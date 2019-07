Dale Blaney Wins His Father’s Memorial Race at Sharon

Lou Blaney Memorial

Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions

Sharon Speedway

Hartford, OH

Sunday July 6, 2019

Qualifying

1. 8-Jordan Ryan, 14.568[13]

2. 42-Sye Lynch, 14.585[1]

3. 07-Gerard McIntyre Jr, 14.702[4]

4. 26-Cory Eliason, 14.720[17]

5. 3C-Cale Conley, 14.769[16]

6. 22C-Cole Duncan, 14.902[8]

7. 23S-Russ Sansosti, 14.907[26]

8. 99-Skylar Gee, 14.913[18]

9. 11B-Carl Bowser, 14.944[2]

10. 4N-Jim Morris III, 15.006[7]

11. 97-Max Stambaugh, 15.025[19]

12. 11-Dale Blaney, 15.122[34]

13. 7K-Dan Shetler, 15.133[33]

14. K4-Chad Kemenah, 15.212[22]

15. 47-Brett Brunkenhoefer, 15.249[5]

16. 70-Brock Zearfoss, 15.254[36]

17. 40-George Hobaugh Jr., 15.265[15]

18. 13-Paul McMahan, 15.300[31]

19. W20-Greg Wilson, 15.337[35]

20. 13M-Brandon Matus, 15.349[9]

21. 08-Danny Kuriger, 15.350[29]

22. 23JR-Jack Sodeman Jr, 15.376[21]

23. 70X-Justin Peck, 15.403[28]

24. 23-Darren Pifer, 15.439[12]

25. 7N-Andy Priest, 15.485[3]

26. 22-Brandon Spithaler, 15.509[25]

27. 33-Brent Matus, 15.525[27]

28. 98H-Dave Blaney, 15.607[30]

29. 81-Lee Jacobs, 15.764[6]

30. 27K-Jeremy Kornbau, 15.804[14]

31. 22M-Dan McCarron, 15.814[10]

32. 35Z-Jared Zimbardi, 15.863[32]

33. 46-Michael Bauer, 15.876[24]

34. 1R-Gale Ruth Sr, 17.364[20]

35. 87-Aaron Reutzel, 59.998[11]

36. 21N-Frankie Nervo, 59.999[23]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22C-Cole Duncan, [2]

2. 11B-Carl Bowser, [1]

3. 42-Sye Lynch, [4]

4. 07-Gerard McIntyre Jr, [3]

5. 4N-Jim Morris III, [5]

6. 13M-Brandon Matus, [7]

7. 81-Lee Jacobs, [9]

8. 47-Brett Brunkenhoefer, [6]

9. (DNF) 7N-Andy Priest, [8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 99-Skylar Gee, [1]

2. 26-Cory Eliason, [3]

3. 87-Aaron Reutzel, [9]

4. 3C-Cale Conley, [2]

5. 8-Jordan Ryan, [4]

6. 23-Darren Pifer, [6]

7. 40-George Hobaugh Jr., [5]

8. 22M-Dan McCarron, [8]

9. 27K-Jeremy Kornbau, [7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 23JR-Jack Sodeman Jr, [1]

2. K4-Chad Kemenah, [2]

3. 22-Brandon Spithaler, [5]

4. 97-Max Stambaugh, [3]

5. 23S-Russ Sansosti, [4]

6. 46-Michael Bauer, [7]

7. 1R-Gale Ruth Sr, [8]

8. (DNF) 33-Brent Matus, [6]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 70-Brock Zearfoss, [2]

2. 11-Dale Blaney, [4]

3. 13-Paul McMahan, [1]

4. 7K-Dan Shetler, [3]

5. W20-Greg Wilson, [5]

6. 08-Danny Kuriger, [6]

7. 70X-Justin Peck, [7]

8. 98H-Dave Blaney, [8]

9. 35Z-Jared Zimbardi, [9]

Dash #1 (4 Laps)

1. 42-Sye Lynch, [1]

2. 70-Brock Zearfoss, [2]

3. 22C-Cole Duncan, [3]

4. 8-Jordan Ryan, [4]

5. 23JR-Jack Sodeman Jr, [5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 11-Dale Blaney, [1]

2. 99-Skylar Gee, [2]

3. 26-Cory Eliason, [4]

4. K4-Chad Kemenah, [5]

5. 11B-Carl Bowser, [3]

B-Main (12 Laps)

1. 40-George Hobaugh Jr., [2]

2. 08-Danny Kuriger, [4]

3. 70X-Justin Peck, [7]

4. 13M-Brandon Matus, [3]

5. 46-Michael Bauer, [6]

6. 98H-Dave Blaney, [11]

7. 81-Lee Jacobs, [8]

8. 23-Darren Pifer, [5]

9. 7N-Andy Priest, [13]

10. 35Z-Jared Zimbardi, [15]

11. 22M-Dan McCarron, [12]

12. 27K-Jeremy Kornbau, [14]

13. 47-Brett Brunkenhoefer, [1]

14. 1R-Gale Ruth Sr, [9]

15. 33-Brent Matus, [10]

A-Main (30 Laps)

1. 11-Dale Blaney, [2]

2. 70-Brock Zearfoss, [3]

3. 22C-Cole Duncan, [5]

4. 26-Cory Eliason, [6]

5. 87-Aaron Reutzel, [13]

6. 42-Sye Lynch, [1]

7. 13-Paul McMahan, [11]

8. K4-Chad Kemenah, [8]

9. W20-Greg Wilson, [20]

10. 07-Gerard McIntyre Jr, [14]

11. 23JR-Jack Sodeman Jr, [9]

12. 7K-Dan Shetler, [17]

13. 97-Max Stambaugh, [16]

14. 11B-Carl Bowser, [10]

15. 22-Brandon Spithaler, [12]

16. 3C-Cale Conley, [15]

17. 4N-Jim Morris III, [19]

18. 23S-Russ Sansosti, [18]

19. 08-Danny Kuriger, [22]

20. 40-George Hobaugh Jr., [21]

21. (DNF) 70X-Justin Peck, [23]

22. (DNF) 99-Skylar Gee, [4]

23. (DNF) 13M-Brandon Matus, [24]

24. (DNF) 8-Jordan Ryan, [7]