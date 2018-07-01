Palker Wins OVSCA Feature at Wayne County Speedway

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2016 OVSCA Ohio Valley Sprint Car Association

Ohio Valley Sprint Car Association
Wayne County Speedway
Orrville, OH
Saturday June 30, 2018

Feature:
1. 57x – Andrew Palker
2. 9 – Jordan Ryan
3. 16 – Danny Mumaw
4. D12 – Jason Dolick
5. 41 – Thomas Schinderle
6. 3j – Trey Jacobs
7. 33d – Tyler Dunn
8. C1 – Clay Riney
9. 9w – Lance Webb
10. 70 – Henry Malcuit
11. 5j – Jake Hesson
12. 1 – Jamie Myers
13. 7a – Dave Dickson
14. 13 – Jeremy Duposki
15. 97J – Andy Fike
16. 4b – Steve Butler
17. 38k – Brad Haudenschild
18. 23 – Nick Patterson
19. 7 – Troy Kingan
21. 22 – Andre Layfield

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