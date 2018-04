Feature Winners: April 13-14, 2018

Friday April 13, 2018

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bobby Clark

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Stuart Brubaker

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Sheldon Kinser Memorial – Kyle Cummins

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Ethan Barrow

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – United Sprint Car Series – Tyler Clem

I-80 Speedway – Greenwood, NE – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series – Jamie Ball

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Chris Windom

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – USAC – National Midget Car Championship – Kokomo Grand Prix – Tyler Courtney

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bud Kaeding

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Carmen Perigo Jr.

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – POWRi – West Midget Series – Ace McCarthy

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Steve Owings

West Texas Raceway – Lubbock, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Lorne Wofford

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Tommy Hinnershitz Memorial – Lance Dewease

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Pa Sprint Series – Tommy Hinnershitz Memorial – Austin Bishop

Saturday April 14, 2018

Abilene Speedway – Abilene, TX – USA – POWRi – Elite Sprint Car Series – Dale Parson Classic – Paul White

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Midget Cars – Scott Farmer

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Michael Saller

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – PA Sprint Series – Zach Newlin

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Scott Dellinger

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – United Sprint Car Series – Tyler Clem

Central Arizona Speedway – Casa Grande, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Charles Davis Jr.

Coos Bay Speedway – Coos Bay, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ian Bandey

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Layne Himemaugh

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Lucas Scherb

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Steve Wilbur

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Freddie Rahmer

Lismore Speedway – Lismore, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Jacob Jolley

Natural Bridge Speedway – Natural Bridge, VA – USA – Virginia Sprint Series – Anthony Linkenholder

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Wingless Sprints – Shayna Sylvia

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Keith Kauffman Classic – Lance Dewease

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Davie Franek

Southern New Mexico Speedway – Las Cruces, NM – USA – POWRi – 305 Sprint Cars – Wes Wofford

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – Jimmy Sills Classic – Dominic Scelzi

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – Austin Liggett

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – USAC – Western States Midget Championship – Alex Schutte

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – Western RaceSaver Series – Grant Duinkerken

Vavoline Raceway – Granville, NSW – AU – Development Sprintcars – Michael Stewart