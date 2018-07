HULL REPEATS BEAR RIDGE DMA SPEED2 VICTORY

From USAC

Bradford, VT……..Will Hull of Plainfield, Vt. led all the but the opening lap to take Saturday night’s 25-lap USAC Laquerre;s Sports DMA Dpeed2 Midget race at Bear Ridge Speedway. He was followed by Derek O’Hearn, Adam Whitney, Jason Goff and Seth Carlson.

USAC LAQUERRE’S SPORTS SPEED2 DMA MIDGET RACE RESULTS: July 14, 2018 – Bradford, Vermont – Bear Ridge Speedway

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Derek O’Hearn (#55 Matczak), 2. Manny Dias (#42 Dias), 3. Daniel Moniz (#9 Moniz), 4. Brandon Emerson (#88 Emerson), 5. Justin Phillips (#1m Miller), 6. Matt Covey (#26 Covey), 7. Mike Chaffee (#18c Miller). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Will Hull (#3 Matczak), 2. Adam Whitney (#12 Whitney), 3. Seth Carlson (#2 Matczak), 4. Joe Krawiec (#1B Miller), 5. Jason Goff (#19J Goff), 6. Jeff Horn (#A1 Mossman), 7. Randy Higginson (#84 Higginson). 8. Dan Douville (#7 Douville). NT

FEATURE: (25 laps) 1. Will Hull, 2. Derek O’Hearn, 3. Adam Whitney, 4. Jason Goff, 5. Seth Carlson, 6. Joe Krawiec, 7. Jeff Horn, 8. Brandon Emerson, 9. Daniel Moniz, 10. Matt Covey, 11. Justin Phillips, 12. Randy Higginson, 13. Manny Dias, 14. Mike Chaffee, 15. Dan Douville. NT

—————————-

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 O’Hearn, Laps 2-25 Hull.

NEW USAC LAQUERRE’S SPORTS SPEED2 DMA MIDGET POINTS: 1-Goff-485, 2-Carlson-476, 3-Krawiec-465, 4-Hull-442, 5-O’Hearn-402, 6-Phillips-394, 7-Chaffee-382, 8-Dias-337, 9-Higginson-321, 10-Whitney-317.

NEXT USAC LAQUERRE’S SPORTS SPEED2 DMA MIDGET RACE: July 28 – Bradford, VT – Bear Ridge Speedway