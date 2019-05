Kody Swanson Wins the Pole for the 2019 Little 500

2019 Pay Less Little 500 presented by UAW

Tin Plate Fine Food and Spirits Pole Day Qualifications

Anderson Speedway

Anderson, IN

Thursday May 23, 2019

Pos Car # Driver Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Average 1 4 Kody Swanson 11.296 11.271 11.236 11.202 45.005 11.251 2 5 Kyle Hamilton 11.416 11.303 11.335 11.330 45.384 11.346 3 56 Tyler Roahrig 11.476 11.451 11.357 11.355 45.639 11.410 4 5G Chris Windom 11.436 11.408 11.354 11.458 45.656 11.414 5 8 Chris Neuenschwander 11.446 11.340 11.438 11.509 45.733 11.433 6 O7 Jacob Wilson 11.468 11.514 11.387 11.377 45.746 11.437 7 67 Kyle O’Gara 11.594 11.507 11.397 11.324 45.822 11.456 8 27 Brian Gerster 11.526 11.465 11.390 11.447 45.828 11.457 9 7C Caleb Armstrong 11.503 11.488 11.394 11.517 45.902 11.476 10 95B Shane Butler 11.538 11.464 11.421 11.482 45.905 11.476 11 44 Brian Tyler 11.564 11.463 11.503 11.474 46.004 11.501 12 88 Jimmy McCune 11.568 11.503 11.491 11.489 46.051 11.513 13 77 Eric Gordon 11.690 11.477 11.475 11.423 46.065 11.516 14 59 Scotty Hampton 11.722 11.447 11.436 11.490 46.095 11.524 15 4A Donnie Adams 11.514 11.573 11.559 11.469 46.115 11.529 16 74 Tony Main 11.554 11.678 11.577 11.495 46.304 11.576 17 68 Mickey Kempgens 11.750 11.612 11.570 11.519 46.451 11.613 18 71 Brian Vaughn 11.626 11.647 11.594 11.603 46.470 11.618 19 59X John Inman 11.685 11.589 11.487 11.715 46.476 11.619 20 26 Aaron Pierce 11.673 11.605 11.571 11.651 46.500 11.625 21 32 Nick Hamilton 11.730 11.597 11.566 11.617 46.510 11.628 22 95 Shane Cottle 11.633 11.669 11.556 11.654 46.512 11.628 23 22 Bobby Santos 11.763 11.597 11.614 11.544 46.518 11.630 24 78 Ken Schrader 11.792 11.583 11.638 11.593 46.606 11.652 25 64 Justin Grant 11.765 11.678 11.612 11.568 46.623 11.656 26 18 Travis Welpott 11.761 11.562 11.667 11.671 46.661 11.665 27 26B Jeff Bloom 11.760 11.615 11.688 11.678 46.741 11.685 28 12 Billy Wease 11.703 11.670 11.749 11.628 46.750 11.688 29 81 Trey Osborne 11.803 11.649 11.611 11.690 46.753 11.688 30 20 Shane Hollingsworth 11.651 11.759 11.735 11.801 46.946 11.737 31 0 Doug Dietsch 11.640 11.762 11.819 11.879 47.100 11.775 32 25 Joey Schmidt 12.115 11.917 11.879 11.686 47.597 11.899 33 27J Chris Jagger 12.015 11.827 12.031 11.944 47.817 11.954 34 22G Johnny Gilbertson 11.953 11.967 11.899 12.004 47.823 11.956 35 32R Ronnie Roberts II 12.318 12.225 12.339 12.119 49.001 12.250