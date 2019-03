Carson Short Takes USCS Checkers at Lexington 104 Speedway

Carson Short got a career 1st USCS 30-lap main event win @Lexington104Spe on Friday..Greg Wilson finished in the runner-up spot followed by Eddie Gallagher in 3rd place, 2x USCS Champ, Morgan Turpen was 4th & 11x series Champion Terry Gray completed top 5

USCS Outlaw Thunder Tour presented by K&N Filters Winged Sprint Cars

Engler Machine & Tool 1st Heat 1 – (8 Laps)

1. 5d-Zach Daum[2] ; 2. 18j-RJ Jacobs[5] ; 3. 55-McKenna Haase[1] ; 4. 95-Matt Covington[3] ; 5. 4-Danny Smith[7] ; 6. 51b-Joe Miller[6] ; 7. 13-Chase Howard[8] ; 8. 47-Dale Howard[4]

Brown and Miller Racing Solutions Heat 2 – (8 Laps)

1. 10-Terry Gray[6] ; 2. 38-Tony Agin[2] ; 3. 1x-Eddie Gallagher[5] ; 4. 3g-Paxton Gregory[3] ; 5. 28-Jeff Willingham[1] ; 6. 27 T-Todd Bradford[7] ; 7. 44-Ronny Howard[4] ; 8. 07-Johnny Bridges[8]

Butlerbuilt Heat 3 – (8 Laps)

1. 21-Carson Short[1] ; 2. 10m-Morgan Turpen[4] ; 3. 17b-Shelby Brown[2] ; 4. w20-Greg Wilson[7] ; 5. 4B-Brad Bowden[5] ; 6. 27-Curt Terrell[3] ; 7. 10k-Dewayne White[6]

Hoosier Speed DASH – (6 Laps)

1. w20-Greg Wilson[1] ; 2. 10-Terry Gray[2] ; 3. 4-Danny Smith[3] ; 4. 47-Dale Howard[4] ; 5. 38-Tony Agin[5] ; 6. 28-Jeff Willingham[6]

FireAde USCS SPRINT A-Main – (30 Laps)

1. 21-Carson Short[2] ; 2. w20-Greg Wilson[7] ; 3. 1x-Eddie Gallagher[1] ; 4. 10m-Morgan Turpen[3] ; 5. 10-Terry Gray[6] ; 6. 4-Danny Smith[11] ; 7. 47-Dale Howard[20] ; 8. 18j-RJ Jacobs[5] ; 9. 4B-Brad Bowden[14] ; 10. 55-McKenna Haase[10] ; 11. 51b-Joe Miller[16] ; 12. 38-Tony Agin[8] ; 13. 3g-Paxton Gregory[13] ; 14. 13-Chase Howard[17] ; 15. 10k-Dewayne White[19] ; 16. 27-Curt Terrell[18] ; 17. 28-Jeff Willingham[15] ; 18. 5d-Zach Daum[4] ; 19. 95-Matt Covington[12] ; 20. 07-Johnny Bridges[22] ; 21. 17b-Shelby Brown[9] ; 22. 27 T-Todd Bradford[21] DNS 44 Ronny Howard.