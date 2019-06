Gressman Uses Last Lap Heroics to Sweep GLSS Weekend

MT. PLEASANT, Mi. (June 29, 2019) — Phil Gressman used a final lap pass of Dustin Daggett to win Saturday night’s Great Lakes Super Sprint feature at Mt. Pleasant Speedway. The win was Gressman’s second of the weekend after winning Friday’s GLSS program at I-96 Speedway.

Great Lakes Super Sprints

Mt. Pleasant Speedway

Mt. Pleasant, MI

Saturday June 29, 2019

Feature: 1. 7C – Phil Gressman, 2. 85 -Dustin Dagget, 3. 49T – Gregg Dalman, 4. 28M – Conner Morrell, 5. 16W – Garrett Saunders, 6. 11R – Chase Ridenour, 7. 20A – Andy Chehowski, 8. 27X – Jared Lamberson, 9. 27 – Brad Lamberson, 10. 8 – Justin Ward, 11. 18 – Josh Shantz, 12. 3A – Mike Astrauskas, 13. 91L – Alexis Adgate, 14. 18S – Michael Summers, 15. 4 – Joe Irwin, 16. 22 – Shawn Murray, 17. 89 – Chris Pobanz, 18. 6 – Tyler Bearden, 19. 3T – Tank Brakenberry, 20. 77 – Andrew Scheid