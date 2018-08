HULL WINS AGAIN AT BEAR RIDGE

From USAC

Bradford, VT……..Will Hull of Plainfield, Vt. scored his fourth victory of the 2018 USAC Laquerre’s Sports DMA Speed2 Midget campaign Saturday night, taking the 25-lapper at Bear Ridge Speedway. Adam Whitney finished second ahead of Derek O’Hearn, Joe Krawiec and Seth Carlson.

USAC LAQUERRE’S SPORTS SPEED2 DMA MIDGET RACE RESULTS: August 11, 2018 – Bradford, Vermont – Bear Ridge Speedway

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Randy Higginson (#84 Higginson), 2. Justin Phillips (#1m Miller), 3. Jeff Horn (#A1 Mossman), 4. Robert White (#68 White), 5. Mike Chaffee (#18c Miller), 6. Brandon Emerson (#8 Emerson). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Joe Krawiec (#1B Miller), 2. Jason Goff (#19J Goff), 3. Derek O’Hearn (#55 Matczak), 4. Adam Whitney (#12 Whitney), 5. Will Hull (#3 Matczak), 6. Manny Dias (#42 Dias), 7. Seth Carlson (#2 Matczak), 8. Alex Rose (#11 Rose). NT

FEATURE: (25 laps) 1. Will Hull, 2. Adam Whitney, 3. Derek O’Hearn, 4. Joe Krawiec, 5. Seth Carlson, 6. Jason Goff, 7. Justin Phillips, 8. Jeff Horn, 9. Bobby White, 10. Randy Higginson, 11. Mike Chaffee, 12. Manny Dias, 13. Brandon Emerson, 14. Hunter Garduno (#88 Garduno). NT

NEW USAC LAQUERRE’S SPORTS SPEED2 DMA MIDGET POINTS: 1-Goff-616, 2-Carlson-611, 3-Krawiec-596, 4-Hull-578, 5-O’Hearn-550, 6-Phillips-550, 7-Chaffee-468. 8-Whitney-453, 9-Emerson-397, 10-Dias-379.

NEXT USAC LAQUERRE’S SPORTS SPEED2 DMA MIDGET RACE: August 17 – Malta, NY – Albany Saratoga Speedway