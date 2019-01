Farr Wins USC Feature at Murray Bridge

Ultimate Sprintcar Championship

Murray Bridge Speedway

Saturday December 5, 2018

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. S81 – Luke Dillon

2. Q7 – Robbie Farr

3. S63 – Ryan Jones

4. S27 – Daniel Pestka

5. S7 – Hayden Pitt

6. S4 – Lisa Walker

7. V98 – Peter Doukas

8. S28 – Brett Sullivan

9. S74 – Jason Gill

10. S47 – Joel Heinrich

Heat Race #2:

1. W26 – Cory Eliason

2. S97 – Matt Egel

3. S10 – Steven Caruso

4. S14 – Brendan Quinn

5. S40 – Marcus Dumesny

6. S13 – Brock Hallett

7. T7 – Tim Hutchins

8. S3 – Ben Morris

9. S38 – Lachlan McDonough

10. S5 – Tregan Gates

Heat Race #3:

1. S63 – Ryan Jones

2. S27 – Daniel Pestka

3. Q7 – Robbie Farr

4. S4 – Lisa Walker

5. S7 – Hayden Pitt

6. V98 – Peter Doukas

7. S81 – Luke Dillon

8. S28 – Brett Sullivan

9. S47 – Joel Heinrich

10. S74 – Jason Gill

Heat Race #4:

1. S14 – Brendan Quinn

2. S10 – Steven Caruso

3. W26 – Cory Eliason

4. S13 – Brock Hallett

5. S97 – Matt Egel

6. S40 – Marcus Dumesny

7. T7 – Tim Hutchins

8. S3 – Ben Morris

9. S5 – Tregan Gates

10. S38 – Lachlan McDonough

Pole Shuffle

Round One: S27 – Daniel Peska def. S81 – Luke Dillon

Round Two: S27 – Daniel Peska def. S14 – Brendan Quinn

Round Three: S97 – Matt Egel def. S27 – Daniel Peska

Round Four: S97 – Matt Egel def. S10 – Steve Caruso

Round Five: S63 – Ryan Jones def. S97 – Matt Egel

Round Six: Q7 – Robbie Farr def. S63 – Ryan Jones

Round Seven: Q7 – Robbie Farr def. W26 – Cory Eliason

Feature:

1. Q7 – Robbie Farr

2. W26 – Cory Eliason

3. S40 – Marcus Dumesny

4. S97 – Matt Egel

5. S13 – Brock Hallett

6. T7 – Tim Hutchins

7. S10 – Steven Caruso

8. S7 – Hayden Pitt

9. S4 – Lisa Walker

10. V98 – Peter Doukas

11. S3 – Ben Morris

12. S63 – Ryan Jones

13. S81 – Luke Dillon

14. S38 – Lachlan McDonough

15. S5 – Tregan Gates

16. S47 – Joel Heinrich

17. S28 – Brett Sullivan

18. S14 – Brendan Quinn

19. S74 – Jason Gill

20. S27 – Daniel Pestka

Winged V6 Sprint Cars

Feature:

1. S8 – Nick Hall

2. S3 – Steve Agars

3. S17 – Kym Simon

4. S1 – Chris James

5. S16 – John Mackenzie

6. S61 – Michael Buxallen

7. S9 – Renee Pfeiler

Wingles V6 Sprint Cars

Feature:

1. A1 – Joel Chadwick

2. S21 – Matthew Kennedy

3. S76 – Cody Atkins

4. S47 – Anthony Tapley

5. S52 – Jason Bolitho

6. S33 – Brad Evans

7. S9 – Ben Harris

8. S24 – Aaron Doe

9. S37 – Anthony McMillan

10. S30 – Jaime Lee Andrews

11. S77 – Mick Barker

12. S53 – Nicole Southby

13. S50 – Jordon Bolitho

14. S11 – Normie Moore

15. S57 – Patrick Monaghan

16. S31 – Casey Vanderstelt

17. S32 – Daniel Smith

18. S8 – Darryl Sloan

19. S96 – Tamika Pitcher

DQ. S28 – Renee Pestka