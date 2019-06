Guardino, Bernal, and Pombo Win Faria Memorial Features

Faria Memorial

Thunderbowl Raceway

Tulare, CA

Friday June 7, 2019

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 22-Ryan Bernal

2. 88N-D.J. Netto

3. 24-Rico Abreu

4. 83-Dominic Scelzi

5. 37-Mitchell Faccinto

6. 12P-Scott Parker

7. 67V-Danny Faria

8. 9S-Landon Hurst

9. 29-Willie Croft

10. 96-Luca Romanzzi

11. 5-Cole Danell

12. 67-Vaughn Schott

13. 67G-Grant Duinkerken

14. 88A-Joey Ancona

15. 10F-Jared Faria

16. 0-Bud Kaeding

17. 33-Tucker Worth

18. 81-Brendan Warmerdam

19. 3-Kaleb Montgomery

USAC WEST COAST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: June 7, 2019 – Thunderbowl Raceway – Tulare, California – “Chris and Brian Faria Memorial”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFYING: 1. Austin Liggett, 83, Liggett-15.854; 2. Danny Faria Jr., 17V, Faria-15.861; 3. Ryan Bernal, 21, Tarlton-15.893; 4. Michael Faccinto, 8, Richardson-15.912; 5. Tristan Guardino, 15T, Guardino-15.961; 6. Ricky Kirkbride, 87, Kirkbride-16.080; 7. Ryan Timmons, 29T, Timmons-16.089; 8. Hannah Mayhew, 43, Mayhew-16.372; 9. Tanner Boul, 99T, Boul-16.486; 10. T.J. Smith, 8M, May-16.795; 11. Koen Shaw, 88K, Shaw-16.836; 12. Austin Ervine, 51, AJ-17.134.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Liggett, 2. Guardino, 3. Timmons, 4. Bernal, 5. Shaw, 6.Boul. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (10 laps) 1. Smith, 2. Faria, 3. Faccinto, 4. Kirkbride, 5. Mayhew, 6. Ervine. NT

FEATURE: (30 laps, with starting positions) 1. Tristan Guardino (2), 2. Austin Liggett (6), 3. Ryan Bernal (4), 4. Danny Faria Jr. (5), 5. T.J. Smith (10), 6. Michael Faccinto (3), 7. Ricky Kirkbride (1), 8. Ryan Timmons (7), 9. Tanner Boul (9), 10. Koen Shaw (11), 11. Hannah Mayhew (8). 8:38.82

—————————-

**Ervine flipped on lap 1 of the second heat.

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Kirkbride, Laps 2-30 Guardino.

SALDANA RACING PRODUCTS HARD CHARGER: T.J. Smith (10th to 5th)

PETER MURPHY RACING / HOOSIER TIRE AWARD: Michael Faccinto

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS: 1-Guardino-515, 2-Timmons-390, 3-Shaw-370, 4-Liggett-308, 5-Faria-294, 6-Mayhew-273, 7-Ervine-250, 8-Slater Helt-241, 9-Jake Swanson-238, 10-Faccinto-231.

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: June 15 – Santa Maria Raceway – Santa Maria, California – “Ron Otto Memorial”

Western RaceSaver Sprint Cars

Feature:

1. 53-Michael Pombo

2. 18-Grant Champlin

3. 99-Rob Solomon

4. 22-Mike Schott

5. 35-Albert Pombo

6. 5S-Mauro Simone

7. 2-Brooklyn Holland

8. 5D-Conner Danell

9. 18S-Lance Jackson

10. 31H-Phil Heynen

11. 12E-Brandon Emmett

12. 56-Brandon Burd

13. 111-Jake Baines

14. 9S-Rick Bray

15. 38-Kyle Rasmussen