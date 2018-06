Hagar Wins USCS Feature at Magnolia Motor Speedway

USCS Outlaw Thunder Tour presented by K&N Filters Sprint Car results from Magnolia Motor Speedway on Friday, June 1, 2018:

Heat 1 – Engler Machine & Tool (8 Laps)

1. 10-Terry Gray[2] ; 2. 29-Kyle Amerson[4] ; 3. 93-Jake Knight[5] ; 4. 21m-Daniel Moore[3] ; 5. 28-Jeff Willingham[1] ; 6. 17b-Shelby Brown[6]

Heat 2 – BMRS(8 Laps)

1. 3-Sammy Swindell[7] ; 2. 9jr-Derek Hagar[6] ; 3. 5-Justin Barger[1] ; 4. 01-Shane Morgan[4] ; 5. 38-Tony Agin[2] ; 6. 44c-Chase Howard[5] ; 7. 52-Cody Karl[3]

Heat 3 – Butlerbuilt (8 Laps)

1. 14-Tony Stewart[2] ; 2. 84-Brandon Hanks[1] ; 3. 40-Howard Moore[4] ; 4. 14-Jordon Mallett[5] ; 5. 26-Marshall Skinner[6] ; 6. 12m-Greg Merritt[3]

Heat 4 – FireAde (8 Laps)

1. 10m-Morgan Turpen[1] ; 2. 4-Danny Smith[2] ; 3. 47-Dale Howard[7] ; 4. 39-Brad Bowden[6] ; 5. 10k-Dewayne White[3] ; 6. 44-Ronny Howard[4] ; 7. 7j-Gregg Jones[5] ; 8. B52-Bill Mason[8]

DASH – (6 Laps)

1. 14-Tony Stewart[2] ; 2. 3-Sammy Swindell[4] ; 3. 9jr-Derek Hagar[3] ; 4. 47-Dale Howard[5] ; 5. 26-Marshall Skinner[6] ; 6. 4-Danny Smith[1]

Schoenfeld Headers B-Main 1 – (15 Laps)

1. 01-Shane Morgan[1] ; 2. 26-Marshall Skinner[3] ; 3. 21m-Daniel Moore[2] ; 4. 38-Tony Agin[5] ; 5. 28-Jeff Willingham[6] ; 6. 12m-Greg Merritt[9] ; 7. 44-Ronny Howard[8] ; 8. 17b-Shelby Brown[13] ; 9. 7j-Gregg Jones[10] ; 10. 10k-Dewayne White[4] ; 11. 44c-Chase Howard[7] ; 12. 88-Brandon Blenden[12] ; 13. 52-Cody Karl[11]

USCS Outlaw Thunder Tour presented by K&N Filters A-Main during the 13th annual USCS Sprint Speedweek presented by Fireade:

1 – (30 Laps)

1. 9jr-Derek Hagar[2] ;

2. 3-Sammy Swindell[1] ;

3. 14-Tony Stewart[5] ;

4. 84-Brandon Hanks[10] ;

5. 10m-Morgan Turpen[7] ;

6. 14-Jordon Mallett[13] ;

7. 40-Howard Moore[11] ;

8. 4-Danny Smith[9] ;

9. 10-Terry Gray[4] ;

10. 5-Justin Barger[14] ;

11. 39-Brad Bowden[12] ;

12. 47-Dale Howard[3] ;

13. 29-Kyle Amerson[6] ;

14. 26-Marshall Skinner[16] ;

15. 93-Jake Knight[8] ;

16. 01-Shane Morgan[15] ;

17. 38-Tony Agin[18] ;

18. 28-Jeff Willingham[19] ;

19. 21m-Daniel Moore[17] ;

20. 12m-Greg Merritt[20] ;

21. 44-Ronny Howard[21] ;

22. 44c-Chase Howard[23] ;

23. 17b-Shelby Brown[22]

DNS 52 Cody Karl

DNS b52 Bill Mason

DNS 7j Greg Jones

DNS 10k Dewayne White

DNS 88 Brandon Blenden

DNS 07 Brandon Taylor