Feature Winners: January 9 – 14, 2018

Tuesday January 9, 2018

Tulsa Expo Raceway – Tulsa, OK – USA – Midget Cars – Chili Bowl Nationals – Kyle Larson

Wednesday January 10, 2018

Tulsa Expo Raceway – Tulsa, OK – USA – Midget Cars – Chili Bowl Nationals – Rico Abreu

Thursday January 11, 2018

Ruapuna Speedway – Christchurch, NZ – NZ – Midget Cars – Rained Out

Tulsa Expo Raceway – Tulsa, OK – USA – Midget Cars – Chili Bowl Nationals – Christopher Bell

Friday January 12, 2018

Tulsa Expo Raceway – Tulsa, OK – USA – Midget Cars – Chili Bowl Nationals – Justin Grant

Vavoline Raceway – Granville, NSW – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Scott Darley Challenge – Kerry Madsen

Saturday January 13, 2018

Avalon Raceway – Lara, VIC – AU – Midget Cars – Rained Out

Bairnsdale Speedway – Granite Rock, VIC – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Rained Out

Carrick Speedway – Carrick, TAS – AU – Winged 410 Sprint Cars – TAS Sprintcar Title – Jamie Bricknell

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – AHG Sprintcar Series – Shaun Bradford

Ruapuna Speedway – Christchurch, NZ – NZ – Midget Cars – Rained Out

Simpson Speedway – Jancourt East, VIC – AU – Australian Sprintcar Allstars – Rained Out

Tulsa Expo Raceway – Tulsa, OK – USA – Midget Cars – Chili Bowl Nationals – Christopher Bell

Vavoline Raceway – Granville, NSW – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Scott Darley Challenge – Kerry Madsen

Sunday January 14, 2018

Eastern States Speedway – Renwick NZ – NZ – War of the Wings Sprintcar Series – Jamie Duff

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Midget Cars – Glen Mears

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Winged 360 Sprint Cars – Troy Lawson

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Bradley Fitzgerald