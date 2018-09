LEMKE EXTENDS WESTERN LEAD WITH MADERA VICTORY

From USAC

Madera, CA……..Adam Lemke of Hollister, Calif. led all but the first lap to win Saturday night’s “Harvest Classic” USAC Western Speed2 Midget feature at Madera Speedway. Joey Iest, Toni Breidinger, Elvis Rankin and Bryant Bell rounded out the “top-five.”

USAC SPEED2 WESTERN MIDGET PAVEMENT RACE RESULTS: September 15, 2018 – Madera, California – Madera Speedway – 46th Annual “Harvest Classic”

QUALIFICATIONS: 1. Toni Breidinger, 26, Breidinger-14.828; 2. Joey Iest, 17, Iest-14.876; 3. Adam Lemke, 98, Lemke-15.004; 4. Elvis Rankin, 54, Rankin-15.113; 5. Johnny Nichols, 14, Nichols-15.359; 6. Bryant Bell, 00, Jessop-15.854.

HEAT RACE: (8 laps): 1. Breidinger, 2. Iest, 3. Lemke, 4. Rankin, 5. Nichols, 6. Bell. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Adam Lemke, 2. Joey Iest, 3. Toni Breidinger, 4. Elvis Rankin, 5. Bryant Bell, 6. Johnny Nichols. NT

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Rankin, Laps 2-30 Lemke.

NEW USAC SPEED2 WESTERN OVERALL MIDGET STANDINGS: 1-Lemke-1,089, 2-Iest-818, 3-Blake Brannon-509, 4-Nichols-471, 5-Tyler Slay-361, 6-Cody Jessop-219, 7-Breidinger-218, 8-Ashley Hazelton-Heredia-146, 9-Keoni Texeira-137, 10-Bell-127.

NEW USAC SPEED2 WESTERN PAVEMENT MIDGET STANDINGS: 1-Lemke-730, 2-Iest-546, 3-Nichols-471, 4-Blake Brannon-439, 5-Cody Jessop-219, 6-Breidinger-218, 7-Bell-127, 8-Ethan Lesser-68, 9-Austin Carter-63, 10-George Tuttle-13.

NEXT USAC SPEED2 WESTERN MIDGET RACE: September 22 – The Bullring at Las Vegas (NV) Motor Speedway