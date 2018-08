Schuchart Wins the Ironman 55

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

Ironman 55

Federated Auto Parts Raceway at I-55

Pevely, MO

Saturday August 4, 2018

Qualifying: 1. 1S – Logan Schuchart, 11.668; 2. 15 – Donny Schatz, 11.742; 3. 1A – Jacob Allen, 11.772; 4. 17 – Sheldon Haudenschild, 11.795; 5. 49 – Brad Sweet, 11.862; 6. 9 – Daryn Pittman, 11.895; 7. 18 – Ian Madsen, 11.912; 8. 48 – Danny Dietrich, 11.924; 9. 11K – Kraig Kinser, 11.928; 10. 87 – Aaron Reutzel, 11.930; 11. 9X – Paul Nienhiser, 11.948; 12. 5 – David Gravel, 11.950; 13. 91 – Cale Thomas, 12.005; 14. 3H – James McFadden, 12.011; 15. 7S – Jason Sides, 12.019; 16. 24 – Rico Abreu, 12.028; 17. 2 – Shane Stewart, 12.029; 18. 21X – Carson Short, 12.072; 19. 19 – Brent Marks, 12.149; 20. W20 – Greg Wilson, 12.150; 21. 71M – Paul May, 12.164; 22. 35 – Jamie Veal, 12.168; 23. 49X – Tim Shaffer, 12.197; 24. 51B – Joe B Miller, 12.552; 25. 15M – Steve Short, 13.144; 26. 79J – Jacob Patton, 13.192; 27. 28AU – Allan Woods, NT

Heat Race #1 (10 Laps): 1. 17 – Sheldon Haudenschild, 2. 1S – Logan Schuchart, 3. 87 – Aaron Reutzel, 4. 18 – Ian Madsen, 5. 24 – Rico Abreu, 6. 35 – Jamie Veal, 7. 19 – Brent Marks, 8. 91 – Cale Thomas, 9. 15M – Steve Short. (First six finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (10 Laps): 1. 49 – Brad Sweet, 2. 15 – Donny Schatz, 3. 49X – Tim Shaffer, 4. 3H – James McFadden, 5. 9X – Paul Nienhiser, 6. W20 – Greg Wilson, 7. 79J – Jacob Patton, 8. 48 – Danny Dietrich, 9. 2 – Shane Stewart. (First six finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 1A – Jacob Allen, 2. 9 – Daryn Pittman, 3. 5 – David Gravel, 4. 11K – Kraig Kinser, 5. 51B – Joe B Miller, 6. 21X – Carson Short, 7. 71M – Paul May, 8. 7S – Jason Sides. DNS: 28AU – Allan Woods. (First six finishers transferred to the A-Main)

Dash (8 Laps): 1. 1S – Logan Schuchard, 2. 9 – Daryn Pittman, 3. 15 – Donny Schatz, 4. 17 – Sheldon Haudenschild, 5. 49 – Brad Sweet, 6. 1A – Jacob Allen. (Finish determined the first six starting spots for the A-Main)

B-Main (12 Laps): 1. 91 – Cale Thomas, 2. 48 – Danny Dietrich, 3. 2 – Shane Stewart, 4. 19 – Brent Marks, 5. 7S – Jason Sides, 6. 71M – Paul May, 7. 79J – Jacob Patton, 8. 15M – Steve Short. DNS: 28AU – Allan Woods. (First six finishers transferred to the A-Main)

A-Main (55 Laps): 1. 1S – Logan Schuchart, 2. 49 – Brad Sweet, 3. 9 – Daryn Pittman, 4. 3H – James McFadden, 5. 1A – Jacob Allen, 6. 18 – Ian Madsen, 7. 15 – Donny Schatz, 8. 5 – David Gravel, 9. 19 – Brent Marks, 10. 9X – Paul Nienhiser, 11. 2 – Shane Stewart, 12. 17 – Sheldon Haudenschild, 13. 24 – Rico Abreu, 14. 49X – Tim Shaffer, 15. 7S – Jason Sides, 16. W20 – Greg Wilson, 17. 48 – Danny Dietrich, 18. 11K – Kraig Kinser, 19. 51B – Joe B Miller, 20. 21X – Carson Short, 21. 91 – Cale Thomas, 22. 87 – Aaron Reutzel, 23. 79J – Jacob Patton, 24. 35 – Jamie Veal.