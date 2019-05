Seth Carlson Wins USAC DMA Feature at Bear Ridge

USAC SPEED2 DMA MIDGET RACE RESULTS: May 4, 2019 – Bear Ridge Speedway – Bradford, Vermont

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Dean Christensen (#69 Christensen), 2. Manny Dias (#42 Dias), 3. Dan Douville (#7x Douville), 4. Wayne Kohler (#91 Kohler), 5. Steve Midford (#5 Midford), 6. Tim West (#23 West), 7. Justin Phillips (#17 Phillips). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Justin Sheridan (#16 Sheridan), 2. Will Hull (#3 Matczak), 3. Mike Chaffee (#18c Miller), 4. Seth Carlson (#2 Matczak), 5. Jeff Horn (#A1 Mossman), 6. Joe Krawiec (#1 Miller), 7. T.J. Foster (#26 Foster), 8. Adam Whitney (#12 Whitney). NT

ALSO AT THE TRACK: Cal Chandonnett (#71 Chandonnett)

FEATURE: (30 laps) 1. Seth Carlson, 2. Will Hull, 3. Joe Krawiec, 4. Manny Dias, 5. Justin Sheridan, 6. Dan Douville, 7. Jeff Horn, 8. Dean Christensen, 9. Adam Whitney, 10. Wayne Kohler, 11. Tim West, 12. T.J. Foster, 13. Mike Chaffee, 14. Steve Midford, 15. Justin Phillips. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-10 Douville, Laps 11-25 Carlson.

NEXT USAC SPEED2 DMA MIDGET RACE: May 18 – Bear Ridge Speedway – Bradford, Vermont