Kerry Madsen Wins Friday Feature at Knoxville

59th Annual NOS Energy Drink Knoxville Nationals presented by Casey’s General Stores

FVP Preliminary Night “Hard Knox”

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Knoxville Raceway

Knoxville, IA

Saturday August 10, 2019

Qualifying Flight A:

1. 92-Sye Lynch, 16.151

2. 48-Danny Dietrich, 16.153

3. 11-Hunter Schuerenberg, 16.205

4. 5-Shane Stewart, 16.229

5. 41S-Dominic Sclezi, 16.229

6. 4-Terry McCarl, 16.276

7. 15H-Sam Hafertepe, 16.288

8. 39-Sammy Swindell, 16.321

9. 2KS-Austin McCarl, 16.340

10. 21-Brian Brown, 16.357

11. 1-Travis Rialt, 16.369

12. 39M-Anthony Macri, 16.383

13. 7X-Justin Henderson, 16.426

14. 7-Craig Dollansky, 16.443

15. 18S-Jason Solwold, 16.474

16. 49J-Josh Schneiderman, 16.481

17. K4-Chad Kemenah, 16.515

18. 19T-Kevin Thomas Jr. , 16.518

19. 3C-Cale Conley, 16.547

20. 51-Freddie Rahmer, 16.556

21. 7JS-Jason Sides, 16.561

22. 73AF-Joey Moughan, 16.599

23. 5J-Jamie Ball, 16.627

24. 18R-Ryan Roberts, 16.679

25. 28P-Brian Paulus, 16.710

26. 9x-Jake Bubak, 16.722

27. 99X-Skylar Gee, 16.724

28. 70X-Justin Peck, 16.777

29. 45-Rusty Hickman, 16.786

30. 84-Tom Harris, 16.801

31. 33M-Mason Daniel, 16.823

32. 64-Scotty Thiel, 16.871

33. 2AU-Andrew Scheuerle, 16.907

34. 2K-Kevin Ingle, 17.415

35. 56-Joe Simbro, 17.892

36. 83C-Adam Cruea, 18.021

37. 21P-Robbie Price, 16.874

38. 5H-Spencer Bayston, 16.470

Qualfying Flight B:

1. 2M-Kerry Madsen, 16.292

2. 17B-Josh Baughman, 16.363

3. 91-Cale Thomas, 16.372

4. 1S-Logan Schuchart, 16.401

5. 17B-Bill Balog, 16.474

6. 44-Chris Martin, 16.487

7. 40-Clint Garner, 16.505

8. 35-Skylar Prochaska, 16.506

9. 83J-Lynton Jeffrey, 16.534

10. 71BC-Tyler Courtney, 16.562

11. 21K-Thomas Kennedy, 16.578

12. 56N-Davey Heskin, 16.593

13. 11K-Kraig Kinser, 16.628

14. 17WX-Harli White, 16.640

15. 27-Carson McCarl, 16.679

16. 7TAZ-Tasker Phillips, 16.681

17. 20-A.J. Moeller, 16.686

18. 7SW-Jeff Swindell, 16.686

19. 14M-Marcus Dumesny, 16.725

20. 10-R.J. Johnson, 16.726

21. 55-Brooke Tatnell, 16.731

22. 17WX-Shane Golobic, 16.736

23. 1X-Don Droud Jr. , 16.750

24. 3P-Sawyer Phillips, 16.790

25. 11C-Roger Crockett, 16.807

26. 2C-Wayne Johnson, 16.848

27. 29-Willie Croft, 16.858

28. 3H-Jac Haudenschild, 16.907

29. J4-John Garvin, 16.921

30. 99-Brady Bacon, 16.945

31. 19P-Paige Polyak, 16.948

32. W20-Greg Wilson, 16.971

33. 68-Chase Johnson, 17.021

34. 85-Chase Wanner, 17.051

35. 15M-Bobby Mincer, 17.121

36. 9JR-Derek Hagar, 17.222

37. 75-Glen Saville, 17.248

38. 17XL-Caleb Helms, 17.301

39. 74-Brodie Tulloch, 18.075

Heat Race #1 (8 Laps):

1. 21 – Brian Brown

2. 7X – Justin Henderson

3. 5 – Shane Stewart

4. 15H – Sam Hafertepe Jr.

5. 7JS – Jason Sides

6. 18S – Jason Solwold

7. 92 – Sye Lynch

8. 99X – Skylar Gee

9. 19T – Kevin Thomas Jr.

10. 18R – Ryan Roberts

11. 21P – Robbie Price

12. 84 – Tom Harris

13. 56 – Joe Simbro

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps):

1. 1 – Travis Rilat

2. 39 – Sammy Swindell

3. 41S – Dominic Sclezi

4. 49J – Josh Schneiderman

5. 7 – Craig Dollansky

6. 70X – Justin Peck

7. 3C – Cale Conley

8. 33M – Mason Daniel

9. 28P – Brian Paulus

10. 73AF – Joey Moughan

11. 83C – Adam Cruea

12. 48 – Danny Dietirch

DNS: 2AU – Andrew Scheuerle

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 laps):

1. 11 – Hunter Schuerenberg

2. 2KS – Austin McCark

3. 5H – Spencer Bayston

4. 39M – Anthony Macri

5. K4 – Chad Kemenah

6. 4 – Terry McCarl

7. 51 – Freddie Rhamer

8. 5J – Jamie Ball

9. 9X – Jake Bubak

10. 45 – Rusty Hickman

11. 64 – Scotty Thiel

12. 2K – Kevin Ingle

DNS: 2MM – Matt Moro

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (8 Laps):

1. 2M – Kerry Madsen

2. 1S – Logan Schuchart

3. 71BC – Tyler Courtney

4. 17WX – Harli White

5. 10 – R.J. Johnson

6. 2C – Wayne Johnson

7. 56N – Davey Heskin

8. 1X – Don Droud Jr.

9. 75 – Glen Saville

10. J4 – John Garvin

11. 85 – Chase Wanner

12. 20 – A.J. Moeller

13. 40 – Clint Garner

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (8 Laps):

1. 21K – Thomas Kennedy

2. 17BX – Bill Balog

3. 17B – Josh Baughman

4. 35P – Skylar Prochaska

5. 55 – Brooke Tatnell,

6. 3P – Sawyer Phillips

7. 7SW – Jeff Swindell

8. 99 – Brady Bacon

9. 27 – Carson McCarl

10. 29 – Willie Croft

11. W20 – Greg Wilson

12. 17XL – Caleb Helms

13./ 15M – Bobby Mincer

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #6 (8 Laps):

1. 11K – Kraig Kinser

2. 83J – Lynton Jeffrey

3. 91 – Cale Thomas

4. 7TAZ – Tasker Phillips

5. 17W – Shane Golobic

6. 14M – Marcus Dumesny

7. 68 – Chase Johnson

8. 9JR – Derek Hagar

9. 74 – Brodie Tulloch

10. 44 – Chris Martin

11. 3H – Jac Haudenschild

12. 19P – Paige Polyak

DNS: 11C – Roger Crockett

(First three finishers transferred to the A-Main)

C-Main (10 Laps)

1. 44 – Chris Martin

2. 20 – A.J. Moeller

3. 45 – Rusty Hickman

4. 29 – Willie Coft

5. W20 – Greg Wilson

6. 21P – Robbie Price

7. 18R – Ryan Roberts

8. 73AF – Joey Moughan

9. 64 – Scotty Thiel

10. 17XL – Caleb Helms

11. 84 – Tom Harris

12. 56 – Joe Simbro

13. 15M – Bobby Mincer

14. 2K – Kevin Ingle

15. J4 – John Garvin

16. 85 – Chase Wanner

17. 83 – Adam Cruea

18. 11C – Roger Crockett

DNS: 48 – Danny Dietrich

DNS: 40 – Clint Garner

DNS: 3H – Jac Haudenschild

DNS: 19P – Paige Polyak

DNS: 2AU – Andrew Scheuerle

DNS: 2MM – Matt Moro

(First eight finishers transferred to one of two B-Mains)

B-Main #1 (12 Laps)

1. 4 – Terry McCarl

2. 15H – Sam Hafertepe Jr.

3. K4 – Chad Kemenah

4. 49J – Josh Schneiderman

5. 39M – Anthony Marci

6. 18S – Jason Solwold

7. 92 – Sye Lynch

8. 70X – Justin Peck

9. 45 – Rusty Hickman

10. 7 – Craig Dollansky

11. 44 – Chris Martin

12. W20 – Greg Wilson

13. 99X – Skylar Gee

14. 3C – Cale Conley

15. 28P – Brian Paulus

16. 18R – Ryan Roberts

17. 9X – Jake Bubak

18. 33M – Mason Daniel

19. 51 – Freddie Rahmer

20. 7JS – Jason Sides

21. 19T – Kevin Thomas Jr.

22. 5J – Jamie Ball

(First three finishers transferred to the A-Main)

B-Main #2 (12 Laps:

1. 27 – Carson McCarl

2. 35P – Skylar Prochaska

3. 7TAZ – Tasker Phillips

4. 99 – Brady Bacon

5. 7SW – Jeff Swindell

6. 14M – Marcus Dumesny

7. 10 – R.J. Johnson

8. 1X – Don Droud Jr.

9. 56N – Davey Heskin

10. 17W – Shane Golobic

11. 3P – Sawyer Phillips

12. 68 – Chase Johnson

13. 55 – Brooke Tatnell

14. 2C – Wayne Johnson

15. 20 – A.J. Moeller

16. 9JR – Derek Hagar

17. 29 – Willie Croft

18. 21P – Robbie Price

19. 73AF – Joey Moughan

20. 75 – Glenn Saville

21. 74 – Brodie Tulloch

22. 17WX – Harli White

(First three finishers transferred to the A-Main)

A-Main (25 Laps):

1. 2M – Kerry Madsen

2. 1S – Logan Schuchart

3. 5 – Shane Stewart

4. 41S – Dominic Scelzi

5. 2KS – Austin McCarl

6. 5H – Spencer Bayston

7. 17B – Josh Baughman

8. 39 – Sammy Swindell

9. 11K – Kraig Kinser

10. 17BX – Bill Balog

11. 11 – Hunter Schuerenberg

12. 4 – Terry McCarl

13. K4 – Chad Kemenah

14. 7TAZ – Tasker Phillips

15. 71BC – Tyler Courtney

16. 27 – Carson McCarl

17. 15H – Sam Hafertepe Jr.

18. 91 – Cale Thomas

19. 1 – Travis Rilat

20. 35P – Skylar Prochaska

21. 21K – Thomas Kennedy

22. 21 – Brian Brown

23. 83J – Lynton Jeffrey

24. 7x – Justin Henderson