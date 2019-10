King of the West Sprint Car Series presented by NARC

the Dirt Track at Kern County Raceway

Bakersfield, CA

Saturday October 5, 2019

Feature:

1. 83 – Dominic Scelzi

2. 0 – Bud Kaeding

3. 21 – Ryan Bernal

4. 29 – Willie Croft

5. 68 – Chase Johnson

6. 88n – Dj Netto

7. 7 – Geoff Ensign

8. 88 – Jace Vanderweerd

9. 3 – Craig Stidham

10. 88e – Tim Estenson

11. 76 – Kenny Allen

12. 78 – Mark Brarroso

13. 51 – Gary Paulson

14. 28 – Nathan Rolfe

15. 98 – Sean Watts