Northwest Focus Midget Series Grove Classic Nick Evans

5/26/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 360 Sprint Cars Grove Classic Justyn Cox

5/26/2019 Crystal Motor Speedway Crystal, MI USA Michigan Traditional Sprints Lucas Smith

5/26/2019 Devil's Bowl Speedway West Haven, VT USA Sprint Cars of New England Lacey Hanson

5/26/2019 Double-X Speedway California, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Wesley Smith

5/26/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Blank

5/26/2019 Eagle Valley Speedway Jim Falls, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Kevin Leer

5/26/2019 Eagle Valley Speedway Jim Falls, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Cam Schafer

5/26/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA National Racing Alliance Rained Out

5/26/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA All Star Circuit of Champions Aaron Reutzel

5/26/2019 Golden Triangle Raceway Park Beaumont, TX USA Southern United Sprints

5/26/2019 Heart O'Texas Speedway Elm Mott, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Justin Melton

5/26/2019 I-80 Speedway Greenwood, NE USA Sprint Series of Nebraska Rained Out

5/26/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA FAST 410 Sprint Car Series Lee Jacobs

5/26/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Super Sprints Phil Gressman

5/26/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars BC's Indiana Double Rained Out

5/26/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA ASCS National Tour / ASCS Warrior Region John Carney II

5/26/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Logan Seavey

5/26/2019 Lonestar Speedway Kilgore, TX USA ASCS Gulf South Region / ASCS Lone Star Region Tony Bruce Jr.

5/26/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Civil War Series Mel Hall Memorial Rained Out

5/26/2019 Old No. 1 Speedway Harrisburg, AR USA United Sprint Car Series Tony Stewart

5/26/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Weikert Memorial Logan Wagner

5/26/2019 Sandusky Speedway Sandusky, OH USA Midwest Supermodified Series Rained Out

5/26/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Rained Out

5/26/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

5/26/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA Midwest Sprint Car Series Kyle Cummins

5/26/2019 Tyler County Speedway Middlebourne, WV USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

5/26/2019 Utica-Rome Speedway Vernon, NY USA Empire Super Sprints Matt Tanner

5/27/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA World of Outlaws Memorial Day Spectacular Kyle Larson

5/27/2019 Lexington 104 Speedway Lexington, TN USA United Sprint Car Series Tony Stewart

5/27/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Winged Crate Sprint Cars

5/27/2019 Weedsport Speedway Weedsport, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Darryl Ruggles

5/30/2019 Grand Rapids Speedway Grand Rapids, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Jori Hughes

5/30/2019 Macon Speedway Macon, IL USA Midwest Open Wheel Association Rained Out

5/30/2019 Mansfield Motor Speedway Mansfield, Oh USA Winged 410 Sprint Cars Sprint Car World Championship Rained Out

5/31/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Mick D'Agostino

5/31/2019 Autodrome Granby Granby, QUE CAN Empire Super Sprints Billy Vanlnwegen

5/31/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Ken Duke

5/31/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

5/31/2019 Grundy County Speedway Morris, IL USA POWRi Pavement Midget Car Series

5/31/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Winged 410 Sprint Cars Ryan Ruhl

5/31/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series Brooke Tatnell

5/31/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA NSL 360 Non-Wing Sprint Car Series Brandon Halverson

5/31/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Brandon Allen

5/31/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midget Cars Jesse Colwell

5/31/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Robbie Standridge

5/31/2019 Lavonia Speedway Lavonia, GA USA United Sprint Car Series Mark Smith

5/31/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Jack Sodeman Jr.

5/31/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA National Racing Alliance Rained Out

5/31/2019 Mansfield Motor Speedway Mansfield, Oh USA Winged 410 Sprint Cars Sprint Car World Championship Aaron Reutzel

5/31/2019 Mansfield Motor Speedway Mansfield, Oh USA Winged 410 Sprint Cars Sprint Car World Championship Cory Eliason

5/31/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Englewood Racing Association Colton Nelson

5/31/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Englewood Racing Association Ricky Otts

5/31/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Northwest Sprintcar Racing Association Diamond Cup Kyle Alberding

5/31/2019 Mitchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

5/31/2019 Monarch Motor Speedway Wichita Falls, TX USA Winged 305 Sprint Cars Andy Shouse

5/31/2019 Nashville Fairgrounds Speedway Nashville, TN USA World of Outlaws Music City Outlaw Nationals Donny Schatz

5/31/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Bud Kaeding

5/31/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint CarsJori Hughes Dylan Westbrook

5/31/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Jesse Costa

5/31/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Midwest Sprint Car Series Kyle Cummins

5/31/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars Brady Simpson

5/31/2019 Ransomville Speedway Ransomville, NY USA Patriot Sprint Tour Davie Franek

5/31/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Mark Dobmeier

5/31/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars David Holbrook

5/31/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Iowa Sprint Car League Wyatt Burks

5/31/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Jake Martens

5/31/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Outlaw Midgets A.J. Gilbert

5/31/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Kevin Nouse

5/31/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Danny Dietrich

6/1/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Southern United Sprints Dustyn Welch

6/1/2019 281 Speedway Stephenville, TX USA Texas Sprint Series

6/1/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series John Paynter

6/1/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Civil War Series Billy Anton

6/1/2019 Arizona Speedway San Tan Valley, AZ USA USAC Southwest Sprint Car Series R.J. Johnson

6/1/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars

6/1/2019 Autodrome Drummond Drummondville, QUE CAN Empire Super Sprints Paulie Colagiovanni

6/1/2019 Bandit Speedway Box Elder, SD USA Non-Wing Sprint Cars

6/1/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Kenny Edkin

6/1/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Adam Whitney

6/1/2019 Berlin Raceway Marne, MI USA Must See Racing Rained Out

6/1/2019 Bethany Speedway Bethany, MO USA Iowa Sprint Car League Chris Morgan

6/1/2019 Big O Speedway Ennis, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Rained Out

6/1/2019 Blue Ridge Motorsports Park Blue Ridge, GA USA United Sprint Car Series Mark Smith

6/1/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Tyler Thompson (IA)

6/1/2019 Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Andy Best

6/1/2019 Buffalo Creek Speedway Edgewood, TX USA Sprint Car Bandits

6/1/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 Centerville Super Speedway Dardanelle, AR USA ASCS Mid-South Region Rained Out

6/1/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Tyler Thompson (OR)

6/1/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Jase Randolph

6/1/2019 Delaware International Speedway Delmar, DE USA United Racing Club Ed Aiken

6/1/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA United Rebel Sprint Series Luke Cranston

6/1/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Boyd Peterson

6/1/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Rocky Mountain Sprints James Setters

6/1/2019 Grafton Speedway Grafton, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars

6/1/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Summer Thunder Series Seth Bergman

6/1/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA Winged 360 Sprint Cars Tim Crawley

6/1/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Midwest Sprint Touring Series Rained Out

6/1/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA Western RaceSaver Series

6/1/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Nebraska 360 Sprint Car Series / NSL Midwest Power Series Hall of Fame Induction Weekend Ryan Giles

6/1/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Hall of Fame Induction Weekend Matthew Stelzer

6/1/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged Crate Sprint Cars Hall of Fame Induction Weekend Terry McCarl

6/1/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Josh Toho

6/1/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints T.J. Herrell

6/1/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Shane Cockrum

6/1/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Non-Wing Super Sportsman Rained Out

6/1/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Cody Fletcher

6/1/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Anthony Marci

6/1/2019 Macon Speedway Macon, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Tyler Roth

6/1/2019 Mansfield Motor Speedway Mansfield, Oh USA Winged 410 Sprint Cars Sprint Car World Championship Rained Out

6/1/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Rained Out

6/1/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Englewood Racing Association Ricky Otts

6/1/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Northwest Sprintcar Racing Association Diamond Cup Kyle Alberding

6/1/2019 Mitchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

6/1/2019 Nashville Fairgrounds Speedway Nashville, TN USA World of Outlaws Music City Outlaw Nationals Shane Stewart

6/1/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Larry Drake

6/1/2019 Oakshade Raceway Wauseon, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Rained Out

6/1/2019 Ohio Valley Speedway Washington, WV USA Ohio Valley Sprint Car Association Ricky Peterson

6/1/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Dusty Ballenger

6/1/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Colby Copeland

6/1/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Bay Cities Racing Association Shane Golobic

6/1/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Shane Golobic

6/1/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Kevin Karnitz

6/1/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Eric Saunders

6/1/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Rained Out

6/1/2019 Red Dirt Raceway Meeker, OK USA Sprint Series of Oklahoma Andy Shouse

6/1/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Dale Howard

6/1/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA ASCS National Tour Sizzlin' Summer Speedweek Rained Out

6/1/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association Cancelled

6/1/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

6/1/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 Shenandoah Speedway Shenandoah, VA USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Noah Allison

6/1/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Series Evan Margeson

6/1/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Jim Caroll Classic Sean Johnson

6/1/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 Sycamore Speedway Sycamore, IL USA Badger Midget Auto Racing Association Chase Jones

6/1/2019 Twin Cities Raceway Kenai, AK USA Winged 360 Sprint Cars

6/1/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Hunter O'Neal

6/1/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Chris Meredith

6/1/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Troy Rutherford

6/1/2019 Volusia Speedway Park Barberville, FL USA Top Gun Sprint Car Series Harley Zimmerman

6/1/2019 Wayne County Speedway Wayne City, IL USA USAC Regional Midget Cars Michael Pickens

6/1/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Rained Out

6/1/2019 Wimmemucca Regional Raceway Wimmemucca, NV USA Northern Nevada Winged Sprints Rained Out

6/2/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Davey Ray

6/2/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Midwest Sprint Car Association Travis Arenz

6/2/2019 Cornwall Motor Speedway Cornwall, ONT CAN Empire Super Sprints Rained Out

6/2/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Blank

6/2/2019 Glen Ridge Motorsports Park Fultonville, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Cory Sparks

6/2/2019 Humberstone Speedway Port Colborne, ONT CAN Action Sprint Tour Rained Out

6/2/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars / ICAR CRS Winged Sprints Anton Hernandez

6/2/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Kokomo Klassic Justin Grant

6/2/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Bob Dvorak

6/4/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA ASCS National Tour Sizzlin' Summer Speedweek Travis Rilat

6/4/2019 Fairbury American Legion Speedway Fairbury, IL USA World of Outlaws Kyle Larson

6/4/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Kevin Thomas Jr.

6/4/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC National Midget Championship Indiana Midget Week Logan Seavey

6/5/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Kevin Thomas Jr.

6/5/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA USAC National Midget Championship Indiana Midget Week Justin Grant

6/5/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA ASCS National Tour Sizzlin' Summer Speedweek Sam Hafertepe Jr.

6/6/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Greg Hodnett Memorial Kenny Edkin

6/6/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 410 Sprint Cars Greg Hodnett Memorial Cory Eliason

6/6/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA ASCS National Tour / ASCS Sooner Region Sizzlin' Summer Speedweek Rained Out

6/6/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Rained Out

6/6/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Kevin Thomas Jr.

6/6/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, In USA USAC National Midget Championship Indiana Midget Week Tanner Thorson

6/6/2019 Talladega Short Track Eastoboga, AL USA United Sprint Car Series Rained Out

6/7/2019 81 Speedway Park City, KS USA National Championship Racing Association Grady Chandler

6/7/2019 81 Speedway Park City, KS USA Oil Capital Racing Series

6/7/2019 81 Speedway Park City, KS USA Winged 305 Sprint Cars Taylor Velasquez

6/7/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Jeremy Quick

6/7/2019 Alaska Speedway Park Palmer, AK USA Winged 360 Sprint Cars

6/7/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA United States Speed Association

6/7/2019 Ark-La-Tex Speedway Caddo Parish, LA USA ASCS Elite Non-Wing Tour Rained Out

6/7/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Stuart Williams

6/7/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars D.J. Foos

6/7/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Drew Ritchey

6/7/2019 Big Diamond Speedway Pottsville, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Tim Buckwalter

6/7/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Kevin Thomas Jr.

6/7/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA USAC National Midget Championship Indiana Midget Week Tyler Courtney

6/7/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Alberta Sprint Tour Rained Out

6/7/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA North-American Speed Tour Rained Out

6/7/2019 Deming Speedway Deming, WA USA Northwest Focus Midget Series Chance Crum

6/7/2019 Dixieland Speedway Elizabeth City, NC USA Virginia Sprint Series Rained Out

6/7/2019 Gallatin Speedway Belgrade, MT USA ASCS Frontier Region Rained Out

6/7/2019 Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA Great Lakes Super Sprints Ryan Ruhl

6/7/2019 Hattiesburg Speedway Hattisburg, MS USA United Sprint Car Series Rained Out

6/7/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA MBTS Non-Wing Sprint Car Series Jake Kouba

6/7/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series Jack Dover

6/7/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Brant O'Banion

6/7/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA Midwest Open Wheel Association Paul Nienhiser

6/7/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Sye Lynch

6/7/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Andy Baugh

6/7/2019 Luxemburg Speedway Luxemburg, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Mike Stroik

6/7/2019 Mohawk International Raceway Akwesasne, NY USA Empire Super Sprints Davie Franek

6/7/2019 Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Luke Hall

6/7/2019 Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Ethan Barrow

6/7/2019 Monarch Motor Speedway Wichita Falls, TX USA Non-Wing 305 Sprint Cars Mason Smith

6/7/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Bay Cities Racing Association Alex Schutte

6/7/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Dylan Westbrook

6/7/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Jordan Hill

6/7/2019 Outlaw Speedway Dundee, NY USA All Star Circuit of Champions Brock Zearfoss

6/7/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Bill Rose

6/7/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars Steve Simpson

6/7/2019 Red Dir Raceway Meeker, OK USA Winged 305 Sprint Cars Jase Randolph

6/7/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA World of Outlaws Logan Schuchart

6/7/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Chase Madjic

6/7/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA King of Thunder Sprint Car Series Ryan Bernal

6/7/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Tristan Guardino

6/7/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA Western RaceSaver Series Michael Pombo

6/7/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Steve Owings

6/7/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA Midget Cars Pat Schudy

6/7/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Riley Kreisel

6/7/2019 Wagner Speedway Wagner, SD USA Winged 305 Sprint Cars

6/7/2019 West Texas Raceway Lubbock, TX USA Winged 305 Sprint Cars

6/7/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Freddie Rahmer

6/8/2019 311 Speedway Pine Hall, NC USA Carolina Sprint Tour Rained Out

6/8/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Matt Krieger

6/8/2019 35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Ethan Barrow

6/8/2019 Alaska Speedway Park Palmer, AK USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

6/8/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints Bob Newberry

6/8/2019 Ark-La-Tex Speedway Caddo Parish, LA USA ASCS Elite Non-Wing Tour Rained Out

6/8/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Javen Osterman

6/8/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Floyd Billington

6/8/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Chris Donnelly

6/8/2019 Big Sky Speedway Billings, MT USA ASCS Frontier Region Rained Out

6/8/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Brian Efkamp

6/8/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Boston Mead

6/8/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Boston Mead

6/8/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA USAC Southwest Sprint Car Series Mike Martin

6/8/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Rained Out

6/8/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

6/8/2019 Chatham Speedway Chatham, LA USA ASCS Gulf South Region / ASCS Mid-South Region Canceled

6/8/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 360 Sprint Cars Jake Wheeler

6/8/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Rained Out

6/8/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Kevin Ramey

6/8/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Jason Danley

6/8/2019 El Paso Country Raceway Calhan, CO USA United Rebel Sprint Series Todd Plemons

6/8/2019 Evergreen Speedway Monroe, WA USA Granite Super Sprints Cameron Neisinger

6/8/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars John Ivy

6/8/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars D.J. Foos

6/8/2019 Granite City Speedway Sauk Rapids, MN USA World of Outlaws Brad Sweet

6/8/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Northwest Focus Midget Series Shane Smith

6/8/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Wingless Sprint Series Shawn Rice

6/8/2019 Jackson Motor Speedway Byram, MS USA United Sprint Car Series Rained Out

6/8/2019 Jamestown Speedway Jamesdown, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Rained Out

6/8/2019 Junction Motor Speedway McCool Junction, NE USA Nebraska 360 Sprint Car Series Ryan Roberts

6/8/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Carson McCarl

6/8/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Brian Brown

6/8/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged Crate Sprint Cars Matthew Stelzer

6/8/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi RaceSaver Sprint Series Jack Potter

6/8/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Wyatt Burks

6/8/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA Winged 360 Sprint Cars Miles Paulus

6/8/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Jese Pruchnik

6/8/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Alysha Bay

6/8/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

6/8/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA USAC National Midget Championship Indiana Midget Week Chris Windom

6/8/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Tanner Conn

6/8/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Mason Smith

6/8/2019 Lincoln County Speedway North Platte, NE USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Rained Out

6/8/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Shane Cockrum

6/8/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA United Racing Club / Winged 358 Sprint Cars 358/360 Sprint Car Challenge Jeff Halligan

6/8/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Brett Michalski

6/8/2019 Lorain County Speedway Elyria, OH USA Midwest Supermodified Series Jim Paller

6/8/2019 Maryborough Speedway Tiana, QLD AU Winged 410 Sprint Cars

6/8/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Michael Ing

6/8/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Greg Dobrosky

6/8/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Preston Henderson

6/8/2019 Northline Speedway Hidden Valley, NT AU Winged 410 Sprint Cars

6/8/2019 Northline Speedway Hidden Valley, NT AU Wingless V6 Sprint Cars

6/8/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Anthony Losurdo

6/8/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Twin 35's Jeff Abold

6/8/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Twin 35's David Danzer

6/8/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Colin Smith

6/8/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Bay Cities Racing Association Alex Schutte

6/8/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Winged 360 Sprint Cars Bradley Terrell

6/8/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA Winged 410 Sprint Cars Carl Bowser

6/8/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Andy Forsberg

6/8/2019 Plattsburth Airborne Speedway Plattsburgh, NY USA Empire Super Sprints Josh Pieniazek

6/8/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Jack Routson

6/8/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Interstate Racing Association Jake Blackhurst

6/8/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Kurt Davis

6/8/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA Great Lakes Super Sprints Phil Gressman

6/8/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Devin Adams

6/8/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Logan Wagner

6/8/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Logan Wagner

6/8/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/8/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars

6/8/2019 Salina Highbanks Speedway Salina, OK USA Oil Capital Racing Series Rained Out

6/8/2019 Salina Speedway Salina, KS USA ASCS National Tour / ASCS Sooner Region Sizzlin' Summer Speedweek Sam Hafertepe Jr.

6/8/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA Winged 360 Sprint Cars Caleb Saiz

6/8/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Chad Ruhlman

6/8/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Michael Bollinger

6/8/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Jim Caroll Classic Cam Smith

6/8/2019 South Bend Motor Speedway South Bend, IN USA Illini Midgets Jordan Caskey

6/8/2019 Southern Ontario Motor Speedway South Buxton, ONT CAN Action Sprint Tour Liam Martin

6/8/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA Midwest Open Wheel Association Paul Nienhiser

6/8/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Andy Baugh

6/8/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Tubby Black Memorial Rained Out

6/8/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Dave Helliwell

6/8/2019 Stateline Speedway Busti, NY USA All Star Circuit of Champions Dale Blaney

6/8/2019 Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA Gunslingers Sprint Car Series Audra Sasselli

6/8/2019 Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA Northern California Modified Association Justin Kawahata

6/8/2019 Thunder Valley Speedway Glenmora, LA USA Louisiana Outlaw Racesaver Series Johnny Brown Jr.

6/8/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Peter Murphy Classic Rico Abreu

6/8/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA King of Thunder Sprint Car Series Peter Murphy Classic Dominic Scelzi

6/8/2019 Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA Western RaceSaver Series

6/8/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA Midwest Sprint Car Series Rained Out

6/8/2019 Twin City Raceway Kenai, AK USA Winged 360 Sprint Cars

6/8/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars Tom Hendricks

6/8/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Mid-Season Championship Andrew Palker

6/8/2019 Wenatchee Valley Super Oval Wenatchee, WA USA Washington Midget Racing Association Kenny Burns

6/8/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Tim Cox

6/8/2019 Wiscasset Speedway Wiscasset, ME USA NEMA Midget Car Series Todd Bertrand

6/9/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Davey Ray

6/9/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Interstate Racing Association Bill Balog

6/9/2019 Clay County Speedway Spencer, IA USA Winged 305 Sprint Cars Brant O'Banion

6/9/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Kyle Bellm

6/9/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

6/9/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Midget Championship Indiana Midget Week Rained Out

6/9/2019 Phillips County Raceway Holyoke, CO USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association

6/9/2019 Phillips County Raceway Holyoke, CO USA POWRi Warrior Sprint Series Zac Taylor

6/9/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Trefer Walker

6/9/2019 Weedsport Speedway Weedsport, NY USA All Star Circuit of Champions Danny Dietrich

6/11/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA USAC National Sprint Car Championship Thunder on the Hill / Jesse Hockett Classic Brady Bacon

6/12/2019 Belle-Clair Speedway Belleville, IL USA POWRi National Midget League Illinois SPEED Week Rained Out

6/12/2019 Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA USAC National Sprint Car Championship Eastern Storm Jason McDougal

6/13/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Rained Out

6/13/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA United Racing Club Rained Out

6/13/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA USAC National Sprint Car Championship Eastern Storm Rained Out

6/13/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Sprint Series of Oklahoma / United Rebel Sprint Series DCRP 305 Sprint Car Nationals Jake Bubak

6/13/2019 Eldon Raceway Eldon, IA USA Sprint Invaders Association Dominic Scelzi

6/13/2019 Fayette County Speedway Brownstown, IL USA POWRi National Midget League Illinois SPEED Week Logan Seavey

6/14/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Mick D'Agostino

6/14/2019 Albany-Saratoga Speedway Malta, NY USA Empire Super Sprints Jonathan Preston

6/14/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Kyle Larson

6/14/2019 Brown County Speedway Aberdeen, SD USA ASCS National Tour Scott Bogucki

6/14/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Dale Schweikart

6/14/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Interstate Sprint Car Series Tanner Holmes

6/14/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Sprint Series of Oklahoma / United Rebel Sprint Series DCRP 305 Sprint Car Nationals Jake Bubak

6/14/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Winged 360 Sprint Cars Kelly Miller

6/14/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Sprints on Dirt Chad Blonde

6/14/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Chett Gehrke

6/14/2019 Heart O'Texas Speedway Waco, TX USA ASCS Lone Star Region Jeb Sessums

6/14/2019 Humboldt Speedway Humboldt, OK USA Oil Capital Racing Series Zach Chappell

6/14/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Super Sprints Phil Gressman

6/14/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA POWRi National Midget League Illinois SPEED Week Logan Seavey

6/14/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars

6/14/2019 Kalamazoo Speedway Kalamazoo, MI USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Non-Wing Race Aaron Pierce

6/14/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged Crate Sprint Cars Mike Mayberry

6/14/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA World of Outlaws Big Guns Bash Brian Brown

6/14/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Carl Bowser

6/14/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA National Racing Alliance Run for the Rabbit Jared Horstman

6/14/2019 Mithchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

6/14/2019 Murray County Speedway Slayton, IL USA Sprint Series of Minnesota Shane Fick

6/14/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Justin Sanders

6/14/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Cory Turner

6/14/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Matt Farnham

6/14/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Travis Berryhill

6/14/2019 Princeton Speedway Princeton, MN USA MBTS Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

6/14/2019 Raceway 7 Conneaut, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Chad Ruhlman

6/14/2019 Rapid Speedway Rock Rapids, IA USA Midwest Sprint Touring Series Justin Jacobsma

6/14/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Jade Hastings

6/14/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Mid-South Sprint Car Association Mark Smith

6/14/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 360 Sprint Cars Zach Pringle

6/14/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars David Tarter Memorial Kyle Hirst

6/14/2019 Southern Oklahoma Speedway Ardmore, OK USA Texas Sprint Series

6/14/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Non-Wing Super Sportsman Joey Biasi

6/14/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA ASCS Warrior Region Miles Paulus

6/14/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Sprint Series of Nebraska Mike Houseman Jr.

6/14/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 305 Winged Sprint Cars Kyle McCutcheon

6/14/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Sprints Wesley Smith

6/14/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN Northwest Sprintcar Racing Association Strawberry Cup Jeff Montgomery

6/14/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN WILROC Billy Foster Memorial Mike Haslam

6/14/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA USAC Silver Crown Championship Brady Bacon

6/14/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Freddie Rahmer

6/15/2019 281 Speedway Stephenville, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Keith Martin

6/15/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/15/2019 81 Speedway Park City, KS USA Winged 360 Sprint Cars

6/15/2019 82 Speedway Petty, TX USA Sprint Car Bandits Will Eggimann

6/15/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Winged 360 Sprint Cars

6/15/2019 Arizona Speedway Queen Creek, AZ USA Desert Sprint Car Series Joshua Shipley

6/15/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars

6/15/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Rained Out

6/15/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Will Hull

6/15/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA ASCS National Tour / ASCS Frontier Region Scott Bogucki

6/15/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/15/2019 Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Southern Ontario Sprints Cory Turner

6/15/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Sprints on Dirt WWIIII Rained Out

6/15/2019 Central Alberta Raceways Rimbey, AB CAN Sportsman Sprints Tentative

6/15/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Wingless Sprint Series Kyle Miller

6/15/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Kyle Clark

6/15/2019 Delaware International Speedway Delmar, DE USA Mid-Atlantic Sprint Series Rained Out

6/15/2019 Delaware Speedway Delaware, ONT CAN International Supermodified Association Rained Out

6/15/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Kyle Clark

6/15/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Sprint Series of Oklahoma / United Rebel Sprint Series DCRP 305 Sprint Car Nationals Jake Bubak

6/15/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Chad Koch

6/15/2019 East Alabama Motor Speedway Phenix City, AL USA United Sprint Car Series Justin Barger

6/15/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Rained Out

6/15/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Winged 360 Sprint Cars Sean MacDonell

6/15/2019 Evans Mills Speedway Evan Mills, NY USA Empire Super Sprints

6/15/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Rained Out

6/15/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/15/2019 Golden Triangle Raceway Park Beaumont, TX USA Southern United Sprints

6/15/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Jay Cole

6/15/2019 Grayson County Speedway Bells, TX USA Texas Sprint Series

6/15/2019 Hagerstown Speedway Hagerstown, MD USA Laurel Highlands Sprint Car Series / PA Sprint Series / Virginia Sprint Series Jerald Harris

6/15/2019 Honor Speedway Pueblo, CO USA Winged 305 Sprint Cars

6/15/2019 I-25 Speedway Pueblo, CO USA Englewood Racing Association Rained Out

6/15/2019 I-70 Speedway Odessa, MO USA ASCS Warrior Region Rained Out

6/15/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/15/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA King of Thunder Sprint Car Series / Sprint Car Challenge Tour D.J. Netto

6/15/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Clint Garner

6/15/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA World of Outlaws Big Guns Bash Brad Sweet

6/15/2019 Lake Erie Speedway North East, PA USA Must See Racing Rained Out

6/15/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/15/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

6/15/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars

6/15/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out

6/15/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Troy Wagaman Jr.

6/15/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Steve Owings

6/15/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Danny Dietrich

6/15/2019 Macon Speedway Macon, IL USA POWRi National Midget League Illinois SPEED Week Rained Out

6/15/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Kalib Henry

6/15/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Jeff Macedo

6/15/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Rained Out

6/15/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Winged Crate Sprint Cars Kate Jackson

6/15/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Winged Crate Sprint Cars Preston Henderson

6/15/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Great Lakes Super Sprints Rained Out

6/15/2019 Nevada Speedway Nevada, MO USA Oil Capital Racing Series Zach Chappell

6/15/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Duane Nixon

6/15/2019 North Central Speedway Brainerd, MN USA MBTS Non-Wing Sprint Car Series Joseph Kouba

6/15/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds John Burke

6/15/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Anthony Losurdo

6/15/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Dave Shullick Jr.

6/15/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Colin Smith

6/15/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Steve Whary

6/15/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

6/15/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Will Gerrits

6/15/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Rained Out

6/15/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA USAC National Sprint Car Championship Eastern Storm Tyler Courtney

6/15/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Lucas Wolfe

6/15/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Mid-South Sprint Car Association Greg Hodnett Memorial Dale Howard

6/15/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 360 Sprint Cars Greg Hodnett Memorial Mark Smith

6/15/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars

6/15/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association

6/15/2019 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Ron Otto Memorial Tristin Guardino

6/15/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Patriot Sprint Tour Joe Whitcomb Memorial Jason Shultz

6/15/2019 Silver Bullet Speedway Ownedale, MI USA Michigan Traditional Sprints Jay Steinebach

6/15/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Sportsman Sprint Shootout Chase Goetz

6/15/2019 Southern Oregon Speedway White City, OR USA Winged 360 Sprint Cars

6/15/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Rained Out

6/15/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars

6/15/2019 Star Speedway Epping, NH USA NEMA Lites NEMA Lite 50 P.J. Stergois

6/15/2019 Stateline Speedway Busti, NY USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

6/15/2019 Sycamore Speedway Sycamore, IL USA Badger Midget Auto Racing Association Rained Out

6/15/2019 Thunder Valley Speedway Glenmora, LA USA ASCS Gulf South Region Eric Baldaccini

6/15/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Rained Out

6/15/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 305 Winged Sprint Cars Lorne Wofford

6/15/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN Northwest Sprintcar Racing Association Strawberry Cup Jeff Montgomery

6/15/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN WILROC Strawberry Cup Rhett Smith

6/15/2019 Willamette Speedway Lebanon, OR USA Interstate Sprint Car Series Shane Forte

6/15/2019 Willamette Speedway Lebanon, OR USA Northwest Focus Midget Series Nick Evans

6/15/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Interstate Racing Association Scotty Thiel

6/15/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Brian Kristan

6/16/2019 81 Speedway Park City, KS USA National Championship Racing Series Rained Out

6/16/2019 Double-X Speedway California, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Non-Point Race Rained Out

6/16/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

6/16/2019 Eriez Speedway Erie, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

6/16/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Rained Out

6/16/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA POWRi National Midget League Illinois SPEED Week Rained Out

6/16/2019 Muskigum County Speedway Zanesville, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Dale Blaney

6/16/2019 Quincy Raceways Quincy, IL USA Iowa Sprint Car League Rained Out

6/16/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Bob Dvorak

6/16/2019 Weedsport Speedway Weedsport, NY USA USAC National Sprint Car Championship Rained Out

6/17/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Rained Out

6/18/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Rained Out

6/18/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

6/18/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Rained Out

6/19/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Rained Out

6/19/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Aaron Reutzel

6/20/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Non-Wing Race Aaron Pierce

6/20/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA United States Speed Association Tommy Kouns

6/20/2019 Grand Rapids Speedway Grand Rapids, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Paul Schultz

6/20/2019 Mansfield Motor Speedway Mansfield, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Rained Out

6/20/2019 Norman County Raceway Ada, MN USA Northern Outlaw Sprint Association Wade Nygaard

6/20/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA ASCS National Tour / Summer Thunder Series Dirt Cup Blake Hahn

6/20/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Series Nick Evans

6/20/2019 Talladega Short Track Eastaboga, AL USA United Sprint Car Series USCS Speedweek Rained Out

6/21/2019 281 Speedway Stephenville, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Jarrod Jennings

6/21/2019 81 Speedway Park City, KS USA Sprint Series of Oklahoma / United Rebel Sprint Series Tanner Conn

6/21/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Mick D'Agostino

6/21/2019 Albany-Saratoga Speedway Malta, NY USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Will Hull

6/21/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Cancelled

6/21/2019 Big Diamond Speedway Pottsville, PA USA United Racing Club Chad Layton

6/21/2019 Carolina Speedway Gastonia, NC USA Carolina Sprint Tour Jake McLain

6/21/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Rained Out

6/21/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA POWRi West Midget Car Series Sooner Showdown Tyler Thomas

6/21/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Sooner Showdown Danny Smith (OK)

6/21/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

6/21/2019 Gondik Law Speedway Superior, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series / POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Brad Peterson

6/21/2019 Gondik Law Speedway Superior, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Denny Stordahl

6/21/2019 Hattiesburg Speedway Hattiesburg, MS USA United Sprint Car Series USCS Speedweek Derek Hagar

6/21/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series Rained Out

6/21/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA NSL 360 Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

6/21/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Sprint Series of Minnesota Rained Out

6/21/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midget Cars Rained Out

6/21/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/21/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/21/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek Rained Out

6/21/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Pombo-Sargent Classic Dominic Scelzi

6/21/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Midget Cars David Prickett

6/21/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Mack DeMan

6/21/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Lucas Smith

6/21/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Chuck Amati Memorial - $3,000 to Win Rained Out

6/21/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars Brady Simpson

6/21/2019 Poplar Bluff Speedway Poplar Bluff, MO USA ASCS Mid-South Region Rained Out

6/21/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Mark Dobmeier

6/21/2019 RPM Speedway Crandall, TX USA Winged 305 Sprint Cars Marcus Thomas

6/21/2019 SK Speedway Unity, WI USA Midwest Sprint Car Association Scotty Thiel

6/21/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA ASCS National Tour / Summer Thunder Series Dirt Cup Roger Crockett

6/21/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Series Nick Evans

6/21/2019 Thunderbird Speedway Muskogee, OK USA Oil Capital Racing Series Harold Leep Classic Sheldon Barksdale

6/21/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Steven Kisamore

6/21/2019 Tri-City Motor Speedway Auburn, MI USA Great Lakes Super Sprints Gregg Dalman

6/21/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Buckeye Outlaw Sprint Series Jason Soudrette Memorial Rained Out

6/21/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Rained Out

6/21/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Iowa Sprint Car League Rained Out

6/21/2019 Wagner Speedway Wagner, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/21/2019 West Texas Raceway Lubbock, TX USA Winged 305 Sprint Cars David Luckie

6/21/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Steven Kisamore

6/21/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Danny Dietrich

6/22/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Sprint Car Bandits Marcus Thomas

6/22/2019 281 Speedway Stephenville, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Shon Deskins

6/22/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/22/2019 81 Speedway Park City, KS USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

6/22/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints Bob Newberry

6/22/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Michael Stein

6/22/2019 Bakersfield Speedway Bakersfield, CA USA Western RaceSaver Series Grant Champlin

6/22/2019 Bandit Speedway Box Elder, SD USA Winged 305 Sprint Cars Cancelled

6/22/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA PA Sprint Series Zach Newlin

6/22/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Scott Dellinger

6/22/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England John Scarborough

6/22/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA World of Outlaws Jim "JB" Boyd Memorial Brad Sweet

6/22/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Mike Houseman Jr.

6/22/2019 Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Ricky DiEva

6/22/2019 Brown County Speedway Aberdeen, SD USA Northern Outlaw Sprint Association Rained Out

6/22/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Sprints on Dirt Chad Blonde

6/22/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Matt Dessault

6/22/2019 Central Arizona Speedway Casa Grande, AZ USA ASCS Southwest Region Rick Ziehl

6/22/2019 Cherokee Speedway Gaffney, SC USA Carolina Sprint Tour Rained Out

6/22/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Kinzer Cox

6/22/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Avery Goodman

6/22/2019 Crystal Motor Speedway Crystal, MI USA Great Lakes Super Sprints Jared Horstman

6/22/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Kevin Ramey

6/22/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Chad Koch

6/22/2019 El Paso Country Raceway Calhan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series Rained Out

6/22/2019 Evergreen Speedway Monroe, WA USA Washington Midget Racing Association Tony Seidelman

6/22/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA Non-Wing Super Sportsman Steve Wilbur

6/22/2019 Heartland Park Topeka Topeka, KS USA ASCS Sooner Region Cancelled

6/22/2019 Hesston Speedway Hesston, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Drew Ritchie

6/22/2019 Hibbing Speedway Hibbing, MN USA UMSS Traditional Sprint Car Series / POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Brad Peterson

6/22/2019 Hibbing Speedway Hibbing, MN USA UMSS Winged Sprint Car Series Harry Hanson

6/22/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS Mid-South Region Howard Moore

6/22/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/22/2019 Jackson Motor Speedway Byram, MS USA United Sprint Car Series USCS Speedweek Derek Hagar

6/22/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA Kings of Thunder Sprint Car Series Tucker Worth

6/22/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

6/22/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

6/22/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged Crate Sprint Cars Russ Hall

6/22/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Patriot Sprint Tour Davie Franek

6/22/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Rained Out

6/22/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA USAC National Sprint Car Championship Rained Out

6/22/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars C.J. Tracy

6/22/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Fallen Firefighters Night - $5,000 to win! Freddie Rahmer

6/22/2019 Longdale Speedway Longdale, OK USA Sprint Series of Oklahoma / United Rebel Sprint Series Rained Out

6/22/2019 Lorain County Speedway Elyria, OH USA Winged Crate Sprint Cars Charlie Schultz

6/22/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Greg Dobrosky

6/22/2019 Merrittville Speedway Thorold, ONT CAN Southern Ontario Sprints Dylan Westbrook

6/22/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Midget Cars Rained Out

6/22/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Rained Out

6/22/2019 Off Road Raceway Norfolk, NE USA Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series Eric Lutz

6/22/2019 Ogilvie Raceway Ogilvie, MN USA MBTS Non-Wing Sprint Car Series Cam Schafer

6/22/2019 Ogilvie Raceway Ogilvie, MN USA NSL Midwest Power Series Thomas Kennedy

6/22/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds Dalton Doyle

6/22/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Dave Cliff

6/22/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Otter Sitterly

6/22/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/22/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Shane Hopkins

6/22/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Kurt Davis

6/22/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Eli Lakin

6/22/2019 Port City Raceway Tulsa, OK USA POWRi West Midget Car Series Sooner Showdown Andrew Felker

6/22/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Jeff Miller

6/22/2019 Rattlesnake Raceway Fallon, NV USA Northern Nevada Winged Sprints Dalton Cristiani

6/22/2019 Richmond Raceway Richmond, KY USA Buckeye Outlaw Sprint Series Rained Out

6/22/2019 Rockford Speedway Rockford, IL USA Illini Midgets Jordan Caskey

6/22/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars Jake Bubak

6/22/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA Winged 360 Sprint Cars Caleb Saiz

6/22/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA United Racing Club Ryan Smith

6/22/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Brian Woodhall

6/22/2019 Showtime Speedway Pinellas Park, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Rained Out

6/22/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA ASCS National Tour / Summer Thunder Series Dirt Cup Robbie Price

6/22/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Series Evan Margeson

6/22/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Mike Collins

6/22/2019 State Line Speedway Post Falls, ID USA Washington Econo Sprint Car Organization Bill Lawrence

6/22/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Jake Morgan

6/22/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Sean Watts

6/22/2019 Sunset Speedway Banks, OR USA Wingless Sprint Series Lance Hallmark

6/22/2019 Thunderbird Speedway Muskogee, OK USA Oil Capital Racing Series Rained Out

6/22/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Focus Midgets Jessica Swanson

6/22/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Bruce Douglass

6/22/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA USAC Western States Midget Series Robby Josett

6/22/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA All Star Circuit of Champions Ohio Sprint Speedweek $10,000 to win Buddy Kofoid

6/22/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Zach Raidart

6/23/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Rained Out

6/23/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Rained Out

6/23/2019 Casino Speedway Watertown, SD USA Northern Outlaw Sprint Association Rained Out

6/23/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

6/23/2019 Dubuque Speedway Dubuque, IA USA World of Outlaws Rained Out

6/23/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Bob Darland Memorial Robert Ballou

6/23/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Wingless Sprints Bradley Terrell

6/23/2019 Proctor Speedway Proctor, MN USA UMSS Traditional Sprint Car Series / POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

6/23/2019 Proctor Speedway Proctor, MN USA UMSS Winged Sprint Car Series Rained Out

6/23/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/23/2019 Utica-Rome Speedway Vernon, NY USA Empire Super Sprints Cole Cup Davie Franek

6/23/2019 Winchester Speedway Winchester, IN USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Caleb Armstrong

6/25/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Tyler Drueke

6/26/2019 Buena Vista Raceway Alta, IA USA Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series Jake Martens

6/26/2019 Seekonk Speedway Seekonk, MA USA NEMA Lites Midget Car Series Boston Louie Memorial Avery Stoehr

6/26/2019 Seekonk Speedway Seekonk, MA USA NEMA Midget Car Series Boston Louie Memorial Ryan Locke

6/26/2019 Southern Iowa Speedway Oskaloosa, IA USA Non-Wing 410 Sprint Cars Logan Alexander

6/27/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Jake Martens

6/27/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA World of Outlaws Jackson Nationals Brad Sweet

6/28/2019 81 Speedway Park City, KS USA Winged 360 Sprint Cars Jake Greider

6/28/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Mick D'Agostino

6/28/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Chris Andrews

6/28/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Mitch Harble

6/28/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA United Racing Club Jason Shultz

6/28/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 305 Sprint Cars

6/28/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Scott Lutz

6/28/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Shane Cottle

6/28/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA ASCS National Tour / Summer Thunder Series Fred Brownfield Memorial Devon Borden

6/28/2019 Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA Sprints on Dirt Chad Blonde

6/28/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Super Sprints Phil Gressman

6/28/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Bill Johnson

6/28/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA World of Outlaws Jackson Nationals Carson Macedo

6/28/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA All Star Circuit of Champions / Midwest Open Wheel Association Rained Out

6/28/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midget Cars Rained Out

6/28/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Allegheny Sprint Tour Will Fleming

6/28/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Buckeye Outlaw Sprint Series Justin Owen

6/28/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Chad Ruhlman

6/28/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA National Racing Alliance Jared Horstman

6/28/2019 Lincoln County Raceway North Platte, NE USA ASCS Frontier Region Cancelled

6/28/2019 Madison International Speedway Oregon, WI USA USAC Silver Crown Championship Kody Swanson

6/28/2019 Mitchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

6/28/2019 Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Dustin Stroup

6/28/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Cole Macedo

6/28/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Jim Huppunen

6/28/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Paul Klager

6/28/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jadon Rogers

6/28/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars Steve Simpson

6/28/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Scotty Thiel

6/28/2019 Red Dirt Raceway Meeker, OK USA Sprint Series of Oklahoma Mike Peters Freedom 40 Classic Tanner Conn

6/28/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Wade Nygaard

6/28/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Chelsea Blevins

6/28/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

6/28/2019 Tri-City Speedway Pontoon Beach, IL USA POWRi WAR Sprint Car Series Korey Weyant

6/28/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Mike Moore

6/28/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Sprints

6/28/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Doug Hammaker

6/28/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars PA Speedweek Lance Dewease

6/29/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Sprint Invaders Association John Schulz

6/29/2019 35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Dustin Stroup

6/29/2019 81 Speedway Park City, KS USA National Championship Racing Association Danny Jennings

6/29/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints

6/29/2019 Arizona Speedway Queen Creek, AZ USA ASCS Southwest Region Nick Parker

6/29/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars

6/29/2019 Baer Field Speedway Fort Wayne, IN USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Non-Wing Race Bobby Santos III

6/29/2019 Bandit Speedway Box Elder, SD USA POWRi Bandit Non-Wing Sprint Cars

6/29/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Rained Out

6/29/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Will Hull

6/29/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Val Urman

6/29/2019 Brownstown Speedway Brownstown, IN USA Midwest Sprint Car Series Kyle Cummins

6/29/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Mid-Season Championship Boston Mead

6/29/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Harry Hanson

6/29/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Cam Schafer

6/29/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Tyler Thompson (OR)

6/29/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Sprint Series of Oklahoma Kyle Clark

6/29/2019 Daisy Speedway Daisy, GA USA Southern States Midget Series

6/29/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

6/29/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Winged 305 Sprint Cars Jeremy Huish

6/29/2019 Dominion Raceway Sportsylvania, VA USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Connor Gross

6/29/2019 Dominion Raceway Sportsylvania, VA USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Neal Allison

6/29/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Adam Gullion

6/29/2019 Fernley 95A Speedway Fernley, NV USA Northern Nevada Winged Sprints

6/29/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Stuart Brubaker

6/29/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA National Racing Alliance Randy Hannagan

6/29/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Jamie Miller

6/29/2019 Golden Triangle Raceway Park Beaumont, TX USA ASCS Gulf South Region Cancelled

6/29/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA Mid-Atlantic Sprint Series Rained Out

6/29/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA ASCS National Tour / Summer Thunder Series Fred Brownfield Memorial Matt Covington

6/29/2019 Honor Raceway Pueblo, CO USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Chris Sheil

6/29/2019 Honor Raceway Pueblo, CO USA Winged 305 Sprint Cars Coby Pearce

6/29/2019 I-25 Speedway Pueblo, CO USA Englewood Racing Association

6/29/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA Mid-South Sprint Car Association Cody Gardner

6/29/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars John Lambertz

6/29/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA World of Outlaws Jackson Nationals Brad Sweet

6/29/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi RaceSaver Sprint Series Mike Moore

6/29/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA Winged 360 Sprint Cars Jonathan Cornell

6/29/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Eric Karlsen

6/29/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars J.J. Hughes

6/29/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Blake Dacus

6/29/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Joe Bob Lee

6/29/2019 Lincoln County Raceway North Platte, NE USA ASCS Frontier Region Cancelled

6/29/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Travis Berryhill

6/29/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars PA Speedweek Chad Trout

6/29/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Michael Ing

6/29/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Nick Larson

6/29/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Buckeye Outlaw Sprint Series Chandler Leiby

6/29/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Winged Crate Sprint Cars Johnny Giesler

6/29/2019 Mobile International Speedway Irvington, AL USA Winged 360 Sprint Cars Troy DeCaire

6/29/2019 Monadnock Speedway Winchester, NH USA International Supermodified Association Rained Out

6/29/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Midget Cars Anton Hernandez

6/29/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Stratton Briggs

6/29/2019 Mt. Pleasant Speedway Mt. Pleasant, MI USA Great Lakes Super Sprints Phil Gressman

6/29/2019 Mt. Pleasant Speedway Mt. Pleasant, MI USA Michigan Traditional Sprints Steve Irwin

6/29/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Rained Out

6/29/2019 North Alabama Speedway Tuscumbia, AL USA United Sprint Car Series Rained Out

6/29/2019 Ohio Valley Speedway Washington, WV USA Ohio Valley Sprint Car Association Jamie Meyers

6/29/2019 Oklahoma Sports Park Ada, OK USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Brett Wilson

6/29/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Bill Brian Jr.

6/29/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA PA Sprint Series Drew Ritchey

6/29/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Sr. Sprints Ed Schwarz

6/29/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC CRA Sprint Car Series Richard Vander Weerd

6/29/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Young Guns Gage Rucker

6/29/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Justin Sanders

6/29/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Sprint Car Challenge Tour Justin Sanders

6/29/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Eric Saunders

6/29/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars

6/29/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association Michael Fanelli

6/29/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

6/29/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 410 Sprint Cars Dave Blaney

6/29/2019 Shelby County Speedway Harlan, IA USA Nebraska 360 Sprint Car Series Jay Russell

6/29/2019 Shenandoah Speedway Shenandoah, VA USA Virginia Sprint Series

6/29/2019 Southern Oregon Speedway White City, OR USA Winged 360 Sprint Cars Mike Wheeler

6/29/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA POWRi WAR Sprint Car Series Anthony Nicholson

6/29/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Korey Weyant

6/29/2019 Sportsdrome Speedway Jeffersonville, IN USA United States Speed Association Kameron Gladish

6/29/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars

6/29/2019 Superbowl Speedway Greenville, TX USA ASCS Lone Star Region Rained Out

6/29/2019 the Dirt Oval at Route 66 Joliet, IL USA All Star Circuit of Champions / Interstate Racing Association Aaron Reutzel

6/29/2019 the Dirt Oval at Route 66 Joliet, IL USA USAC National Midget Championship Kyle Larson

6/29/2019 Thunder Valley Speedway Glenmora, LA USA Louisiana Outlaw Racesaver Series

6/29/2019 Twin City Raceway Kenai, AK USA Winged 360 Sprint Cars

6/29/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 305 Winged Sprint Cars Royal Jones

6/29/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Rick Hendrix

6/29/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars

6/29/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Dean Jacobs

6/29/2019 West Texas Raceway Lubbock, TX USA Winged 305 Sprint Cars Preston Peebles

6/29/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Zach Raidart

6/30/2019 141 Speedway Maribel, WI USA Interstate Racing Association Ben Schmidt

6/30/2019 141 Speedway Maribel, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Chris Dodd

6/30/2019 Bemidji Speedway Bemidji, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series

6/30/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Blank

6/30/2019 Glen Ridge Motorsports Park Fultonville, NY USA USAC East Coast Sprint Car Series Eddie Strada

6/30/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA POWRi National Midget League Christopher Bell

6/30/2019 North Alabama Speedway Tuscumbia, AL USA United Sprint Car Series Morgan Turpen

6/30/2019 Old Bradford Speedway Bradford, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Brad Blackshear

6/30/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Sprint Car Challenge Tour Chase Johnson

6/30/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Ken Duke

6/30/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 410 Sprint Cars PA Speedweek Dylan Cisney

6/30/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Bob Devorak

6/30/2019 Tri-State Speedway Haubstadt, IN USA USAC National Sprint Car Championship / Midwest Sprint Car Series Rained Out

7/1/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars PA Speedweek Brian Montieth

7/1/2019 Merrittville Speedway Thorold, ONT CAN Action Sprint Tour Josh Hansen

7/1/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Sprint Series of Nebraska Iron Cup Tyler Drueke

7/2/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA Winged 410 Sprint Cars PA Speedweek Christopher Bell

7/3/2019 Brown County Speedway Aberdeen, SD USA World of Outlaws Brad Sweet

7/3/2019 Can-Am Speedway LaFargeville, NY USA Empire Super Sprints ESS Speedweek Paulie Colagiovanni

7/3/2019 Devil's Bowl Speedway West Haven, VT USA Sprint Cars of New England Will Hull

7/3/2019 Dodge County Fairgrounds Beaver Dam, WI USA Interstate Racing Association Harry Neitzel Tribute Terry McCarl

7/3/2019 Dodge County Fairgrounds Beaver Dam, WI USA Midwest Sprint Car Association Jim Melis

7/3/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Rocky Mountain Sprints James Setters

7/3/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Justin Grant

7/3/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Andy Forsberg

7/3/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Nick Larson

7/3/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA United Racing Club Kyle Reinhardt

7/3/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars PA Speedweek Lance Dewease

7/3/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Mid-South Sprint Car Association Cody Gardner

7/3/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA United Sprint Car Series Howard Moore

7/3/2019 Waynesfield Raceway Park Waynesfield, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Jack Hewitt Classic Cody Gardner

7/3/2019 Waynesfield Raceway Park Waynesfield, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Jack Hewitt Classic Cale Conley

7/3/2019 Waynesfield Raceway Park Waynesfield, OH USA National Racing Alliance Jack Hewitt Classic Max Stambaugh

7/4/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Dan Keltner

7/4/2019 Belleville High Banks Belleville, KS USA United Rebel Sprint Series Jake Bubak

7/4/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Freedom Cup Tyler Thompson (OR)

7/4/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Rocky Mountain Sprints James Setters

7/4/2019 Hagerstown Speedway Hagerstown, MD USA Winged 410 Sprint Cars PA Speedweek Freddie Rahmer

7/4/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Empire Super Sprints ESS Speedweek Paulie Colagiovanni

7/4/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Nathan Little

7/4/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Midwest Sprint Car Series A.J. Hopkins

7/4/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Shane Golobic

7/4/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA United Racing Club Firecracker 30 Kyle Reinhardt

7/4/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Sean Becker

7/4/2019 Twin City Raceway Kenai, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/5/2019 Airport Raceway Garden City, KS USA POWRi West Midget Car Series Andrew Felker

7/5/2019 Airport Raceway Garden City, KS USA POWRi West Midget Car Series Chance Morton

7/5/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Jamie Miller

7/5/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Byron Reed

7/5/2019 Birch Run Speedway and Event Center Birch Run, MI USA Must See Racing Jason Blonde

7/5/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Midget Cars Rained Out

7/5/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Rained Out

7/5/2019 Brewerton Speedway Brewerton, NY USA Empire Super Sprints ESS Speedweek Larry Wight

7/5/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA North-American Speed Association Kelly Miller

7/5/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

7/5/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rained Out

7/5/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Rained Out

7/5/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA World of Outlaws Rained Out

7/5/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

7/5/2019 Colorado National Speedway Dacono, CO USA King of the Wing Sprint Car Series / Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Bobby Santos III

7/5/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Freedom Cup Camden Robustelli

7/5/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/5/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Winged 410 Sprint Cars Ryan Ruhl

7/5/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA USAC National Sprint Car Championship / POWRi WAR Sprint Car Series Corn Belt Nationals Brady Bacon

7/5/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Wayne Johnson

7/5/2019 Lakeport Speedway Lakeport, CA USA Bay Cities Racing Association

7/5/2019 Lakeport Speedway Lakeport, CA USA Northern California Modified Association Denny Burrell

7/5/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA All Star Circuit of Champions Aaron Reutzel

7/5/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Allegheny Sprint Tour Greg Dobrowski

7/5/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA National Racing Alliance Jared Horstman

7/5/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Midwest Sprint Car Series Kyle Cummins

7/5/2019 Magnolia Motor Speedway Columbus, MS USA United Sprint Car Series Derek Hagar

7/5/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA Non-Wing Sprint Cars Craig Oakes

7/5/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA Winged 305 Sprint Cars Jesse Graham

7/5/2019 Monett Speedway Monett, MO USA Oil Capital Racing Series Rained Out

7/5/2019 Murray County Speedway Slayton, MN USA Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series Rained Out

7/5/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Scott Kreuter

7/5/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Jesse McDonald

7/5/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars Thomas Radivoy

7/5/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Austin Pierce

7/5/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

7/5/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA ASCS Warrior Region Stuart Snyder

7/5/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Sprint Series of Nebraska Jake Martens

7/5/2019 Volusia Speedway Park Barberville, FL USA Top Gun Sprint Car Series Rained Out

7/5/2019 Wagner Speedway Wagner, SD USA Midwest Sprint Touring Series Jack Dover

7/5/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars PA Speedweek Rained Out

7/6/2019 104 Speedway Lexington, TN USA Mid-South Sprint Car Association

7/6/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Southern United Sprints Jacob Harris

7/6/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Dave Getchell

7/6/2019 81 Speedway Park City, KS USA Winged 360 Sprint Cars

7/6/2019 Alaska Speedway Park Palmer, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/6/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA United States Speed Association Colin Grissom

7/6/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints

7/6/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Neil Stevens

7/6/2019 Bandit Speedway Box Elder, SD USA POWRi Bandit Non-Wing Sprint Cars

7/6/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Mid-Atlantic Sprint Series Rained Out

7/6/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA PA Sprint Series Rained Out

7/6/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Rained Out

7/6/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Rained Out

7/6/2019 Big Sky Speedway Billings, MT USA ASCS Frontier Region Jordon Mallett

7/6/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Joel Thorpe

7/6/2019 Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Southern Ontario Sprints Cory Turner

7/6/2019 Buffalo Creek Speedway Edgewood, TX USA Sprint Car Bandits Firecracker 25

7/6/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Sprints on Dirt Rained Out

7/6/2019 Caney Valley Speedway Caney, KS USA Oil Capital Racing Series Rained Out

7/6/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

7/6/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA NSL Midwest Power Series Wade Nygaard

7/6/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA World of Outlaws Sheldon Haudenschild

7/6/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA World of Outlaws Brad Sweet

7/6/2019 Central Alberta Raceways Rimbey, AB CAN Sportsman Sprints Tentative

7/6/2019 Colorado National Speedway Dacono, CO USA King of the Wing Sprint Car Series / Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Bobby Santos III

7/6/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Freedom Cup Jared Hood

7/6/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Randy Wheeler Memorial Kyle Clark

7/6/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Dalton Stevens

7/6/2019 Diamond Park Speedway Murfreesboro, AR USA ASCS Mid-South Region Rained Out

7/6/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Shayle Bade

7/6/2019 Fairbury American Legion Speedway Fairbury, IL USA Midwest Open Wheel Association Rained Out

7/6/2019 Fairbury American Legion Speedway Fairbury, IL USA POWRi National Midget League Rained Out

7/6/2019 Five Mile Point Speedway Kirkwood, NY USA Non-Wing Sprint Cars Mike Traver

7/6/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Jamie Miller

7/6/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Buddy Kofoid

7/6/2019 Fulton Speedway Fulton, NY USA Empire Super Sprints ESS Speedweek Paulie Colagiovanni

7/6/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Clinton Boyles

7/6/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Devon Borden

7/6/2019 Greenbush Race Park Greenbush, MN USA Northern Outlaw Sprint Association Nick Omdahl

7/6/2019 I-76 Speedway Fort Morgan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series

7/6/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Midwest Sprint Touring Series Jack Dover

7/6/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA USAC National Sprint Car Championship / POWRi WAR Sprint Car Series Corn Belt Nationals Brady Bacon

7/6/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Parker Price-Miller

7/6/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA ASCS Warrior Region Mitchell Moore

7/6/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi RaceSaver Sprint Series Mike Moore

7/6/2019 Lake View Motor Speedway Nichols, SC USA Carolina Sprint Tour John Karklin

7/6/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/6/2019 Langley Speedway Hampton, VA USA Virginia Sprint Series Jerald Harris

7/6/2019 Latrobe Speedway Latrobe, PA USA Allegheny Sprint Tour Rained Out

7/6/2019 Latrobe Speedway Latrobe, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

7/6/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Sprint Series of Oklahoma Rained Out

7/6/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Rained Out

7/6/2019 Lexington 104 Speedway Lexington, TN USA United Sprint Car Series Rained Out

7/6/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Midwest Sprint Car Series Rained Out

7/6/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

7/6/2019 Lorain County Speedway Elyria, OH USA Winged Crate Sprint Cars

7/6/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA USAC East Coast Sprint Car Series Rained Out

7/6/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds Anthony Losurdo

7/6/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Anthony Losurdo

7/6/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Michael Barnes

7/6/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

7/6/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Eric Saunders

7/6/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars PA Speedweek Lucas Wolfe

7/6/2019 Sandusky Speedway Sandusky, OH USA Midwest Supermodified Series Trent Stephens

7/6/2019 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA USAC CRA Sprint Car Series Doug Fort Memorial Brody Roa

7/6/2019 Saratoga Speedway Black Creek, BC CAN WILROC Canada Cup Rained Out

7/6/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA All Star Circuit of Champions Dale Blaney

7/6/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Chase Goetz

7/6/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Colton Heath

7/6/2019 Southern Oregon Speedway White City, OR USA Winged 360 Sprint Cars Mike Wheeler

7/6/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Patrick Bruns

7/6/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Salute to LeRoy Van Conett Shane Golobic

7/6/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Sprint Car Challenge Tour Salute to LeRoy Van Conett Shawn Jones

7/6/2019 Thunder Hill Speedway Mayeta, KS USA United Rebel Sprint Series Rained Out

7/6/2019 TNT Speedway Three Lakes, WI USA Midwest Sprint Car Association Travis Arenz

7/6/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Anton Hernandez

7/6/2019 Ukiah Speedway Ukiah, CA USA Bay Cities Racing Association

7/6/2019 Ukiah Speedway Ukiah, CA USA Northern California Modified Association

7/6/2019 USA Raceway Tucson, AZ USA Desert Sprint Car Series Josh Shipley

7/6/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Focus Midgets

7/6/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Chris Meredith

7/6/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA USAC Speed2 Western Dirt Midget Car Series

7/6/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars Jeff Fillingame

7/6/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Rained Out

7/6/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Zach Boden

7/6/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Jimmy Sivia

7/6/2019 Wiscasset Speedway Wiscasset, ME USA Supermodified Atlantic Charter Sparky McIver

7/7/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Davey Ray

7/7/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA POWRi National Midget League Logan Seavey

7/7/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Ryan Zielski

7/7/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

7/7/2019 Central Alberta Raceways Rimbey, AB CAN Sportsman Sprints Tentative

7/7/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Blank

7/7/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/7/2019 Utica-Rome Speedway Vernon, NY USA Empire Super Sprints ESS Speedweek Davie Franek

7/8/2019 Siskiyou Motor Speedway Yreka, CA USA Western Sprint Tour Mitchell Faccinto

7/9/2019 Coos Bay Speedway Coos Bay, OR USA Western Sprint Tour Rained Out

7/9/2019 Red Dirt Raceway Meeker, OK USA USAC National Midget Championship Logan Seavey

7/10/2019 Solomon Valley Raceway Beloit, KS USA USAC National Midget Championship Rained Out

7/10/2019 Terre Haute Action Track Terre Haute, IN USA Midwest Sprint Car Series Nick Bilbee

7/10/2019 Willamette Speedway Lebanon, OR USA Western Sprint Tour Justin Sanders

7/11/2019 Grand Rapids Speedway Grand Rapids, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Jori Hughes

7/11/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA Sprint Invaders Association Mason Daniel

7/11/2019 Sunset Speedway Banks, OR USA Western Sprint Tour WST Speedweek Mitchell Faccinto

7/12/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Jeremy Quick

7/12/2019 Afton Motorsports Park Afton, Ny USA Capital Racing Sprintcar Agency Jeff Trombley

7/12/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Jamie Miller

7/12/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Byron Reed

7/12/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 305 Sprint Cars Jess Beckett

7/12/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Ken Duke

7/12/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Western Sprint Tour Western Sprint Tour Speedweek Kyle Hirst

7/12/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA ASCS Sooner Region / National Championship Racing Association Sean McClelland

7/12/2019 Gallatin Speedway Belegrade, MT USA ASCS National Tour / ASCS Frontier Region Grizzly Nationals Sam Hafertepe Jr.

7/12/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

7/12/2019 Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA Michigan Traditional Sprints Steve Irwin

7/12/2019 Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA World of Outlaws David Gravel

7/12/2019 Heart O'Texas Speedway Elm Mott, TX USA Sprint Car Bandits Marcus Thomas

7/12/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA MBTS Non-Wing Sprint Car Series Brandon Halverson

7/12/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series Lee Grosz

7/12/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Elliot Amdahl

7/12/2019 Jefferson County Speedway Fairbury, NE USA USAC National Midget Championship / POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Jason McDougal

7/12/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Jack Sodeman Jr.

7/12/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Andy Baugh

7/12/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA Midwest Open Wheel Association Rico Abreu

7/12/2019 Mitchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/12/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Dominic Scelzi

7/12/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Dylan Westbrook

7/12/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Jesse Costa

7/12/2019 Outagamie Speedway Seymour, WI USA Midwest Sprint Car Association Travis Arenz

7/12/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jordan Kinser

7/12/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars Bruce Evans Jr.

7/12/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Austin Pierce

7/12/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Sean Becker

7/12/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA PA Sprint Series John Walp

7/12/2019 Travelers Rest Speedwayw Travelers Rest, SC USA United Sprint Car Series Rained Out

7/12/2019 Tri-City Motor Speedway Auburn, MI USA Great Lakes Super Sprints Jared Horstman

7/12/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Iowa Sprint Car League Mitchell Moore

7/12/2019 Utica-Rome Speedway Vernon, NY USA All Star Circuit of Champions Aaron Reutzel

7/12/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Thunder in the Valley Jake Neuman

7/12/2019 Wagner Speedway Wagner, SD USA Winged 305 Sprint Cars John Otte

7/12/2019 Wake County Speedway Raleigh, NC USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Connor Gross

7/12/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA United Racing Club Jason Shultz

7/12/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Lucas Wolfe

7/13/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Winged 305 Sprint Cars

7/13/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Wayatt Wilkerson

7/13/2019 81 Speedway Park City, KS USA ASCS Sooner Region / National Championship Racing Association Danny Wood

7/13/2019 81 Speedway Park City, KS USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Danny Smith (OK)

7/13/2019 Abilene Speedway Abilene, TX USA Texas Sprint Series Casey Merrell

7/13/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints Shannon Newton

7/13/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series Michael Stein

7/13/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Winged 410 Sprint Cars Cole Duncan

7/13/2019 Bakersfield Speedway Bakersfield, CA USA Western RaceSaver Series Brooklyn Holland

7/13/2019 Bandit Speedway Box Elder, SD USA POWRi Bandit Non-Wing Sprint Cars

7/13/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Kenny Edkin

7/13/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Rained Out

7/13/2019 Big O Speedway Waco, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour George White

7/13/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Val Urman

7/13/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Western Sprint Tour Western Sprint Tour Speedweek Mitchell Faccinto

7/13/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Noah Harris

7/13/2019 Crystal Motor Speedway Crystal, MI USA Sprints on Dirt Gregg Dalman

7/13/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Chad Wilson

7/13/2019 Dillon Motor Speedway Dillon, SC USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Preston Lattomus

7/13/2019 Dixie Speedway Woodstock, GA USA United Sprint Car Series Rained Out

7/13/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Stuart Snyder

7/13/2019 El Paso Country Raceway Calhan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series Mike Hathaway

7/13/2019 Evergreen Speedway Monroe, WA USA Granite Super Sprints Aaron Willison

7/13/2019 Five Mile Point Speedway Kirkwood, NY USA Non-Wing Sprint Cars Gary Huston

7/13/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars John Ivy

7/13/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Cap Henry

7/13/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Matt Westfall

7/13/2019 Friendship Motor Speedway Elkin, NC USA Carolina Sprint Tour

7/13/2019 Gallatin Speedway Belegrade, MT USA ASCS National Tour / ASCS Frontier Region Grizzly Nationals Rained Out

7/13/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Wingless Sprint Series Jonathan Jorgenson

7/13/2019 I-25 Speedway Pueblo, CO USA Englewood Racing Association Richard Castor

7/13/2019 Jefferson County Speedway Fairbury, NE USA USAC National Midget Championship / POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Tyler Courtney

7/13/2019 Jukasa Motor Speedway Hagersville, ONT CAN International Supermodified Association Chris Perley

7/13/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Pro Sprint Cars Matthew Stelzer

7/13/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Clint Garner

7/13/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Brian Brown

7/13/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Kerry Madsen

7/13/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/13/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Sprint Series of Oklahoma Tanner Conn

7/13/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints T.J. Herrell

7/13/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Shane Cottle

7/13/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Jeff Rohrbaugh

7/13/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Kyle Moody

7/13/2019 Lorain County Speedway Elyria, OH USA Winged Crate Sprint Cars

7/13/2019 Lovelock Speedway Lovelock, NV USA Northern Nevada Winged Sprints

7/13/2019 Madera Speedway Madera, CA USA Bay Cities Racing Association Jesse Love

7/13/2019 Madera Speedway Madera, CA USA Northern California Modified Association Justin Kawahata

7/13/2019 Madera Speedway Madera, CA USA USAC Speed2 Western Pavement Midget Car Series Joey Lest

7/13/2019 Magic Valley Speedway Twin Falls, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Sid McEleath

7/13/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Billy Wallace

7/13/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Summer Nationals Greg Dobrosky

7/13/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Winged 410 Sprint Cars Summer Nationals Brandon Spithaler

7/13/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Midget Cars Cher Gherke

7/13/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Alex Watson

7/13/2019 Natural Bridge Speedway Natural Bridge, VA USA Virginia Sprint Series Daren Bolac

7/13/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Dricky DiEva

7/13/2019 New Paris Speedway New Paris, In USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Jason Blonde

7/13/2019 Orange County Fair Speedway Middletown, NY USA All Star Circuit of Champions Danny Dietrich

7/13/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds Dalton Doyle

7/13/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Anthony Losurdo

7/13/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Joe Goesek

7/13/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Midwest Sprint Touring Series Cody Ledger

7/13/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Mike Moore

7/13/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Tony Jackson

7/13/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA PA Sprint Series Drew Ritchey

7/13/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Sr. Sprints

7/13/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC CRA Sprint Car Series / USAC Southwest Sprint Car Series Damion Gardner

7/13/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Young Guns

7/13/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Ryan Bernal

7/13/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Chad Ruhlman

7/13/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Tribute to Al Hinds Sean Becker

7/13/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Josh Walter

7/13/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Jack James

7/13/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Dylan Cisney

7/13/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/13/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

7/13/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars

7/13/2019 RPM Speedway Hays, KS USA United Rebel Sprint Series Jeremy Huish

7/13/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association Rained Out

7/13/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA United Racing Club 360 Sprint Open Blane Heimbach

7/13/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Andy Baugh

7/13/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Dean Adams Sr. Memorial

7/13/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Tommy Tobarello Jr.

7/13/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Chase Stockon

7/13/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA Midwest Sprint Car Series Kyle Cummins

7/13/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Logan Hupp

7/13/2019 Twin City Raceway Kenai, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/13/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 305 Winged Sprint Cars Kyle McCutcheon

7/13/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Thunder in the Valley Ace McCarthy

7/13/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars

7/13/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Danny Mumaw

7/13/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Zach Raidart

7/13/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA World of Outlaws Badger 40 Donny Schatz

7/13/2019 Woodhull Raceway Woodhull, NY USA Patriot Sprint Tour Davie Franek

7/14/2019 Devil's Bowl Speedway West Haven, VT USA Sprint Cars of New England Floyd Billington

7/14/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Blank

7/14/2019 Humberstone Speedway Port Colborne, ONT CAN Action Sprint Tour Steven Beckett

7/14/2019 Humboldt Speedway Humboldt, KS USA POWRi National Midget League Jesse Colwell

7/14/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Super Sprints Dustin Daggett

7/14/2019 Lebanon Valley Spedway West Lebanon, NY USA All Star Circuit of Champions Brock Zearfoss

7/14/2019 Red River Valley Speedway Fargo, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Mark Dobmeier

7/14/2019 RPM Speedway Hays, KS USA United Rebel Sprint Series Jake Bubak

7/14/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Bob Dvorak

7/14/2019 Sweet Springs Motorsports Complex Sweet Springs, MO USA USAC National Midget Championship Tanner Carrick

7/16/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA World of Outlaws Brad Doty Classic Rained Out

7/16/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA Winged 410 Sprint Cars Jersey Rush Rained Out

7/17/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA USAC National Sprint Car Championship #letsracetwo Tyler Courtney

7/17/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA World of Outlaws #letsracetwo Donny Schatz

7/17/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series Rained Out

7/17/2019 Southern Iowa Speedway Oskaloosa, IA USA Non-Wing 360 Sprint Cars Rained Out

7/18/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA World of Outlaws Jokers Wild Brad Sweet

7/18/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA USAC National Sprint Car Championship Indiana Sprint Week Shane Cottle

7/19/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Jeremy Quick

7/19/2019 Alaska Speedway Park Palmer, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/19/2019 Big Diamond Speedway Pottsville, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Steven Drevicki

7/19/2019 Big Sky Speedway Billings, MT USA ASCS National Tour / ASCS Frontier Region Sam Hafertepe Jr.

7/19/2019 Carolina Speedway Gastonia, NC USA United Sprint Car Series Rained Out

7/19/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Extreme Cup Rained Out

7/19/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Scott Lutz

7/19/2019 Crowley's Ridge Raceway Paragould, AR USA ASCS Mid-South Region Derek Hagar

7/19/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA World of Outlaws Knight Before the Kings Royal Donny Schatz

7/19/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series Wayne Johnson

7/19/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA NSL 360 Non-Wing Sprint Car Series Brandon Halverson

7/19/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Elliot Amdahl

7/19/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midget Cars Rained Out

7/19/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/19/2019 Lee USA Speedway Lee, NH USA NEMA Lites Midget Car Series Randy Cabral

7/19/2019 Lee USA Speedway Lee, NH USA NEMA Midget Car Series Butch Walsh Memorial Jim Chambers

7/19/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars A.J. Flick

7/19/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA National Racing Alliance Jared Horstman

7/19/2019 Mitchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/19/2019 Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Justin Clark

7/19/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA Winged 305 Sprint Cars Trey Burke

7/19/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Civil War Series Howard Kaeding Classic Shane Golobic

7/19/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Rained Out

7/19/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Rained Out

7/19/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jadon Rogers

7/19/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars Bruce Evans Jr.

7/19/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA USAC National Sprint Car Championship Indiana Sprint Week Tyler Courtney

7/19/2019 Red Cedar Speedway Menomonie, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rained Out

7/19/2019 Red Cedar Speedway Menomonie, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Rained Out

7/19/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Austin Pierce

7/19/2019 Southern Oklahoma Speedway Ada, OK USA Non-Wing Sprint Cars

7/19/2019 Thunderbird Speedway Muskogee, OK USA Oil Capital Racing Series Zach Chappell

7/19/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Cancelled

7/19/2019 Tri-County Race Track Brasstown, NC USA Southern States Midget Series Tenative

7/19/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Cancelled

7/19/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Sprints Cris Morgan

7/19/2019 Wagner Speedway Wagner, SD USA Winged 305 Sprint Cars

7/19/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Kevin Nouse

7/19/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Diamond Series Danny Dietrich

7/20/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Winged 305 Sprint Cars

7/20/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/20/2019 35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Jacob Hesson

7/20/2019 81 Speedway Park City, KS USA National Championship Racing Association

7/20/2019 82 Speedway Petty, TX USA Sprint Series of Oklahoma Michael Day

7/20/2019 Alaska Speedway Park Palmer, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/20/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/20/2019 Bandit Speedway Box Elder, SD USA POWRi Bandit Non-Wing Sprint Cars

7/20/2019 Berlin Raceway Marne, MI USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Non-Wing Race Kody Swanson

7/20/2019 Big Sky Speedway Billings, MT USA ASCS National Tour / ASCS Frontier Region Blake Hahn

7/20/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/20/2019 Brockville Ontario Speedway Brockville, ONT CAN Patriot Sprint Tour Jared Zimbardi

7/20/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Cancelled

7/20/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Extreme Cup

7/20/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rained Out

7/20/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Steven Snawder

7/20/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Kyle Clark

7/20/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Kevin Ramey

7/20/2019 Devils Lake Speedway Crary, ND USA Canadian American Outlaw Sprintcar Series Greg Nikitenko

7/20/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Winged 305 Sprint Cars Luke Cranston

7/20/2019 Dog Hollow Speedway Barnesboro, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Ken Duke Jr.

7/20/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Trevor Grossenbacher

7/20/2019 Eldora Speedway Rossburg, OH USA World of Outlaws Kings Royal Brad Sweet

7/20/2019 Golden Triangle Raceway Park Beaumont, TX USA ASCS Gulf South Region Channin Tankersley

7/20/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA United Racing Club Tyler Ross

7/20/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Seth Bergman

7/20/2019 Hermiston Raceway Hermiston, OR USA Washington Econo Sprint Car Organization Kyle Secord

7/20/2019 Hermiston Raceway Hermiston, OR USA Washington Midget Racing Association Garret McIees

7/20/2019 Honor Raceway Pueblo, CO USA Winged 305 Sprint Cars

7/20/2019 I-76 Speedway Fort Morgan, CO USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Chris Sheil

7/20/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Midwest Sprint Touring Series Rained Out

7/20/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Nebraska 360 Sprint Car Series Rained Out

7/20/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

7/20/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged Crate Sprint Cars Rained Out

7/20/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Sprint Car Championship Indiana Sprint Week Chris Windom

7/20/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Eric Karlsen

7/20/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Cody Carter

7/20/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Steve Owings

7/20/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Jeff Halligan

7/20/2019 Magic Valley Speedway Twin Falls, ID USA Winged 360 Sprint Cars Hunter Stanley

7/20/2019 Merced Speedway Merced, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Shawn Jones

7/20/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Rained Out

7/20/2019 Midvale Speedway New Philadelphia, OH USA Midwest Supermodified Series Cancelled

7/20/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Midget Cars Cancelled

7/20/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Cancelled

7/20/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Cancelled

7/20/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Howard Kaeding Classic Bud Kaeding

7/20/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds Mr. SBS David LaTulip

7/20/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Mr. 350 Supermodified Stephen Duphily

7/20/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Mr. Supermodified Dave Gruel

7/20/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA USAC Western States Midget Series / Bay Cities Racing Association Maria Cofer

7/20/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Winged 360 Sprint Cars Colby Johnson

7/20/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Andy Forsberg

7/20/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Cancelled

7/20/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Cancelled

7/20/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Garrett Bard

7/20/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Jared Esh

7/20/2019 Rattlesnake Raceway Fallon, NV USA Northern Nevada Winged Sprints Bruce Ferrier

7/20/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA ASCS Mid-South Region Dale Howard

7/20/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Mid-South Sprint Car Association Dale Howard

7/20/2019 Rockford Speedway Rockford, IL USA Illini Midgets Rained Out

7/20/2019 RumTown Speedway Wentworth, NH USA Midget Cars

7/20/2019 RumTown Speedway Wentworth, NH USA Sprint Cars of New England Chris Donnelly

7/20/2019 RumTown Speedway Wentworth, NH USA Wingless Auto Club

7/20/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA Winged 360 Sprint Cars Jason Tanner

7/20/2019 Saratoga Speedway Black Creek, BC CAN WILROC Bill Carnie Memorial Cup Calvin Rogg

7/20/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

7/20/2019 Shenandoah Speedway Shenandoah, VA USA Virginia Sprint Series Cancelled

7/20/2019 Southern National Motorsports Park Kenly, NC USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Nolan Allison

7/20/2019 Southern Oregon Speedway White City, OR USA Winged 360 Sprint Cars Kinzer Cox

7/20/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Cancelled

7/20/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars

7/20/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Mike Collins

7/20/2019 Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA Gunslingers Sprint Car Series Dillon Tucker

7/20/2019 Sycamore Speedway Sycamore, IL USA Badger Midget Auto Racing Association Cancelled

7/20/2019 Texana Raceway Park Edna, TX USA Southern United Sprints Trey Burke

7/20/2019 Travelers Rest Speedway Travelers Rest, SC USA United Sprint Car Series Terry Gray

7/20/2019 US 24 Speedway Logansport, IN USA United States Speed Association

7/20/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi Border Tour Sprints R.J. Johnson

7/20/2019 Wenatchee Valley Super Oval Wenatchee, WA USA Northwest Focus Midget Series Hannah Lindquist

7/20/2019 Wenatchee Valley Super Oval Wenatchee, WA USA Winged 360 Sprint Cars

7/20/2019 Willamette Speedway Lebanon, OR USA Wingless Sprint Series Rob Lindsey

7/20/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Cancelled

7/21/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Kevin Olson

7/21/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Midwest Sprint Car Association Travis Arenz

7/21/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

7/21/2019 Cornwall Motor Speedway Cornwall, ONT CAN Patriot Sprint Tour Steve Poirier

7/21/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Non-Wing Champ Sprints Kyle Clark

7/21/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Blank

7/21/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA USAC National Sprint Car Championship Indiana Sprint Week Justin Grant

7/21/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Rained Out

7/21/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

7/21/2019 Mitchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/21/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Danial Frickel

7/21/2019 Thunder Mountain Speedway Center Lisle, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Dalton Herrick

7/22/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Patriot Sprint Tour Summer Nationals Rico Abreu

7/23/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA World of Outlaws Silver Cup David Gravel

7/23/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Action Sprint Tour Matt Farnham

7/23/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Patriot Sprint Tour Summer Nationals Christopher Bell

7/23/2019 Rapid Speedway Rock Rapids, IA USA Midwest Sprint Touring Series Jack Dover

7/24/2019 Dubuque Speedway Dubuque, IA USA Sprint Invaders Association Wayne Johnson

7/24/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Jonathan Hughes

7/24/2019 Southern Iowa Speedway Oskaloosa, IA USA Non-Wing Sprint Cars Johnny Kolosek

7/24/2019 Terre Haute Action Track Terre Haute, IN USA USAC National Sprint Car Championship Indiana Sprint Week Tyler Courtney

7/25/2019 Grand Rapids Speedway Grand Rapids, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series

7/25/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA USAC National Sprint Car Championship Indiana Sprint Week Kyle Cummins

7/25/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA All Star Circuit of Champions James McFadden

7/25/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Travis Arenz

7/25/2019 Sandusky Speedway Sandusky, OH USA Winged Crate Sprint Cars Charlie Schultz

7/26/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Mick D'Agostino

7/26/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Jamie Miller

7/26/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Caleb Griffith

7/26/2019 Belle-Clair Speedway Belleville, IL USA POWRi National Midget League Tyler Thomas

7/26/2019 Belle-Clair Speedway Belleville, IL USA POWRi WAR Sprint Car Series Riley Kreisel

7/26/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA ASCS Frontier Region Kelly Miller

7/26/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Andy Bradley

7/26/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA USAC National Sprint Car Championship Indiana Sprint Week Kevin Thomas Jr.

7/26/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA North-America Speed Association Extreme Cup

7/26/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Ken Duke Jr.

7/26/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA POWRi West Midget Car Series Matt Sherrell

7/26/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Matt Sherrell

7/26/2019 Dacotah Speedway Mandan, ND USA Canadian American Outlaw Sprintcar Series / Northern Outlaw Sprint Association Governer's Cup Mark Dobmeier

7/26/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Winged 305 Sprint Cars Jeremy Huish

7/26/2019 Freedom Motorsports Park Delevan, NY USA Empire Super Sprints Billy Vanlnwegen

7/26/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Great Lakes Super Sprints Gregg Dalman

7/26/2019 Georgetown Speedway Georgetown, DE USA USAC East Coast Sprint Car Series Steven Drevicki

7/26/2019 Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA Sprints on Dirt Steve Irwin

7/26/2019 Heart O'Texas Speedway Elm Mott, TX USA Texas Sprint Series Colby Estes

7/26/2019 I-80 Speedway Greenwood, NE USA Nebraska 360 Sprint Car Series Jack Dover

7/26/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA All Star Circuit of Champions $10,000 to win James McFadden

7/26/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Elliot Amdahl

7/26/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midwest Open Wheel Association Paul Nienhiser

7/26/2019 Kalamazoo Speedway Kalamazoo, MI USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Non-Wing Race Bobby Santos III

7/26/2019 Langlade County Fairgrounds Antigo, WI USA Interstate Racing Association Jeremy Schultz

7/26/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA National Racing Alliance Jared Horstman

7/26/2019 Madison International Speedway Oregon, WI USA Illini Midgets Scott Koerner

7/26/2019 Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Cole Duncan

7/26/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Bud Kaeding

7/26/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars John Smith

7/26/2019 Sandusky Speedway Sandusky, OH USA International Supermodified Association Hy-Miler Fast 40 Jim Paller

7/26/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Series Nick Evans

7/26/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Summer Thunder Series Bob's Burger & Brew Summer Nationals Seth Bergman

7/26/2019 Thunder Mountain Speedway Brookville, PA USA Winged 410 Sprint Cars Carl Bowser

7/26/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Steve Owings

7/26/2019 Twin City Raceway Kenai, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/26/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Jack Potter

7/26/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 305 Winged Sprint Cars Lorne Wofford

7/26/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Outlaw Midgets Chad Frewaldt

7/26/2019 West Texas Raceway Lubbock, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Kyle Jones

7/26/2019 Willamette Speedway Lebanon, OR USA Interstate Sprint Car Series Tanner Holmes

7/26/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA World of Outlaws Summer Nationals Tim Shaffer

7/27/2019 311 Speedway Pine Hall, NC USA Carolina Sprint Tour Steve Surniak

7/27/2019 ABC Raceway Ashland, WI USA Interstate Racing Association Bill Balog

7/27/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Winged 360 Sprint Cars Billy Aton

7/27/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints Dan Gonderman

7/27/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Trevor Serbus

7/27/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Winged 410 Sprint Cars Cole Duncan

7/27/2019 Bandit Speedway Box Elder, SD USA POWRi Bandit Non-Wing Sprint Cars

7/27/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Kenny Edkin

7/27/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Mike Chaffee

7/27/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Jack Routson

7/27/2019 Boone Speedway Boone, IA USA Winged 305 Sprint Cars Kade Higday

7/27/2019 Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Southern Ontario Sprints Jake Brown

7/27/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Justin Adams

7/27/2019 Caney Valley Speedway Caney, KS USA Oil Capital Racing Series Whit Gastineau

7/27/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA North-America Speed Association Extreme Cup

7/27/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series / POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Cam Schafer

7/27/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Rick Kobs

7/27/2019 Coos Bay Speedway Coos Bay, OR USA Winged 360 Sprint Cars Lawrence VanHoof

7/27/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Interstate Sprint Car Series Tyler Thompson

7/27/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Noah Harris

7/27/2019 Cumberland Cumberland USA Laurel Highlands Sprint Car Series Drew Ritchey

7/27/2019 Dacotah Speedway Mandan, ND USA Northern Outlaw Sprint Association / Canadian American Outlaw Sprintcar Series Wade Nygaard

7/27/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Kevin Ramey

7/27/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Mike Boston

7/27/2019 El Paso Country Raceway Calhan, CO USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Rained Out

7/27/2019 Fonda Speedway Fonda, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Mike Kiser

7/27/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Paul Weaver

7/27/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars D.J. Foos

7/27/2019 Gillette Thunder Speedway Gillette, WY USA ASCS Frontier Region Kelly Miller

7/27/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS Mid-South Region Derek Hagar

7/27/2019 I-44 Riverside Speedway Oklahoma City, OK USA POWRi West Midget Car Series Andrew Felker

7/27/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Midwest Sprint Touring Series Jack Dover

7/27/2019 Kansas State Fairgrounds Hutchinson, KS USA National Championship Racing Association Danny Jennings

7/27/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA All Star Circuit of Champions Gio Scelzi

7/27/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Cory Eliason

7/27/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi RaceSaver Sprint Series Jack Potter

7/27/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Blank

7/27/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Weston Miller

7/27/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints T.J. Herrell

7/27/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Andy Baugh

7/27/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Bailey Hicks Memorial Anton Hernandez

7/27/2019 Macon Speedway Macon, IL USA Midwest Open Wheel Association Terrry Babb

7/27/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Cancelled

7/27/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Cancelled

7/27/2019 Merced Speedway Merced, CA USA Bay Cities Racing Association / USAC Western States Midget Series Kyle Beilman

7/27/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour

7/27/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Midget Cars Sid Macelreath

7/27/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Speed Tour Series Hunter Stanley

7/27/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Winged Crate Sprint Cars Johnny Geisler

7/27/2019 Merrittville Speedway Thorold, ONT CAN Action Sprint Tour Matt Farnham

7/27/2019 Mobile International Speedway Irvington, AL USA Winged 360 Sprint Cars Troy DeCaire

7/27/2019 Monadnock Speedway Winchester, NH USA NEMA Lites Randy Cabral

7/27/2019 Monadnock Speedway Winchester, NH USA NEMA Midget Car Series Mike Scrivam Memorial Danny CuginI

7/27/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Great Lakes Super Sprints / National Racing Alliance Dustin Daggett

7/27/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Rich Mellor

7/27/2019 Outlaw Speedway Dundee, NY USA Empire Super Sprints / Patriot Sprint Tour Dylan Westbrook

7/27/2019 Owendale Speedway Owendale, MI USA Michigan Traditional Sprints Mike Galadja

7/27/2019 Park Jefferson International Speedway Jefferson, SD USA Winged 305 Sprint Cars Season Championship Matt Fredrickson

7/27/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Steven Drevicki

7/27/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Winged 360 Sprint Cars Colby Johnson

7/27/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Wingless Sprints Angelique Bell

7/27/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA Buckeye Outlaw Sprint Series Dallas Hewitt

7/27/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series John Mollick

7/27/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Mark Forni Classic Andy Forsberg

7/27/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA Sprints on Dirt Chad Blonde

7/27/2019 Portsmouth Raceway Park Portsmouth, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Jamie Myers

7/27/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Mid-South Sprint Car Association Dale Howard

7/27/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Wyatt Burks

7/27/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association Cancelled

7/27/2019 Sandusky Speedway Sandusky, OH USA International Supermodified Association Hy-Miler Nationals Dave Shullick Jr.

7/27/2019 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Wheelie Contest Dominic Scelzi

7/27/2019 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA Western RaceSaver Series Blake Robertson

7/27/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Ken Duke Jr.

7/27/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Kyle Reinardt

7/27/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 410 Sprint Cars Dave Blaney

7/27/2019 Showtime Speedway Pinellas Park, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Rained Out

7/27/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Series Nick Evans

7/27/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Summer Thunder Series Bob's Burger & Brew Summer Nationals J.J. Hickle

7/27/2019 Solomon Valley Raceway Beloit, KS USA United Rebel Sprint Series Jason Martin

7/27/2019 Sportsdrome Speedway Jeffersonville, IN USA United States Speed Association Colin Grissom

7/27/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Riley Kreisel

7/27/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Joey Montgomery

7/27/2019 St. Helens Speedway St. Helens, OR USA Washington Econo Sprint Car Organization Adam Smith

7/27/2019 Texana Raceway Edna, TX USA ASCS Gulf South Region

7/27/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA USAC National Sprint Car Championship Indiana Sprint Week Kyle Cummins

7/27/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Shane Cockrum

7/27/2019 Twin City Raceway Kenai, AK USA Winged 360 Sprint Cars

7/27/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA Winged 305 Sprint Cars Wes Wofford

7/27/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Trey Jacobs

7/27/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA World of Outlaws Summer Nationals Donny Schatz

7/27/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Greg Olson

7/28/2019 34 Raceway Burlington, IA USA All Star Circuit of Champions / Interstate Racing Association Tony Stewart

7/28/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Jordan Mattson

7/28/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Interstate Racing Association Scotty Thiel

7/28/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Randy Martin

7/28/2019 Glen Ridge Motorsports Park Fultonville, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Dana Wagner

7/28/2019 Rush County Bullring Speedway La Crosse, KS USA United Rebel Sprint Series Jake Martens

7/28/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Danial Frickel

7/30/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA USAC National Midget Championship Chris Windom

7/30/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

7/31/2019 Action Track USA Kutztown, PA USA USAC National Midget Championship Zeb Wise

7/31/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars

7/31/2019 Thayer County Speedway Deshler, NE USA United Rebel Sprint Series Jason Martin

8/1/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA ASCS National Tour 360 Knoxville Nationals Ryan Giles

8/1/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Chad Boat

8/1/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA USAC National Midget Championship Carmen Perigo Jr.

8/2/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Mick D'Agostino

8/2/2019 Belleville High Banks Belleville, KS USA United Rebel Sprint Series Belleville Nationals Jake Bubak

8/2/2019 Carolina Speedway Gasontia, NC USA United Sprint Car Series Rained Out

8/2/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Summer Thunder Series Seth Bergman

8/2/2019 Dixieland Speedway Elizabeth City, NC USA Virginia Sprint Series Rained Out

8/2/2019 Dog Hollow Speedway Barnesboro, PA USA Allegheny Sprint Tour / Laurel Highlands Sprint Car Series

8/2/2019 Federated Auto Parts Speedway at I-55 Pevely, MO USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Rico Abreu

8/2/2019 Federated Auto Parts Speedway at I-55 Pevely, MO USA World of Outlaws Night Before the Ironman Brad Sweet

8/2/2019 Gallatin Speedway Belgrade, MT USA ASCS Frontier Region Rained Out

8/2/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

8/2/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Chet Gehrke

8/2/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Winged 410 Sprint Cars Zane Devault

8/2/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA ASCS National Tour 360 Knoxville Nationals James McFadden

8/2/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out

8/2/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA Non-Wing 410 Sprint Cars Matt Westfall

8/2/2019 Linda's Speedway Jonestown, PA USA USAC National Midget Championship Zeb Wise

8/2/2019 Mitchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

8/2/2019 Murray County Speedway Slayton, MN USA Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series Branden Allen

8/2/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Nick Sheridan

8/2/2019 Outagamie Speedway Seymour, WI USA Midwest Sprint Car Association Lance Fassbender

8/2/2019 Outlaw Speedway Dundee, NY USA Patriot Sprint Tour Joe Trenca

8/2/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Justin Owen

8/2/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars John Smith

8/2/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Mark Dobmeier

8/2/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Kyle Offill

8/2/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Mike Bittinger

8/2/2019 Wagner Speedway Wagner, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

8/2/2019 Waynesfield Raceway Park Waynesfield, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Rick Ferkel Classic T.J. Michael

8/2/2019 Waynesfield Raceway Park Waynesfield, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rick Ferkel Classic Ricky Peterson

8/2/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Postponed

8/2/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Billly Kimmel Memorial Freddie Rahmer

8/3/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Southern United Sprints Trey Schmidt

8/3/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Season Championship Dan Keltner

8/3/2019 Abilene Speedway Abilene, TX USA Texas Sprint Series Jeff Emerson

8/3/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Glen Niebel Classic Kody Swanson

8/3/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA United States Speed Association Tommy Kouns

8/3/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Winged 360 Sprint Cars

8/3/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Trevor Serbus

8/3/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Danny Smith (IN)

8/3/2019 Auto City Speedway Cilo, MI USA Midwest Supermodified Series Jim Paller

8/3/2019 Bandit Speedway Box Elder, SD USA POWRi Bandit Non-Wing Sprint Cars

8/3/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Mid-Atlantic Sprint Series / PA Sprint Series Nick Sweigart

8/3/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Chase Gutshall

8/3/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Will Hull

8/3/2019 Belleville High Banks Belleville, KS USA United Rebel Sprint Series Belleville Nationals Jake Bubake

8/3/2019 Big Sky Speedway Billings, MT USA ASCS Frontier Region Kelly Miller

8/3/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Sprints on Dirt Chad Blonde

8/3/2019 Coos Bay Speedway Coos Bay, OR USA Winged 360 Sprint Cars Donovan Prather

8/3/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Summer Thunder Series Tony Gualda

8/3/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Rained Out

8/3/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Martin Edwards

8/3/2019 Dixie Speedway Woodstock, GA USA United Sprint Car Series Terry Gray

8/3/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Doug Lovegrove

8/3/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Top Gun Sprint Car Series Rained Out

8/3/2019 East Carolina Motor Speedway Robertsonville, NC USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Rained Out

8/3/2019 Evergreen Speedway Monroe, WA USA Granite Super Sprints / Northwest Sprintcar Racing Association Rory Price Memorial Andy Alaberding

8/3/2019 Evergreen Speedway Monroe, WA USA Washington Midget Racing Association Rory Price Memorial Garrett McLees

8/3/2019 Federated Auto Parts Speedway at I-55 Pevely, MO USA POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series Rico Abreu

8/3/2019 Federated Auto Parts Speedway at I-55 Pevely, MO USA World of Outlaws Ironman 55 Sheldon Haudenschild

8/3/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Paul Weaver

8/3/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 410 Sprint Cars Cap Henry

8/3/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS Elite Non-Wing Tour Zach Pringle

8/3/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA Mid-South Sprint Car Association

8/3/2019 I-76 Speedway Fort Morgan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series

8/3/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Jared Jansen

8/3/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA ASCS National Tour 360 Knoxville Nationals James McFadden

8/3/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Pro Sprints Evan Epperson

8/3/2019 Lanco's Clyde Martin Memorial Speedway Newmanstown, PA USA USAC National Midget Championship Logan Seavey

8/3/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Empire Super Sprints Paulie Colagiovanni

8/3/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Darryl Ruggles

8/3/2019 Laurens County Speedway Laurens, SC USA Carolina Sprint Tour Steve Surniak

8/3/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

8/3/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Josh Toho

8/3/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Cody Carter

8/3/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Mario Clouser

8/3/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Doug Hammaker

8/3/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Kyle Moody

8/3/2019 Lovelock Speedway Lovelock, NV USA Northern Nevada Winged Sprints Darren Johnson

8/3/2019 Magic Valley Speedway Twin Falls, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Nate Little

8/3/2019 Merced Speedway Merced, CA USA Sprint Car Challenge Tour Jodie Robinson

8/3/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Jake Gomola

8/3/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Rich Mellor

8/3/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds

8/3/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Dave Cliff

8/3/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Brandon Bellinger

8/3/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Zach Morrow

8/3/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Rained Out

8/3/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Kyle Gunkel

8/3/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Living Legends Dream Race A.J. Flick

8/3/2019 Quincy Raceways Quincy, IL USA Iowa Sprint Car League Wyatt Burks

8/3/2019 River City Speedway St. Helms, OR USA Northwest Focus Midget Series Aiden Ostrom

8/3/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Mid-South Sprint Car Association Eddie Gallagher

8/3/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA Winged 360 Sprint Cars

8/3/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Ryan Kissinger

8/3/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 410 Sprint Cars Chad Kemenah

8/3/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Sean Johnson

8/3/2019 Southern Oregon Speedway Medford, OR USA Non-Wing 360 Sprint Cars

8/3/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Adam Taylor

8/3/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Jeffrey Battle

8/3/2019 Sycamore Speedway Sycamore, IL USA Badger Midget Auto Racing Association Jack Routson

8/3/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Ethan Barrow

8/3/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Dean Jacobs

8/3/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Interstate Racing Association Rained Out

8/3/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Rained Out

8/3/2019 Yakima Speedway Yakima, WA USA Washington Econo Sprint Car Organization

8/4/2019 Alaska Speedway Park Palmer, AK USA Winged 360 Sprint Cars

8/4/2019 Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship Tyler Blank

8/4/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midget Cars Jake Neuman

8/4/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Paul Nienhiser

8/4/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Capitani Classic David Gravel

8/4/2019 Stuart Raceway Stuart, NE USA Winged 305 Sprint Cars Bob Dvorak

8/5/2019 Southern Iowa Speedway Oskaloosa, IA USA Interstate Racing Association Front Row Challenge Daryn Pittman

8/5/2019 Southern Iowa Speedway Oskaloosa, IA USA Winged 305 Sprint Cars Ultimate Challenge Jason Martin

8/6/2019 Southern Iowa Speedway Oskaloosa, IA USA ASCS National Tour Ultimate Challenge Wayne Johnson

8/6/2019 Southern Iowa Speedway Oskaloosa, IA USA POWRi WAR Sprint Car Series Ultimate Challenge Brady Bacon

8/7/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA World of Outlaws Knoxville Nationals Trey Starks

8/8/2019 Grand Rapids Speedway Grand Rapids, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Blake Anderson

8/8/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA World of Outlaws Knoxville Nationals David Gravel

8/8/2019 US 30 Speedway Columbus, NE USA Sprint Series of Nebraska Tyler Drueke

8/9/2019 Albany-Saratoga Speedway Malta, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Dana Wagner

8/9/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 305 Sprint Cars Louis Vocu

8/9/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Bradley Sterrett

8/9/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Brandon Mattox

8/9/2019 Bloomington Speedway Bloomington, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Chase Jones

8/9/2019 Can-Am Speedway LaFargeville, NY USA Empire Super Sprints Paulie Colagiovanni

8/9/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Dale Schweikart

8/9/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Winged 360 Sprint Cars Tony Gualda Jr.

8/9/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Rocky Mountain Sprints Tom Watts

8/9/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Buckeye Outlaw Sprint Series Tyler Hewitt

8/9/2019 Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA Great Lakes Super Sprints Ryan Ruhl

8/9/2019 Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA Michigan Traditional Sprints Steve Irwin

8/9/2019 Hattiesburg Speedway Hattiesburg, MS USA United Sprint Car Series Morgan Turpen

8/9/2019 Indianapolis Speedrome Indianapolis, IN USA United States Speed Association Logan Huggler

8/9/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Paul Nienhiser

8/9/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA World of Outlaws Knoxville Nationals Kerry Madsen

8/9/2019 Lee USA Speedway Lee, NH USA International Supermodified Association Jon McKennedy

8/9/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Jack Sodeman Jr.

8/9/2019 Limaland Motorsports Park Lima, OH USA National Racing Alliance Shawn Dancer

8/9/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Korey Weyant

8/9/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA Winged 305 Sprint Cars Robbie Standridge

8/9/2019 Mitchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

8/9/2019 Monarch Motor Speedway Iowa Park, TX USA Wigned 305 Sprint Cars Trey Burke

8/9/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Justin Sanders

8/9/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Mack DeMan

8/9/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Jesse Costa

8/9/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jadon Rogers

8/9/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA PA Sprint Series Doug Dodson

8/9/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars John Smith

8/9/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Austin Piece

8/9/2019 Sweewater Speedway Rock Springs, WY USA ASCS Frontier Region Jeremy McCune

8/9/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Steve Owings

8/9/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Outlaw Midgets A.J. Gilbert

8/9/2019 West Texass Raceway Lubbock, TX USA Winged 305 Sprint Cars Robert Pace

8/10/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints Shannon Newton

8/10/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

8/10/2019 Bandit Speedway Box Elder, SD USA POWRi Bandit Non-Wing Sprint Cars

8/10/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Will Hull

8/10/2019 Berlin Raceway Marne, MI USA Must See Racing Jimmy McCune

8/10/2019 Brockville Ontario Speedway Brockville, ONT USA Empire Super Sprints Chuck Hebing

8/10/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Quentin Blonde

8/10/2019 Cumberland Cumberland USA Laurel Highlands Sprint Car Series Brad Mellott

8/10/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Justin Zimmerman

8/10/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Toby Chapman

8/10/2019 El Paso Country Raceway Calhan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series Coby Pearce

8/10/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Rocky Mountain Sprints Rained Out

8/10/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

8/10/2019 Five Mile Point Speedway Kirkwood, NY USA Non-Wing Sprint Cars Eric Jennings

8/10/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars John Ivy

8/10/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 410 Sprint Cars Cap Henry

8/10/2019 Harris Speedway Harris, NC USA Carolina Sprint Tour Steve Surniak

8/10/2019 Hattiesburg Speedway Hattiesburg, MS USA United Sprint Car Series Carson Short

8/10/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA King of Thunder Sprint Car Series D.J. Netto

8/10/2019 Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds Hanford, CA USA Western RaceSaver Series Rob Soloman

8/10/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA World of Outlaws Knoxville Nationals David Gravel

8/10/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Alysha Bay

8/10/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Blake Scott

8/10/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Warren Fields

8/10/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Shane Crockrum

8/10/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Ashley Cappetta

8/10/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Matt Campbell

8/10/2019 Madera Speedway Madera, CA USA Midget Cars Postponed

8/10/2019 Madera Speedway Madera, CA USA Northern California Modified Association Postponed

8/10/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Michael Ing

8/10/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA National Racing Alliance / Patriot Sprint Tour Justin Barger

8/10/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Aaren Leffel

8/10/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Tim Tanner

8/10/2019 Oakshade Raceway Wauseon, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Dallas Hewitt

8/10/2019 Ohio Valley Speedway Washington, WV USA Ohio Valley Sprint Car Association Stephen Duphily

8/10/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds Anthony Losurdo

8/10/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Tyler Thompson

8/10/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Tyler Thompson

8/10/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman June O'Donnell Memorial Rohan Beasley

8/10/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Winged 360 Sprint Cars Geoff Ensign

8/10/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Shawn Jones

8/10/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Kalib Henry

8/10/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Jim Melis

8/10/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Eric Saunders

8/10/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out

8/10/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars

8/10/2019 Salem Speedway Salem, IN USA USAC Silver Crown Championship Kody Swanson

8/10/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association Josh Grady

8/10/2019 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Bud Stanfield Memorial Austin Liggett

8/10/2019 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA USAC Western States Midget Series Robert Dalby

8/10/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Devin Adams

8/10/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 410 Sprint Cars Bill Kirila Memorial Cole Duncan

8/10/2019 Shenandoah Speedway Shenandoah, VA USA Virginia Sprint Series

8/10/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Greg Hamilton

8/10/2019 South Bend Motor Speedway South Bend, IN USA Illini Midgets Scott Koerner

8/10/2019 Southern Oregon Speedway White City, OR USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

8/10/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Joey Montgomery

8/10/2019 Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA Bay Cities Racing Association Jesse Love

8/10/2019 Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA Gunslingers Sprint Car Series Austin Carter

8/10/2019 Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA USAC Speed2 Western Pavement Midget Car Series Joey Lest

8/10/2019 Sunset Speedway Banks, OR USA Northwest Focus Midget Series Nick Evans

8/10/2019 Sunset Speedway Banks, OR USA Wingless Sprint Series Rob Lindsey

8/10/2019 Sweewater Speedway Rock Springs, WY USA ASCS Frontier Region Chauncey Filler

8/10/2019 Thunderbird Raceway Park Muskegon, MI USA Great Lakes Super Sprints Gregg Dalman

8/10/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Chase Stockon

8/10/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA Midwest Sprint Car Series Kyle Cummins

8/10/2019 Twin City Raceway Kenai, AK USA Winged 360 Sprint Cars

8/10/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 305 Winged Sprint Cars Derek DeMartino

8/10/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Dean Jacobs

8/10/2019 Wenatchee Valley Super Oval Wenatchee, WA USA Washington Econo Sprint Car Organization Non-Wing Race Rained Out

8/11/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Thomas Meseraull

8/11/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Midwest Sprint Car Association Travis Arenz

8/11/2019 Eriez Speedway Erie, PA USA National Racing Alliance / Patriot Sprint Tour Scott Kruetter

8/11/2019 Eriez Speedway Erie, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Chad Ruhlman

8/11/2019 Humberstone Speedway Port Colborne, ONT CAN Action Sprint Tour Liam Martin

8/11/2019 Proctor Speedway Proctor, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Jori Hughes

8/11/2019 Terre Haute Action Track Terre Haute, IN USA Midwest Sprint Car Series Chris Windom

8/11/2019 Weedsport Speedway Weedsport, NY USA Empire Super Sprints ESS Legends Reunion Jonathan Preston

8/12/2019 Coos Bay Speedway Coos Bay, OR USA Interstate Sprint Car Series ISCS Week of Speed Tanner Holmes

8/13/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Interstate Sprint Car Series ISCS Week of Speed Jake Wheeler

8/14/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Interstate Sprint Car Series ISCS Week of Speed Tanner Holmes

8/14/2019 Thompson Speedway Motorsports Park Thompson, CT USA NEMA Midget Car Series Avery Stoher

8/15/2019 Fairbury American Legion Speedway Fairbury, IL USA POWRi National Midget League Fairbury Fair Night Zeb Wise

8/15/2019 Sunset Speedway Banks, OR USA Interstate Sprint Car Series ISCS Week of Speed Tanner Holmes

8/16/2019 Albany-Saratoga Speedway Malta, NY USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Jason Goff

8/16/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 305 Sprint Cars Jamie Miller

8/16/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS Winged 410 Sprint Cars Chris Andrews

8/16/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Eddie Strada

8/16/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 305 Sprint Cars Eric Flatmoe

8/16/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Gold Cup Pierre Guyon

8/16/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Winged 360 Sprint Cars Gold Cup Justyn Cox

8/16/2019 Cheateau Speedway Lansing, MN USA MBTS Non-Wing Sprint Car Series Blake Anderson

8/16/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Rained Out

8/16/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA POWRi West Midget Car Series Jonathan Beason

8/16/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Andrew Deal

8/16/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Thomas Meseraull

8/16/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Chett Gehrke?

8/16/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Interstate Sprint Car Series ISCS Week of Speed Tyler Thompson

8/16/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Sportsman Sprints

8/16/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA All Star Circuit of Champions Cory Eliason

8/16/2019 I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Super Sprints Phil Gressman

8/16/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Non-Wing Nationals Wesley Smith

8/16/2019 Lavonia Speedway Lavonia, GA USA United Sprint Car Series Justin Barger

8/16/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA Sprint Invaders Association Kaley Gharst

8/16/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars A.J. Flick

8/16/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA D2 Midgets Andy Baugh

8/16/2019 Lincoln Speedway Lincoln, IL USA POWRi National Midget League Springfield Fair Night Tyler Courtney

8/16/2019 Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Chariots of Thunder Steven Lines

8/16/2019 Oberlin Speedway Oberlin, KS USA United Rebel Sprint Series Jake Bubak

8/16/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Southern Ontario Sprints Rained Out

8/16/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Rained Out

8/16/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Midwest Sprint Car Series Kyle Cummins

8/16/2019 Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA Non-Wing Crate Sprint Cars Mikey Smith

8/16/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA World of Outlaws Donny Schatz

8/16/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Wolf Memorial Sean Becker

8/16/2019 Southern Oklahoma Speedway Ardmore, OK USA Non-Wing 305 Sprint Cars Steven Shebester

8/16/2019 US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Season Championship Rained Out

8/16/2019 Wagner Speedway Wagner, SD USA Winged 305 Sprint Cars Tony Dureke

8/16/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN Northwest Sprintcar Racing Association Daffodil Cup Kyle Vantreight

8/16/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN WILROC Roy Smith Memorial Brad Aumen

8/16/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Cory Haas

8/17/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Winged 305 Sprint Cars Trey Schmidt

8/17/2019 281 Speedway Stephenville, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour

8/17/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Sprint Invaders Association Dustin Selvage

8/17/2019 35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Justin Clark

8/17/2019 Alaska Speedway Park Palmer, AK USA Winged 360 Sprint Cars

8/17/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Winged 360 Sprint Cars Matt DeMartini

8/17/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars

8/17/2019 Baer Field Speedway Fort Wayne, IN USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Cancelled

8/17/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Kenny Edkin

8/17/2019 Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Action Sprint Tour Josh Hansen

8/17/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Ty Williams

8/17/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Gold Cup Wayne Calihoo

8/17/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Winged 360 Sprint Cars Gold Cup Rained Out

8/17/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Blake Anderson

8/17/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Noah Harris

8/17/2019 Delaware International Speedway Delmar, DE USA United Racing Club Rained Out

8/17/2019 Delaware Speedway Delaware, ONT USA International Supermodified Association Mike Ordway

8/17/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Marcus Thomas

8/17/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Joey Danley

8/17/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out

8/17/2019 Evans Mills Speedway Evan Mills, NY USA Empire Super Sprints Scott Holcomb

8/17/2019 Five Mile Point Speedway Kirkwood, NY USA Non-Wing Sprint Cars Rained Out

8/17/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Interstate Sprint Car Series ISCS Week of Speed Kelsey Carpenter

8/17/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Sportsman Sprints

8/17/2019 Highland Rim Speedway Greenbrier, TN USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Sam Hatfield

8/17/2019 Honor Speedway Pueblo, CO USA Winged 305 Sprint Cars

8/17/2019 I-25 Speedway Pueblo, CO USA Englewood Racing Association Luke Johnson

8/17/2019 I-44 Riverside Spedway Oklahoma City, OK USA POWRi West Midget Car Series Grady Chandler Benefit and Auction Race Trey Marcham

8/17/2019 I-76 Speedway Fort Morgan, CO USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Keith Rauch

8/17/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars

8/17/2019 Illinois State Fairgrounds Springfield, IL USA USAC Silver Crown Championship Rained Out

8/17/2019 Jackson Motor Speedway Byram, MS USA ASCS Mid-South Region

8/17/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA MBTS Non-Wing Sprint Car Series Eric Schultz

8/17/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA NSL Midwest Power Series / Midwest Sprint Touring Series Lee Grosz

8/17/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Bill Johnson

8/17/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Non-Wing Nationals Kory Schudy

8/17/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA Winged 360 Sprint Cars Roger Crockett

8/17/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Rained Out

8/17/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Dick Gaines Memorial Nick Bilbee

8/17/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA ASCS Lone Star Region / ASCS Sooner Region John Carney II

8/17/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Midwest Sprint Car Series Brent Beauchamp

8/17/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Non-Wing Super Sportsman Bill Brian Jr.

8/17/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Non-Wing Super Sportsman Tony Jackson

8/17/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Chad Chriswell

8/17/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Danny Dietrich

8/17/2019 Macon Speedway Macon, IL USA POWRi National Midget League Camfield Memorial Rained Out

8/17/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Rained Out

8/17/2019 Natural Bridge Speedway Natural Bridge, VA USA Virginia Sprint Series Mike Leraas

8/17/2019 New London-Waterford Speedbowl Waterford, CT USA NEMA Midget Car Series Cancelled

8/17/2019 Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Chariots of Thunder Jamie Veal

8/17/2019 Oberlin Speedway Oberlin, KS USA United Rebel Sprint Series Jason Martin

8/17/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Civil War Series Johnny Key Classic Justin Sanders

8/17/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds Track Championship Anthony Losurdo

8/17/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Track Championship Greg O'Connor

8/17/2019 Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Track Championship Keith Shampine

8/17/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA PA Sprint Series Zach Newlin

8/17/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Sr. Sprints

8/17/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC CRA Sprint Car Series Jake Swanson

8/17/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC Southwest Sprint Car Series

8/17/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Young Guns

8/17/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Soares Classic Cody Fendley

8/17/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Kalib Henry

8/17/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Kurt Davis

8/17/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA All Star Circuit of Champions Aaron Reutzel

8/17/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Logan Wagner

8/17/2019 Red River Valley Speedway West Fargo, ND USA World of Outlaws Dual in the Dakotas Rained Out

8/17/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Eddie Gallagher

8/17/2019 Rockford Speedway Rockford, IL USA Illini Midgets Doug Orseske

8/17/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars

8/17/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA Winged 360 Sprint Cars Lalo Saenz

8/17/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Mark Smith

8/17/2019 Senoia Speedway Senoia, GA USA United Sprint Car Series Eric Riggins

8/17/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Sye Lynch

8/17/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Chad Ruhlman

8/17/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Adam Taylor

8/17/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Joey Montgomery

8/17/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Billy Osborne

8/17/2019 Sycamore Speedway Sycamore, IL USA Badger Midget Auto Racing Association Thomas Meseraull

8/17/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Rained Out

8/17/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi Border Tour Sprints Rick Ziehl

8/17/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Broc Martin

8/17/2019 Wenatchee Valley Super Oval Wenatchee, WA USA Washington Midget Racing Association Garrett Mclees

8/17/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN Northwest Sprintcar Racing Association Daffodil Cup Jeff Montgomery

8/17/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN WILROC Ross Rocket Memorial Chris McInemey

8/17/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Interstate Racing Association Scott Thiel

8/17/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Chris Dodd

8/17/2019 Yakima Speedway Yakima, WA USA Northwest Focus Midget Series Alex Peck

8/18/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Cornfest Jeff Zelinski

8/18/2019 Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Interstate Racing Association Cornfest Scotty Thiel

8/18/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midget Cars Zeb Wise

8/18/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Non-Wing 410 Sprint Cars Zach Daum

8/18/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Paul Nienhiser

8/18/2019 Kentucky Motor Speedway Whitesville, KY USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Neal Allison

8/18/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 410 Sprint Cars Armin Hostetter Memorial Cory Haas

8/20/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Fremont Fair Race Rained Out

8/21/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Sprint Car Championship #GYATK Night Justin Grant

8/21/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Bay Cities Racing Association Kyle Larson

8/21/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Gold Country Showdown Kyle Larson

8/22/2019 Grand Rapids Speedway Grand Rapids, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Lance Soleman

8/22/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA All Star Circuit of Champions Aaron Reutzel

8/22/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Sprint Car Championship Kokomo Sprint Car Smack Down Thomas Meseraull

8/22/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Tim Kaeding

8/23/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints Mick D'Agostino

8/23/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Mark Keegan Classic Jamie Miller

8/23/2019 Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 410 Sprint Cars Mark Keegan Classic Travis Philo

8/23/2019 Autodrome Granby Granby, QUE USA Empire Super Sprints Paulie Colagiovanni

8/23/2019 Black Hills Speedway Rapid City, SD USA World of Outlaws Rushmore Outlaw Showdown Carson Macedo

8/23/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series / POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rob Caho Jr.

8/23/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Gunner Cummings

8/23/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Scott Lutz

8/23/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA ASCS Sooner Region Rained Out

8/23/2019 I-80 Speedway Greenwood, NE USA Nebraska 360 Sprint Car Series Speedy Bill Smith Memorial Lee Grosz

8/23/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midget Cars Jake Neuman

8/23/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Paul Nienhiser

8/23/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Sprint Car Championship Kokomo Sprint Car Smack Down Logan Seavey

8/23/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA Winged 305 Sprint Cars Tanner Gebhart

8/23/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Sye Lynch

8/23/2019 Mitchell Raceway Fairbanks, AK USA Winged 360 Sprint Cars

8/23/2019 Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Chariots of Thunder Jamie Veal

8/23/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Justin Sanders

8/23/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Dylan Westbrook

8/23/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Nick Sheridan

8/23/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Bill Rose

8/23/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Rumble in the Bullring Joey Biassi

8/23/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Danny Schlaffer

8/23/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Bob Martin

8/23/2019 Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Sean Becker

8/23/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Champions Classic Matt Stewart

8/23/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Champions Classic Bud Kaeding

8/23/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out

8/23/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA All Star Circuit of Champions Aaron Reutzel

8/24/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Season Championship Tanner Gebhardt

8/24/2019 82 Speedway Petty, TX USA ASCS Elite Non-Wing Tour Justin Zimmerman

8/24/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints Alan Miranda

8/24/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Trevor Serbus

8/24/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Kenny Edkin

8/24/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series Seth Carlson

8/24/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Interstate Racing Association Scotty Thiel

8/24/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Midwest Sprint Car Association Ben Schmidt

8/24/2019 Big Sky Speedway Billings, MT USA World of Outlaws the Brawl at Big Sky Speedway David Gravel

8/24/2019 Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Jeff Geiges

8/24/2019 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Zane Devault

8/24/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series / POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rob Caho Jr.

8/24/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Harry Hanson

8/24/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 360 Sprint Cars Tyler Thompson

8/24/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Champ Sprints Danny Smith (OK)

8/24/2019 Devil's Bowl Speedway Mesquite, TX USA Winged 305 Sprint Cars Colby Stubblefiled

8/24/2019 Devils Lake Speedway Crary, ND USA Canadian American Outlaw Sprintcar Series Brendan Mullen

8/24/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA Winged 305 Sprint Cars Taylor Velasquez

8/24/2019 Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Jake Bubak

8/24/2019 El Paso Country Raceway Calhan, CO USA POWRi Warrior Sprint Series Coby Pearce

8/24/2019 Electric City Speedway Great Falls, MT USA Rocky Mountain Sprints James Setters

8/24/2019 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Northwest Focus Midget Series Nick Evans

8/24/2019 Heartland Motorsports Park Topeka, KS USA ASCS Sooner Region Zach Chappell

8/24/2019 I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Dusty Ballenger

8/24/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship Carson McCarl

8/24/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Season Championship Gio Scelzi

8/24/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Jamie Ball

8/24/2019 Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged Crate Sprint Cars Season Championship Russ Hall

8/24/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA Buckeye Outlaw Sprint Series Matt Westfall

8/24/2019 Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Sprint Car Championship Kokomo Sprint Car Smack Down Tyler Courtney

8/24/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Brayndn Griffin

8/24/2019 Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Dan Bennett

8/24/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars T.J. Herrell

8/24/2019 Lawton Speedway Lawton, OK USA Wingless Limited Sprints Gerald Smith

8/24/2019 LeRPM Speedway St-Marcel-deRicheliue, QUC USA Empire Super Sprints Shawn Donath

8/24/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Brent Beauchamp

8/24/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA All Star Circuit of Champions Skylar Gee

8/24/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Andy Forsberg

8/24/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Darren Johnson

8/24/2019 Mercer Raceway Park Mercer, PA USA Allegheny Sprint Tour Greg Dobrosky

8/24/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Drew Crenshaw

8/24/2019 Mobile International Speedway Irvington, AL USA Winged 360 Sprint Cars Brandon Blenden

8/24/2019 Portsmouth Raceway Park Portsmouth, OH USA Winged 305 Sprint Cars Paul Weaver

8/24/2019 Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Chariots of Thunder James McFadden

8/24/2019 Off Road Raceway Norfolk, NE USA Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series Lee Grosz

8/24/2019 Owosso Speedway Ovid, MI USA Must See Racing Brian Gerster

8/24/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Rumble in the Bullring Bill Brian Jr.

8/24/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Winged 360 Sprint Cars Sean Becker

8/24/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA Winged 410 Sprint Cars Chad Kemenah

8/24/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Eric Saunders

8/24/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 358 Sprint Cars Doug Hammaker

8/24/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Landon Price

8/24/2019 Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Jeff Miller

8/24/2019 Red Dirt Raceway Meeker, OK USA USAC Wingless Sprints Oklahoma Rained Out

8/24/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA ASCS National Tour / ASCS Mid-South Region Rained Out

8/24/2019 Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars

8/24/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association Caleb Saiz

8/24/2019 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA Western RaceSaver Series Blake Robertson

8/24/2019 Saratoga Speedway Black Creek, BC CAN WILROC Ross Surgenor Championship Brad Aumen

8/24/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship Colby Womer

8/24/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Andy Fell

8/24/2019 Showtime Speedway Pinellas Park, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Daniel Miller

8/24/2019 Silver Bullet Speedway Owendale, MI USA Michigan Traditional Sprints Steve Irwin

8/24/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Eric Turner

8/24/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Devon Borden

8/24/2019 Southern Oregon Speedway White City, OR USA Winged 360 Sprint Cars Jake Wheeler

8/24/2019 Spoon River Speedway Canton, IL USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Bryan Stanfill

8/24/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Bull Ring Round Up Tim Montgomery

8/24/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Jake Morgan

8/24/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA King of the West-NARC Sprint Car Series Champions Classic Tim Kaeding

8/24/2019 Sumter Speedway Sumter, SC USA Carolina Sprint Tour Rained Out

8/24/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Andy Bradley

8/24/2019 Twin City Raceway Kenai, AK USA Winged 360 Sprint Cars

8/24/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 305 Winged Sprint Cars Buddy Kofoid

8/24/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA USAC West Coast Sprint Car Series Jake Swanson

8/24/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Season Championship Buddy Kofoid

8/24/2019 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Ryan Zielski

8/24/2019 Woodhull Raceway Woodhull, NY USA Patriot Sprint Tour Jonathan Preston

8/25/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA All Star Circuit of Champions Gerard McIntyre

8/25/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA PA Sprint Series Ken Duke Jr.

8/25/2019 Sandusky Speedway Sandusky, OH USA Must See Racing Jimmy McCune

9/11/2019 Clay County Fair Speedway Spencer, IA USA Wigned 305 Sprint Cars Jody Rosenboom

9/11/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Midget Cars Kyle Larson

9/11/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA World of Outlaws Shane Golobic

9/12/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Non-Wing Race Rained Out

9/12/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA United States Speed Association Rained Out

9/12/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA All Star Circuit of Champions Speedweek Reloaded James McFadden

9/13/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints

9/13/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA All Star Circuit of Champions Night Before the Knittel James McFadden

9/13/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Winged 305 Sprint Cars Kyle Capodice

9/13/2019 Belle-Clair Speedway Belleville, IL USA POWRi National Midget League Jake Neuman

9/13/2019 Cairns International Speedway Edmonton, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Double Down Sprint Cars David Whell

9/13/2019 Caney Valley Speedway Caney, KS USA Oil Capital Racing Series Avery Goodman

9/13/2019 Carolina Speedway Gastonia, NC USA United Sprint Car Series Rained Out

9/13/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Championship Weekend Joey Duperron

9/13/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Winged 360 Sprint Cars Championship Weekend Marc Duperron

9/13/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Rained Out

9/13/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rained Out

9/13/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Championship Finale Shane Forte

9/13/2019 Deming Speedway Deming, WA USA Northwest Focus Midget Series Rained Out

9/13/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Matt Westfall

9/13/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Stanton Briggs

9/13/2019 Georgetown Speedway Georgetown, DE USA United Racing Club Josh Weller

9/13/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Robbie Standridge

9/13/2019 Mountain View Speedway Boone, NC USA Southern States Midget Series Smokey Mountain Duels

9/13/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ON CAN Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Patriot Sprint Tour / Southern Ontario Sprints Night Before the Nationals Cory Turner

9/13/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ON CAN Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Patriot Sprint Tour / Southern Ontario Sprints Night Before the Nationals Jason Barney

9/13/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ON CAN Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Patriot Sprint Tour / Southern Ontario Sprints Night Before the Nationals Parker Price-Miller

9/13/2019 Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jordan Kinser

9/13/2019 Ransomville Speedway Ransomville, NY USA RUSH Crate Sprint Car Series Empire State Classic Brian Woodhall

9/13/2019 River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Rained Out

9/13/2019 Stockton Dirt Track Stockton, CA USA World of Outlaws Logan Schuchart

9/13/2019 Texas Motor Speedway Fort Worth, TX USA Winged 305 Sprint Cars Markas Thomson

9/13/2019 Terre Haute Action Track Terre Haute, IN USA USAC National Sprint Car Championship Justin Grant

9/13/2019 Trail-Way Speedway Hanover, PA USA Winged 358 Sprint Cars Season Championship Tim McClelland

9/13/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Outlaw Midgets Rained Out

9/13/2019 Valley Speedway Grain Valley, MO USA POWRi Valley Sprints Rained Out

9/13/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA PA Sprint Series Dave Grube

9/13/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Diamond Series / Dirt Classic Qualifier Brian Montieth

9/14/2019 417 Southern Speedway Punta Gorda, FL USA Southern Sprintcar Shootout Series Troy Decaire

9/14/2019 81 Speedway Park City, KS USA Winged 360 Sprint Cars Jake Greider

9/14/2019 Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints

9/14/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Bill Johnson

9/14/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA All Star Circuit of Champions Dean Knittel Memorial, $12,554 to win Aaron Reutzel

9/14/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Winged 305 Sprint Cars Dean Knittel Memorial Paul Weaver

9/14/2019 Bakersfield Speedway Bakersfield, CA USA Western RaceSaver Series Grant Duinkerken

9/14/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Sportsman 100 Scott Dellinger

9/14/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Chase McDermand

9/14/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Interstate Racing Association Semmelmann Memorial Bill Balog

9/14/2019 Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Scott Semmelman Memorial Chris Dodd

9/14/2019 Cairns International Speedway Edmonton, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Andrew Corbet

9/14/2019 Calistoga Speedway Calistoga, CA USA World of Outlaws Wine Country Showdown David Gravel

9/14/2019 Canyon Speedway Park Peoria, AZ USA USAC Southwest Sprint Car Series Southwest Championships Brody Roa

9/14/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Sportsman Sprints Championship Weekend Brody Anderson

9/14/2019 Castrol Raceway Edmonton, AB USA Winged 360 Sprint Cars Championship Weekend Marc Duperron

9/14/2019 Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series / POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series Ryan Bowers

9/14/2019 Cherokee Speedway Gaffney, SC USA United Sprint Car Series Justin Barger

9/14/2019 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Limited Sprints Championship Finale Ricky Ashley

9/14/2019 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Oil Capital Racing Series Zach Chappell

9/14/2019 Crystal Motor Speedway Crystal, MI USA Michigan Traditional Sprints Rained Out

9/14/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA United Rebel Sprint Series DCRP Season Championship Zach Blurton

9/14/2019 Evergreen Speedway Monroe, WA USA Granite Super Sprints Chase Goetz

9/14/2019 Fonda Speedway Fonda, NY USA Capital Racing Sprintcar Agency Jeff Trombley

9/14/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Season Championship Alvin Roepke

9/14/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 410 Sprint Cars Season Championship D.J. Foos

9/14/2019 Genessee Speedway Batavia, NY USA RUSH Crate Sprint Car Series Chad Ruhlman

9/14/2019 Grayson County Speedway Bells, TX USA Texas Sprint Series

9/14/2019 Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA Top Gun Sprint Car Series Rained Out

9/14/2019 I-25 Speedway Pueblo, CO USA Englewood Racing Association Reece Anderson

9/14/2019 I-30 Speedway Little Rock, AR USA ASCS Mid-South Region / ASCS Sooner Region Ralph Enson Tribute Tim Crawley

9/14/2019 Jennerstown Speedway Jennerstown, PA USA Must See Racing Bobby Santos III

9/14/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi RaceSaver Sprint Series Season Championship Jack Potter

9/14/2019 Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship Ayrton Gennette

9/14/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Dave Darland

9/14/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA USAC IMRA Speed2 Midget Series Andy Baugh

9/14/2019 Lee County Speedway Donnellson, IA USA Iowa Sprint Car League Wayatt Burks

9/14/2019 Lernerville Speedway Sarver, PA USA Allegheny Sprint Tour Will Fleming

9/14/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Indiana RaceSaver Sprint Cars Andy Bradley

9/14/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Tye Mihocko

9/14/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Matt Findley

9/14/2019 Lucas Oil Raceway at Indianapolis Brownsburg, IN USA Midwest Supermodified Series Championship Night Tyler Thompson

9/14/2019 Macon Speedway Macon, IL USA POWRi National Midget League Logan Seavey

9/14/2019 Madera Speedway Madera, CA USA Bay Cities Racing Association Cody Gerhardt

9/14/2019 Madera Speedway Madera, CA USA Winged 360 Sprint Cars Jim Birges

9/14/2019 Madera Speedway Madera, CA USA Focus Midgets Joey Iest

9/14/2019 Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Nick Larson

9/14/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Winged Crate Sprint Cars Nathan Little

9/14/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Andrew Layser

9/14/2019 Mountain View Speedway Boone, NC USA Southern States Midget Series

9/14/2019 Natural Bridge Speedway Natural Bridge, VA USA Virginia Sprint Series Cancelled

9/14/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Brian Spencer

9/14/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ON CAN Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Patriot Sprint Tour / Southern Ontario Sprints Canadian Sprint Car Nationals Scott Kreutter

9/14/2019 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Action Sprint Tour Jesse Costa

9/14/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA Winged 410 Sprint Cars Carl Bowser

9/14/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship Andy Forsberg

9/14/2019 Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Adam Miller

9/14/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA ICAR CRS Winged Sprints Eric Saunders

9/14/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Eddie Gallagher

9/14/2019 RumTown Speedway Wentworth, NH USA Sprint Cars of New England Clay Dow

9/14/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA Winged 360 Sprint Cars

9/14/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Garrett Bard

9/14/2019 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 410 Sprint Cars Jim Nace Memorial National Open Logan Wagner

9/14/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Season Championship Rained Out

9/14/2019 Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship Rained Out

9/14/2019 Southern Oregon Speedway White City, OR USA Winged 360 Sprint Cars

9/14/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars

9/14/2019 Star Speedway Epping, NH USA 350 Supermodifieds Jeffrey Battle

9/14/2019 Texas Motor Speedway Fort Worth, TX USA Winged 305 Sprint Cars John Carney II

9/14/2019 Tri-State Speedway Haubstaudt, IN USA USAC National Sprint Car Championship / Midwest Sprint Car Series Kyle Cummins

9/14/2019 US 24 Speedway Logansport, IN USA United States Speed Association Colin Grissom

9/14/2019 USA Raceway Tucson, AZ USA ASCS Southwest Region Nick Parker

9/14/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi Border Tour Sprints Michael Fanelli

9/14/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA Sr. Sprints Rick Hendrix

9/14/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA USAC Western States Midget Series Robert Dalby

9/14/2019 Western Speedway Victoria, BC CAN WILROC Reg Midgley Memorial Rained Out

9/15/2019 Genessee Speedway Batavia, NY USA RUSH Crate Sprint Car Series Rained Out

9/19/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints Tyler Roarhig

9/19/2019 Anderson Speedway Anderson, IN USA United States Speed Association Colin Grissom

9/19/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 358 Sprint Cars Steve Owings

9/19/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 410 Sprint Cars James McFadden

9/19/2019 Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA ASCS National Tour / ASCS Warrior Region Hockett / McMillin Memorial Blake Hahn

9/19/2019 Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Hockett / McMillin Memorial Zach Daum

9/20/2019 Accord Speedway Accord, NY USA North East Wingless Sprints

9/20/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA USAC Speed2 DMA Midget Car Series

9/20/2019 Central Washington State Fair Raceway Yakima, WA USA Summer Thunder Series Fall Brawl at the Fair Jay Cole

9/20/2019 Clinton County Motor Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Ian Cumens

9/20/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA World of Outlaws Boot Hill Showdown Donny Schatz

9/20/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Jim and Joanne Ford Classic Tim Shaffer

9/20/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Jim and Joanne Ford Classic Paul Weaver

9/20/2019 Grandview Speedway Bechtelsville, PA USA Mid-Atlantic Sprint Series Joe Kay

9/20/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Interstate Racing Association Fall Nationals Bill Balog

9/20/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series Fall Nationals Javen Ostermann

9/20/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Fall Nationals Zach Raidart

9/20/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Buddy Kofoid

9/20/2019 Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA ASCS National Tour / ASCS Warrior Region Hockett / McMillin Memorial Josh Baughman

9/20/2019 Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Hockett / McMillin Memorial Brady Bacon

9/20/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Northwest Focus Midget Series Alex Peck

9/20/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA SLC Midgets Tim Fahrner

9/20/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Northwest Sprintcar Racing Association / King of the Wing Sprint Car Series Colton Nelson

9/20/2019 Ocean Speedway Watsonville, CA USA Midget Cars Robbie Standridge

9/20/2019 Outlaw Speedway Dundee, NY USA Empire Super Sprints / Patriot Sprint Tour Outlaw Fall Nationals

9/20/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Nor-Cal Posse Shootout Justyn Cox

9/20/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Crate Sprint Car Series Chad Ruhlman

9/20/2019 Southern Iowa Speedway Oskaloosa, IA USA Non-Wing 360 Sprint Cars

9/20/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 305 Winged Sprint Cars Lorne Wofford

9/20/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA All Star Circuit of Champions Aaron Reutzel

9/20/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Makeup Feature Chris Frank

9/20/2019 Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars 358 Summer Series Dylan Norris

9/21/2019 105 Speedway Cleveland, TX USA Sprint Car Bandits

9/21/2019 141 Speedway Maribel, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Chase McDermand

9/21/2019 35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Thunder RaceSaver Series Jay Dunaway

9/21/2019 Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars

9/21/2019 Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Winged 305 Sprint Cars Justin Clark

9/21/2019 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Super Sportsman Season Championship Luke Deatrick

9/21/2019 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Clay Dow

9/21/2019 Bedford Speedway Bedford, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series / PA Sprint Series Garrett Bard

9/21/2019 Bemidji Speedway Bemidji, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series

9/21/2019 Central Washington State Fair Raceway Yakima, WA USA Summer Thunder Series Fall Brawl at the Fair Devon Borden

9/21/2019 Chatham Speedway Chatham, LA USA ASCS Gulf South Region

9/21/2019 Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA World of Outlaws Boot Hill Showdown Brad Sweet

9/21/2019 East Bay Raceway Park Tampa, FL USA Top Gun Sprint Car Series Harley Zimmerman

9/21/2019 Fayetteville Motor Speedway Fayetteville, NC USA Carolina Sprint Tour Nick Tucker

9/21/2019 Florence Motor Spedway Timmonsville, SC USA USAC Speed2 Eastern Midget Series Neal Allison

9/21/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA FAST 410 Sprint Car Series Jim and Joanne Ford Classic Christopher Bell

9/21/2019 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Jim and Joanne Ford Classic Jamie Miller

9/21/2019 I-76 Speedway Fort Morgan, CO USA POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association Ryan Oerter

9/21/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Interstate Racing Association Fall Nationals Austin McCarl

9/21/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series Fall Nationals Dusty Ballenger

9/21/2019 Jackson Motorplex Jackson, MN USA Wisconsin WingLESS Sprint Cars Fall nationals Chris Dodd

9/21/2019 Kennedale Speedway Park Kennedale, TX USA Texas Sprint Series D.J. Estes

9/21/2019 Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Season Championship Justin Owen

9/21/2019 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jadon Rogers

9/21/2019 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA All Star Circuit of Champions Dirt Classic, $20,000 to win Brian Montieth

9/21/2019 Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA ASCS National Tour / ASCS Warrior Region Hockett / McMillin Memorial Blake Hahn

9/21/2019 Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi WAR Sprint Car Series Hockett / McMillin Memorial Chris Windom

9/21/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Idaho Sprint Car Racing League Sierra Jackson

9/21/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Northwest Focus Midget Series Nik Larson

9/21/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA SLC Midgets Courtney Green

9/21/2019 Meridian Speedway Meridian, ID USA Northwest Sprintcar Racing Association / King of the Wing Sprint Car Series Pink Lady Classic Kyle Alberding

9/21/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Midget Cars Rained Out

9/21/2019 Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Rained Out

9/21/2019 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Brian Spencer

9/21/2019 Outlaw Speedway Dundee, NY USA Empire Super Sprints / Patriot Sprint Tour Fall Nationals Joe Trenca

9/21/2019 Path Valley Speedway Park Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Bill Brian Jr.

9/21/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Sr. Sprints

9/21/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC CRA Sprint Car Series Austin Williams

9/21/2019 Perris Auto Speedway Perris, CA USA Young Guns

9/21/2019 Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Wingless Sprints Jimmy Christian

9/21/2019 Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA RUSH Crate Sprint Car Series Jeremy Weaver

9/21/2019 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Nor-Cal Posse Shootout Rico Abreu

9/21/2019 Plymouth Speedway Plymouth, IN USA Sprints on Dirt / Winged 360 Sprint Cars Fall Wing Fling $6,000 to win Rained Out

9/21/2019 Port City Raceway Tulsa, OK USA POWRi West Midget Car Series Trey Marcham

9/21/2019 Rattlesnake Raceway Fallon, NV USA Northern Nevada Winged Sprints

9/21/2019 Red Dirt Raceway Meeker, OK USA Sprint Series of Oklahoma Rained Out

9/21/2019 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Mid-South Sprint Car Association Jan Howard

9/21/2019 Salina Highbanks Speedway Salina, OK USA Oil Capital Racing Series Alex Sewell

9/21/2019 Sandia Speedway Albuquerque, NM USA New Mexico Motor Racing Association J.R. Bonesteel

9/21/2019 Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 410 Sprint Cars Trevor Baker

9/21/2019 Southern Iowa Speedway Oskaloosa, IA USA Non-Wing 360 Sprint Cars Rained Out

9/21/2019 St. Francois County Raceway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Season Championship

9/21/2019 Twin Cities Raceway Park North Vernon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Logan Hupp

9/21/2019 Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 305 Winged Sprint Cars Mike Archuleta

9/21/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Midget Cars Matthew Jackson

9/21/2019 Valvoline Raceway Granville, NSW AU Winged 410 Sprint Cars Daniel Sayre

9/21/2019 Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars Rick Hendrix

9/21/2019 Wayne County Speedway Orrville, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Chris Myers

9/21/2019 Willamette Speedway Lebanon, OR USA Wingless Sprint Series Lindsay Barney

9/21/2019 Wiscasset Speedway Wiscasset, ME USA NEMA Lites Ryan Locke

9/21/2019 Wiscasset Speedway Wiscasset, ME USA NEMA Midget Car Series Randy Cabral

9/22/2019 Bemidji Speedway Bemidji, MN USA POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series

9/22/2019 Hagerstown Speedway Hagerstown, MD USA All Star Circuit of Champions Aaron Reutzel

9/22/2019 Hagerstown Speedway Hagerstown, MD USA Laurel Highlands Sprint Car Series / PA Sprint Series / Virginia Sprint Series Drew Ritchey

9/22/2019 Illinois State Fairgrounds Springfield, IL USA USAC Silver Crown Championship Bettenhausen 100 Rained Out

9/25/2019 Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA World of Outlaws Carson Macedo

9/26/2019 Gas City I-69 Speedway Gas City, IN USA USAC National Sprint Car Championship Chris Windom

9/27/2019 311 Speedway Pine Hall, NC USA Carolina Sprint Tour Nick Tucker

9/27/2019 34 Raceway Burlington, IA USA Sprint Invaders Association Fall Haul Rained Out

9/27/2019 Deming Speedway Deming, WA USA Northwest Focus Midget Series Jared Peterson

9/27/2019 Dodge County Fairgrounds Beaver Dam, WI USA Interstate Racing Association Schmidt Memorial Rained Out